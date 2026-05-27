Анонсирован заход кораблей 1-й постоянной противоминной группы НАТО в Финляндию

Tекст: Мария Иванова

Корабли 1-й постоянной противоминной группы НАТО 27 мая прибудут в финский город Ханко, передает РИА «Новости». Этот населенный пункт располагается на берегу Финского залива.

«Флагманский корабль постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG1), польский ORP Kontradmiral X. Czernicki и эстонский ENS Ugandi, прибудут в Ханко для запланированного захода в порт 27 мая», – говорится в сообщении военно-морских сил Финляндии. Военные уточнили, что суда должны пополнить запасы и пройти обслуживание, после чего продолжат морскую миссию.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО около своих западных рубежей. Москва неоднократно выражала обеспокоенность из-за наращивания сил сил альянса в Европе. Представители Кремля подчеркивали, что РФ никому не угрожает, однако не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года страны НАТО начали масштабные учения в Балтийском море с участием первой постоянной противоминной группы.

Прошлым летом финские военно-морские силы провели маневры с морскими беспилотниками у мыса Ханко.

В начале прошлого года Североатлантический альянс направил в этот регион дополнительные корабли для охраны подводной инфраструктуры.