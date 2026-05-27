ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нового лидера военного крыла ХАМАС

WP узнала о рамочном соглашении между Ираном и США

WP узнала сроки открытия Ормуза в соответствии с меморандумом

Tекст: Катерина Туманова

«Соединенные Штаты и Иран разработали меморандум о взаимопонимании, который продлевает режим прекращения огня на 60 дней, пока обе стороны не достигнут «окончательного соглашения» о полном прекращении войны в Иране, но тем временем приведет к разминированию и повторному открытию Ормузского пролива», – пишет Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Однако чиновник заявил, что в воскресенье никакого соглашения с Ираном подписано не было. Остается неясным, насколько обязательным является нынешнее рамочное соглашение. По словам источника, последнее предложение ожидает одобрения иранцев.

«Согласно последней версии предложения, подписанной дипломатом, Иран немедленно откроет Ормузский пролив и предпримет шаги для обеспечения возвращения судоходства к довоенному уровню в течение 30 дней. Предложение также предусматривает, что Иран, США и их союзники объявят о немедленном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан», – пишет газета.

Дипломат заявил, что предложение включает подтверждение Ираном того, что он никогда не будет разрабатывать ядерное оружие, а также согласие на то, что его запасы обогащенного урана будут утилизированы согласованным методом.

«Сделка еще даже не полностью согласована, никто ее не видел и не знает, что это такое», – заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети.

Американский лидер призвал не спешить с заключением соглашения, отметив, что переговоры проходят конструктивно. Он подчеркнул важность того, чтобы Иран осознал невозможность получения ядерной бомбы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания сделки. Рубио отметил выгоду для Ирана при согласии на условия США и допустил атаки на Тегеран.