Полиция Испании провела обыски в штаб-квартире партии премьера Санчеса

Агенты элитного Центрального оперативного подразделения Гражданской гвардии прибыли в офис правящей партии для сбора доказательств, передает Politico.
Сообщается, что операция была санкционирована Национальным судом и связана с расследованием Антикоррупционной прокуратуры Испании.
Обыски прошли спустя неделю после того, как Национальная судебная коллегия предъявила обвинения бывшему премьер-министру Хосе Луису Родригесу Сапатеро. Давнего лидера социалистов и ключевого союзника Санчеса обвиняют в отмывании денег и торговле влиянием в связи с финансовой помощью авиакомпании Plus Ultra в 2021 году.
Правительство меньшинства оказалось под сильным давлением из-за череды коррупционных скандалов. Региональные партии, позволившие левой коалиции сформировать правительство в 2023 году, все больше опасаются ассоциаций с премьер-министром. Глава Баскской националистической партии Айтор Эстебан призвал Санчеса объявить досрочные выборы до конца года.
«Уже есть девять открытых дел, теперь Сапатеро», – заявил Эстебан. По его словам, безответственно продолжать работу без бюджета, стабильного большинства и с повесткой, погрязшей в судебных разбирательствах. Габриэль Руфиан из «Левых республиканцев Каталонии» добавил, что доказательства незаконного финансирования станут красной линией для его партии, и они поддержат досрочные выборы в случае подтверждения фактов коррупции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году испанские социалисты потребовали проведения досрочных парламентских выборов из-за коррупционных скандалов.
В феврале этого года Испанская социалистическая рабочая партия проиграла региональные выборы в Арагоне.