AP: НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне

Tекст: Мария Иванова

Американское космическое ведомство начало закупку посадочных модулей, вездеходов и беспилотников для масштабной инфраструктуры на Луне, передает Associated Press.

Первый этап программы был представлен во вторник, контракты на сотни миллионов долларов получили четыре компании из США.

Компания Blue Origin Джеффа Безоса обеспечит доставку лунных вездеходов в район южного полюса. Сами транспортные средства разработают Astrolab и Lunar Outpost. Firefly Aerospace, успешно совершившая посадку в прошлом году, доставит первые беспилотные аппараты. Ожидается, что вся техника прибудет до высадки астронавтов миссии Artemis, намеченной на 2028 год.

В середине 2027 года планируется запуск Artemis III, а в 2028 году двое астронавтов должны высадиться на поверхность. Второй этап строительства базы стартует в 2029 году и продлится до начала 2030-х годов, он включает создание энергосистемы. Полноценные жилые модули для длительного пребывания появятся на третьем этапе в 2030-х годах.

«Тогда мы сможем сказать: «Эй, мы здесь навсегда и не собираемся уходить»», – заявил руководитель программы лунной базы Карлос Гарсия-Галан. Он представляет себе инфраструктуру, раскинувшуюся на сотни квадратных километров, периметр которой будут охранять дроны MoonFall.

Глава ведомства Джаред Айзекман пояснил, что маркеры территории нужны для уважительного отношения к аппаратам других стран. Главная цель проекта – развитие лунной экономики, научные исследования и подготовка к экспедиции на Марс.

Генеральный аудитор ведомства предупредил о риске срыва этих сроков из-за задержек при разработке новых скафандров.

Руководство американского космического агентства планирует развивать лунную программу вопреки огромным финансовым затратам и высоким рискам для экипажей.