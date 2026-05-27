Ученый предупредил о начале сезона шаровых молний в Московском регионе

«Шаровые молнии не такое уж редкое явление, как принято говорить. Когда сравнивают количество ударов линейных молний и сравнивают количество появляющихся шаровых молний – количество получается одного порядка», – сказал Владимир Бычков, передает АГН «Москва».
По словам эксперта, каждая линейная молния способна породить шаровую. Традиционно они появляются в период летних гроз с июня по август, достигая максимума в июле. Ежегодно в европейской части России фиксируется около десяти таких явлений, и их число растет вместе с количеством гроз.
Бычков посоветовал при встрече с шаровой молнией остановиться и не совершать резких движений, чтобы не создать воздушный поток, способный увлечь ее за собой. Столкновение с ней не всегда смертельно, но может привести к серьезным ожогам. За последние десять лет зафиксировано примерно десять летальных исходов.
Ученый добавил, что шаровая молния может проникнуть в помещение через дымоходы, открытые окна и даже сквозь стекло, не оставляя видимых следов. Защитой могут служить современные стеклопакеты, так как молния обычно пробивает только наружное стекло, хотя в редких случаях мощные разряды повреждали и внутреннее.
