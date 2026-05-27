Axios: Трамп назначил Бонди в совет по искусственному интеллекту

Президент США Дональд Трамп принял решение назначить Пэм Бонди, покинувшую пост генерального прокурора месяцем ранее, в президентский совет советников по науке и технологиям, передает Axios.
В новом качестве ей предстоит наладить взаимодействие между государственными структурами и крупнейшими игроками IT-рынка.
Комитет по вопросам искусственного интеллекта возглавляют бывший советник Белого дома Дэвид Сакс и научный советник Майкл Крациос. В его состав также входят более десяти руководителей технологических корпораций, среди которых соучредитель Nvidia Дженсен Хуанг, глава Meta* Марк Цукерберг и сооснователь Oracle Ларри Эллисон.
«Пэм была чрезвычайно ценным активом для команды президента, и я в восторге за нее и за всех нас, что она продолжит участвовать в решении некоторых из самых важных проблем, с которыми сталкивается администрация», – заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
Также стало известно, что Бонди займет недавно созданную консультативную должность по вопросам национальной инфраструктуры. По данным источников, вскоре после ухода из Министерства юстиции у нее диагностировали рак щитовидной железы, однако сейчас она прошла лечение и восстанавливается.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ