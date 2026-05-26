Танкер получил повреждения после обстрела у берегов Омана

Tекст: Вера Басилая

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) сообщил об инциденте с танкером в Оманском заливе, передает ТАСС. В результате атаки судно получило повреждения.

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях (111 км) к востоку от Муската, Оман. Капитан танкера сообщил о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту, близ ватерлинии», – отмечается в заявлении организации.

По информации ведомства, экипаж не пострадал и находится в безопасности. При этом капитан судна уточнил, что в результате взрыва часть бункерного топлива вылилась в акваторию. Специалисты уже начали расследование обстоятельств произошедшего.

В середине мая неизвестные захватили коммерческое судно у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

До этого китайский нефтяной танкер подвергся нападению в районе Ормузского пролива.

В апреле капитан другого судна доложил об обстреле у побережья Омана.