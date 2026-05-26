В Москве создали вакцину против чумы свиней

В «Технополисе Москва» создали вакцину против чумы свиней

Tекст: Тимур Шайдуллин

На территории ОЭЗ «Технополис Москва» столичная биотехнологическая компания зарегистрировала пять новых вакцин для животных, сообщает мэрия Москвы. Среди них препараты для борьбы с классической чумой свиней, аденовирусными инфекциями и парвовирусным энтеритом у собак. О регистрации вакцин рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По Международной классификации заразных болезней животных африканская чума свиней не угрожает здоровью человека, однако с 2007 года она постепенно распространяется среди кабанов и домашних свиней в европейской части России. До 2011 года вспышки фиксировали в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а в 2012-2013 годах вирус проник в Центральный и Северо-Западный округа. Всего в стране зафиксировали свыше 500 вспышек, экономический ущерб превысил 30 млрд рублей, было уничтожено около 1 млн животных.

На базе ОЭЗ «Технополис Москва» уже выпускают ветеринарные препараты, которые применяются в промышленном животноводстве и для домашних питомцев.

В 2025 году столичный производитель зарегистрировал две новые вакцины для профилактики болезней свиней и три вакцины для мелких домашних животных. Сейчас в центре разработок компании ученые ведут 12 научно-исследовательских работ по созданию вакцин нового поколения для промышленного животноводства.

Недавно предприятие посетили более 120 ветеринарных специалистов из разных регионов России, которые ознакомились с технологическими процессами и убедились в надежности многоступенчатой системы контроля качества продукции.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о массовом заражении домашних свиней африканской чумой в стране и отсутствии вакцины от этого заболевания.

До этого санитарно-ветеринарная служба Румынии подтвердила вспышку африканской чумы свиней на ферме в уезде Тимиш и ввела зоны защиты и наблюдения вокруг очага инфекции.