  • Новость часаРоссийские войска освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов
    27 мая 2026, 08:55 • Новости дня

    FT: Доноры не направили ни доллара в фонд «Совета мира» по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    С момента подписания устава «Совета мира» по Газе на счета организации не поступило никаких средств, сообщает Financial Times (FT).

    Из-за отсутствия финансирования и политической неопределенности реализация проектов по восстановлению палестинского анклава сильно замедлилась.

    «Ни доллара не поступило», – заявил источник британского издания, комментируя текущее состояние счетов организации. В феврале президент США обещал, что участники объединения направят на помощь региону семь млрд долларов, однако эти планы пока не реализованы.

    В середине ноября прошлого года Совбез ООН одобрил американскую резолюцию по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Документ поддержали 13 членов совета, Россия и Китай от голосования воздержались. План предусматривает временное международное управление анклавом и развертывание стабилизационных сил.

    В январе американский президент США объявил о завершении формирования «Совета мира» в Газе.

    Еще осенью прошлого года арабские страны отказались финансировать восстановление анклава на условиях США.

    В феврале Россия первой приняла решение предоставить Палестине один миллиард долларов помощи.

    25 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Банк России заявил о необходимости избавления от карт Mastercard и Visa
    Карты международных систем Mastercard и Visa должны окончательно покинуть российский рынок, поскольку они перестали обеспечивать необходимый функционал, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    «В отношении карт международной платежной системы у нас позиция, что, конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка. Они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали», – подчеркнула представитель регулятора.

    По словам Бакиной, доля международных платежных систем на российском рынке в настоящее время составляет менее 17%. При этом отечественный платежный сектор демонстрирует высокую устойчивость и успешно адаптируется к современным экономическим вызовам.

    В январе текущего года в Госдуме предупредили о росте рисков использования карт международных платежных систем.

    В конце прошлого года Банк России обсудил с кредитными организациями возможное отключение Visa и Mastercard.

    Осенью прошлого года регулятор пообещал сохранить работоспособность просроченного пластика ради удобства граждан.

    25 мая 2026, 18:57 • Новости дня
    Al Hadath: Иран выразил готовность вывезти высокообогащенный уран в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти заявили о готовности отправить высокообогащенный уран за рубеж при условии его передачи Китаю, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники.

    «Иран готов вывезти высокообогащенный уран со своей территории», – приводит Al Hadath слова собеседников, передает ТАСС. При этом, как уточняется, условием Тегерана является отправка всего объема высокообогащенного урана в Китай.

    Собеседники телеканала отметили, что Иран стремится получить от Пекина гарантии, прежде чем продвигаться дальше в переговорах с США.

    Ранее Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана.

    Телеканал Al Hadath сообщал о согласии Ирана передать обогащенный уран России.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    26 мая 2026, 18:26 • Новости дня
    Госдума одобрила резкий рост госпошлин для мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума в первом чтении одобрила законопроект о многократном увеличении миграционных госпошлин, который должен принести бюджету свыше 15 млрд рублей ежегодно.

    Нижняя палата российского парламента в первом чтении одобрила правительственный законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, кратно повышающий госпошлины в миграционной сфере. Как сообщается на сайте Госдумы, документ нацелен на увеличение поступлений в федеральный бюджет за счет пошлин за действия, связанные с гражданством и пересечением границы.

    Согласно проекту закона, пошлина за прием в гражданство и выход из него вырастет с 4200 до 50 тыс. рублей, за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 тыс. рублей, за его замену – до 6000 рублей. Разрешение на временное проживание будет стоить 15 тыс. рублей вместо нынешних 1920 рублей, а за выдачу такого разрешения при утрате или порче документа, удостоверяющего личность, придется заплатить 5000 рублей.

    Размер пошлины за приглашение на въезд увеличится с 960 до 8000 рублей за каждого приглашенного. Визы для въезда и выезда в Россию, согласно законопроекту, подорожают с 1200 до 2000 рублей, многократные визы – с 1920 до 6000 рублей. Въезд в целях получения образования обойдется в 8 тыс. рублей вместо 1920 рублей, а разрешение на привлечение иностранных работников – в 15 тыс. рублей вместо 12 тыс. рублей.

    От уплаты госпошлины за действия, связанные с получением гражданства России, предлагается освободить иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее бывших гражданами СССР, а также участников госпрограммы переселения соотечественников и членов их семей. Льгота также распространится на иностранцев и лиц без гражданства, заключивших во время СВО контракт о военной службе сроком на один год, и их семьи, в том числе в случае гибели этих военнослужащих.

    В финансово-экономическом обосновании ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета по линии миграции составят с 1 июля 2026 года 7,915 млрд рублей, а с 1 января 2027 года – 15,830 млрд рублей ежегодно. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

    «Пребывание мигрантов в нашей стране должно быть экономически обоснованным. Увеличение пошлин позволит пополнять федеральный бюджет более чем на 15 млрд рублей в год. Те, кто приезжает в нашу страну жить и работать, должны знать русский язык, уважать российское законодательство, наши духовно-нравственные ценности, историю, культуру», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин и напомнил, что к настоящему моменту уже принято 22 закона, которые, по его словам, сформировали правовую основу миграционной политики России.

    Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс о пятикратном увеличении пошлины за оформление вида на жительство для иностранцев.

    До этого правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов с предложением повысить пошлину за прием и выход из гражданства до 50 тыс. рублей и увеличить другие платежи в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума обещала ускорить рассмотрение проекта о новых пошлинах для мигрантов.

    26 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Axios: Сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок
    Tекст: Мария Иванова

    Ожидаемое открытие Ормузского пролива вернет на мировой рынок значительные объемы нефти, остановив тем самым рекордное истощение глобальных запасов сырья, отмечает Axios.

    Открытие Ормузского пролива на фоне ядерных переговоров позволит компенсировать стремительное сокращение глобальных запасов сырья.

    «Все зависит от того, чувствуют ли владельцы судов и экипажи себя в безопасности при прохождении через Ормузский пролив», – заявил аналитик Техасского университета Бен Кэхилл. Он отметил, что процесс возобновления поставок может затянуться из-за неопределенности с иранскими сборами, страховкой и вопросами безопасности.

    Международное энергетическое агентство считает, что на восстановление стабильного экспорта после разминирования пролива уйдет минимум два-три месяца. Странам Персидского залива также потребуется время для наращивания добычи, снизившейся после перекрытия главного маршрута.

    Иранские власти рассматривают возможность введения новых пошлин для танкеров. Эксперт Совета по международным отношениям Эдвард Фишман полагает, что частный сектор согласится оплачивать эти сборы, которые могут приносить Тегерану десятки миллиардов долларов ежегодно. При этом мировой рынок сохранит повышенную геополитическую премию к цене на фоне возросших рисков.

    ОАЭ ускоряют строительство трубопровода для удвоения экспорта через порт Фуджейра, чтобы снизить зависимость от пролива. Тем временем американские сланцевые компании на фоне высоких цен увеличили планы капитальных затрат на 2026 год на 490 млн долларов, а Управление энергетической информации США повысило прогноз добычи на следующий год до 14,1 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении предварительного соглашения с Ираном для открытия Ормузского пролива.

    Глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне назвал платный проход судов лучшей альтернативой полной блокаде маршрута.

    26 мая 2026, 03:08 • Новости дня
    США заявили о сохранении перемирия после ударов по Ирану

    Американские военные атаковали иранские ракетные комплексы и катера, но режим прекращения огня с Ираном сохраняется, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания в ходе действующего режима прекращения огня», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Командование подтвердило факт атаки на военные объекты в южной части Ирана. По словам официального представителя, удары носили оборонительный характер и были направлены на устранение угроз для американских войск. В частности, целями стали места запуска ракет и иранские катера, которые пытались устанавливать мины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы атаковали военные объекты на юге Ирана.

    Иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары.

    Газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    27 мая 2026, 00:42 • Новости дня
    Силуанов заявил об изменении параметров федерального бюджета
    Параметры федерального бюджета изменятся, расходы в последние годы росли опережающими темпами, резервы не бесконечны, но исполнение социальных обязательств и обеспечение обороны являются абсолютно приоритетными статьями, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

    Силуанов подчеркнул важность стабильности. Российское министерство финансов разработало законодательные инициативы для гибкого реагирования на мировые вызовы, пишет «Коммерсантъ».

    «Все понимают, что неопределенность в мире усиливается, особенно в свете конфликта на Ближнем Востоке», – отметил министр.

    Параметры государственной казны будут изменены из-за новых макроэкономических условий и необходимости концентрации ресурсов. С 2019 года расходы выросли почти на 3,5 процентного пункта ВВП – с 16,6% до 20,0% в 2025 году, «рост в деньгах более чем в 2,3 раза».

    Подобная динамика стала следствием COVID-19 и западных санкций. Государство активно использовало накопленные резервы, включая средства Фонда национального благосостояния и рентные доходы, сказал Силуанов.

    «Благо мы всегда аккуратно подходили к бюджету. Тем не менее резервы не бесконечны. Слабину в финансах нельзя допускать в условиях таких масштабных трансформаций в мире. Никто нам поблажек не даст». – сказал он.

    Власти продолжают работу по обелению экономики и расширению налоговой базы. Абсолютными приоритетами остаются социальные обязательства и безопасность страны, тогда как остальные статьи тщательно анализируются на предмет экономической эффективности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанов предупредил о риске мирового энергетического кризиса на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    В конце апреля министерство подготовило законопроект об исполнении федерального бюджета за прошлый год с полным финансированием всех приоритетных направлений.

    Ранее министр финансов сообщил о сохранении расходов на оборону в 2026 году на сопоставимом с прошлым годом уровне.

    25 мая 2026, 14:02 • Новости дня
    ЦБ оспорил в суде ЕС механизм поддержки Украины за счет активов России

    Банк России обратился в Общий суд Евросоюза, чтобы обжаловать механизм использования суверенных средств для финансовой помощи Киеву.

    Центробанк подал заявление в Общий суд Евросоюза в Люксембурге, оспаривая нормативный акт о передаче активов на поддержку Украины.  Документ был направлен 22 мая.

    «Банк России оспаривает нормативный акт ЕС, рассматривающий суверенные активы Банка России как элемент финансовой поддержки третьего государства», – говорится в релизе регулятора на сайте Банка России. Обжалование касается правового механизма, разработанного для финансирования Киева в 2026–2027 годах.

    В Центробанке подчеркнули, что подобные действия нарушают фундаментальные принципы международного права, включая суверенный иммунитет государств. По мнению регулятора, европейский регламент создает условия для скрытой легализации экспроприации российских средств.

    Российская сторона также отметила, что принятые Евросоюзом меры выходят за рамки стандартного финансово-экономического сотрудничества. Банк России намерен использовать все доступные правовые инструменты для защиты своих интересов в различных юрисдикциях.

    Министры финансов стран G7 отказались возвращать доступ к золотовалютным резервам Москвы до выплаты репараций Киеву.

    В апреле Центральный банк России обвинил Совет ЕС в превышении полномочий при блокировке активов.

    Ранее регулятор направил заявление в общий суд Евросоюза для отмены регламента о бессрочной заморозке средств.

    25 мая 2026, 16:06 • Новости дня
    Обнародован план поэтапного открытия Ормузского пролива

    Условия предполагаемой предварительной сделки США и Ирана предусматривают поэтапное возобновление работы Ормузского пролива для судоходства, об этом сообщает газета Washington Post (WP).

    «Открытие пролива будет поэтапным. На первом этапе США разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных активов Ирана, начнется зачистка пролива от мин и блокада США будет снята», – заявил WP иранский чиновник, передает РИА «Новости». При этом подчеркивается, что американская блокада иранских портов будет отменяться постепенно.

    Чиновник охарактеризовал условия разблокировки судоходства как усиленный вариант подхода «доверяй, но проверяй», употребив выражение, что это «доверяй, но проверяй» на стероидах».

    Ранее WP узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Котировки эталонных марок сырья продемонстрировали резкое снижение ниже 95 долларов за баррель благодаря позитивным ожиданиям от возможного открытия Ормузского пролива.

    27 мая 2026, 09:20 • Новости дня
    Армении спрогнозировали потерю 40% товарооборота при выходе из ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможный отказ Еревана от участия в Евразийском экономическом союзе поставит под угрозу почти 40% всей внешней торговли республики из-за лишения таможенных льгот, следует из данных национальных статслужб.

    В случае выхода из объединения государство рискует лишиться значительной части своей торговли, передает РИА «Новости».

    Отказ от членства приведет к потере важных привилегий, включая единую низкую тарифную ставку в 5% и право беспошлинного ввоза продукции.

    По итогам 2025 года выручка Еревана от экспорта товаров в страны союза достигла 3,2 млрд долларов. Основную часть этого дохода обеспечили поставки на российский рынок, составившие 2,9 млрд долларов.

    Одновременно армянские импортеры закупили у партнеров по организации продукцию на пять млрд долларов. Из них 4,87 млрд долларов пришлось на Россию. Общий товарооборот с союзом составил 8,2 млрд долларов при глобальном показателе в 13,2 млрд долларов, что составляет 38,5% всей армянской торговли.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что антироссийские заявления армянских властей и движение в сторону ЕС несовместимы с дальнейшим участием страны в ЕАЭС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил о неизбежной утрате Ереваном экономических преференций при интеграции в европейские структуры.

    26 мая 2026, 02:21 • Новости дня
    США нанесли удары по югу Ирана
    Вооруженные силы Соединенных Штатов атаковали военные объекты на иранской территории, уничтожив позиции зенитных ракетных комплексов и катера Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    О серии взрывов в районе иранского Бендер-Аббаса сообщало Reuters.

    Информацию о проведенной операции официально подтвердили в CENTCOM, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Сегодня силы США нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил», – заявил представитель американского командования.

    Fox News сообщает, что в результате атаки были уничтожены позиция зенитного ракетного комплекса и два катера КСИР. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что катера устанавливали мины в Ормузском проливе, а целью иранского ЗРК были самолеты США. По информации телеканала, удары не означают прекращения перемирия с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае США уже наносили удару по иранскому порту Бендер-Аббас. Вооруженные силы США назвали эту атаку ответом на обстрел своих эсминцев.

    Газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    26 мая 2026, 19:34 • Новости дня
    Госдума одобрила отмену штрафов за нулевые декларации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении отказ от штрафов за неподачу нулевых деклараций, минимальный размер которых сейчас составляет одну тысячу рублей.

    Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении порядка штрафов за налоговые декларации. Инициативу внесла группа депутатов во главе с председателем профильного комитета Андреем Макаровым. Документ отменяет штрафы за непредставление нулевых деклараций, подтверждающих отсутствие налогооблагаемых операций, пишет ТАСС.

    В пояснительной записке со ссылкой на данные ФНС отмечается, что около 55% всех решений по пункту 1 статьи 119 Налогового кодекса связаны именно с неподачей нулевых деклараций. Авторы напоминают, что минимальный штраф за такое нарушение составляет одну тысячу рублей и при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства должен сокращаться минимум вдвое.

    «Учитывая минимальный размер штрафа за непредставление таких деклараций (1 тыс. рублей), который при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства подлежит снижению не менее чем в два раза, расходы федерального бюджета, связанные с назначением указанного штрафа (включая трудовые и почтовые издержки налогового органа), существенно превышают доходы федерального бюджета от его взимания», – говорится в документе.

    Разработчики считают, что отказ от штрафов не приведет к массовой неподаче деклараций, так как сохраняются другие меры воздействия, в том числе блокировка банковских счетов.

    Законопроект также предусматривает отмену штрафов для граждан за непредставление деклараций по доходам от продажи или дарения недвижимости, что, по мнению авторов, снизит административную нагрузку без ущерба для бюджета.

    Кроме того, предлагается упростить процедуру привлечения организаций и индивидуальных предпринимателей к ответственности за несвоевременную подачу ненулевых деклараций при отсутствии признаков иных нарушений, при этом размер штрафа будет определяться исходя из добровольно задекларированной суммы налога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба разъяснила порядок приостановления операций по банковским счетам россиян при наличии налоговой задолженности.

    Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил о необходимости справедливой налоговой системы в России. Он считает, что ставка подоходного налога 13% не должна меняться для граждан с доходом до 150 тыс. рублей в месяц.

    25 мая 2026, 12:24 • Новости дня
    Военные Ирана заявили о намерении применить новейшие комплексы ПВО

    Для эффективного отражения возможных атак Тегеран планирует ввести в строй передовые зенитные комплексы в условиях продолжающейся американской блокады иранских портов.

    Исламская республика намерена использовать передовые средства противовоздушной обороны для отражения возможных ударов, передает РИА «Новости».

    Командующий центральным штабом вооруженных сил страны «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи подчеркнул: «Противник не раз утверждал, что уничтожил часть нашего военного потенциала, в том числе в морской, воздушной и ракетной сферах, однако на поле боя мы всегда демонстрировали, что потенциал остался».

    Военачальник также выразил надежду на успешное применение новых систем для эффективного противодействия угрозам. Кроме того, он указал на непрерывный процесс модернизации национальных вооружений.

    США и Израиль 28 февраля атаковали иранскую территорию, что привело к гибели более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов.

    Хотя активные боевые действия не возобновились, американская сторона организовала блокаду портов Ирана. В настоящее время государства при посредничестве Пакистана разрабатывают меморандум об окончательном урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления американских ударов.

    Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия пригрозил открытием новых фронтов при повторной агрессии противника.

    Командующий Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи заявил о готовности задействовать всю мощь вооруженных сил для решительного ответа.

    26 мая 2026, 10:09 • Новости дня
    ФСБ сообщила о ликвидации руководства Ирана через закладки в системе мониторинга

    Американские и израильские спецслужбы устранили высокопоставленных иранских политиков благодаря скрытому программному обеспечению в уличных камерах столицы республики, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Координаты для удара по представителям высшего эшелона власти Ирана были получены через уязвимости в тегеранских системах видеомониторинга, передает РИА «Новости». Об этом рассказал руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ в Иркутске.

    «Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены, в том числе, через программные «закладки» в системах видеомониторинга в Тегеране», – подчеркнул глава ведомства.

    Зависимость от западных технологических платформ создает серьезные риски для государств Содружества перед кибератаками со стороны НАТО. Бортников отметил, что внедрение иностранных цифровых инноваций и искусственного интеллекта в стратегически важные отрасли экономики вызывает вопросы.

    Директор ведомства добавил, что прозрачность зарубежных нейросетей при принятии управленческих решений не гарантирована. Подобные цифровые механизмы могут оказаться ненадежными при возникновении кризисных ситуаций в государстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля США и Израиль нанесли ракетно-бомбовый удар по высшему руководству Ирана. Для слежки за иранским лидером израильские военные взломали дорожные камеры в Тегеране.

    В мае спецслужбы исламской республики обезвредили две связанные с израильской разведкой группы диверсантов.

    24 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Нетаньяху: Трамп подтвердил право Израиля на самооборону в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о телефонных переговорах с президентом США, передает ТАСС. В социальной сети X израильский лидер раскрыл подробности прошедшей ночной беседы.

    «Ночью я провел разговор с Трампом по вопросу предстоящих переговоров по окончательному соглашению по иранской ядерной программе. Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан», – написал Нетаньяху.

    Кроме того, политики сошлись во мнении о необходимости устранения ядерной опасности со стороны Тегерана. Любое итоговое соглашение с Ираном должно включать обязательный демонтаж предприятий по обогащению урана. Также стороны заявили о важности полного вывоза обогащенных ядерных материалов за пределы страны.

    На прошлой неделе президент США и Биньямин Нетаньяху обсудили новые попытки заключения мирного соглашения с Ираном.

    Власти Ирана запланировали обсуждение судьбы обогащенного урана с Москвой.

    До этого израильский премьер-министр отказался останавливать боевые действия в Ливане ради договоренностей с Тегераном.

    24 мая 2026, 21:38 • Новости дня
    Рубио заявил о выгоде для Ирана при согласии на условия США

    Власти Ирана смогут получить выгоду, если выполнят условия Вашингтона по открытию Ормузского пролива и откажутся от создания ядерного оружия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио заявил, что Иран извлечет пользу в случае выполнения американских требований по Ормузскому проливу и ядерной программе, передает ТАСС.

    «Безусловно, Иран получит выгоду, если действительно согласится на это и на эти переговоры», – подчеркнул Рубио.

    По словам главы Госдепа, США добиваются полного и незамедлительного открытия пролива. Рубио назвал это первым этапом. Вторым шагом должны стать серьезные переговоры об отказе Тегерана от ядерного оружия и ограничении мощностей по обогащению урана.

    Госсекретарь отметил отсутствие причин для обогащения урана до 60%, если только целью не является создание оружейного материала. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о согласовании проекта будущего соглашения с Ираном. Он обсудил проект меморандума о мире с лидерами ряда государств, включая Бахрейн, Египет, Саудовскую Аравию и Турцию.

    Президент США заявил, что морская блокада Ирана не будет снята, пока сделка не будет подписана.

    Представитель иранского МИД подтвердил финальный этап подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Портал Axios раскрыл подробности готовящейся сделки по открытию Ормузского пролива.

