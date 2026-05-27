МОК разрешил трансгендерам участвовать в Олимпиадах при определенных условиях

Трансгендеры (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) смогут принимать участие в соревнованиях Олимпийских игр в категориях, соответствующих их биологическому полу, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о решении комитета запретить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.
«Трансгендерные спортсмены не исключаются из мероприятий МОК, включая Олимпийские игры, как и все другие спортсмены, они имеют право соревноваться в той категории, которая соответствует их биологическому полу», – говорится в заявлении пресс-службы МОК. Отмечается, что биологические женщины могут соревноваться в женской категории, если не использовали тестостерон или другие андрогены. Биологические мужчины, отвечающие квалификационным требованиям, могут соревноваться в мужской категории.
Политика касается участия в женской категории, предназначенной для биологических женщин. Спортсменки, не допущенные к женским соревнованиям, смогут участвовать в других категориях, включая мужские и открытые.
Впервые спортсмен-трансгендер выступил на Олимпиаде в Токио в 2021 году. Новозеландка Лорел Хаббард заняла последнее место в женской тяжелой атлетике.
Летом 2024 года победительницами олимпийского турнира по боксу стали Линь Юйтин и Иман Хелиф. Годом ранее они были дисквалифицированы с чемпионата мира из-за проваленного гендерного теста.
Белый дом поддержал данную политику ради защиты честности олимпийских турниров.
Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа сообщил о мужском поле алжирской олимпийской чемпионки по боксу Иман Хелиф.