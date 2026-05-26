Володин: Таким, как Чубайс, въезд в Россию заказан

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс не сможет вернуться в Россию, передает ТАСС.

«А поэтому зачем мы в этом зале вспоминаем о тех, кого уже и в стране нет? Им въезд назад заказан. Они там прячутся под лестницами от взрывов. Они теперь понимают, что они натворили», – сказал Володин.

Он сделал это заявление, отвечая на критику КПРФ в связи с законом о сроке давности по спорам о приватизации, добавив, что коммунисты сами «породили» Чубайса. Спикер уточнил, что по новому закону государство сможет возвращать имущество, приватизированное с нарушениями, в том числе при доказанной коррупционной составляющей.

Володин подчеркнул, что государство сохраняет право истребовать активы, которые ранее были проданы «за копейки» в результате связей между представителями власти и бизнеса.

Принятый закон устанавливает срок исковой давности в десять лет при оспаривании сделок по приватизации государственного и муниципального имущества. По истечении этого срока суды смогут отказывать в исках об истребовании незаконно приватизированных активов. При этом, как указывалось в пояснительной записке, процессы изъятия имущества по «антикоррупционным» и «антиэкстремистским» искам не затрагиваются, а по Чубайсу, по словам Володина, позиция у депутатов единая, и никакую собственность ему не возвращали.

Ранее, в октябре 2024 года, Володин призвал экстрадировать бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса на родину.

Позже стало известно, что вся недвижимость Чубайса в России была им отчуждена в период с октября 2022 по март 2023 года.

Уже в январе судебные приставы начали арест имущества Анатолия Чубайса почти на 11,9 млрд рублей по данным Арбитражного суда Москвы.