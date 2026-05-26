    26 мая 2026, 21:13 • Новости дня

    В Москве создали вакцину против чумы свиней

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В особой экономической зоне «Технополис Москва» создали сразу пять ветеринарных вакцин, включая препарат против классической чумы свиней и болезней домашних собак, сообщили в мэрии столицы.

    На территории ОЭЗ «Технополис Москва» столичная биотехнологическая компания зарегистрировала пять новых вакцин для животных, сообщает мэрия Москвы. Среди них препараты для борьбы с классической чумой свиней, аденовирусными инфекциями и парвовирусным энтеритом у собак. О регистрации вакцин рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    По Международной классификации заразных болезней животных африканская чума свиней не угрожает здоровью человека, однако с 2007 года она постепенно распространяется среди кабанов и домашних свиней в европейской части России. До 2011 года вспышки фиксировали в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а в 2012-2013 годах вирус проник в Центральный и Северо-Западный округа. Всего в стране зафиксировали свыше 500 вспышек, экономический ущерб превысил 30 млрд рублей, было уничтожено около 1 млн животных.

    На базе ОЭЗ «Технополис Москва» уже выпускают ветеринарные препараты, которые применяются в промышленном животноводстве и для домашних питомцев.

    В 2025 году столичный производитель зарегистрировал две новые вакцины для профилактики болезней свиней и три вакцины для мелких домашних животных. Сейчас в центре разработок компании ученые ведут 12 научно-исследовательских работ по созданию вакцин нового поколения для промышленного животноводства.

    Недавно предприятие посетили более 120 ветеринарных специалистов из разных регионов России, которые ознакомились с технологическими процессами и убедились в надежности многоступенчатой системы контроля качества продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве работают более 300 предприятий фармацевтической индустрии, часть из которых расположены на территории особой экономической зоны «Технополис Москва».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о массовом заражении домашних свиней африканской чумой в стране и отсутствии вакцины от этого заболевания.

    До этого санитарно-ветеринарная служба Румынии подтвердила вспышку африканской чумы свиней на ферме в уезде Тимиш и ввела зоны защиты и наблюдения вокруг очага инфекции.

    25 мая 2026, 15:10 • Новости дня
    Над Москвой и областью решили запретить полеты для малой авиации

    Tекст: Дарья Григоренко

    В начале июня небо столичного региона будет полностью закрыто для легких самолетов и вертолетов на высотах до 5100 метров, сообщила Ассоциация владельцев воздушных судов (АОПА-Россия).

    «В начале июня 2026 года полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне (Москва РПИ) на высотах от 0 до 5100 м будут полностью запрещены», – отметило ведомство в своем Telegram-канале.

    Зона действия ограничений ограничена на западе государственной границей с Белоруссией и зоной ответственности Петербурга. На севере рубеж также проходит по границе ответственности Петербурга, на северо-востоке – Екатеринбурга, а на востоке и юго-востоке – Самары. Южная граница определяется действующим временным режимом юга страны.

    При этом предусмотрен ряд важных исключений. Запрет не затронет регулярные и чартерные пассажирские рейсы, следующие по установленным маршрутам. Также ограничения не распространяются на санитарную авиацию, мониторинг трубопроводов, сельскохозяйственные полеты и выполнение государственных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону столицы.

    22 мая на подлете к Москве военные сбили 10 дронов ВСУ.

    В четверг Собянин также сообщал об уничтожении летевшего на столицу беспилотника.

    25 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    В столице Уганды врачи заразились смертоносным вирусом Эбола
    @ ISAAC KASAMANI/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Опасная инфекция лихорадки Эбола добралась до Кампалы, где заболели два сотрудника частной клиники, контактировавшие с пациентами.

    Два медработника заразились лихорадкой Эбола от пациентов в Уганде. Об этом сообщает министерство здравоохранения африканской республики, передает РИА «Новости».

    «Новыми жертвами вируса стали медработники частной клиники в Кампале, оба случая подтверждены… Составляется список всех лиц, с кем контактировали зараженные, он будет передан командам быстрого реагирования», – отмечается в заявлении министерства.

    На сегодняшний день в государстве зафиксировано семь подтвержденных эпизодов инфицирования. Известно об одном летальном исходе заболевания, при этом один пациент полностью выздоровел.

    Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку лихорадки в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Общее число возможных заболевших превысило 900 человек, из которых 101 случай подтвержден официально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о достижении отметки в 900 предполагаемых случаев заражения Эболой в ДРК.

    Накануне власти республики сообщили о превышении порога в 200 вероятных летальных исходов от лихорадки. Для помощи в борьбе с инфекцией Роспотребнадзор направит группу специалистов в Уганду.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    24 мая 2026, 19:26 • Новости дня
    Водитель Porsche отказался от медосвидетельствования после ДТП с авто Прудникова

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве произошло столкновение автомобилей Porsche и Voyah, принадлежащего бывшему футболисту «Спартака» Александру Прудникову, при этом водитель Porsche отказался от медосвидетельствования.

    Водитель автомобиля Porsche, попавший в аварию с машиной экс-футболиста «Спартака» Александра Прудникова на западе Москвы, не стал проходить медицинское освидетельствование на месте, передает РИА «Новости». ДТП произошло в воскресенье днем на Мичуринском проспекте.

    «Я не буду ничего подписывать, вот мои документы. Поехать - можем», - заявил водитель Porsche. Позднее его машину эвакуировали с места происшествия.

    Сам Александр Прудников подтвердил, что попавший в ДТП автомобиль Voyah принадлежит ему, однако за рулем находился другой человек. Экс-футболист прибыл на место аварии уже после столкновения, чтобы осмотреть повреждения транспортного средства.

    В пресс-службе столичного главка МВД РФ подтвердили факт аварии на Мичуринском проспекте с участием двух автомобилей. В результате инцидента пострадал один человек, его имя не уточняется.

    Автомобиль бывшего футболиста «Спартака» Александра Прудникова перевернулся после столкновения в центре Москвы.

    24 мая 2026, 02:06 • Новости дня
    Washington Post узнал, как Эбола вскрыла серьезные проблемы здравоохранения США

    Tекст: Катерина Туманова

    Эпидемия в Африке разворачивается в тот момент, когда многие сотрудники, системы и учреждения, которые когда-то руководили мерами реагирования на вирусы и инфекции в США, исчезли или их численность существенно сократилась.

    «В 2014 году, когда лихорадка Эбола охватила Западную Африку и грозила стать глобальной катастрофой, Белый дом назначил «царя Эболы» для координации масштабных ответных мер США в различных ведомствах и управлениях. Усилия, предпринятые Пентагоном, Центрами по контролю и профилактике заболеваний, USAID, Министерством внутренней безопасности, государственными чиновниками, больницами, иностранными правительствами и группами помощи за рубежом, побудили Соединенные Штаты развернуть военную технику, построить лечебные центры и организовать досмотр в аэропортах», – вспоминают журналисты Washington Post (WP).

    Теперь они вынуждены отмечать, что американское правительство столкнулось с трудностями при организации мер против лихорадки Эбола из-за отсутствия межведомственной структуры.  Власти активно ищут единого руководителя для преодоления кризиса.

    «Есть план действий, вопрос в том, есть ли игроки?» – заявил Рон Клейн, координировавший борьбу с инфекцией в 2014 году.

    Текущая эпидемия в Конго и Уганде вызвана штаммом Бундибуджо, от которого нет одобренной вакцины и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала почти 750 случаев заболевания и 177 смертей. Ситуация осложняется тем, что США ранее вышли из ВОЗ и параллельно борются со вспышкой хантавируса.

    Поскольку США сталкиваются с новой вспышкой Эболы, которую, возможно, будет еще труднее сдержать, они в основном полагаются на разрозненные селекторные совещания в агентствах, а не на координацию в масштабах правительства, сообщили шесть источников WP.

    Два человека, знакомых ситуацией, рассказали, что в настоящее время не существует официальной межведомственной координационной структуры для борьбы с Эболой.

    По словам Клейна, который координировал меры по борьбе с Эболой в администрации Обамы и был назначен ответственным за борьбу с Эболой через два месяца после начала эпидемии в 2014 году, сейчас есть некий план, но нет ответа на вопрос, есть ли те. кто готов его реализовывать.

    «Уже появились признаки замешательства. После того, как во вторник Государственный департамент объявил, что США помогают создать 50 лечебных клиник в пострадавших от Эболы регионах Демократической Республики Конго и Уганды, Министерство здравоохранения Уганды на следующий день ответило, что с ним об этом не консультировались», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВОЗ сообщила о 750 возможных случаях Эболы и 177 смертях. Разгневанные родственники  сожгли центр лечения Эболы в Конго. Ученые из Оксфорда объявили о готовности испытывать вакцину от Эболы.

    24 мая 2026, 17:14 • Новости дня
    Автомобиль экс-футболиста «Спартака» перевернулся в центре Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бывшего игрока футбольного клуба «Спартак» Александра Прудникова, чья машина перевернулась после столкновения.

    Автомобиль экс-футболиста «Спартака» Александра Прудникова попал в аварию в центре Москвы, передают «Вести». Сам спортсмен находился за рулем машины марки Voyah, которая столкнулась с иномаркой Porsche.

    В результате сильного удара транспортное средство Прудникова перевернулось. В пресс-службе столичного главка МВД  подтвердили факт аварии, однако не стали называть имя пострадавшего.

    «По предварительным данным, примерно в 15.10 на Мичуринском проспекте произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате аварии пострадал один человек», – сообщили в ведомстве. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

     Днем ранее в районе Ясенево после столкновения с такси перевернулась служебная машина Росгвардии.

    В начале месяца в центре столицы попал в ДТП спортивный автомобиль рэпера Navai.

    24 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    Вертолеты задействовали для тушения пожара на рынке в Новой Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Московские спасатели ликвидируют масштабное возгорание на территории торгового комплекса «Тополек», для борьбы с огнем задействована специальная авиация.

    Два вертолета Московского авиационного центра привлекли к ликвидации возгорания на рынке «Тополек» в Новой Москве, передает РИА «Новости». Воздушные суда набирают воду в Хованском пруду.

    По данным корреспондента агентства, вертолеты прилетали к водоему не менее шести раз. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что горят металлокаркасные торговые павильоны и складируемые материалы.

    Площадь распространения огня достигла 1500 квадратных метров. Группировка специалистов на месте происшествия увеличена до 80 пожарных и 28 единиц техники, уточнили в МЧС России.

    В декабре прошлого года крупный пожар вспыхнул в ангаре стройматериалов на территории Новой Москвы.

    Весной 2025 года для ликвидации возгорания в столичном банном комплексе спасатели направили два вертолета Ка-32.

    26 мая 2026, 15:15 • Новости дня
    СК возбудил дело против москвича за отказ в разводе с многодетной супругой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве возбуждено уголовное дело против мужчины, который отказывал многодетной супруге в разводе, преследовал ее и установил в квартире скрытую камеру.

    Уголовное дело о хулиганстве возбудили следственные органы ГСУ СК России по Москве, передает ТАСС.

    Поводом стал сюжет федерального телеканала о многодетной москвичке, которая просит защитить ее от супруга, оскорбляющего ее, преследующего и отказывающего в разводе. По данным следствия, мужчина ранее избивал женщину и установил скрытую камеру для слежки.

    В сообщении СК говорится: «По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Председатель Следственного комитета поручил и. о. руководителя ГСУ СК по городу Москве Ярошу С. М. представить доклад о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах».

    В ведомстве уточнили, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области мужчину приговорили к восьми годам и трем месяцам колонии строгого режима за покушение на убийство и длительное преследование бывшей жены.

    Ранее во Владивостоке полицейского арестовали на два месяца по делу об истязаниях и угрозах убийством в адрес формально еще супруги.

    До этого в СК сообщили о примерно 2 тыс. детей, ставших жертвами преступлений в семьях в 2024 году.

    24 мая 2026, 09:03 • Новости дня
    Число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 200 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число людей, предположительно, скончавшихся в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, превысило 200, в то время как число подтвержденных летальных исходов из-за этого заболевания в стране составляет десять случаев, сообщило министерство коммуникаций и по делам со СМИ республики.

    По предварительной информации, количество умерших от вспышки опасной лихорадки в Демократической Республике Конго достигло 204 человек, передает РИА Новости. Официальные представители министерства коммуникаций и по делам СМИ опубликовали сводку в социальной сети X. «Ключевые эпидемиологические показатели... подтверждено летальных исходов – десять; вероятных летальных исходов – 204», – говорится в сообщении ведомства.

    На данный момент власти подтвердили 91 случай инфицирования. Большинство заболевших, 84 человека, выявили в провинции Итури, еще несколько зараженных зафиксировали в Северном и Южном Киву. При этом общее число пациентов с подозрением на вирус составляет 867.

    Ранее Всемирная организация здравоохранения признала эту эпидемию в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Вспышка спровоцирована вирусом Бундибугио, который передается человеку от диких животных.

    Первыми симптомами болезни выступают лихорадка, мышечные спазмы, сильные боли в голове и горле. Впоследствии у инфицированных нарушается работа почек и печени. В некоторых тяжелых случаях начинаются обширные внутренние и внешние кровотечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 177 предполагаемых смертей от лихорадки Эбола.

    Ранее миссия ВОЗ признала африканскую эпидемию чрезвычайной ситуацией международного уровня.

    Из-за вспышки вируса футбольная сборная ДР Конго оказалась под угрозой пропуска чемпионата мира 2026 года.

    26 мая 2026, 01:57 • Новости дня
    Жителям Дагестана рекомендовали пить только кипяченую или бутилированную воду

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям Дагестана в ближайшие дни из-за обильных осадков необходимо использовать только кипяченую или бутилированную воду, не пить воду из крана, сообщило министерство здравоохранения региона.

    «В связи с обильными осадками и переполнением рек минздрав Дагестана рекомендует: в ближайшие дни используйте только кипяченую или бутилированную воду как для питья, так и для мытья фруктов и овощей, обработки посуды, умывания, полоскания рта, купания младенцев», – говорится в сообщении ведомства.

    Кроме того, Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения сообщил о временной приостановке подачи воды в Махачкалу по каналу имени Октябрьской революции. В настоящее время город обеспечивается за счет резервов водохранилища. Власти отмечают, что запасов достаточно, однако призывают граждан к рациональному потреблению до нормализации ситуации, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендовало жителям нескольких городов употреблять только кипяченую воду из-за паводков.

    В начале апреля в Каспийске более 30 человек отравились водопроводной водой. В Карабудахкентском районе республики с признаками кишечной инфекции в больницу попали свыше 20 пациентов.

    25 мая 2026, 12:28 • Новости дня
    Открывший Эболу ученый призвал прекратить панику из-за новой вспышки

    Tекст: Мария Иванова

    Конголезский вирусолог Жан-Жак Муйембе-Танфун, когда-то открывший лихорадку Эбола, заявил о ненормальности глобальной паники на фоне новой локальной вспышки заболевания в ДРК.

    По данным Всемирной организации здравоохранения, число предполагаемых случаев заражения в ходе 17-й вспышки Эболы в Демократической Республике Конго превысило 900 человек, передает РИА «Новости».

    «У нас никогда не было такой глобальной реакции. Это ненормально», – заявил глава Национального института биомедицинских исследований в Киншасе Жан-Жак Муйембе-Танфун.

    По словам ученого, нынешняя паника является следствием страха, оставшегося после пандемии COVID-19, несмотря на то что механизмы передачи этих инфекций абсолютно разные

    Ситуацию также усугубила недавняя вспышка хантавируса на круизном лайнере Hondius.

    Вирусолог призвал доверять властям Конго и других стран региона, так как они обладают необходимым опытом борьбы с подобными эпидемиями. Он выразил уверенность, что болезнь будет взята под контроль и полностью локализована в течение двух-трех месяцев.

    Вирус Эбола передается людям от диких животных. Первые симптомы включают лихорадку, мышечные спазмы, головную боль и боль в горле. Впоследствии инфекция поражает почки и печень, а в ряде случаев вызывает внутренние и внешние кровотечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о достижении отметки в 900 предполагаемых случаев заражения Эболой в ДРК.

    Количество вероятных летальных исходов от этой опасной лихорадки превысило 200.

    Агрессивно настроенные молодые люди ранее атаковали клинику для инфицированных пациентов в конголезском городе Монгбвалу.

    26 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Девушка на BMW сбила пешехода на проспекте Вернадского в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На западе Москвы мужчина оказался в больнице после наезда автомобиля BMW под управлением девушки в зоне пешеходного перехода на проспекте Вернадского.

    Мужчина пострадал при наезде BMW на пешеходном переходе проспекта Вернадского на западе столицы, сообщает АГН «Москва».

    По данным собеседника агентства, за рулем автомобиля BMW была девушка, которая совершила наезд на пешехода в зоне перехода возле дома 37 по проспекту Вернадского.

    Источник уточнил, что после наезда иномарки пострадавший мужчина был госпитализирован. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее нетрезвая владелица автомобиля BMW без госномеров спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице в центре Москвы. Позже полиция задержала предполагаемую виновницу этой аварии и доставила ее в отделение.

    До этого, на Кожевнической улице водитель BMW с признаками опьянения выехал на тротуар и сбил пять пешеходов.

    25 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    Масштабный пожар вспыхнул в хостеле на востоке Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Площадь пожара в горящем хостеле на востоке Москвы составляет 300 квадратных метров, огонь стремительно распространяется, рассказал представитель экстренных служб столицы.

    Очаг распространения пламени на востоке столицы продолжает увеличиваться, передает РИА «Новости».

    «Площадь пожара в хостеле на улице Монтажной достигла 300 кв. метров», – сообщил представитель экстренных служб города. Он добавил, что огонь быстро расходится по помещениям, из-за чего происшествию присвоили второй номер сложности.

    Из административного строения благополучно вывели свыше 600 человек. В пресс-службе столичного главка МЧС пояснили, что инцидент произошел на втором этаже в доме № 7, строении № 8. До прибытия спасательных подразделений граждане успели самостоятельно покинуть задымленную территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале следователи возбудили уголовное дело после пожара в столичном хостеле.

    В тот же день сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание в другом административном здании города.

    Осенью прошлого года на Волгоградском проспекте из-за огня частично обрушилась кровля трехэтажной постройки.

    26 мая 2026, 20:45 • Новости дня
    Минобороны запросило особый режим полетов над Московским регионом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По предложению Минобороны в Московской воздушной зоне планируется ввести особый режим полетов для гражданских судов на высотах до 5100 метров, при этом пассажирские рейсы ограничения не затронут, отметили в Росавиации.

    Министерство обороны России направило представление о введении особого режима для полетов гражданских воздушных судов в пределах Московской воздушной зоны, сообщает Росавиация. В документе речь идет о высотах от нуля до 5100 метров в центрально-европейской части страны.

    При этом в ведомстве пояснили, что, согласно предложениям, ограничения не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы. Речь идет о рейсах по расписанию и чартерных перелетах, выполняющих полеты по маршрутам обслуживания воздушного движения в и из аэропортов Московской воздушной зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня 2026 года полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне на высотах от 0 до 5100 м будут полностью запрещены.

    Ранее Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства в столичных аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. До этого аэропорт Домодедово перешел в режим работы с авиарейсами по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

    26 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    Онищенко заявил о готовности России создать вакцину от Эболы

    Tекст: Мария Иванова

    Российские ученые способны оперативно разработать эффективную вакцину против редкого штамма Эболы Бундибугио, вызывающего вспышки заболевания в африканских странах, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Отечественная наука готова создать новый препарат для защиты от распространяющегося штамма Эболы, передает РИА «Новости».

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко подчеркнул, что ранее созданные вакцины против этого варианта вируса не сработают.

    «Против того штамма Эболы, который сегодня циркулирует и вызвал вспышку, как и против любого другого варианта вируса, нужно иметь вакцину. Те препараты, которые были сделаны ранее, сейчас не подойдут. Однако сегодня можно говорить о том, что создание новой вакцины – это не научная проблема. Как ее сделать – наша наука уже знает на основе опыта с предыдущими штаммами», – пояснил академик.

    По словам эксперта, специалистам необходимо лишь адаптировать компонент, отвечающий за иммунный ответ к конкретному штамму. В качестве успешного примера подобной работы он привел создание вакцины от COVID-19, базировавшейся на знаниях о вирусе MERS.

    Онищенко также обратил внимание на важность подготовки первичного звена здравоохранения к возможному завозу инфекции. Врачам необходимо тщательно обследовать пациентов, недавно вернувшихся с Африканского континента. Вирус отличается высокой заразностью при тесном контакте, хотя и не передается воздушно-капельным путем.

    Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число предполагаемых случаев заражения штаммом Бундибугио превысило 900 человек, из которых 101 случай подтвержден официально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о 900 случаях заражения Эболой в Демократической Республике Конго

    Два медицинских работника заразились этим вирусом в столице Уганды.

    Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург исключил угрозу распространения инфекции в России.

    26 мая 2026, 18:10 • Новости дня
    Мурашко выступил против политизации ВОЗ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ВОЗ должна оставаться вне политики, выступив с этим призывом на международном форуме по безопасности.

    Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не должна политизироваться, передает ТАСС.

    «Мы заинтересованы в том, чтобы политизации на площадке ВОЗ не было. Мы, к сожалению, слышим подобные высказывания, и мы надеемся, что все будут заниматься научными знаниями и гуманитарными миссиями», – сказал он.

    Министр выступил на Первом Международном форуме по безопасности под эгидой Совбеза России, который проходит в Московской области. В программе форума запланированы 14-я ежегодная международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, и шесть многосторонних встреч, включая форматы БРИКС, СНГ, Россия – АСЕАН, Россия – Центральная Азия и Россия – страны Сахеля.

    Кроме того, в рамках форума пройдут 21 событие в формате круглых столов, конференций, дискуссионных панелей и стратегических сессий. Также будет организовано 25 выставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Первый Международный форум по безопасности в России соберет участников из 12 недружественных государств.

    Ранее на этом форуме Мурашко сообщил о наличии в России наработок по вакцине против нового штамма Эболы.

    До этого Минздрав США заявил о возможном выходе страны из ВОЗ и созданию альтернативной международной системы здравоохранения.

