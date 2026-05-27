Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 570 долларов

Стоимость газа на европейских биржах опустилась ниже 570 долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды несколько опустились по отношению к расчетной цене вторника, пробив вниз 570 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Июньские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 567,3 доллара, потеряв 0,6%. К 9.00 мск показатель составил 562,1 доллара, снизившись на 1,6% от расчетной цены предыдущего торгового дня.

Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Они впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле котировки снизились на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров.

В текущем месяце цены некоторое время, с 15 по 20 мая, превышали уровень 600 долларов за тысячу кубометров. Максимум цены газа за время конфликта, составивший 853,7 доллара за тысячу кубометров, был достигнут 19 марта. Это произошло после того, как генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа в Катаре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июньских контрактов на лондонской бирже ICE достигла 562,1 доллара за тысячу кубометров.

Несколькими днями ранее биржевые цены на голубое топливо в Европе закрепились на уровне около 593 долларов.

В марте катарская государственная компания QatarEnergy заявила о ракетном нападении на свои мощности по производству сжиженного природного газа.