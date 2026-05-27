Мишустин утвердил масштабный план продвижения русского языка в мире

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о реализации основ государственной языковой политики. Документ включает специальный раздел, посвященный созданию условий для продвижения русского языка на международной арене.
«Среди предложенных инициатив – создание электронных образовательных ресурсов для обучения русскому языку иностранных граждан в России, перевод детской литературы на русском языке на языки народов стран ближнего зарубежья и детской литературы народов мира на русский язык, обеспечение свободного доступа читателей из стран СНГ к электронным ресурсам Российской государственной библиотеки», – отмечается в сообщении в Max-канале правительства.
Правительство также намерено поддерживать гастроли зарубежных русских театров в России и организовывать поставки учебной и художественной литературы в иностранные школы. Особое внимание уделят повышению уровня владения языком среди жителей государств СНГ и созданию условий для обучения на базе представительств Россотрудничества.
В рамках программы запланировано проведение просветительской акции «Межнациональный диктант» и реализация международных проектов в сфере науки и образования. Иностранные специалисты-русисты смогут претендовать на гранты, стипендии и премии, а также проходить стажировки в России для повышения квалификации.
В июле прошлого года президент России Владимир Путин утвердил основы государственной языковой политики.
В мае текущего года Владимир Путин назвал сбережение русского языка основой суверенного общества.
Министр просвещения Сергей Кравцов весной прошлого года объявил о создании Евразийской ассоциации поддержки русского языка.