ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нового лидера военного крыла ХАМАС

Вооруженные силы Израиля подтвердили уничтожение Мухаммеда Уде, передает ТАСС. Он был убит накануне в ходе прицельной атаки на севере анклава.
По информации военных, убитый командовал боевым крылом организации всего две недели. Он занял этот пост после ликвидации прежнего лидера Иззэддина аль-Хаддада, который также погиб при точечном ударе.
Ранее Мухаммед Уде руководил разведывательным штабом палестинского движения. На этой должности он занимался планированием и координацией масштабного нападения боевиков на израильскую территорию 7 октября 2023 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные атаковали сектор Газа для устранения предыдущего руководителя военного крыла ХАМАС Иззэддина аль-Хаддада.
Представители палестинского движения признали факт гибели этого высокопоставленного командира.
Годом ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил план расширения военной операции для полной ликвидации радикальной организации.