  • Новость часаЗапущена процедура выхода Молдавии из СНГ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западные дипломаты в Киеве готовятся к бегству по-тихому
    Число участников «чешской инициативы» по закупке снарядов для ВСУ сократилось вдвое
    МВД раскрыло главный пароль для массового взлома домашних устройств
    Первый электрокар Ferrari разочаровал фанатов и обрушил акции компании
    Россия предупредила Брюссель о начале последовательных атак по Киеву
    МИД Норвегии вызвал посла России после ракетного удара по Украине
    Госдума разрешила инкассаторам и охране банков сбивать дроны
    Жители Киева сообщили о побеге Зеленского перед ударом «Орешника»
    Axios: Сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок
    26 мая 2026, 16:11 • Новости дня

    Танкер получил повреждения после обстрела у берегов Омана

    Tекст: Вера Басилая

    Танкер поражен в результате обстрела у берегов Омана, часть топлива вылилась в море, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) сообщил об инциденте с танкером в Оманском заливе, передает ТАСС. В результате атаки судно получило повреждения.

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях (111 км) к востоку от Муската, Оман. Капитан танкера сообщил о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту, близ ватерлинии», – отмечается в заявлении организации.

    По информации ведомства, экипаж не пострадал и находится в безопасности. При этом капитан судна уточнил, что в результате взрыва часть бункерного топлива вылилась в акваторию. Специалисты уже начали расследование обстоятельств произошедшего.

    В середине мая неизвестные захватили коммерческое судно у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

    До этого китайский нефтяной танкер подвергся нападению в районе Ормузского пролива.

    В апреле капитан другого судна доложил об обстреле у побережья Омана.

    25 мая 2026, 18:57 • Новости дня
    Al Hadath: Иран выразил готовность вывезти высокообогащенный уран в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти заявили о готовности отправить высокообогащенный уран за рубеж при условии его передачи Китаю, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники.

    «Иран готов вывезти высокообогащенный уран со своей территории», – приводит Al Hadath слова собеседников, передает ТАСС. При этом, как уточняется, условием Тегерана является отправка всего объема высокообогащенного урана в Китай.

    Собеседники телеканала отметили, что Иран стремится получить от Пекина гарантии, прежде чем продвигаться дальше в переговорах с США.

    Ранее Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана.

    Телеканал Al Hadath сообщал о согласии Ирана передать обогащенный уран России.

    Комментарии (6)
    26 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Axios: Сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок
    Axios: Сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок
    @ Juan Carlos Hernandez/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Ожидаемое открытие Ормузского пролива вернет на мировой рынок значительные объемы нефти, остановив тем самым рекордное истощение глобальных запасов сырья, отмечает Axios.

    Формирующееся соглашение между США и Ираном может кардинально изменить ситуацию на нефтяном рынке, пишет Axios.

    Открытие Ормузского пролива на фоне ядерных переговоров позволит компенсировать стремительное сокращение глобальных запасов сырья.

    «Все зависит от того, чувствуют ли владельцы судов и экипажи себя в безопасности при прохождении через Ормузский пролив», – заявил аналитик Техасского университета Бен Кэхилл. Он отметил, что процесс возобновления поставок может затянуться из-за неопределенности с иранскими сборами, страховкой и вопросами безопасности.

    Международное энергетическое агентство считает, что на восстановление стабильного экспорта после разминирования пролива уйдет минимум два-три месяца. Странам Персидского залива также потребуется время для наращивания добычи, снизившейся после перекрытия главного маршрута.

    Иранские власти рассматривают возможность введения новых пошлин для танкеров. Эксперт Совета по международным отношениям Эдвард Фишман полагает, что частный сектор согласится оплачивать эти сборы, которые могут приносить Тегерану десятки миллиардов долларов ежегодно. При этом мировой рынок сохранит повышенную геополитическую премию к цене на фоне возросших рисков.

    ОАЭ ускоряют строительство трубопровода для удвоения экспорта через порт Фуджейра, чтобы снизить зависимость от пролива. Тем временем американские сланцевые компании на фоне высоких цен увеличили планы капитальных затрат на 2026 год на 490 млн долларов, а Управление энергетической информации США повысило прогноз добычи на следующий год до 14,1 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении предварительного соглашения с Ираном для открытия Ормузского пролива.

    Глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне назвал платный проход судов лучшей альтернативой полной блокаде маршрута.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 22:56 • Видео
    Самая приятная женщина США уходит в отставку

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 07:13 • Новости дня
    Axios раскрыл подробности меморандума между США и Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон и Тегеран планируют подписать меморандум, подразумевающий открытие Ормузского пролива и смягчение санкций в обмен на заморозку иранской ядерной программы, выявил портал Axios.

    «Соглашение между США и Ираном близко к подписанию и подразумевает продление режима прекращения огня на 60 дней, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт. По словам американского чиновника, Иран сможет свободно продавать нефть, также будут проведены переговоры по противодействию иранской ядерной программе», сообщает портал Axios.

    Эта сделка позволит избежать эскалации войны и снизит давление на мировые поставки нефти, однако неясно, приведет ли она к прочному мирному соглашению, которое решит ядерные вопросы, поднятые президентом США Дональдом Трампом.

    Пока Трамп и переговорщики дали понять, что о сделке может быть объявлено в воскресенье, но она еще не завершена и может сорваться.

    «Освобождение от ответственности за неудовлетворительные результаты», – назвал ключевой принцип соглашения американский чиновник.

    Отмена санкций и разморозка активов произойдут только после выполнения Тегераном конкретных уступок.

    Иранская сторона устно пообещала навсегда отказаться от создания ядерного оружия. Государство приостановит программу обогащения урана и вывезет имеющиеся запасы высокообогащенного сырья.

    Проект документа также предусматривает прекращение конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Американские войска останутся в регионе на время действия переходного периода до заключения окончательного мира, указано в материале, основанном на предоставленных чиновником США данных из потенциального меморандума США и Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании. Американский лидер заявил, что США и Иран стали гораздо ближе к сделке и сообщил о  достигнутом переговорами с Ираном последней версии меморандума.

    Комментарии (2)
    26 мая 2026, 03:08 • Новости дня
    США заявили о сохранении перемирия после ударов по Ирану

    CENTCOM заявило о сохранении режима прекращения огня между США и Ираном

    США заявили о сохранении перемирия после ударов по Ирану
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные атаковали иранские ракетные комплексы и катера, но режим прекращения огня с Ираном сохраняется, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания в ходе действующего режима прекращения огня», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Командование подтвердило факт атаки на военные объекты в южной части Ирана. По словам официального представителя, удары носили оборонительный характер и были направлены на устранение угроз для американских войск. В частности, целями стали места запуска ракет и иранские катера, которые пытались устанавливать мины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы атаковали военные объекты на юге Ирана.

    Иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары.

    Газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Комментарии (5)
    25 мая 2026, 16:06 • Новости дня
    Обнародован план поэтапного открытия Ормузского пролива

    WP: Открытие Ормуза в рамках сделки США и Ирана будет проходить поэтапно

    Обнародован план поэтапного открытия Ормузского пролива
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Условия предполагаемой предварительной сделки США и Ирана предусматривают поэтапное возобновление работы Ормузского пролива для судоходства, об этом сообщает газета Washington Post (WP).

    «Открытие пролива будет поэтапным. На первом этапе США разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных активов Ирана, начнется зачистка пролива от мин и блокада США будет снята», – заявил WP иранский чиновник, передает РИА «Новости». При этом подчеркивается, что американская блокада иранских портов будет отменяться постепенно.

    Чиновник охарактеризовал условия разблокировки судоходства как усиленный вариант подхода «доверяй, но проверяй», употребив выражение, что это «доверяй, но проверяй» на стероидах».

    Ранее WP узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Котировки эталонных марок сырья продемонстрировали резкое снижение ниже 95 долларов за баррель благодаря позитивным ожиданиям от возможного открытия Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 02:21 • Новости дня
    США нанесли удары по югу Ирана
    США нанесли удары по югу Ирана
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов атаковали военные объекты на иранской территории, уничтожив позиции зенитных ракетных комплексов и катера Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    О серии взрывов в районе иранского Бендер-Аббаса сообщало Reuters.

    Информацию о проведенной операции официально подтвердили в CENTCOM, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Сегодня силы США нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил», – заявил представитель американского командования.

    Fox News сообщает, что в результате атаки были уничтожены позиция зенитного ракетного комплекса и два катера КСИР. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что катера устанавливали мины в Ормузском проливе, а целью иранского ЗРК были самолеты США. По информации телеканала, удары не означают прекращения перемирия с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае США уже наносили удару по иранскому порту Бендер-Аббас. Вооруженные силы США назвали эту атаку ответом на обстрел своих эсминцев.

    Газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Комментарии (3)
    23 мая 2026, 18:17 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о завершении подготовки мирного меморандума

    Иран сообщил о финальном этапе подготовки меморандума о взаимопонимании

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Багаи заявил, что стороны находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании, передает РИА «Новости». По его словам, главное внимание сейчас уделяется прекращению конфликта на основе предложенного Ираном плана из 14 пунктов.

    «Стороны очень близки и в то же время очень далеки от соглашения», – подчеркнул дипломат, добавив, что у Тегерана есть опыт противоречивых заявлений США, поэтому полной уверенности в неизменности подхода Вашингтона нет. В последние дни участники переговоров обсуждали ряд предложений, которые все еще рассматриваются.

    Переговорный процесс призван сблизить позиции сторон для выработки взаимоприемлемого решения. При этом Багаи отметил, что Ормузский пролив не касается США, и механизм его работы должны определять прилегающие страны – Иран и Оман. Сейчас приоритетом остается немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан.

    Ядерный вопрос в настоящее время не обсуждается. В связи с этим разговоры о снятии всех санкций пока преждевременны, однако данное требование Ирана остается в силе.

    Тегеран приступил к анализу комментариев Вашингтона к проекту мирного урегулирования из 14 пунктов. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отказался обсуждать вопросы ядерной программы на данном этапе диалога.

    Иран потребовал от США обеспечения безопасности движения в Ормузском проливе.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 12:24 • Новости дня
    Военные Ирана заявили о намерении применить новейшие комплексы ПВО

    Командование сообщило о планах Ирана задействовать новые системы ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Для эффективного отражения возможных атак Тегеран планирует ввести в строй передовые зенитные комплексы в условиях продолжающейся американской блокады иранских портов.

    Исламская республика намерена использовать передовые средства противовоздушной обороны для отражения возможных ударов, передает РИА «Новости».

    Командующий центральным штабом вооруженных сил страны «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи подчеркнул: «Противник не раз утверждал, что уничтожил часть нашего военного потенциала, в том числе в морской, воздушной и ракетной сферах, однако на поле боя мы всегда демонстрировали, что потенциал остался».

    Военачальник также выразил надежду на успешное применение новых систем для эффективного противодействия угрозам. Кроме того, он указал на непрерывный процесс модернизации национальных вооружений.

    США и Израиль 28 февраля атаковали иранскую территорию, что привело к гибели более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов.

    Хотя активные боевые действия не возобновились, американская сторона организовала блокаду портов Ирана. В настоящее время государства при посредничестве Пакистана разрабатывают меморандум об окончательном урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления американских ударов.

    Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия пригрозил открытием новых фронтов при повторной агрессии противника.

    Командующий Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи заявил о готовности задействовать всю мощь вооруженных сил для решительного ответа.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 19:29 • Новости дня
    Дмитриев назвал продление перемирия США и Ирана шансом избежать эскалации

    Tекст: Вера Басилая

    Возможное продление перемирия между Соединенными Штатами и Ираном на 60 дней может стать важным шагом для снижения напряженности, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Возможное продление перемирия между Соединенными Штатами и Ираном на 60 дней может стать важным шагом для снижения напряженности. Такую точку зрения высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    «Мир нуждается в мире, чтобы избежать катастрофического необратимого краха», – написал спецпредставитель президента России в социальной сети Х.

    Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что стороны близки к заключению соглашения о продлении режима прекращения огня. Ранее издание Financial Times сообщило о подготовке основы для обсуждения иранской ядерной программы.

    По данным газеты, договоренности могут включать поэтапное открытие Ормузского пролива, а также уничтожение или передачу запасов обогащенного урана. Со своей стороны Вашингтон готов ослабить блокаду портов, смягчить санкционное давление и начать разморозку зарубежных активов Тегерана.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Иран потребовал от США обеспечения безопасности движения в Ормузском проливе.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 17:55 • Новости дня
    Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном

    Рубио сообщил о прогрессе на переговорах Вашингтона с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тегеран продвинулись в двустороннем диалоге, результаты которого могут быть официально обнародованы в течение ближайших нескольких дней, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американская сторона отмечает позитивную динамику в обсуждении ключевых вопросов с исламской республикой, передает ТАСС. Находящийся с визитом в Нью-Дели госсекретарь США Марко Рубио подтвердил журналистам факт активной работы дипломатов.

    «У меня нет для вас новостей прямо сейчас, но, возможно, они появятся чуть позже сегодня. А может, и нет. Я надеюсь, что будут, но пока не уверен», – заявил политик.

    Он добавил, что определенный прогресс уже достигнут, а работа продолжается непрерывно. По словам шефа американской дипломатии, существует вероятность публикации официальных заявлений в ближайшие два дня.

    Накануне госсекретарь США Марко Рубио подтвердил наличие позитивных сдвигов в диалоге с Ираном.

    Несколькими днями ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил о серьезном прогрессе по ряду ключевых вопросов.

    До этого Вашингтон выразил желание заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании.

    Комментарии (0)
    26 мая 2026, 10:09 • Новости дня
    ФСБ сообщила о ликвидации руководства Ирана через закладки в системе мониторинга

    Директор ФСБ назвал причиной гибели руководства Ирана закладки в видеокамерах

    Tекст: Мария Иванова

    Американские и израильские спецслужбы устранили высокопоставленных иранских политиков благодаря скрытому программному обеспечению в уличных камерах столицы республики, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Координаты для удара по представителям высшего эшелона власти Ирана были получены через уязвимости в тегеранских системах видеомониторинга, передает РИА «Новости». Об этом рассказал руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ в Иркутске.

    «Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены, в том числе, через программные «закладки» в системах видеомониторинга в Тегеране», – подчеркнул глава ведомства.

    Зависимость от западных технологических платформ создает серьезные риски для государств Содружества перед кибератаками со стороны НАТО. Бортников отметил, что внедрение иностранных цифровых инноваций и искусственного интеллекта в стратегически важные отрасли экономики вызывает вопросы.

    Директор ведомства добавил, что прозрачность зарубежных нейросетей при принятии управленческих решений не гарантирована. Подобные цифровые механизмы могут оказаться ненадежными при возникновении кризисных ситуаций в государстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля США и Израиль нанесли ракетно-бомбовый удар по высшему руководству Ирана. Для слежки за иранским лидером израильские военные взломали дорожные камеры в Тегеране.

    В мае спецслужбы исламской республики обезвредили две связанные с израильской разведкой группы диверсантов.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 20:21 • Новости дня
    Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Ираном

    Трамп сообщил о значительном прогрессе в мирных переговорах с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и Иран стали гораздо ближе к сделке, ситуация в переговорах улучшается с каждым днем, заявил президент США Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты и Иран достигли существенного прогресса в двусторонних отношениях, передает РИА «Новости». Президент США в интервью американскому телеканалу CBS отметил ежедневное улучшение ситуации на переговорах.

    «Переговорщики США и Ирана гораздо ближе к завершению соглашения, которое положило бы конец войне между двумя странами», – подчеркнул американский лидер. Раскрывать точные детали готовящегося документа он отказался.

    При этом политик добавил, что с каждым днем переговорный процесс идет все успешнее. Итоговый договор гарантированно не позволит Тегерану получить доступ к ядерному оружию.

    По словам американского президента, вопрос использования иранского обогащенного урана также получит удовлетворительное разрешение. В противном случае Вашингтон просто отказался бы от продолжения диалога.

    Ранее американский лидер заявил о согласии Тегерана на отказ от обладания ядерным оружием.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Нетаньяху: Трамп подтвердил право Израиля на самооборону в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о телефонных переговорах с президентом США, передает ТАСС. В социальной сети X израильский лидер раскрыл подробности прошедшей ночной беседы.

    «Ночью я провел разговор с Трампом по вопросу предстоящих переговоров по окончательному соглашению по иранской ядерной программе. Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан», – написал Нетаньяху.

    Кроме того, политики сошлись во мнении о необходимости устранения ядерной опасности со стороны Тегерана. Любое итоговое соглашение с Ираном должно включать обязательный демонтаж предприятий по обогащению урана. Также стороны заявили о важности полного вывоза обогащенных ядерных материалов за пределы страны.

    На прошлой неделе президент США и Биньямин Нетаньяху обсудили новые попытки заключения мирного соглашения с Ираном.

    Власти Ирана запланировали обсуждение судьбы обогащенного урана с Москвой.

    До этого израильский премьер-министр отказался останавливать боевые действия в Ливане ради договоренностей с Тегераном.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 21:38 • Новости дня
    Рубио заявил о выгоде для Ирана при согласии на условия США

    Рубио: Иран получит выгоду при выполнении условий США

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана смогут получить выгоду, если выполнят условия Вашингтона по открытию Ормузского пролива и откажутся от создания ядерного оружия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио заявил, что Иран извлечет пользу в случае выполнения американских требований по Ормузскому проливу и ядерной программе, передает ТАСС.

    «Безусловно, Иран получит выгоду, если действительно согласится на это и на эти переговоры», – подчеркнул Рубио.

    По словам главы Госдепа, США добиваются полного и незамедлительного открытия пролива. Рубио назвал это первым этапом. Вторым шагом должны стать серьезные переговоры об отказе Тегерана от ядерного оружия и ограничении мощностей по обогащению урана.

    Госсекретарь отметил отсутствие причин для обогащения урана до 60%, если только целью не является создание оружейного материала. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о согласовании проекта будущего соглашения с Ираном. Он обсудил проект меморандума о мире с лидерами ряда государств, включая Бахрейн, Египет, Саудовскую Аравию и Турцию.

    Президент США заявил, что морская блокада Ирана не будет снята, пока сделка не будет подписана.

    Представитель иранского МИД подтвердил финальный этап подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Портал Axios раскрыл подробности готовящейся сделки по открытию Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 03:15 • Новости дня
    WP узнала о рамочном соглашении между Ираном и США

    WP узнала сроки открытия Ормуза в соответствии с меморандумом

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон и Тегеран подготовили проект соглашения, предусматривающий продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива, узнала газета.

    «Соединенные Штаты и Иран разработали меморандум о взаимопонимании, который продлевает режим прекращения огня на 60 дней, пока обе стороны не достигнут «окончательного соглашения» о полном прекращении войны в Иране, но тем временем приведет к разминированию и повторному открытию Ормузского пролива», –  пишет Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    Однако чиновник заявил, что в воскресенье никакого соглашения с Ираном подписано не было. Остается неясным, насколько обязательным является нынешнее рамочное соглашение. По словам источника, последнее предложение ожидает одобрения иранцев.

    «Согласно последней версии предложения, подписанной дипломатом, Иран немедленно откроет Ормузский пролив и предпримет шаги для обеспечения возвращения судоходства к довоенному уровню в течение 30 дней. Предложение также предусматривает, что Иран, США и их союзники объявят о немедленном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан», – пишет газета.

    Дипломат заявил, что предложение включает подтверждение Ираном того, что он никогда не будет разрабатывать ядерное оружие, а также согласие на то, что его запасы обогащенного урана будут утилизированы согласованным методом.

    «Сделка еще даже не полностью согласована, никто ее не видел и не знает, что это такое», – заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети.

    Американский лидер призвал не спешить с заключением соглашения, отметив, что переговоры проходят конструктивно. Он подчеркнул важность того, чтобы Иран осознал невозможность получения ядерной бомбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания сделки. Рубио отметил выгоду для Ирана при согласии на условия США и допустил атаки на Тегеран.

    Комментарии (0)
    Главное
    Шойгу оценил эффект размещения «Орешника» в Белоруссии
    Госдума узаконила арест имущества и счетов дискредитирующих Россию релокантов
    МИД Израиля осудил решение Киева перезахоронить останки лидера ОУН Мельника
    Российские войска освободили сумские Запселье и Рясное
    Песков сообщил о назначении Шохина новым бизнес-омбудсменом России
    Грузинская полиция отобрала у радикалов сцену на День независимости
    Генпрокуратура выявила совместный бизнес экс-судьи Хахалевой с вором в законе