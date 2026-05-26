    26 мая 2026, 22:26 • Новости дня

    Путин отметил развитие энергетического сотрудничества России и Казахстана

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Казахстан продолжают активно развивать сотрудничество в энергетической сфере, включая поставки нефти, расширение газотранспортной инфраструктуры и строительство первой атомной электростанции, заявил президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    «Активно развивается российско-казахстанское сотрудничество в энергетике», – заявил российский лидер в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Он добавил, что через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума осуществляется экспорт более 80% казахстанской нефти на мировые рынки.

    Кроме того, для обеспечения устойчивого энергоснабжения Казахстана планируется оптимизация и расширение национальной газотранспортной инфраструктуры при участии Газпрома. Российский бизнес также предлагает Казахстану уникальные технологии в сфере альтернативной и чистой энергетики.

    Важным направлением долгосрочного партнерства является сотрудничество в области мирного атома. В 2025 году началась реализация флагманского проекта по строительству первой АЭС в Казахстане с участием госкорпорации «Росатом».

    Также расширяется кооперация в добыче и переработке критически важных природных ресурсов, что способствует укреплению технологической независимости обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов сообщил о попытках западных стран дискредитировать работу корпорации «Росатом» в Казахстане.

    В 2025 году президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал проект совместного строительства первой атомной электростанции «якорным» для модернизации экономики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал атаки украинских беспилотников на объекты Каспийского трубопроводного консорциума вопиющим инцидентом.

    26 мая 2026, 03:59 • Новости дня
    Россия ратифицировала протокол о выходе из соглашения СНГ по беженцам

    Путин подписал закон о прекращении действия соглашения СНГ 1993 года о беженцах

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол, прекращающий действие соглашения СНГ о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года.

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    В тексте отмечается, что договор полностью утратил свою актуальность и фактически перестал применяться на практике, передает РИА «Новости».

    Все базовые понятия и механизмы защиты закреплены в российском законодательстве. Национальные законы в полной мере обеспечивают социальные, экономические и правовые гарантии для этих категорий лиц на территории страны.

    Протокол был подписан лидерами стран СНГ, участвовавших в соглашении, на саммите в Душанбе 10 октября 2025 года, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Федерации одобрил протокол о прекращении действия соглашения 1993 года о помощи беженцам.

    Правительство России поддержало расширение прав вынужденных переселенцев на бесплатную юридическую помощь.

    26 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Ушаков анонсировал подписание соглашения о строительстве АЭС в Казахстане

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия и Казахстан закрепят договоренности о возведении первой атомной электростанции по современным технологиям в ходе предстоящего визита Владимира Путина, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Соглашение о создании первой в Казахстане атомной электростанции будет подписано во время визита президента России Владимира Путина в республику, передает ТАСС. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил эти планы на специальном брифинге.

    «Флагманский проект в области мирного атома – это строительство при участии Росатома первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиям», – заявил дипломат. Проект станет важным шагом в развитии энергетического сотрудничества двух стран.

    Предстоящие документы затронут основные параметры создания объекта. Кроме того, стороны планируют заключить соглашения о финансировании строительства за счет государственного экспортного кредита со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года российская компания «Росатом» стала лидером международного консорциума по строительству первой казахстанской атомной электростанции.

    Власти республики запланировали использовать льготный экспортный кредит от России для закупки оборудования.

    Месяцем ранее западные страны развернули масштабную информационную кампанию против участия российской госкорпорации в энергетических проектах Астаны.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    26 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    Кремль анонсировал государственный визит Путина в Казахстан 27-29 мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 27 мая прибудет в Астану в сопровождении представительной бизнес-делегации для переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и участия в масштабном саммите ЕАЭС.

    Российский лидер прибудет в Астану вечером 27 мая, передает ТАСС. В аэропорту его лично встретит президент республики.

    «Президент готовится к государственному визиту в Казахстан, который начнется завтра. Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом [Казахтана Касым-Жомартом] Токаевым, очень важное общение, велась очень серьезная подготовка к этому визиту. Завтра и следующий день представительная российская делегация во главе с президентом будут работать в Астане», – рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Сразу после прибытия лидеры двух стран отправятся в резиденцию для проведения неформального обеда, об этом сообщил на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Там состоятся переговоры в формате тет-а-тет, где стороны подробно обсудят повестку предстоящих мероприятий. В честь приезда российской делегации будет организован торжественный государственный прием.

    Вечером 28 мая Владимир Путин посетит V Евразийский экономический форум, посвященный цифровой гонке и искусственному интеллекту. Ожидается, что масштабное экономическое мероприятие соберет около трех тысяч участников из 45 стран мира.

    В поездке президента будут сопровождать руководители крупнейших отечественных госкорпораций и представители бизнеса. В состав представительной делегации вошли главы Росатома, Роскосмоса, РЖД, а также председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал государственный визит Владимира Путина в Казахстан.

    Поездка российского лидера состоится по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

    Посол России в Астане Алексей Бородавкин рассказал о насыщенной программе предстоящих мероприятий.

    26 мая 2026, 00:19 • Новости дня
    Reuters сообщило об увеличении Индией закупок нефти в Африке и Латинской Америке

    Reuters: Индия увеличила закупки нефти из Африки и Латинской Америки

    Tекст: Антон Антонов

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы нарастили импорт нефти из государств Латинской Америки и Африки на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока, сообщает Reuters.

    Проблемы с логистикой возникли из-за того, что конфликт между Израилем, США и Ираном ограничил судоходство в Ормузском проливе. До начала эскалации в конце февраля Индия, занимающая третье место в мире по импорту нефти, закупала большую часть сырья в ближневосточном регионе, передает Reuters.

    В апреле и мае индийские заводы увеличили импорт из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии для покрытия дефицита. При этом страна продолжила закупать российскую нефть, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Kpler. В прошлом месяце Индия пропустила закупки из Ирака из-за остановки экспорта, но впервые за семь лет получила иранскую нефть благодаря временному разрешению Вашингтона.

    Нью-Дели сократил импорт из России примерно на 29,4% по сравнению с мартом, до 1,6 млн баррелей в сутки, так как компания Nayara Energy закрыла свой завод на техническое обслуживание. Однако в мае ожидается поступление около 1,9 млн баррелей российской нефти в сутки.

    В целом в апреле Индия импортировала 4,57 млн баррелей нефти в день, что на 15,5% меньше, чем годом ранее.

    Импорт из ОАЭ вырос в апреле до 669,7 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 230,6 тыс. в марте, поставки из Саудовской Аравии остались на уровне около 619,5 тыс. баррелей. ОАЭ и Саудовская Аравия – единственные производители в Персидском заливе, имеющие трубопроводы в обход Ормузского пролива.

    Россия осталась главным поставщиком нефти в Индию, за ней следуют ОАЭ и Саудовская Аравия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сообщалось, что в Ормузском проливе из-за ближневосточного конфликта застряли около 40 судов со стратегическими грузами для Индии. В начале мая индийский супертанкер Sarv Shakti предпринял попытку прохода через эту заблокированную акваторию.

    На фоне высоких рисков нехватки сырья Нью-Дели возобновил закупки российской нефти.

    26 мая 2026, 13:11 • Новости дня
    Путин: Срок давности не применим только к преступлениям против человечности

    Tекст: Вера Басилая

    Принцип срока давности не должен применяться к преступлениям против человечности, во всех остальных случаях он необходим, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой РСПП Александром Шохиным.

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным заявил о необходимости сохранения сроков давности, сообщается на сайте Кремля.

    «Что касается вопроса, который мы на протяжении уже нескольких лет обсуждаем, а именно восстановление срока давности по некоторым сделкам, в том числе по приватизационным сделкам, я хотел бы сказать вот что: есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности – это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим», – подчеркнул глава государства.

    В свою очередь, Александр Шохин предложил активнее использовать залог в качестве обеспечительной меры при экономических правонарушениях. По его словам, РСПП совместно с правительством и правоохранительными органами выработал общее понимание этого вопроса. Сумма залога, по мнению главы союза, должна быть привязана к размеру причиненного ущерба.

    Шохин также отметил, что суды редко применяют залог, так как не всегда понимают, какую сумму следует назначать. Он добавил, что вместе с залогом могут использоваться и другие меры пресечения, не связанные с арестом, такие как подписка о невыезде или поручительство.

    В августе прошлого года президент России Владимир Путин распорядился законодательно ввести сроки исковой давности по делам оспаривания приватизационных сделок.

    Российский союз промышленников и предпринимателей подготовил соответствующий законопроект для защиты прав добросовестных приобретателей имущества.

    В мае текущего года Государственная дума поддержала инициативу об ограничении десятью годами возможности пересмотра итогов продажи государственных активов.

    26 мая 2026, 09:50 • Новости дня
    Путин заявил об осложнении военно-политической ситуации в мире
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация в мире заметно осложнилась, новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи границ стран СНГ, говорится в обращении президента России Владимира Путина к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.

    Военно-политическая ситуация в мире становится все напряжённее, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, сообщает ТАСС.

    «Сегодня военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Серьезный кризис охватил Ближний Восток. Новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи наших границ. В этой связи важно максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные, технические возможности ваших структур для надеждой защиты всего Содружества от потенциальных внутренних и внешних угроз, регулярно обмениваться информацией, вырабатывать единые подходы в решении общих задач», – отметил глава российского государства.

    Путин подчеркнул важность широкого использования аналитических, кадровых, оперативных и технических ресурсов органов безопасности СНГ.

    Путин также отметил необходимость обсуждения на заседании вопросов противодействия терроризму, экстремизму, транснациональной организованной преступности и киберпреступлениям. Он выразил уверенность, что итоги встречи будут способствовать обеспечению безопасности и стабильного развития государств СНГ.

    Приветствие главы государства участникам заседания, которое проходит в Иркутской области, зачитал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, передает РИА «Новости». Путин пожелал участникам успешной и продуктивной работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент России обсудил с Советом безопасности сотрудничество с государствами СНГ.

    На проходящем в Иркутске заседании директор ФСБ Александр Бортников предупредил о попытках Запада разжечь внутренние конфликты между народами Содружества.

    Глава ведомства указал на использование украинскими спецслужбами территорий сопредельных государств для заброски диверсантов.

    26 мая 2026, 08:51 • Новости дня
    В Иране предрекли взрывной рост цен на нефть

    Иранский военный спрогнозировал рост цен на нефть до 200 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость барреля нефти может взлететь до 200 долларов из-за продолжающихся военных действий Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС Эбрахим Зольфагари.

    Представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» вооруженных сил Ирана Эбрахим Зольфагари предупредил о возможном резком подорожании энергоносителей, передает ТАСС. Причиной вероятного скачка цен он назвал американскую политику в регионе.

    «Пока американцы продолжают свои военные авантюры в нашем регионе, соглашение достигнуто не будет. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Передайте привет нефти за 200 долларов», – написал военный в соцсети.

    Военная операция США и Израиля против исламской республики началась 28 февраля. В апреле американский президент объявил о двухнедельном прекращении огня, после чего в Исламабаде состоялись переговоры, не принесшие долгосрочного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении значительного прогресса в переговорах с Ираном.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф предсказал подорожание нефти до 140 долларов за баррель из-за американской морской блокады.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова также допустила скачок цен на энергоносители до 200 долларов на фоне затягивания ближневосточного конфликта.

    26 мая 2026, 20:09 • Новости дня
    Эксперт: Российский бизнес готов вкладываться в безопасность страны

    Политолог Гагарин: Российский бизнес готов помогать в защите страны от угрозы БПЛА

    @ Dawid Tatarkiewicz/Zuma/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские предприниматели демонстрируют способность быстро отвечать на новые вызовы – от перестройки рынков под современные реалии до разработки систем защиты предприятий от беспилотников. Так бизнес показывает свою социальную ответственность, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Во вторник Владимир Путин провел рабочую встречу с главой РСПП Александром Шохиным.

    «На протяжении всей истории российское предпринимательство демонстрировало умение быстро и креативно отвечать на возникающие вызовы. Мы видим это по многим открытиям, прежде всего в военное время, когда было необходимо изобрести новые приборы или технологии. И образ нашего Левши, который может сделать что угодно – это лучший символ нашего предпринимательства», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор кафедры политических наук УрФУ.

    Эта традиция, по его словам, сохраняется и сегодня. Действия российских предпринимателей «являются примером того, как они находят оптимальные приемы или ходы для достижения заявленных целей». «Те испытания, которые стоят сейчас перед нашим предпринимательством, будут преодолены. В этом смысле оптимизм, который президент проявил в ходе встречи с главой РСПП Александром Шохиным, имеет под собой реальные основания. Российские предприниматели переосмыслили прежние наработки в соответствии с новыми рынками сбыта и направлениями производства», – добавил политолог.

    При этом современный российский бизнес, подчеркивает Гагарин, это не только коммерция, но и социальная ответственность. Крупному бизнесу, в том числе членам РСПП, удается сочетать свои финансовые интересы с задачами развития страны. Ранее Шохин неоднократно отмечал, что для главы государства важно видеть готовность бизнеса решать общенациональные задачи.

    «Проявление этой тенденции можно увидеть, например, по переводу налогооблагаемой базы в Россию, по созданию крупным бизнесом социальных объектов, по инвестициям в градообразующие предприятия, созданию комфортной среды и многому другому. Постепенно создается позитивный тренд, когда крупные предприниматели уделяют более системное внимание промышленным центрам. В данном случае государство создает тот самый необходимый альянс с бизнесом, без чего невозможно решать такие крупные проекты, как развитие Cевера, Севморпути и других перспективных проектов», – рассуждает Гагарин.

    Особого внимания заслуживает позиция РСПП в вопросах обеспечения безопасности промышленных объектов в нынешних условиях. Инициативы союза по поддержке предприятий в сфере защиты от атак украинских беспилотников – это проявление того, что российские компании осознают себя частью страны и готовы самостоятельно вкладываться в ее безопасность и победу, подчеркивает эксперт.

    «Необходимо создать быстро реагирующий механизм, который позволял бы использовать для обороны российских предприятий все современные наработки. Наши предприниматели не только помогают фронту поставками, но и активно участвуют в этих разработках. Минобороны и правительство, в свою очередь, решают вопросы, чтобы ускорить их внедрение», – полагает спикер.

    «РСПП выступает мощным инициатором всех этих процессов, поэтому, я полагаю, все будет налажено достаточно быстро. Крайне необходимо объединить усилия малого, среднего и крупного бизнеса под эгидой государства. Президент России обладает сейчас полной информацией, и правительство, скорее всего, в ближайшее время усовершенствует эту систему», – добавляет он.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) Александром Шохиным, который станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России.

    В этом году РСПП отмечает свое 35-летие. В связи с этим Шохин уделил основное внимание работе над выполнением поручений Путина в рамках съезда РСПП в марте.

    Шохин также рассказал о механизме взаимодействия бизнеса и Минобороны по противодействию террористическим атакам. «Крупные предприятия, безусловно, заботятся (по крайней мере все добросовестные крупные компании это делают) и о защите своих объектов, и о защите территорий присутствия компаний», – отметил глава РСПП.

    По его словам, урегулирования требуют вопросы, которые связаны с механизмами обеспечения вооружением – не только легкого вооружения калибра 7,62, но и более крупного. «Это и различные системы РЭБ, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал», – пояснил Шохин, подчеркнув, что «бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятны схемы финансирования».

    В конце встречи президент сказал, что совместная работа «по совершенствованию договорно-правовой базы, административных условий работы бизнеса в России» будет продолжена.

    26 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    Путин поддержал предложения по улучшению работы бизнес-омбудсмена

    Путин выразил надежду на реализацию выдвинутых идей бизнес-омбудсменом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин обсудил инициативы по защите прав предпринимательского сообщества на рабочей встрече с руководителем Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

    Путин выразил надежду на скорейшую реализацию выдвинутых идей, сообщается на сайте Кремля.

    «Надеюсь, что предложения ваши по дальнейшему улучшению деятельности омбудсмена по защите прав предпринимательского сообщества тоже будут реализованы в ближайшее время, пойдут на пользу», – сказал Владимир Путин.

    Встреча состоялась 26 мая, когда в стране ежегодно отмечается День российского предпринимательства. Предыдущие переговоры президента с руководителем организации в Кремле проходили в марте 2024 года. Кроме того, весной того же года глава государства посетил пленарное заседание съезда союза. После выступления он провел отдельную закрытую встречу с представителями отечественного бизнеса.

    В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал закрытую встречу Владимира Путина с членами бюро правления РСПП.

    По итогам этого мероприятия Путин поручил разработать новые меры охраны интересов миноритарных акционеров.

    26 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    Песков анонсировал государственный визит Путина в Казахстан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в среду вечером начнет госвизит в Казахстан с общения лидером государства Касым-Жомартом Токаевым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В среду вечером глава государства прибудет в столицу республики, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, программа начнется с переговоров с Касым-Жомартом Токаевым.

    «Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом Токаевым. Очень важное общение. Велась очень серьезная подготовка к этому визиту», – подчеркнул представитель Кремля.

    На следующий день запланировано участие российского лидера в саммите ЕАЭС. Представительная делегация из Москвы продолжит работу в Казахстане в течение двух дней.

    Кроме того, Песков прокомментировал намерения киевских властей создать «пантеон героев» и вернуть прах украинских нацистов. Он отметил, что подобные планы наглядно демонстрируют истинную сущность режима и его «коричневую окраску».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в соседнюю республику.

    Власти Казахстана сообщили о сроках поездки с 27 по 29 мая.

    Посол России в Астане Алексей Бородавкин рассказал о насыщенной программе предстоящего мероприятия.

    26 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    Путин призвал ОДКБ совершенствовать управление коллективными силами

    Путин заявил о необходимости совершенствования системы управления силами ОДКБ

    Tекст: Вера Басилая

    Организации Договора о коллективной безопасности следует продолжать работу над совершенствованием системы кризисного реагирования и управления компонентами коллективных сил, заявил президент России Владимир Путин.

    Обращение российского лидера к участникам заседания комитета секретарей советов безопасности ОДКБ зачитал секретарь Совбеза Сергей Шойгу, передает РИА «Новости».

    «Конечно, (важно) продолжать работу по совершенствованию системы кризисного реагирования и управления компонентами Коллективных сил ОДКБ, углублять промышленную кооперацию, развивать научно-техническое сотрудничество», – подчеркнул Владимир Путин.

    Президент отметил необходимость своевременной выработки и актуализации решений уставных органов организации с учетом прогнозируемых рисков. В первую очередь это касается военной сферы, информационной и биологической безопасности, а также борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией.

    Путин выразил уверенность, что текущая встреча будет способствовать укреплению партнерства и достижению намеченных целей.

    В декабре прошлого года Путин заявил о планах Москвы по всестороннему укреплению ОДКБ.

    В ноябре Путин предложил оснастить коллективные силы объединения современным российским оружием.

    26 мая 2026, 18:29 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в саммите ВЕЭС в Казахстане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин 29 мая в Казахстане примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном форматах, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Российский лидер Владимир Путин 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком и расширенном составах, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. «Переходим уже на пятницу, 29 мая. С утра уже начнется заседание Высшего Евразийского экономического совета. В начале в узком составе, а затем в расширенном составе», – цитирует Ушакова ТАСС.

    По его словам, участие в работе совета подтвердили президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Он добавил, что к заседанию в расширенном формате присоединятся представители государств-наблюдателей.

    В их числе, уточнил помощник президента, ожидаются президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак. Ушаков подчеркнул, что все они подключатся именно на этапе заседания в расширенном составе.

    А 28 мая Владимир Путин выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Казахстане. «Центральным событием Евразийского экономического форума станет его пленарное заседание, на котором выступят главы государств – членов ЕАЭС», – рассказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Касым-Жомартом Токаевым подтвердил свое участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце мая в Астане.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящем государственном визите Путина в Казахстан и саммите ЕАЭС в пятницу в Астане.

    В тот же день власти Казахстана также заявили о государственном визите Владимира Путина 27–29 мая по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева.

    26 мая 2026, 22:18 • Новости дня
    Путин оценил отношения России и Казахстана в преддверии визита в Астану

    Опубликована статья Путина «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии»

    Путин оценил отношения России и Казахстана в преддверии визита в Астану
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Текст статьи опубликован на сайте Кремля. «В преддверии государственного визита в Республику Казахстан хотел бы поделиться своими оценками состояния и перспектив российско-казахстанских отношений», – заявил Путин в статье.

    По словам президента, страны связывают прочные узы дружбы, основанные на общей истории и взаимном уважении. Россия высоко ценит стабильно растущую экономику и эффективную политическую систему соседнего государства. Особое внимание уделяется экономическому сотрудничеству: объем российских инвестиций в казахстанскую экономику достиг почти 30 млрд долларов.

    Успешно развиваются совместные проекты в различных сферах. Более 40% иностранных компаний в Казахстане созданы при участии российских партнеров, что позволило организовать свыше 60 тыс. рабочих мест. В апреле состоялся первый пуск совместной ракеты «Союз-5/Сункар» с комплекса «Байтерек». Востребована на казахстанском рынке инновационная программная продукция крупных российских IT-компаний.

    Активно расширяются гуманитарные и образовательные связи. В российских вузах обучается более 60 тыс. казахстанских студентов, а в 2029 году планируется открытие международных школ в Алма-Ате и Астане. Также ведется работа по восстановлению популяции амурского тигра в Казахстане. Действует более 80 соглашений в торговле и образовании, науке и культуре.

    «Благодаря географическому положению наши страны обладают огромным логистическим потенциалом, поэтому придаем большое значение развитию международных транспортных коридоров Север – Юг и Европа – Западный Китай», – отметил Путин.

    «Завершая, хотел бы вновь подчеркнуть, что Российская Федерация готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Республикой Казахстан. Убежден, что наши переговоры в ходе предстоящего визита придадут существенный импульс дальнейшему укреплению российско-казахстанского партнерства. И конечно, пользуясь случаем, передаю самые добрые пожелания здоровья, благополучия и процветания всем гражданам дружественного Казахстана», – говорится в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал государственный визит президента России в Астану 27 мая. Власти Казахстана сообщили о планах лидеров двух стран обсудить текущее состояние двустороннего сотрудничества.

    Путин в телефонном разговоре с Токаевым подтвердил свое участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце мая в Астане.

    26 мая 2026, 22:24 • Новости дня
    Путин назвал новую Конституцию Казахстана ориентированной в будущее
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новая Конституция Казахстана отвечает духу времени и ориентирована в будущее, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин выразил уверенность в успешном завершении масштабных преобразований Казахстана накануне своего официального визита в Астану, сообщается на сайте Кремля.

    «Подчеркну, в нашей стране с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану с его эффективной, поддерживаемой народом политической системой, стабильной и динамично растущей экономикой», – заявил президент.

    «Недавно ваша республика приняла новую, отвечающую духу времени и ориентированную в будущее Конституцию. Голосуя за нее, казахстанские граждане подавляющим большинством выразили одобрение проводимому президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым курсу на упрочение государственных институтов, на комплексную модернизацию страны, достижение устойчивого социально-экономического и духовно-нравственного развития. Убежден, что все эти масштабные преобразования будут успешными и на деле поспособствуют укреплению государства и росту благосостояния людей», – отметил Путин.

    Кремль анонсировал государственный визит российского лидера в Астану 27 мая.

    В преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    26 мая 2026, 22:35 • Новости дня
    Путин заявил о дружеских и искренних отношениях с Токаевым
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в статье «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии» охарактеризовал отношения с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым как дружеские и искренние.

    «У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения», – подчеркнул российский лидер в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    Он добавил, что диалог между главами государств всегда проходит в атмосфере доверия и нацелен на достижение конкретных результатов.

    По словам президента, главным приоритетом в двустороннем взаимодействии неизменно остается развитие взаимовыгодных связей между Россией и Казахстаном во всех сферах сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии государственного визита президента России в Казахстан в газете «Казахстанская правда» опубликована его статья «Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии».

    Кремль анонсировал государственный визит президента России в Астану 27 мая.

