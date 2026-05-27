  Индонезия договорилась о закупке российской нефти со скидкой
    27 мая 2026, 08:12 • Новости дня

    «Ростех»: Наземные роботы «Импульс» подтвердили эффективность в зоне СВО

    Tекст: Мария Иванова

    Многоцелевые гусеничные дроны «Импульс» успешно выполняют задачи на линии фронта, демонстрируя высокую живучесть под огнем и способность буксировать тяжелые артиллерийские орудия, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    Созданные при участии госкорпорации наземные роботы успешно применяются в зоне спецоперации, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Аппараты способны работать автономно по заданному маршруту, а также управляться по радиоканалу или с помощью оптоволокна.

    На линии соприкосновения задействованы роботы огневой поддержки «Импульс БМ-А», оснащенные автоматическими гранатометами АГС-30 или АГС-17, и логистические платформы «Импульс-М».

    «Полученные нами «Импульсы» демонстрируют хорошую эффективность. Это касается как вооруженных, так и транспортных роботов. При этом они отличаются живучестью в боевых условиях – выдерживают попадания осколков противопехотных мин и касательных выстрелов автоматического оружия», – рассказал военнослужащий.

    По словам бойца, гусеничное шасси обеспечивает машинам высокую проходимость в сложных условиях. Техника способна перевозить до 500 килограммов груза на подъемах и до одной тонны по ровной местности. Роботы также могут буксировать гаубицу Д-30 весом более трех тонн.

    Дальность действия комплексов может быть значительно увеличена за счет использования ретрансляторов на беспилотниках. Это позволяет дронам работать на расстоянии десятков километров от оператора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе военные получили сотни многофункциональных комплексов «Импульс». Ранее российские инженеры успешно испытали прототип этой гусеничной платформы на передовой.

    Разработчики оснастили данный многоцелевой аппарат боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом.

    25 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Боевые расчеты дронов группировки «Восток» подключились к российским спутникам
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев доложил министру обороны Андрею Белоусову о подключении БПЛА к российским спутниковым станциям, сообщает Минобороны.

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел рабочее совещание на одном из пунктов управления группировки войск «Восток». В ходе визита глава ведомства заслушал доклады командования о ходе выполнения боевых задач, следует из сообщения Минобороны в Max. Внимание уделили вопросам интеграции современных технологий в войсках.

    Командующий группировкой войск «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил Белоусову о проведении комплекса мероприятий по подключению расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки.

    Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки «Восток».

    Начальник управления войск беспилотных систем доложил о кратном увеличении расчетов операторов дронов.

    25 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    Разработан новейший артиллерийский комплекс «Цитадель» против дронов

    @ Пресс-служба Госкорпорации Ростех

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты создали зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», предназначенный для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Отечественные инженеры завершили разработку нового оружия для борьбы с дронами, передает Telegram-канал Ростеха.

    Премьера 30-миллиметрового комплекса состоится на Международном форуме по безопасности, который пройдет в подмосковной «Лайв Арене» с 26 по 29 мая под эгидой Совета безопасности России.

    Система предназначена для уничтожения мультикоптеров и беспилотников самолетного типа. «Цитадель» использует снаряды со шрапнельной начинкой и дистанционным взрывателем. Умная автоматика сама рассчитывает идеальную точку подрыва на основе траектории полета цели. Благодаря этому расход боеприпасов существенно снижается по сравнению с традиционными аналогами.

    «Цитадель» имеет как оптико-электронную, так и радиолокационную системы обнаружения и сопровождения беспилотников противника», – рассказали в госкорпорации. Оптический канал функционирует в видимом и инфракрасном диапазонах. Установка отличается высокой степенью автоматизации на всех этапах работы – от поиска угрозы до ее ликвидации. Заявленные характеристики уже получили подтверждение в реальных условиях эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные задействовали зенитный пушечный комплекс «Цитадель» для защиты от беспилотников в зоне спецоперации.

    Ранее госкорпорация «Ростех» представила новейший 30-миллиметровый снаряд с дистанционно-управляемым взрывателем для борьбы с дронами.

    В январе войска получили на вооружение новые автоматизированные комплексы «Зубр» для противодействия беспилотным аппаратам.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    24 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Эксперт: Удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО
    @ Interior Ministry of Ukraine/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти понимают исключительно язык силы. Именно поэтому ответом за теракт в Старобельске стал один из наиболее масштабных ударов по республике за все время с начала СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам.

    «Уже сейчас можно с уверенностью сказать: удар по Украине в ночь на 24 мая оказался одним из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации. ВС РФ применили весь спектр имеющихся вооружений: гиперзвуковые и дозвуковые ракеты, большое число дронов и даже ФАБ со средствами планирования», – отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Однако оценивать произошедшее в плане нанесенного ущерба – рано. Киев достаточно тщательно пытается скрыть полную информацию о пораженных объектах. Не в интересах офиса Зеленского делиться с интернетом данными о пострадавших строениях ВПК, что не способствует формированию точной картины этой ночи», – добавляет он.

    «Минобороны РФ же также весьма ограниченно комментирует удары. Фактически общественность познакомили только с применявшимися средствами поражения – все остальное на текущий момент представляется догадками или результатами анализа с заведомо малым количеством данных», – поясняет собеседник.

    «Тем не менее уже сейчас понятно, что произошедшее стало ответом за трагедию в Старобельске. Украинские власти способны воспринимать исключительно язык силы. Между тем информация об ударах продолжает поступать в режиме реального времени. Вполне вероятно, что о наиболее значимых объектах, куда прилетели ракеты, нам еще предстоит узнать», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве. По неподтвержденным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций № 1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем».

    На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80. Поразить, судя по всему, удалось и главное управление ГУР страны. По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был применен для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс.

    Удары пришлись и по семи другим регионам республики: цели ВС РФ располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, Коц отметил, что «каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей», отсылая тем самым к теракту в Старобельске (ЛНР).

    Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие местного колледжа, являющегося филиалом Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания были извлечены все погибшие: их число составило 21. Всего же в результате теракта пострадали 63 человека.

    Владимир Путин назвал произошедшее «проявлением неонацизма». Он также уточнил, что инцидент лишний раз подтверждает террористический характер украинских властей. «Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет», – подчеркнул глава государства.

    «Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы это не раз уже проходили», – объяснил Путин.

    На этом фоне президент дал поручение дипведомству проинформировать о произошедшем международные организации. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – добавил глава государства.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Макс».

    26 мая 2026, 08:28 • Новости дня
    Представлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»

    «Ростех» впервые показал новейший зенитный комплекс «Цитадель» против дронов

    Представлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»
    @ Пресс-служба Госкорпорации Ростех

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках I Международного форума по безопасности состоялся дебютный показ зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 «Цитадель», предназначенного для защиты объектов от дронов.

    Новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» с 30-мм пушкой был впервые продемонстрирован публике на I Международном форуме по безопасности в Подмосковье, передает ТАСС.

    Разработка госкорпорации «Ростех» призвана обеспечить круглосуточную защиту стационарных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов самолетного и мультикоптерного типов.

    На выставочной экспозиции специалисты представили боевой модуль, оснащенный 30-мм пушкой ЗАК-30, а также обзорную радиолокационную станцию. По данным разработчиков, боекомплект одного такого модуля включает 300 снарядов. Комплекс способен эффективно поражать самолетные дроны на наклонной дальности до тысячи метров, а малоразмерные мультикоптеры – на дистанции до 800 метров.

    В состав системы также интегрирован пункт управления, который может находиться на расстоянии около одного километра от группы боевых модулей. Для полноценного обслуживания зенитного комплекса требуется расчет из пяти военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Военные задействовали данное орудие для уничтожения дронов в зоне проведения спецоперации.

    Ранее госкорпорация Ростех поставила в войска новые комплексы «Зубр» для противодействия малогабаритным воздушным целям.

    24 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Григорьев: Вразумляющие удары – единственный способ воздействия на киевский режим
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ руководствуются двумя мотивами: желанием прорекламировать свои возможности в европейских медиа, а также искренней ненавистью к русским. Поэтому трагедию в Старобельске они как теракт не воспринимают, в связи с чем вразумляющие удары по противнику становятся единственным способом достучаться до Киева, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине.

    «Действия Киевской власти носят во многом самоубийственный характер. К сожалению, все преступления, зафиксированные нашим Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов еще с 2014 года, показывают, что деятельность противника продиктована ненавистью к России и желанием «пропиариться» на Западе», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП).

    «То есть преступный удар по Старобельску воспринимается в Киеве как самореклама перед европейскими спонсорами. Они выдают террористический акт за эффективность ВСУ: мол, украинские БПЛА способны поражать цели на территории РФ. Таким образом офис Зеленского как бы просит у ЕС дополнительные средства для продолжения конфликта», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому военную логику в действиях украинского террористического режима искать бессмысленно. Руководство этой страны функционирует в предельно простой идеологеме: чем больше русских они убьют – тем лучше. Это ими и движет. Соответственно, ВС РФ не могут оставлять без внимания подобные действия. Вразумляющие удары необходимы. Это единственный инструмент воздействия на киевский режим. Причем наносить их нужно не только по военным целям, но и местам государственного управления», – заключил Григорьев.

    25 мая 2026, 10:42 • Новости дня
    Авианосец США Gerald R. Ford превратили в плавучую АЭС
    @ Jackson Adkins/U.S. Navy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Летом ядерные реакторы американского боевого авианосца USS Gerald R. Ford обеспечат электричеством военную базу в Вирджинии в рамках масштабной проверки систем резервного энергоснабжения, пишет TWZ.

    Военно-морские силы США планируют использовать атомный авианосец USS Gerald R. Ford в качестве плавучей электростанции для снабжения базы на суше, сообщает TWZ. Эксперимент пройдет на военно-морской базе Норфолк в штате Вирджиния.

    «Этим летом база ВМС в Норфолке будет получать энергию от авианосца. Мы намерены экспортировать энергию с корабля на базу», – заявил исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Чао.

    Корабль оснащен двумя ядерными реакторами A1B, общая мощность которых оценивается в 1400 мегаватт. Подобная инициатива направлена на обеспечение бесперебойной работы критически важных объектов в случае потери основных источников энергии из-за атак или стихийных бедствий.

    Кроме того, энергия реакторов может применяться для опреснения воды в гуманитарных целях. Использование кораблей для снабжения берега электричеством не является новым для американских военных: начиная с 1929 года суда неоднократно привлекались для помощи гражданской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший атомный авианосец USS Gerald R. Ford вернулся на базу в Вирджинии после 326 дней в море.

    Длительность этого боевого дежурства превысила предыдущий рекорд пятидесятилетней давности.

    В конце марта корабль прибыл в хорватский Сплит после ремонта на Крите.

    26 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    Шойгу оценил эффект размещения «Орешника» в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, по оценке военных, заметно усилило сдерживание стран Запада, считает секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

    Российское нестратегическое ядерное оружие и ракетный комплекс «Орешник», размещенные на территории Белоруссии, заметно усилили сдерживающий эффект в отношении Запада, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его словам, это размещение стало результатом совместного решения президентов России и Белоруссии, передает ТАСС.

    «Размещение по решению наших президентов Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко на территории Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник», по оценке военных экспертов заметно усилило сдерживающий эффект», – сказал Шойгу на встрече с госcекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

    Шойгу подчеркнул, что выводы о возросшем сдерживающем потенциале основаны на оценках военных экспертов, которые проанализировали последствия размещения российских систем на белорусской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белоруссии заявили о размещении в стране комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия исключительно в целях защиты страны.

    Ранее российские ракетные комплексы «Орешник» в Белоруссии начали боевое дежурство в рамках договора о гарантиях безопасности Союзного государства. Позже госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал размещение комплекса «Орешник» защитой западных рубежей ОДКБ.

    26 мая 2026, 08:04 • Новости дня
    Ростех передал Воздушно-космическим силам новую партию истребителей Су-35С

    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы России пополнились новыми многофункциональными истребителями поколения 4++, предназначенными для завоевания превосходства в воздухе и уничтожения удаленных объектов.

    Очередная партия многофункциональных самолетов поступила в распоряжение военных, передает Ростех. Поставку техники осуществила Объединенная авиастроительная корпорация

    Эти машины способны эффективно уничтожать инфраструктуру на значительном удалении от аэродромов базирования.

    «Су-35С – это маневренный многофункциональный истребитель. Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять», – отметил летчик Воздушно-космических сил.

    По его словам, авиация успешно выполняет задачи по перехвату целей, прикрытию ударных групп, а также ведет глубокую разведку позиций неприятеля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация завершила поставки истребителей Су-35С по плану 2025 года.

    Ранее Ростех передал Министерству обороны партию этих самолетов после успешных наземных и летных заводских испытаний.

    Госкорпорация исполняет все необходимые объемы производства вооружения и военной техники для нужд спецоперации на Украине.

    25 мая 2026, 11:32 • Новости дня
    Daily Express: Запад ужаснулся после российского удара «Орешником»

    Tекст: Вера Басилая

    Использование новейшей российской ракеты «Орешник» в ходе недавней атаки вызвало сильную тревогу в западных странах, заявила британская газета Daily Express.

    Применение новейшего оружия во время ответного удара по украинским объектам серьезно напугало Запад, передает РИА «Новости». Британское издание Daily Express назвало российскую ракету «Орешник» ужасающей.

    «Применение этой ужасающей ракеты, способной нести ядерные или обычные боеголовки, стало частью страшной волны атак, обрушившихся на Украину за одну ночь», – говорится в публикации газеты.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием, в том числе «Орешником», были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ.

    Военные эксперты назвали данную ночную атаку одной из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации.

    26 мая 2026, 11:07 • Новости дня
    Воронежский студент взял академический отпуск ради службы оператором БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Учащийся Воронежского государственного лесотехнического университета Иван Щербаков оформил академический отпуск, чтобы отправиться на службу в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов.

    Студент машиностроительного факультета Воронежского государственного лесотехнического университета Иван Щербаков принял решение прервать обучение, передает канал Герои спецоперации Z. Молодой человек изучал мехатронику и разработку роботизированных систем.

    Несмотря на хорошую успеваемость, юноша взял академический отпуск. Это решение было продиктовано желанием отдать воинский долг и освоить новую востребованную специальность.

    В настоящее время Щербаков успешно выполняет задачи оператора БПЛА. Военнослужащий прошел тщательную теоретическую подготовку, отработал необходимые навыки на симуляторах и завершил практические занятия на полигоне, что позволяет ему уверенно управлять беспилотниками самостоятельно.

    «Сейчас я оператор. Мы летаем на «птичках», конкретно работаем по вражеским дронам, которые летят в нашу сторону», – рассказал боец.

    Щербаков заявил, что его цель: закончить службу и университет, и вернуться в армию уже в качестве инструктора.

    Министерство обороны России рассказало о боевом слаживании войск беспилотных систем.

    В Санкт-Петербурге запустили пилотный образовательный проект по подготовке операторов дронов.

    Военнослужащий с позывным «Сварог» назвал тренировки на симуляторах важнейшим этапом обучения.

    26 мая 2026, 10:36 • Новости дня
    TWZ: Китайский экраноплан получил пилоны для подвески вооружения
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сети появились новые фотографии загадочного китайского экраноплана, на которых отчетливо видны узлы подвески для внешних грузов или вооружения.

    Китайский экраноплан, получивший неофициальное прозвище «Бохайский морской монстр», вновь попал в объективы камер, пишет издание TWZ.

    На свежих снимках видно, что аппарат оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями, а не турбореактивными, как предполагалось ранее. Под каждым крылом появились пилоны, предназначенные для сброса полезной нагрузки.

    Наличие подобных узлов крепления указывает на возможное боевое применение машины. Эксперты полагают, что экраноплан может нести внешние топливные баки, контейнеры с датчиками, спасательное оборудование или наступательное вооружение, включая запускаемые с воздуха беспилотники. Военная окраска аппарата косвенно подтверждает эти догадки.

    Впервые «Бохайский морской монстр» был замечен в июне 2025 года на пирсе в Бохайском заливе. Специалисты не исключают, что текущая версия является лишь уменьшенным демонстратором технологий. В случае успеха проекта Китай может создать более крупный аппарат с увеличенной грузоподъемностью и дальностью полета для выполнения логистических и боевых задач в Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов высоко оценил успехи Китая в развитии беспилотной авиации.

    На учениях в провинции Сычуань разработчики показали новый аппарат с возможностью вертикальной посадки на хвостовую часть.

    Ранее китайские ученые создали уникальный дрон для выполнения полетов в воздухе и перемещения под водой.

    24 мая 2026, 12:50 • Новости дня
    В России создали автоматическую РЛС для наведения дронов-перехватчиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Смоленские специалисты представили новейшую радиолокационную станцию, способную в автоматическом режиме наводить ударные беспилотники на цели.

    Отечественный центр радиоэлектронных систем «Завант» спроектировал автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер», передает ТАСС. Разработка предназначена для высокоточного наведения ударных дронов-перехватчиков на различные объекты.

    «Вот эта радиолокационная станция, мы называем ее «Снайпер» из-за очень высокоточного наведения на цель ударных беспилотников-перехватчиков. Мы изначально разрабатывали эту систему как автоматическую», – рассказал заместитель генерального директора компании Андрей Калугин в эфире телеканала «Звезда».

    По словам руководителя, новая станция наведения может запускать дрон-перехватчик полностью автоматически, без какого-либо участия оператора. Отмечается также, что РЛС вместе с беспилотниками интегрированы в единую систему «Таран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казанские разработчики представили систему на базе искусственного интеллекта для малой ПВО.

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» разработал специальные дронопорты для автоматизации запуска БПЛА-перехватчиков.

    Российские военные установили рекорд по числу сбитых украинских беспилотников с помощью дрона-перехватчика «Елка».

    25 мая 2026, 07:15 • Новости дня
    Богдан раскрыл боевое предназначение второго летчика истребителя Су-57Д

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вторым пилотом двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д может быть опытный командир, который будет оперативно принимать решения и руководить авиагруппой непосредственно в воздухе, заявил заслуженный летчик-испытатель, шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха Сергей Богдан, который совершил первый полет на этом самолете.

    Место напарника в новейшем боевом самолете Су-57Д может занять опытный руководитель, передает ТАСС. Заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан, совершивший первый полет на этой машине, пояснил, что такой подход позволит эффективно управлять авиагруппой прямо в небе.

    «Что касается роли второго пилота для Су-57Д, то я убежден, что в каких-то боевых порядках, особенно в ходе какой-то серьезной операции, нужно обязательно иметь в составе группы руководителя, который может принимать решения непосредственно в воздухе», – отметил шеф-пилот.

    Герой России добавил, что присутствие командира на борту повысит эффективность действий в условиях радиопомех. По его словам, управление с земли часто осложняется проблемами со связью на больших расстояниях, тогда как находящийся в гуще событий опытный летчик сможет оперативно оценивать обстановку и координировать действия подразделения.

    Летные испытания многофункционального Су-57Д начались 19 мая. В Ростехе подчеркнули, что двухместная модификация способна управлять объединенной группой пилотируемой и беспилотной авиации в рамках единого информационного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от управления новым двухместным самолетом.

    Новая версия истребителя пятого поколения получила официальное обозначение Су-57Д.

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил старт проверок машины в реальных условиях.

    25 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о бессилии ПВО перед российскими ударами

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские удары оказались результативными из-за неэффективной работы украинских средств ПВО и острой нехватки боеприпасов для американских систем, сообщают украинские медиа.

    В публикации подчеркивается, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не смогла эффективно отразить российские удары, что привело к многочисленным попаданиям по целям. Там отметили, что во время удара Россия «синхронизировала запуск ракет с разных направлений для одновременного захода в воздушное пространство противника.

    «Это очередной сигнал и Киеву, и Европе о том, что успешная ракета пробивает любое ПВО. В случае если она будет снаряжена ядерными боеголовками, может сделать очень много бед. Отбила система ПВО эти удары не очень удачно, и было много прилетов», – приводит РИА «Новости» выдержку из заметки в украинских медиа.

    В материале сказано, что одной из причин провала стал дефицит боеприпасов для американских систем ПВО, который усугубился на фоне боевых действий в Иране. Запасы США истощены для собственных нужд и на Украину совсем не хватает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор рассказал подробности ударов по Киеву. Эксперт Анпилогов назвал удар по Украине в ночь на 24 мая самым серьезным за время СВО. Зеленский пожаловался Макрону после массированного удара ВС России по Киеву.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в каналах газеты ВЗГЛЯД в «Макс» и Telegram.

    26 мая 2026, 10:58 • Новости дня
    TWZ: В Британии заметили поврежденный самолет-заправщик ВВС США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На авиабазе в Британии обнаружили американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker с серьезными повреждениями от осколков, полученными в ходе недавних конфликтов на Ближнем Востоке.

    Американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker с временными заплатками от осколочных попаданий был замечен на авиабазе Милденхолл в Британии, сообщает издание TWZ.

    На снимках, сделанных авиационным фотографом Эндрю Маккелви, видно, что хвостовая часть, вертикальный стабилизатор и закрылки самолета сильно повреждены осколками, а заправочная штанга полностью отсутствует.

    «Он все еще здесь и припаркован на стоянке для посетителей в северной части базы», – рассказал Маккелви. Борт с номером 63-8028 принадлежит 168-му крылу Национальной гвардии Аляски. По данным FlightRadar24, самолет прибыл в Милденхолл из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Точное место получения повреждений остается неизвестным, однако в марте сообщалось о пяти заправщиках, пострадавших при ударе по авиабазе в Саудовской Аравии.

    Это уже второй подобный случай: в прошлом месяце на базе в Британии был замечен другой KC-135 с осколочными повреждениями. Ожидается, что самолеты отправятся на базу Тинкер в Оклахоме для капитального ремонта. Всего во время недавних боевых действий было повреждено или уничтожено более 40 американских самолетов, а удары по военным объектам США на Ближнем Востоке нанесли ущерб как минимум 228 структурам и единицам техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле первый поврежденный осколками американский самолет-заправщик KC-135R совершил транзитную посадку на британской территории.

    Вылетевший из Тель-Авива другой борт этого типа экстренно изменил курс над Средиземным морем из-за аварийной ситуации.

    Во время иранского ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии повреждения получили пять американских воздушных танкеров.

