Депутат: «Единая Россия» предложила новые механизмы привлечения молодежи в села

Tекст: Алексей Нечаев

«За последние годы российская деревня кардинально изменилась: сельское хозяйство превратилось в эффективный и конкурентоспособный бизнес», – сказала Юлия Оглоблина, депутат Госдумы, член Генсовета партии «Единая Россия».

«Комплексное развитие села остается одним из ключевых приоритетов партии. Мы продолжаем вырабатывать предложения для новой Народной программы, которые охватывают развитие сельского хозяйства и продовольственную безопасность, благоустройство территорий, экологию, поддержку участников СВО и молодежную политику», – отметила она.

«Особое внимание уделяем молодым специалистам, без которых у села попросту нет будущего. Чтобы молодежь оставалась и возвращалась, нужны комфортные условия для жизни. В частности, партия предлагает сделать сельскую ипотеку доступнее и расширить практику служебного жилья с возможностью льготного выкупа», – пояснила депутат.

«Также прорабатываются новые меры поддержки ветеранов СВО. Предлагается система, в которой бойцы и члены их семей смогут бесплатно пройти обучение и переобучение по самым востребованным сельским специальностям, а после получения квалификации – гарантированно трудоустроиться, – отметила она. – Кадровая программа ускоренной подготовки откроет ветеранам путь к работе на постах глав сельских поселений и муниципальных округов, а боевой опыт управления техникой найдет прямое применение в работе с сельскохозяйственными дронами на службе мирной жизни».

«Для поддержки тех, кто хочет строить жизнь и дело на селе, партия предусмотрела целый набор инструментов. Ветераны СВО могут получить грант до 7 млн рублей на развитие фермерского хозяйства, а самозанятые с доходом ниже прожиточного минимума – до 200 тыс. руб. по социальному контракту на покупку техники, скота, птицы, пчел, теплиц и кормов», – рассказала собеседник.

«Для желающих развивать агротуризм тоже есть грант от 3 до 10 млн рублей на строительство средств размещения, создание маршрутов и благоустройство территорий. Поддержка охватывает весь путь от старта до реализации, а главное условие – продуманная концепция и документы, подтверждающие финансовую состоятельность идеи», – добавила она.

«Однако развивать село, не думая об экологии, невозможно. Локальные экосистемы очень уязвимы, поэтому стихийная застройка или вырубка лесов могут быстро привести к тяжелым последствиям. Без должного внимания к этим вопросам зеленые зоны рискуют и вовсе превратиться в заброшенные территории», – отметила депутат.

«Именно поэтому партия последовательно отстаивает комплексный подход, а флагманским инструментом здесь служит федеральный проект «Чистая страна», синхронизированный с масштабным государственным нацпроектом. Его цели – ликвидация свалок, рекультивация опасных объектов и создание современной системы обращения с отходами», – резюмировала Оглоблина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-премьер России Дмитрий Патрушев на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что в текущем сельскохозяйственном сезоне (1 июля 2025 года - 30 июня 2026 года) Россия планирует экспортировать 60 млн тонн зерновых. Экспортная выручка почти на четверть превышает уровень аналогичного периода 2025 года.

Страна несколько лет подряд занимает первое место в мире по экспорту пшеницы: в Прошлом сельхозсезоне экспорт зерновых составил около 53 млн тонн (для сравнения: в 1985 году СССР импортировал 46 млн тонн), в том числе 44 млн тонн пшеницы.

По итогам 2025 года Россия также заняла первое место по экспорту подсолнечного масла – 38% мирового рынка, а по рапсовому маслу – второе. Кроме того, с 2022 года уровень обеспеченности российскими семенами увеличился с 60% до 70%. Особый прорыв зафиксирован по таким культурам, как сахарная свекла, подсолнечник и рапс.

По словам Патрушева, в полях уже работает 24 тыс. единиц сельхозтехники с элементами автопилотирования. А Минсельхоз и Росгидромет через цифровую платформу налаживают более оперативную передачу данных о погоде аграриям.

При этом вице-премьер указал на важность повышения качества жизни людей на сельских территориях. «Седьмой год для этого реализуется отдельная госпрограмма. Отмечу, что значительную поддержку на протяжении всего этого времени нам оказывает партия «Единая Россия». Коллеги с большим вниманием относятся к вопросам развития сельской местности», – отметил Патрушева.

Ранее вопросы развития села предметно обсуждались единороссами на отчетно-программном форуме «Есть результат» в Омске. Для улучшения продовольственной безопасности участники форума предложили увеличить долю отечественных семян до 75%, довести долю российского племенного скота мясного направления до 100%, молочного – до 70%.

Отдельно обсуждался агротуризм как инструмент привлечения молодежи на село – в частности, выездные туры для школьников на базе действующих хозяйств. «5–7 дней на ферме с полным погружением помогут молодому поколению решить, интересна ли им работа в сельской местности», – отметила фермер, депутат Совета Крутинского района Омской области Ирина Рычкова.