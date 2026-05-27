В России изготовили первую реакторную установку РИТМ-200С для плавучей АЭС

На подмосковном заводе завершилась сборка новейшей установки для обеспечения экологичной энергией промышленного медного кластера на Дальнем Востоке, передает портал Атом Медиа. В ближайшее время специалисты приступят к монтажу энергетического оборудования непосредственно в корпус судна.
«Росатом» продолжает расширение линейки плавучих энергоблоков, и завершение изготовления первого реактора для головного ПЭБ-106 – важная веха на этом пути. Сегодня только в России есть действующая плавучая АЭС», – отметил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Он подчеркнул намерение сохранять мировое лидерство в технологиях малой мощности.
Плавучий энергоблок оснастят двумя реакторами электрической мощностью 58 МВт каждый. Глава машиностроительного дивизиона Игорь Котов добавил, что это уже 14-я по счету установка серии РИТМ, созданная отечественными специалистами. Сейчас на разных стадиях производства находятся еще 14 аналогичных агрегатов.
Данные установки в полтора раза компактнее предыдущих поколений. Они уже доказали свою эффективность при работе атомных ледоколов в суровых условиях Крайнего Севера.
Всентябре прошлого года президент Владимир Путин анонсировал запуск серийного производства малых плавучих атомных электростанций.
В январе 2025 года генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил о начале монтажа оборудования на новых плавучих энергоблоках.
В апреле текущего года госкорпорация вела строительство четырех модернизированных станций для энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке.