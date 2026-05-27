Власти Грузии заявили о «приговоре» радикальной оппозиции

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Это финальный аккорд для радикалов, это приговор. Грузия заслуживает лучшую оппозицию», – сказал он на пресс-конференции.

По его словам, «лидеры радикальной оппозиции работают только на раскол общества».

Как отметил Шалва Папуашвили, «повестка дня оппозиции – только как подчинить Грузию внешним хозяевам».

«Их в реальности только и поддерживают извне, вот и был переломный день, показавший, сколько у нее сторонников, чьи мозги отравлены», – сказал председатель парламента Грузии.

Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани заявила, что лидеры оппозиции «являются дискредитировавшими себя и потерявшими лицо политиками».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, радикальная грузинская оппозиция на митинге в Тбилиси во вторник объявила о начале кампании по принуждению властей к проведению внеочередных выборов в парламент вместо запланированных на октябрь 2028 года.

«Начинаем кампанию по всей стране под лозунгом «Грузия заслуживает лучшего», которая должна завершиться проведением новых выборов», – заявил один из лидеров оппозиции Николоз Гварамия.

«Мы должны отправить на свалку нынешний пророссийский режим», – сказал он и пообещал вскоре еще более масштабные акции протеста.

Наблюдатели отмечали, что после двухмесячной подготовки девять партий из «Оппозиционного альянса» собрали на митинг всего несколько тысяч человек – примерно четыре тысячи.

«Альянс» провел акцию с флагами Грузии, Евросоюза, Украины, США и портретами экс-президента, украинского гражданина Михаила Саакашвили, отбывающего многолетнее заключение по различным статьям УК Грузии.