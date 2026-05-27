  Российские войска освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов
    27 мая 2026, 09:15 • Новости дня

    Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам, особо отметив их вклад в общественную жизнь страны и поддержку защитников Отечества.

    Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, передает официальный сайт Кремля.

    «Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию» – говорится в поздравлении.

    Президент отметил, что мусульманские организации активно участвуют в общественной и культурной жизни страны, уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию молодежи в духе патриотизма, а также реализуют социально значимые образовательные и благотворительные инициативы.

    «И конечно, глубокой признательности заслуживает ваша востребованная деятельность, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких», – отметил Путин.

    26 мая 2026, 22:26 • Новости дня
    Путин отметил развитие энергетического сотрудничества России и Казахстана
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Казахстан продолжают активно развивать сотрудничество в энергетической сфере, включая поставки нефти, расширение газотранспортной инфраструктуры и строительство атомной электростанции, заявил президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    «Активно развивается российско-казахстанское сотрудничество в энергетике», – заявил российский лидер в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Он добавил, что через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума осуществляется экспорт более 80% казахстанской нефти на мировые рынки.

    Кроме того, для обеспечения устойчивого энергоснабжения Казахстана планируется оптимизация и расширение национальной газотранспортной инфраструктуры при участии Газпрома. Российский бизнес также предлагает Казахстану уникальные технологии в сфере альтернативной и чистой энергетики.

    Важным направлением долгосрочного партнерства является сотрудничество в области мирного атома. В 2025 году началась реализация флагманского проекта по строительству первой АЭС в Казахстане с участием госкорпорации «Росатом».

    Также расширяется кооперация в добыче и переработке критически важных природных ресурсов, что способствует укреплению технологической независимости обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов сообщил о попытках западных стран дискредитировать работу корпорации «Росатом» в Казахстане.

    В 2025 году президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал проект совместного строительства первой атомной электростанции «якорным» для модернизации экономики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал атаки украинских беспилотников на объекты Каспийского трубопроводного консорциума вопиющим инцидентом.

    26 мая 2026, 22:35 • Новости дня
    Путин заявил о дружеских и искренних отношениях с Токаевым
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии» охарактеризовал отношения с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым как дружеские и искренние.

    «У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения», – подчеркнул российский лидер в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Он добавил, что диалог между главами государств всегда проходит в атмосфере доверия и нацелен на достижение конкретных результатов.

    По словам президента, главным приоритетом в двустороннем взаимодействии неизменно остается развитие взаимовыгодных связей между Россией и Казахстаном во всех сферах сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Кремль анонсировал государственный визит президента России в Астану 27 мая.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    26 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    Кремль анонсировал государственный визит Путина в Казахстан 27-29 мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 27 мая прибудет в Астану в сопровождении представительной бизнес-делегации для переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и участия в масштабном саммите ЕАЭС.

    Российский лидер прибудет в Астану вечером 27 мая, передает ТАСС. В аэропорту его лично встретит президент республики.

    «Президент готовится к государственному визиту в Казахстан, который начнется завтра. Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом [Казахтана Касым-Жомартом] Токаевым, очень важное общение, велась очень серьезная подготовка к этому визиту. Завтра и следующий день представительная российская делегация во главе с президентом будут работать в Астане», – рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Сразу после прибытия лидеры двух стран отправятся в резиденцию для проведения неформального обеда, об этом сообщил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Там состоятся переговоры в формате тет-а-тет, где стороны подробно обсудят повестку предстоящих мероприятий. В честь приезда российской делегации будет организован торжественный государственный прием.

    Вечером 28 мая Владимир Путин посетит V Евразийский экономический форум, посвященный цифровой гонке и искусственному интеллекту. Ожидается, что масштабное экономическое мероприятие соберет около трех тысяч участников из 45 стран мира.

    В поездке президента будут сопровождать руководители крупнейших отечественных госкорпораций и представители бизнеса. В состав представительной делегации вошли главы Росатома, Роскосмоса, РЖД, а также председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал государственный визит Владимира Путина в Казахстан.

    Поездка российского лидера состоится по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

    Посол России в Астане Алексей Бородавкин рассказал о насыщенной программе предстоящих мероприятий.

    26 мая 2026, 20:09 • Новости дня
    Эксперт: Российский бизнес готов вкладываться в безопасность страны

    Политолог Гагарин: Российский бизнес готов помогать в защите страны от угрозы БПЛА

    @ Dawid Tatarkiewicz/Zuma/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские предприниматели демонстрируют способность быстро отвечать на новые вызовы – от перестройки рынков под современные реалии до разработки систем защиты предприятий от беспилотников. Так бизнес показывает свою социальную ответственность, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Во вторник Владимир Путин провел рабочую встречу с главой РСПП Александром Шохиным.

    «На протяжении всей истории российское предпринимательство демонстрировало умение быстро и креативно отвечать на возникающие вызовы. Мы видим это по многим открытиям, прежде всего в военное время, когда было необходимо изобрести новые приборы или технологии. И образ нашего Левши, который может сделать что угодно – это лучший символ нашего предпринимательства», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор кафедры политических наук УрФУ.

    Эта традиция, по его словам, сохраняется и сегодня. Действия российских предпринимателей «являются примером того, как они находят оптимальные приемы или ходы для достижения заявленных целей». «Те испытания, которые стоят сейчас перед нашим предпринимательством, будут преодолены. В этом смысле оптимизм, который президент проявил в ходе встречи с главой РСПП Александром Шохиным, имеет под собой реальные основания. Российские предприниматели переосмыслили прежние наработки в соответствии с новыми рынками сбыта и направлениями производства», – добавил политолог.

    При этом современный российский бизнес, подчеркивает Гагарин, это не только коммерция, но и социальная ответственность. Крупному бизнесу, в том числе членам РСПП, удается сочетать свои финансовые интересы с задачами развития страны. Ранее Шохин неоднократно отмечал, что для главы государства важно видеть готовность бизнеса решать общенациональные задачи.

    «Проявление этой тенденции можно увидеть, например, по переводу налогооблагаемой базы в Россию, по созданию крупным бизнесом социальных объектов, по инвестициям в градообразующие предприятия, созданию комфортной среды и многому другому. Постепенно создается позитивный тренд, когда крупные предприниматели уделяют более системное внимание промышленным центрам. В данном случае государство создает тот самый необходимый альянс с бизнесом, без чего невозможно решать такие крупные проекты, как развитие Cевера, Севморпути и других перспективных проектов», – рассуждает Гагарин.

    Особого внимания заслуживает позиция РСПП в вопросах обеспечения безопасности промышленных объектов в нынешних условиях. Инициативы союза по поддержке предприятий в сфере защиты от атак украинских беспилотников – это проявление того, что российские компании осознают себя частью страны и готовы самостоятельно вкладываться в ее безопасность и победу, подчеркивает эксперт.

    «Необходимо создать быстро реагирующий механизм, который позволял бы использовать для обороны российских предприятий все современные наработки. Наши предприниматели не только помогают фронту поставками, но и активно участвуют в этих разработках. Минобороны и правительство, в свою очередь, решают вопросы, чтобы ускорить их внедрение», – полагает спикер.

    «РСПП выступает мощным инициатором всех этих процессов, поэтому, я полагаю, все будет налажено достаточно быстро. Крайне необходимо объединить усилия малого, среднего и крупного бизнеса под эгидой государства. Президент России обладает сейчас полной информацией, и правительство, скорее всего, в ближайшее время усовершенствует эту систему», – добавляет он.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) Александром Шохиным, который станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России.

    В этом году РСПП отмечает свое 35-летие. В связи с этим Шохин уделил основное внимание работе над выполнением поручений Путина в рамках съезда РСПП в марте.

    Шохин также рассказал о механизме взаимодействия бизнеса и Минобороны по противодействию террористическим атакам. «Крупные предприятия, безусловно, заботятся (по крайней мере все добросовестные крупные компании это делают) и о защите своих объектов, и о защите территорий присутствия компаний», – отметил глава РСПП.

    По его словам, урегулирования требуют вопросы, которые связаны с механизмами обеспечения вооружением – не только легкого вооружения калибра 7,62, но и более крупного. «Это и различные системы РЭБ, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал», – пояснил Шохин, подчеркнув, что «бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятны схемы финансирования».

    В конце встречи президент сказал, что совместная работа «по совершенствованию договорно-правовой базы, административных условий работы бизнеса в России» будет продолжена.

    26 мая 2026, 22:53 • Новости дня
    Путин: Переданные из России в Казахстан тигры будут выпущены в дикую природу

    Tекст: Вера Басилая

    Россия передала Казахстану четырех амурских тигров, которые в ближайшее время будут выпущены в дикую природу после завершения адаптации, сообщил президент Владимир Путин.

    Путин сообщил о скором возвращении амурских тигров в дикую природу соседней республики, сообщается на сайте Кремля. В преддверии государственного визита, который состоится 27-29 мая, глава государства опубликовал статью «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    В публикации российский лидер подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в сфере экологии.

    «В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу», – отметил президент.

    «В Хабаровском крае были выловлены два взрослых тигра и пара тигрят, которые прошли обследование, в том числе на предмет репродуктивного здоровья, и были перевезены рейсом «Аэрофлота» в Казахстан. Сейчас российские и казахстанские ученые совместно занимаются их адаптацией и акклиматизацией в государственном природном резервате «Иле-Балхаш», и скоро тигры будут выпущены в дикую природу», – подчеркнул президент России.

    Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в Астану 27-29 мая.

    В преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    26 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    Путин высоко оценил вклад Казахстана в сохранение позиций русского языка
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российская сторона высоко ценит вклад Казахстана в совместную работу по сохранению позиций русского языка, заявил президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии» .

    «В России высоко ценят вклад Казахстана в совместную работу и в рамках Международной организации по русскому языку, созданной по инициативе Касым-Жомарта Кемелевича», – заявил Путин в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Практическая деятельность этой уникальной, по словам президента, организации стартовала в марте. Первая министерская конференция успешно прошла в Москве. Структура нацелена на сохранение позиций русского языка и русскоязычного культурно-гуманитарного пространства в мире, заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Путин направил приветствие участникам первой министерской конференции Международной организации по русскому языку.

    На заседании Совета по поддержке русского языка президенту предоставили информацию о создании государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Путин отметил, что новая концепция должна защитить русский язык как основу общероссийской идентичности.

    26 мая 2026, 23:00 • Новости дня
    Путин заявил о важности регионального сотрудничества России и Казахстана

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии» подчеркнул значимость стратегического сотрудничества Москвы и Астаны для поддержания безопасности в условиях геополитической турбулентности.

    «В условиях нынешней геополитической турбулентности, по нашему общему убеждению, как никогда важна роль механизмов регионального сотрудничества, в которых деятельно участвуют Россия и Казахстан», – заявил Путин в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Президент России отметил особую значимость таких форматов, как Евразийский экономический союз, очередной саммит которого вскоре состоится в Астане. Также глава государства упомянул важность взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других региональных структур.

    Путин напомнил, что Касым-Жомарт Токаев в статье «Вечная дружба – путеводная звезда для наших народов», опубликованной в ноябре, называл стратегическое союзничество двух стран важнейшим фактором поддержания стабильности и безопасности во всей Евразии.

    Подчеркивается, что Москва и Астана выступают за формирование более справедливого многополярного миропорядка, основанного на нормах международного права и Уставе ООН, а также за демократизацию международных отношений с учетом интересов всех стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Путин отметил развитие энергетического сотрудничества России и Казахстана. Он высоко оценил вклад Казахстана в сохранение позиций русского языка.

    26 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    Песков анонсировал государственный визит Путина в Казахстан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в среду вечером начнет госвизит в Казахстан с общения лидером государства Касым-Жомартом Токаевым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В среду вечером глава государства прибудет в столицу республики, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, программа начнется с переговоров с Касым-Жомартом Токаевым.

    «Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом Токаевым. Очень важное общение. Велась очень серьезная подготовка к этому визиту», – подчеркнул представитель Кремля.

    На следующий день запланировано участие российского лидера в саммите ЕАЭС. Представительная делегация из Москвы продолжит работу в Казахстане в течение двух дней.

    Кроме того, Песков прокомментировал намерения киевских властей создать «пантеон героев» и вернуть прах украинских нацистов. Он отметил, что подобные планы наглядно демонстрируют истинную сущность режима и его «коричневую окраску».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в соседнюю республику.

    Власти Казахстана сообщили о сроках поездки с 27 по 29 мая.

    Посол России в Астане Алексей Бородавкин рассказал о насыщенной программе предстоящего мероприятия.

    26 мая 2026, 18:29 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в саммите ВЕЭС в Казахстане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин 29 мая в Казахстане примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном форматах, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Российский лидер Владимир Путин 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком и расширенном составах, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. «Переходим уже на пятницу, 29 мая. С утра уже начнется заседание Высшего Евразийского экономического совета. В начале в узком составе, а затем в расширенном составе», – цитирует Ушакова ТАСС.

    По его словам, участие в работе совета подтвердили президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Он добавил, что к заседанию в расширенном формате присоединятся представители государств-наблюдателей.

    В их числе, уточнил помощник президента, ожидаются президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак. Ушаков подчеркнул, что все они подключатся именно на этапе заседания в расширенном составе.

    А 28 мая Владимир Путин выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Казахстане. «Центральным событием Евразийского экономического форума станет его пленарное заседание, на котором выступят главы государств – членов ЕАЭС», – рассказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Касым-Жомартом Токаевым подтвердил свое участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце мая в Астане.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящем государственном визите Путина в Казахстан и саммите ЕАЭС в пятницу в Астане.

    В тот же день власти Казахстана также заявили о государственном визите Владимира Путина 27–29 мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.

    26 мая 2026, 22:52 • Новости дня
    Путин поблагодарил Токаева за визит на День Победы

    Tекст: Антон Антонов

    Победа в Великой Отечественной войне занимает особое место в общей истории народов России и Казахстана, заявил президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии» .

    «Предметом бережного отношения для всех нас была и остается общая история народов России и Казахстана», – заявил президент в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Он добавил, что особое место занимает триумф в Великой Отечественной войне. По словам главы государства, граждане обеих стран свято чтят подвиги предков, сражавшихся против нацизма и принесших мир Европе ценой огромных жертв.

    Путин выразил глубокую признательность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за то, что Токаев посетил российскую столицу 8 и 9 мая для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Токаев посетил российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях ко Дню Победы. Путин назвал этот визит доказательством высокого уровня отношений двух стран.

    Позже российский лидер направил казахстанскому коллеге поздравительную телеграмму со словами признательности за совместное празднование.

    26 мая 2026, 22:18 • Новости дня
    Путин оценил отношения России и Казахстана в преддверии визита в Астану

    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Текст статьи опубликован на сайте Кремля. «В преддверии государственного визита в Республику Казахстан хотел бы поделиться своими оценками состояния и перспектив российско-казахстанских отношений», – заявил Путин в статье.

    По словам президента, страны связывают прочные узы дружбы, основанные на общей истории и взаимном уважении. Россия высоко ценит стабильно растущую экономику и эффективную политическую систему соседнего государства. Особое внимание уделяется экономическому сотрудничеству: объем российских инвестиций в казахстанскую экономику достиг почти 30 млрд долларов.

    Успешно развиваются совместные проекты в различных сферах. Более 40% иностранных компаний в Казахстане созданы при участии российских партнеров, что позволило организовать свыше 60 тыс. рабочих мест. В апреле состоялся первый пуск совместной ракеты «Союз-5/Сункар» с комплекса «Байтерек». Востребована на казахстанском рынке инновационная программная продукция крупных российских IT-компаний.

    Активно расширяются гуманитарные и образовательные связи. В российских вузах обучается более 60 тыс. казахстанских студентов, а в 2029 году планируется открытие международных школ в Алма-Ате и Астане. Также ведется работа по восстановлению популяции амурского тигра в Казахстане. Действует более 80 соглашений в торговле и образовании, науке и культуре.

    «Благодаря географическому положению наши страны обладают огромным логистическим потенциалом, поэтому придаем большое значение развитию международных транспортных коридоров Север – Юг и Европа – Западный Китай», – отметил Путин.

    «Завершая, хотел бы вновь подчеркнуть, что Российская Федерация готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Республикой Казахстан. Убежден, что наши переговоры в ходе предстоящего визита придадут существенный импульс дальнейшему укреплению российско-казахстанского партнерства. И конечно, пользуясь случаем, передаю самые добрые пожелания здоровья, благополучия и процветания всем гражданам дружественного Казахстана», – говорится в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал государственный визит президента России в Астану 27 мая. Власти Казахстана сообщили о планах лидеров двух стран обсудить текущее состояние двустороннего сотрудничества.

    Путин в телефонном разговоре с Токаевым подтвердил свое участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце мая в Астане.

    26 мая 2026, 22:24 • Новости дня
    Путин назвал новую Конституцию Казахстана ориентированной в будущее
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новая Конституция Казахстана отвечает духу времени и ориентирована в будущее, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин выразил уверенность в успешном завершении масштабных преобразований Казахстана накануне своего официального визита в Астану, сообщается на сайте Кремля.

    «Подчеркну, в нашей стране с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану с его эффективной, поддерживаемой народом политической системой, стабильной и динамично растущей экономикой», – заявил президент.

    «Недавно ваша республика приняла новую, отвечающую духу времени и ориентированную в будущее Конституцию. Голосуя за нее, казахстанские граждане подавляющим большинством выразили одобрение проводимому президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым курсу на упрочение государственных институтов, на комплексную модернизацию страны, достижение устойчивого социально-экономического и духовно-нравственного развития. Убежден, что все эти масштабные преобразования будут успешными и на деле поспособствуют укреплению государства и росту благосостояния людей», – отметил Путин.

    Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в Астану 27 мая.

    В преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    27 мая 2026, 11:37 • Новости дня
    Академик Дедов рассказал о беседе с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Герой Труда, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов рассказал, что обсудил с президентом Владимиром Путиным развитие эндокринологии в регионах.

    Дедов рассказал, что говорил с Владимиром Путиным о перспективах развития эндокринологии в регионах России, передает РИА «Новости». Встреча состоялась вскоре после вручения ученому ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

    «У меня состоялся разговор с Владимиром Владимировичем. Мы с ним пошушукались, так сказать. Я думаю, что мы найдем какие-то решения для более широкого развития эндокринологии именно в регионах, именно в других, так сказать, точках роста», – поделился Дедов во время выступления на открытии конгресса эндокринологии.

    Национальный конгресс эндокринологов с международным участием, посвященный персонализированной медицине, проходит в Москве с 26 по 29 мая. Мероприятие охватывает широкий спектр вопросов от фундаментальной науки до практического здравоохранения.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин вручил академику Ивану Дедову орден Святого апостола Андрея Первозванного.

    27 мая 2026, 11:53 • Новости дня
    Улицы Астаны украсили российскими триколорами перед визитом Владимира Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центральные улицы казахстанской столицы Астаны украсили флагами России и Казахстана в преддверии государственного визита президента Владимира Путина, который начнется 27 мая.

    Масштабные инсталляции появились у монумента «Байтерек» и вдоль проспекта Мангилик Ел, где расположены ключевые правительственные здания, передает ТАСС. На больших интерактивных экранах также транслируются изображения национальных символов.

    Местная военная авиация несколько дней проводила тренировочные полеты, оставляя в небе дымный шлейф оттенков российского флага. Ожидается, что самолеты повторят этот зрелищный элемент во время официальной церемонии приветствия. Подобные почести оказываются зарубежным лидерам в исключительно редких случаях.

    Помощник президента Юрий Ушаков обратил внимание на особый статус поездки. «Это призвано подчеркнуть беспрецедентно высокий уровень отношений наших двух стран», – заявил он. Представитель Кремля уточнил, что присвоение высшего ранга нарушает обычную протокольную практику, допускающую лишь одно подобное событие за президентский срок.

    Рабочая программа продлится три дня, с 27 по 29 мая. Помимо двусторонних переговоров запланировано участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал государственный визит Владимира Путина в Казахстан 27 мая.

    Президент республики Касым-Жомарт Токаев пригласил российского лидера для обсуждения двустороннего сотрудничества.

    В рамках поездки глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    27 мая 2026, 12:47 • Новости дня
    Кремль спросили о реакции Астаны на статью Путина к госвизиту в Казахстан

    Tекст: Вера Басилая

    Статья президента России Владимира Путина к госвизиту в Казахстан была опубликована на двух языках, на нее уже обратили внимание в Астане, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Свое отношение к этому визиту, к российско-казахстанским отношениям, к нашему двустороннему партнерству президент изложил в своей авторской статье, которая в «Казахстанской правде» была опубликована. Она на двух языках опубликована», – уточнил Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что на этот материал уже обратили внимание в Астане. По его словам, особые личные связи двух лидеров позволяют им максимально откровенно и конструктивно обсуждать любые актуальные вопросы как двусторонней, так и международной повестки.

    Президент Владимир Путин опубликовал статью о перспективах двусторонних отношений России и Казахстана.

    Кремль официально анонсировал прибытие российского лидера в Астану вечером 27 мая.

    В преддверии этого события центральные улицы казахстанской столицы украсили флагами двух стран

