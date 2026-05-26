    26 мая 2026, 22:36 • Новости дня

    Журналист из США назвал тяжелейшим опытом посещение колледжа в Старобельске

    Журналист из США Хелали рассказал об ужасе после посещения Старобельска в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Посещение атакованного ВСУ колледжа в Старобельске было тяжелейшим опытом, заявил журналист из США Кристофер Хелали на полях форума по безопасности.

    Визит в колледж в Старобельске после атаки вооруженных сил Украины оказался тяжелейшим испытанием для представителей прессы, передает РИА «Новости». Об этом заявил американский журналист Кристофер Хелали в ходе выступления на полях форума по безопасности.

    «Пребывание в Старобельске было тяжелейшим опытом, и для нас увидеть это своими глазами, стать свидетелями этого ужаса было по-настоящему сложным процессом и сложным опытом», – подчеркнул репортер из США.

    По словам публициста, последствия действий киевского режима произвели глубокое впечатление на иностранных гостей. Он добавил, что масштабы катастрофы буквально шокировали его коллегу, который приехал в Донбасс в первый раз.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важной поездку иностранных журналистов на место трагедии.

    Американец Кристофер Хелали после осмотра разрушенного здания призвал Россию достичь всех целей спецоперации.

    Ирландский журналист Чей Боуз побывал на месте удара по Старобельскому колледжу в ЛНР и назвал киевский режим террористическим.

    В результате атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске погиб 21 человек.

    24 мая 2026, 18:55 • Новости дня
    Финал Кубка России начался минутой молчания по жертвам теракта в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    Суперфинал Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром» открылcя траурной церемонией в память о погибших при атаке украинских беспилотников на колледж в Старобельске.

    Память жертв трагедии почтили перед стартовым свистком на столичном стадионе «Лужники», передает ТАСС. Минута молчания состоялась перед началом суперфинала Фонбет – Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и «Краснодаром».

    В ночь на 22 мая украинские военные нанесли удар беспилотниками по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа в Старобельске. В этот момент внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

    В результате террористической атаки погиб 21 человек. Еще 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.

    Жители Старобельска принесли цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу у разрушенного здания.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.

    Президент России Владимир Путин назвал удар украинских беспилотников по колледжу террористическим актом.

    24 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Журналист Боуз показал итальянскую деталь дрона на месте теракта в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз посетил разрушенный колледж в луганском Старобельске и обратился к гражданам Италии, продемонстрировав часть дрона Вооруженных сил Украины.

    Ирландский репортер продемонстрировал обломки украинского беспилотника с маркировкой производства Италии, найденные на месте атаки по учебному заведению в Старобельске, передает РИА «Новости». Репортер подчеркнул, что деньги итальянских налогоплательщиков идут на финансирование подобных терактов.

    «Посмотрите на это, итальянские налогоплательщики, вот куда идут ваши деньги, чтобы «защищать демократическую Украину». Некоторые части киевских беспилотников, которые ударили по российскому колледжу, были произведены в Италии», – написал Боуз в социальной сети X, опубликовав кадры с места событий.

    Местные спасатели сообщили журналисту, что в ходе поисковой операции украинские военные направили дополнительные дроны для атаки на пожарных. Репортер также показал внутренние помещения пострадавшего общежития, отметив отсутствие какого-либо военного оборудования, и назвал невероятными заявления Киева о том, что здание было военной целью.

    Ирландский журналист Чей Боуз назвал киевский режим террористическим.

    Журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink.

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Иностранные репортеры лично зафиксировали масштабные разрушения студенческого общежития в Старобельске.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    24 мая 2026, 15:32 • Новости дня
    Посетивший Старобельск журналист из США призвал Россию достичь целей СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Кристофер Хелали посетил место удара украинских войск в Старобельске вместе с более чем 50 иностранными коллегами, передает РИА «Новости». Осмотрев последствия атаки на местный колледж, репортер поделился мнением о текущем конфликте.

    «Эта война продолжается, и эта война против российских мирных жителей продолжается. Она должна закончиться, и единственный способ ее закончить – это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла всех своих целей в специальной военной операции», – сказал журналист.

    Американец также отметил полную зависимость Киева от западных союзников. По его словам, украинские власти не способны действовать без финансирования, оружия и разведданных, которые предоставляют США, Евросоюз и НАТО для ударов по Донбассу и вглубь территории России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о визите более 50 зарубежных корреспондентов в Старобельск.

    В результате атаки ВСУ на местный колледж погиб 21 человек.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    25 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Кремль заявил о молчании Запада после удара по Старобельску
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия констатирует полное отсутствие реакции со стороны западных стран на трагедию в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, западные страны не предприняли никаких действий для осуждения атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске, которая унесла жизни студентов, передает РИА «Новости».

    По его словам, Москва не слышала никаких официальных заявлений, осуждающих действия Киева.

    «Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического нападения на молодых людей. Вот все, что можно констатировать в этом контексте», – подчеркнул представитель Кремля.

    Песков также обратил внимание на то, что целый ряд западных СМИ отказался посещать место происшествия под разными предлогами. Он отметил, что подобное поведение лишает такие издания права называться объективными при освещении ситуации вокруг Украины.

    В результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске погиб 21 человек.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о визите на место трагедии более 50 иностранных журналистов.

    Посетивший место атаки ирландский репортер Чей Боуз назвал киевский режим террористическим.

    24 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Французская журналистка отказалась комментировать удар по Старобельску

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка французской радиостанции RFI не стала делиться впечатлениями от посещения места трагедии в Луганской народной республике, где из-за атаки беспилотников погиб 21 человек.

    Иностранные репортеры посетили разрушенный луганский город после недавнего обстрела, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос телеканала RT об увиденном, неназванная сотрудница радиостанции RFI заявила: «Я думаю, что журналисты - не герои истории, и не им высказывать свое мнение». Она добавила, что репортерам следует оперировать исключительно фактами, а не личными чувствами.

    Корреспондентка также отказалась сравнивать разрушения с кинопостановкой. По ее словам, для выделения наиболее существенных деталей ей сначала необходимо изучить переведенные материалы. В ходе поездки она планирует рассказать лишь о самом факте приглашения от российского дипломатического ведомства и показанных на месте событиях.

    Спасатели МЧС извлекли из-под завалов колледжа в Старобельске тела 21 погибшего.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о 65 раненых несовершеннолетних.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о прибытии в ЛНР более 50 иностранных репортеров.

    Ирландский журналист Чей Боуз побывал на месте удара по Старобельскому колледжу в ЛНР и назвал киевский режим террористическим.

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink.

    24 мая 2026, 21:09 • Новости дня
    За время спасательной операции в Старобельске 15 раз объявляли угрозу новых ударов

    Tекст: Вера Басилая

    Во время разбора завалов разрушенного колледжа в Старобельске опасность новых атак объявлялась 15 раз на протяжении почти За 45 часов спасательной операции, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

    Пасечник в Max раскрыл подробности работы экстренных служб. Спасательные мероприятия после жестокого обстрела местного образовательного учреждения продолжались 45 часов.

    «Это настоящее военное преступление против мирных граждан. 45 часов шла спасательная операция и 15 раз была опасность повторных ударов», – подчеркнул Пасечник.

    Глава ЛНР добавил, что ответственность за подобные проявления фашизма в 21-м веке навсегда ляжет на организаторов и исполнителей атаки. По его словам, республиканские власти приложат все возможные усилия для справедливого международного суда над виновными.

    Ранее Пасечник назвал удар по колледжу в Старобельске проявлением фашизма.

    В республике объявили два дня траура в память о погибших при атаке дронов в Старобельске.

    Омбудсмен Яна Лантратова сообщила о целенаправленных ударах украинских беспилотников по зданию с детьми.

    24 мая 2026, 15:13 • Новости дня
    Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в Старобельске

    @ Pavel Klimov/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    После удара украинских войск по общежитию в луганском Старобельске восемь человек продолжают лечение в стационарах республики, один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о состоянии раненных при обстреле общежития в Старобельске, передает ТАСС. По его словам, пациенты обеспечены всей необходимой медицинской помощью в полном объеме.

    «В больницах Луганской народной республики на лечении остаются восемь пострадавших. Состояние одного из них остается крайне тяжелым, трое – в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести», – заявил представитель ведомства.

    Кузнецов также отметил, что лечение проходит при дистанционной консультативной поддержке специалистов из федеральных медицинских центров. Кроме того, 33 человека получили помощь амбулаторно.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о 60 раненых при ударе по колледжу.

    В результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске погиб 21 человек.

    24 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Посетивший Старобельск ирландский журналист обвинил Киев в терроризме

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз побывал на месте удара по Старобельскому колледжу в ЛНР и назвал киевский режим террористическим.

    Ирландский журналист Чей Боуз побывал на месте удара по Старобельскому колледжу в ЛНР, он резко осудил действия украинских властей, возложив на них ответственность за гибель мирных жителей, передает РИА «Новости». В воскресенье более 50 иностранных репортеров прибыли к месту трагедии, которая произошла в результате атаки Вооруженных сил Украины.

    «Иностранные журналисты ведут репортаж с завалов на месте луганского общежития, где украинские дроны убили 21 студента. Киев – это террористический режим... Мы скорбим по жертвам украинской террористической атаки», – написал Боуз в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). К своим публикациям он прикрепил фрагменты видео от телеканала RT, посвященные произошедшему.

    Корреспондент также задался вопросом, когда западные страны наконец осудят террористические методы, используемые властями в Киеве.

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink.

    Число погибших в результате атаки на колледж в Старобельске достигло 21 человека.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    24 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    Дотком обвинил главу ЕК в лицемерии после теракта в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель сервисов Megaupload и Mega Ким Дотком обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в применении двойных стандартов после атаки ВСУ на Луганскую Народную Республику.

    Известный предприниматель Ким Дотком жестко раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен за игнорирование смертоносного удара украинских войск по студенческому общежитию в Старобельске, передает РИА «Новости».

    Бизнесмен призвал европейского политика тщательнее проверять факты, подчеркнув, что ее нынешние высказывания дискредитируют Европейский союз.

    Поводом для резкой критики стала публикация фон дер Ляйен в социальной сети Х, где она бездоказательно возложила на Россию ответственность за якобы совершенные атаки на мирное население Украины.

    Дотком обратил внимание на то, что глава Еврокомиссии проигнорировала недавний удар украинских военных по общежитию в Старобельске.

    «Подождите. Разве незадолго до этого Украина не атаковала студенческое общежитие в ЛНР, в результате чего погиб 21 человек? Так кто же на самом деле проявляет жестокость? Кто пренебрегает человеческой жизнью и мирными переговорами? Кто совершает террор против мирного населения? Уточните факты. Вы позорите ЕС», – написал Дотком в ответ на пост фон дер Ляйен.

    Ранее 22 мая украинские беспилотники атаковали студенческое общежитие колледжа в Старобельске.

    Тяжелые дроны самолетного типа несколько раз целенаправленно ударили по учебному корпусу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отрицание западными политиками этого теракта потерей человеческого достоинства.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    24 мая 2026, 15:41 • Новости дня
    Журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Представителям зарубежных медиа продемонстрировали фрагменты ударных беспилотников со встроенными американскими антеннами Starlink, с помощью которых был нанесен удар по зданию колледжа в Старобельске.

    Зарубежная пресса смогла лично осмотреть обломки аппаратов, использовавшихся для атаки на гражданскую инфраструктуру Луганской народной республики, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось прямо на территории пострадавшего образовательного учреждения в Старобельске.

    Среди представленных вещественных доказательств особое внимание привлекли остатки зарубежного оборудования связи. Специалисты обнаружили, что на одном из украинских дронов, ударивших по зданиям колледжа и студенческого общежития, была установлена антенна от американского терминала Starlink.

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Число погибших в результате атаки на колледж в Старобельске достигло 21 человека.

    Украинские беспилотники повторно атаковали общежитие во время проведения спасательной операции.

    Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о целенаправленном характере этих ударов.

    24 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Иностранные журналисты приехали в больницу навестить пострадавших в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    Представители зарубежных средств массовой информации прибыли в медицинское учреждение Луганска для встречи с детьми, получившими ранения в результате обстрела колледжа в Старобельске.

    Репортеров доставили на территорию Луганской Республиканской клинической больницы прямо с места удара украинских войск, передает РИА «Новости». Именно здесь проходит лечение часть пострадавших при террористической атаке ВСУ на колледж.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник встретил представителей прессы непосредственно в здании медицинского учреждения, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о прибытии в ЛНР более 50 иностранных репортеров.

    После удара ВСУ по общежитию в луганском Старобельске восемь человек продолжают лечение в стационарах республики, один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии.

    Двоих тяжело раненных при ударе молодых людей отправили на лечение в московские клиники.

    25 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    СК установил причину взрыва на газовозе «Арктик Метагаз»

    СК подтвердил внешнее воздействие взрывчатки на газовоз «Арктик Метагаз»

    Tекст: Вера Басилая

    Характер повреждений газовоза «Арктик Метагаз», атакованного в Средиземном море, свидетельствует о воздействии взрывных устройств снаружи судна, утечки топлива и загрязнения акватории удалось избежать, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    По словам Петренко, специалисты осмотрели пострадавший в марте газовоз, следует из сообщения СК в Max.

    «Характер повреждений свидетельствует о внешнем воздействии поражающих факторов взрывных устройств», – сказала Петренко.

    По ее словам, следственные действия проводились с использованием беспилотной авиации и подводных аппаратов. Проверка показала полное уничтожение систем управления и разрушение двух из четырех газовых резервуаров. При этом утечек горючего и экологического ущерба не зафиксировано.

    Следователи совместно с профильными экспертами изъяли бортовой самописец судна. Сейчас проводится расшифровка данных о рейсе в рамках компьютерно-технической экспертизы. Кроме того, по данному уголовному делу назначен комплекс дополнительных судебных исследований.

    В мартовском нападении на «Арктик Метагаз» участвовали минимум два воздушных беспилотника и три безэкипажных катера со взрывчаткой.

    Министерство транспорта России квалифицировало данный инцидент в Средиземном море в качестве акта международного терроризма.

    В середине апреля ливийские спасательные службы отбуксировали поврежденный танкер «Арктик Метагаз» в международные воды.

    25 мая 2026, 14:58 • Новости дня
    СК завел дело о покушении на теракт в Ленобласти после обнаружения мин на судне

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правоохранительные органы начали расследование уголовного дела о покушении на террористический акт и незаконном обороте взрывчатки, после прибытия в Ленинградскую область из Бельгии судна с магнитными минами на корпусе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Поводом послужило обнаружение опасных устройств на корпусе газовоза «Аррхениус», который прибыл в Ленинградскую область из Антверпена, передает РИА «Новости».

    «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств)», – заявила Петренко.

    Следствие установило, что найденные водолазами устройства являются морскими магнитными минами заводского производства, выпущенными в государстве Североатлантического альянса. Взрывчатку успешно обезвредили. Судно зашло в порт Усть-Луга 20 мая для заправки, после чего планировало отправиться в турецкий Самсун.

    Допрос судового агента показал, что газовоз прибыл в Россию с задержкой в несколько дней. В Следственном комитете подчеркнули, что установка мин не могла произойти в российских территориальных водах. Сейчас следователи устанавливают всех лиц, причастных к преступлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ предотвратили подрыв прибывшего из Бельгии газовоза «Аррхениус».

    Следователи подтвердили факт внешнего воздействия взрывчатки на атакованный в Средиземном море газовоз «Арктик Метагаз».

    Ранее силовики задержали украинского диверсанта с пятью готовыми к применению бомбами в Ленинградской области.

    25 мая 2026, 13:12 • Новости дня
    Песков оценил поездку иностранных журналистов на место удара ВСУ в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важной и нужной поездку иностранных СМИ в Старобельск, где ВСУ атаковали колледж.

    Песков отметил оперативную работу профильных ведомств по организации пресс-тура, передает РИА «Новости».

    «Очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла», – заявил Дмитрий Песков.

    Атака на учебное заведение произошла в ночь на 24 мая. По данным Следственного комитета, удар был нанесен четырьмя беспилотниками самолетного типа. В момент обрушения здания внутри находились 86 студентов и один сотрудник. Жертвами трагедии стал 21 человек, еще 44 получили ранения.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о прибытии в Старобельск более 50 репортеров из 19 государств. При этом британская телерадиовещательная корпорация BBC официально отказалась от участия в поездке, а американский CNN сослался на отпуска сотрудников.

    Зарубежные корреспонденты лично зафиксировали масштабные разрушения и последствия атаки на студенческое общежитие.

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Ирландский журналист Чей Боуз побывал на месте удара по Старобельскому колледжу в ЛНР и назвал киевский режим террористическим.

    26 мая 2026, 15:01 • Новости дня
    Лантратова: Спасательные работы в Старобельске 15 раз прерывались из-за атак ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжавшийся почти двое суток разбор завалов разрушенного колледжа в Луганской народной республике 15 раз приостанавливался из-за опасности повторного поражения беспилотниками, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Разбор разрушенных зданий колледжа в Старобельске сопровождался постоянной угрозой, передает РИА «Новости». Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова отметила жестокость действий нападавших.

    «Спасательные работы после удара продолжались 45 часов и 15 раз прерывались из-за новых атак. Людям буквально мешали спасать детей и разбирать завалы», – сказала она.

    В минувшее воскресенье место происшествия посетили более 50 иностранных журналистов. По словам омбудсмена, после визита зарубежной прессы попытки западных стран оправдать произошедшее случайностью или «инцидентом» полностью провалились.

    Лантратова подчеркнула, что на территории учебного заведения отсутствовали военные объекты, а заявления некоторых СМИ являются сознательными фейками.

    Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о 15 угрозах повторных ударов за время спасательной операции в Старобельске.

    Российское дипломатическое ведомство указало на фиксацию масштабных разрушений общежития зарубежными репортерами.

    Лантратова рассказала о целенаправленных атаках украинских беспилотников по зданию образовательного учреждения.

