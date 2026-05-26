    26 мая 2026, 15:07 • Новости дня

    Россия передала ЕК данные о теракте в Старобельске и предупреждение МИД

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянное представительство России при Евросоюзе официально проинформировало Брюссель об атаке украинских военных на Старобельск, и о предупреждении МИД России о начале последовательных атак по объектам в Киеве, сообщили в постпредстве России при ЕС.

    Постоянное представительство России при Евросоюзе официально проинформировало Брюссель об атаке украинских военных на Старобельск, передает ТАСС. Дипломатическая встреча прошла в Европейской службе внешних действий.

    Во время беседы европейской стороне передали заявление Министерства иностранных дел от 25 мая.

    «Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Карен Малаян довел до еэсовской стороны содержание заявления МИД России от 25 мая 2026 года в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России», – сообщили в ведомстве.

    Также дипломаты предоставили данные об ударе по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. В качестве доказательств были показаны фотографии, сделанные уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и иностранными журналистами во время поездки в регион 24 мая.

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел проинформировать международные организации об ударе по колледжу в Старобельске.

    Позже иностранные журналисты лично зафиксировали масштабные разрушения студенческого общежития на месте трагедии.

    МИД России анонсировал переход к последовательному нанесению ответных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

    26 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что ЕС «никуда не уйдет» из Киева, определенные меры предосторожности, вероятно, будут приняты. Возможно, из украинской столицы без лишней огласки вывезут часть персонала европейских посольств. Та же часть сотрудников, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В феврале 2022 года, аккурат к СВО, иностранные дипломатические миссии бежали из Киева. Сейчас же посольства стран ЕС нарочито отказываются уезжать несмотря на прямые предупреждения Москвы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По его мнению, причина заключается в том, что в Брюсселе утвердилась позиция: «они должны быть на стороне Украины принципиально и стойко». Вместе с тем, несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что «ЕС никуда не уйдет», на деле определенные меры предосторожности будут приняты, считает собеседник.

    «В Европе представляют потенциал ВС России и понимают риски. Я допускаю, что тайно и без лишней огласки какую-то часть персонала европейских посольств и их семьи вывезут из украинской столицы. Официальных сообщений ожидать не стоит. На словах евроэлита продолжит вести себя как оловянные солдатики», – рассуждает Козюлин.

    Та же часть сотрудников дипмиссий, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит». Эксперт напомнил, что в Киеве под прикрытием мирных жителей и иностранных дипломатов сосредоточено большое количество военных производств: речь идет в том числе о сборке дронов. Эти предприятия могут стать потенциальными целями российской армии.

    «Россия меняет тактику ведения войны. Поэтому Москва выступила с предупреждением», – отметил аналитик. Он обратил внимание, что Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Марко Рубио довел до США необходимость эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева. «Министр иностранных дел России посчитал необходимым сделать это лично, дабы избежать серьезных политических кризисов», – заключил Козюлин.

    Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отреагировала на заявление МИД России с анонсом системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и призывом членам иностранных дипмиссий покинуть Киев. «ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», – написала Матернова. В посольствах Франции и Польши также сообщили, что продолжат работать в обычном режиме.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что заявление Москвы не испугает дипломатов. Он считает, что Россия якобы «пытается вызвать страх», в том числе среди представителей дипломатического корпуса на Украине, а также «повлиять на так называемую западную ментальность». Мир должен действовать противоположно тому, к чему призывает РФ, полагает чиновник, передает «Газета.Ru».

    Напомним, накануне МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Целями станут «конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА». Кроме того, «удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам».

    Решение стало ответом на теракт, совершенный ВСУ в Старобельске (ЛНР). Противник с помощью беспилотников атаковал общежитие местного колледжа – филиала Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания извлечены все погибшие. Их число составило 21 человек. Еще десятки получили ранения.

    На этом фоне МИД призвал иностранных граждан, персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций покинуть Киев. Жителям же украинской столицы рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, которые, как отметили в министерстве, «рассредоточены по всему городу».

    Соответствующую информацию глава ведомства Сергей Лавров также довел до своего американского коллеги Марко Рубио. «Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», – говорится в отдельном заявлении МИД.

    Отметим, в ночь на 24 мая Россия уже нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    25 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    МИД анонсировал системные удары по объектам в Киеве после теракта в Старобельске
    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское внешнеполитическое ведомство заявило о переходе к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве после теракта ВСУ в Старобельске.

    В сообщении на сайте МИД подчеркнуто, что решение связано с атакой украинских войск на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске.

    «Совершенная ВСУ в ночь на 22 мая с использованием БПЛА кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛНР) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей», – говорится в заявлении.

    «Хунта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир своё грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права», – подчеркивает МИД.

    В ведомстве отметили  грубое нарушение положений Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов, предусматривающих защиту мирных жителей в условиях вооруженных конфликтов, а также Конвенции о правах ребёнка 1989 года и других ключевых норм международного права.

    «Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве», – заявляет МИД. По сообщению ведомства, удары будут наноситься по местам проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, отвечающих за поставки комплектующих, разведданные и целеуказание. Отдельно подчеркнуто, что удары предусмотрены и по центрам принятия решений, и по командным пунктам.

    В ведомстве обратили внимание, что перечисленные объекты рассредоточены по всему Киеву. В связи с этим иностранным гражданам, включая сотрудников дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендовано как можно скорее покинуть город, а жителям украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры киевских властей.

    В понедельник МИД объявил о подготовке заявления по ответным ударам по Киеву.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    Президент России Владимир Путин связал эту атаку с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    25 мая 2026, 22:56 • Видео
    Самая приятная женщина США уходит в отставку

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    25 мая 2026, 17:21 • Новости дня
    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендуется как можно скорее покинуть Киев, заявил МИД России.

    Жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    «Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    В министерстве подчеркнули, что указанные объекты рассредоточены по всему городу.

    Ранее МИД анонсировал системные удары по ВПК Украины после теракта в Старобельске.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    25 мая 2026, 18:21 • Новости дня
    Путин утвердил новые правила организованного найма мигрантов из Таджикистана
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики для временной работы в России.

    Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, передает «Интерфакс». Сам протокол был подписан в Душанбе 9 октября 2025 года.

    Новые положения предусматривают содействие подготовке граждан Таджикистана по российским программам среднего профессионального образования и профессионального обучения на территориях обеих стран.

    Также закрепляется проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования желающих въехать в Россию граждан Таджикистана на территории республики силами представительства МВД России при участии уполномоченного МВД и подведомственного ему федерального государственного унитарного предприятия. Эти данные будут проверяться в государственной информационной системе миграционного учета на предмет запрета въезда.

    Протокол создает основу для переноса медицинского освидетельствования трудовых мигрантов на территорию Таджикистана. Документ направлен на развитие взаимодействия компетентных органов по соблюдению миграционного законодательства в отношении граждан, привлекаемых по системе организованного набора, и на совершенствование механизмов обеспечения национальной безопасности.

    Кроме того, соглашение дополняется новым участником организованного набора – уполномоченной российской организацией, которая выступит координатором набора и поможет проводить соответствующие мероприятия в Таджикистане.

    Ранее Путин утвердил соглашение о представительствах МВД России и Таджикистана.

    25 мая 2026, 20:31 • Новости дня
    СК назвал оставшиеся версии пропажи семьи Усольцевых

    Tекст: Валерия Городецкая

    Версия добровольного ухода из дома и похищения семьи Усольцевых не нашла подтверждения, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

    «Следствием отрабатывались различные версии исчезновения, такие как побег, похищение, несчастный случай и совершение в отношении членов семьи иного преступления», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости». По словам собеседницы агентства, версии побега и похищения исключены, а две оставшиеся продолжают планомерно отрабатываться.

    Активная фаза поиска пропавшей семьи шла с конца сентября 2025 года до установления устойчивого снежного покрова. Краевые спасатели 23 мая вновь выехали в район Кутурчина Манско-Уярского округа, где исчезли туристы. В трехдневных поисках сейчас задействованы пять человек и четыре единицы техники, к работе подключились сотрудники СК и отряд «ЛизаАлерт».

    Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года.

    По данным МВД по Красноярскому краю, двое взрослых и пятилетняя девочка исчезли во время турпохода по маршруту в сторону горы Буратинка.

    Активные поиски тогда завершились 12 октября 2025 года.

    25 мая 2026, 20:25 • Новости дня
    В России предложили оплачивать проезд в общественном транспорте на остановках
    Tекст: Валерия Городецкая

    Общественный совет при Минтрансе России предложил внедрить по всей стране систему предварительной оплаты проезда в общественном транспорте по QR-кодам, размещенным на остановках.

    В совете уточнили, что такой механизм должен упростить посадку в транспорт и сделать процесс оплаты более удобным, передает РИА «Новости».

    Первая озвученная инициатива связана с идеей члена комиссии по развитию пассажирских перевозок Киры Доросевой. «В числе частных практических решений для удобства оплаты проезда на общественном транспорте Кира Доросева предложила ввести предварительную оплату проезда в виде QR-кодов на остановках», – рассказали в пресс-службе.

    В совете отметили, что сегодня цифровые сервисы, такие как оплата по геопозиции или QR-коду, работают разрозненно. Именно поэтому в Общественном совете выступили за интеграцию всех действующих цифровых инструментов в единую систему. В качестве возможной платформы называют «единое облако льгот», оплату через мессенджер Max и систему цифровых двойников транспорта.

    Разработанная Минтрансом России в 2022 году технология оплаты по геопозиции уже действует в Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Курске и Костроме, а к 2030 году ее планируют распространить на 250 городов страны.

    Ранее Центробанк решил ввести единый QR-код для любых платежей.

    25 мая 2026, 19:31 • Новости дня
    Путин упростил оформление задержания пьяных водителей
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подписал закон, сокращающий бумажную волокиту при задержании нетрезвых автомобилистов.

    До вступления изменений в силу инспекторам приходилось составлять от трех до пяти различных процессуальных бумаг, передает РИА «Новости». Теперь информацию об отстранении от управления разрешено вносить в один из существующих документов. Это может быть акт медицинского освидетельствования, постановление по делу или отдельный протокол.

    Упрощенный порядок распространяется и на процедуру задержания транспортного средства. Инспектор вправе сделать соответствующую запись прямо в протоколе об административном правонарушении или в определении о возбуждении дела.

    Ранее Госдума приняла закон об упрощении порядка освидетельствования водителей на алкогольное опьянение.

    25 мая 2026, 19:08 • Новости дня
    Путин подписал закон о защите исторической правды
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении профилактических мер против искажения исторической правды и уклонения от обязанности по защите Отечества.

    «Федеральный закон направлен на совершенствование деятельности правоохранительных органов по профилактике и пресечению противоправных действий», – сказано в заключении профильного комитета Совета Федерации, передает «Интерфакс». Закон вносит изменения в федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений».

    Перечень направлений профилактики дополняется двумя новыми основаниями: «исполнение воинской обязанности и несение военной службы», а также «обеспечение защиты исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества». В комитете подчеркнули, что реализация поправок призвана укрепить традиционные российские духовно-нравственные ценности, сохранить историческую память и противодействовать фальсификации истории.

    Спикер МИД Мария Захарова ранее заявила, что противники Москвы развернули масштабную борьбу за историческую память, пытаясь лишить Россию грядущих перспектив путем искажения событий минувших дней.

    25 мая 2026, 19:38 • Новости дня
    Чешское правительство одобрило ужесточение условий пребывания беженцев с Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Для получения гуманитарного пособия мигрантам их Украины в Чехии придется устроиться на работу и находиться на территории республики не менее 16 дней в месяц. Такие нормы содержит законопроект, одобренный правительством Чехии.

    Власти Чехии направят на утверждение в парламент документ, который значительно усложнит жизнь переселенцам, передает ТАСС.

    Запрашивающие государственную помощь люди будут обязаны трудоустроиться, открыть бизнес или встать на учет в службу занятости. Данные требования не затронут детей, студентов и пенсионеров.

    Статус временной защиты аннулируют при выезде за пределы Шенгенской зоны более чем на 30 дней. Аналогичная мера предусмотрена в случае депортации из-за уголовных или административных правонарушений. Кроме того, пересматриваются нормы оплаты медицинского страхования и усложняется выдача специальных видов на жительство.

    Документ обязывает регистрировать машины с украинскими номерами в чешском реестре и проходить техосмотр. Сейчас в стране на учете состоят 28 тыс. таких автомобилей, однако эксперты оценивают реальное количество вдвое выше. Всего в республике зарегистрировано более 386 тыс. беженцев, из которых около 90 тыс. получают пособия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года президент Чехии Петр Павел подписал закон об ужесточении правил приема мигрантов.

    В январе текущего года власти республики сняли украинский флаг со здания правительства.

    Весной прошлого года работу по бессрочным трудовым соглашениям в стране нашли 155 тыс. граждан Украины со статусом временной защиты.

    25 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Россия и Азербайджан договорились укрепить союзническое взаимодействие

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин и посол Азербайджана Рахман Мустафаев обсудили перспективы сотрудничества и предстоящие контакты на высоком уровне.

    Галузин и Мустафаев подтвердили обоюдное стремление развивать отношения, следует из сообщения на сайте МИД России В дипломатическом ведомстве подчеркнули готовность к дальнейшей совместной работе.

    «Констатирован взаимный настрой на продолжение результативной совместной работы в целях дальнейшего укрепления многогранного российско-азербайджанского союзнического взаимодействия, в том числе по упрочению устоев мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе», – отметили в министерстве.

    В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам повестки и сверили позиции перед будущими встречами руководства. Особое внимание было уделено необходимости полного восстановления культурно-гуманитарных связей между Москвой и Баку.

    В конце прошлого года президенты России и Азербайджана подтвердили стремление к всестороннему укреплению союзнических отношений.

    Ранее в Кремле заявили о необходимости конструктивного решения всех возникающих разногласий между странами.

    26 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Госдума узаконила арест имущества и счетов дискредитирующих Россию релокантов
    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании нижняя палата парламента приняла во втором и третьем чтениях поправки в КоАП об аресте имущества граждан, нарушивших за рубежом интересы России.

    Документ был внесен Госсоветом Татарстана в 2024 году, передает ТАСС.

    Изначально предлагалось распространить правила КоАП о привлечении к ответственности за правонарушения за пределами России на все административные дела, затрагивающие интересы страны. Ко второму чтению норму сузили: теперь она касается только конкретных составов.

    Речь идет о злоупотреблении свободой массовой информации, возбуждении ненависти или вражды, публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, дискредитации Вооруженных сил России и последующей неуплате штрафов за эти нарушения.

    В качестве наказания для релокантов вводится арест имущества. Для случаев коммерческого подкупа и сделок с имуществом, добытым преступным путем, стоимость арестованного имущества ограничивается размером штрафа, по остальным составам лимита нет.

    Кроме того, допускается арест средств на вкладах и счетах. Для подкупа и преступного имущества эта мера возможна лишь при отсутствии у нарушителя другого имущества, для остальных сначала блокируются деньги и только затем иное имущество. Предусмотрен особый порядок рассмотрения таких дел без участия правонарушителя.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал судебные разбирательства для оскорблявших страну релокантов.

    26 мая 2026, 00:59 • Новости дня
    Фицо назвал условие получения Украиной статуса ассоциированного члена Евросоюза

    Tекст: Антон Антонов

    Для получения статуса «ассоциированного члена Евросоюза» киевским властям необходимо продемонстрировать стремление к мирному урегулированию конфликта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Если Украине должен быть дан такой статус, то мы должны что-то ожидать в обмен на это от Украины. Нужно ожидать, чтобы Украина сделала какие-то шаги к миру», – приводит слова Фицо ТАСС.

    Полноправными членами европейского сообщества раньше Киева должны стать Сербия, Албания и Черногория, добавил он.

    Инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении украинской стороне специального статуса без права голоса в Братиславе восприняли сдержанно.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини согласился с недопустимостью ускоренного продвижения украинских интересов без выполнения определенных условий. Глава государства пояснил, что преждевременное присоединение Киева пошлет крайне негативный сигнал странам западной части Балкан, которые продвинулись в евроинтеграции значительно дальше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена Евросоюза без права голоса. Европейские дипломаты встретили идею Берлина с большим скепсисом.

    Украинский лидер Владимир Зеленский отверг данную инициативу.

    26 мая 2026, 05:31 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила рекордный штраф для Google

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз готовится наложить на Google рекордный штраф за нарушение закона о цифровых рынках, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

    Источники в Еврокомиссии сообщили, что ЕС близок к тому, чтобы наложить на Google рекордный штраф за нарушение цифрового законодательства. Чиновники планируют взыскать несколько сотен миллионов евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

    Максимальная планка достигает 10% от годового оборота, который в прошлом году составил около 400 млрд долларов, но итоговая сумма окажется ниже благодаря уступкам поисковика. Точный размер штрафа пока официально не сообщается.

    Брюссель обвиняет холдинг Alphabet в приоритетном отображении ИИ-сводок Gemini и других собственных продуктов. Представители Google назвали требования регулятора контрпродуктивными, отметив ухудшение пользовательского опыта. Возможные санкции способны усилить политическую напряженность, поскольку США считают подобные меры торговыми барьерами, пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Еврокомиссия открыла антимонопольное расследование против Google из-за использования контента для искусственного интеллекта.

    В ноябре регулятор запустил процедуру проверки поисковика по подозрению в манипулировании алгоритмами выдачи.

    В сентябре европейское ведомство начало подготовку к возможным санкциям США после наложения на американскую корпорацию штрафа в размере почти трех миллиардов евро.

    25 мая 2026, 16:52 • Новости дня
    Рособрнадзор объявил предостережения трем крупным московским вузам

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила официальные предостережения руководству трех высших учебных заведений Москвы.

    Трем столичным университетам указали на необходимость соблюдения установленных норм, передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что образовательные организации должны строго придерживаться правил в рамках федерального контроля.

    «Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля», – говорится в сообщении службы.

    Документы были направлены в Московскую международную академию, Московский государственный лингвистический университет и Российский университет медицины. Соответствующие записи о вынесенных мерах уже появились в Едином реестре контрольных и надзорных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Рособрнадзор объявил предостережения Московскому физико-техническому институту и Южному федеральному университету.

    В феврале регулятор направил аналогичные уведомления руководству семи других образовательных организаций.

    В конце прошлого года ведомство призвало Московский государственный лингвистический университет устранить нарушения законодательства.

    25 мая 2026, 18:04 • Новости дня
    Число погибших при атаке на Рязань достигло пяти

    Губернатор Малков: Число погибших при атаке на Рязань достигло пяти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об увеличении числа жертв атаки беспилотников на областной центр.

    Накануне в больнице умерла женщина, получившая тяжелые ранения при ударе, сообщил Малков, передает ТАСС. Таким образом, общее количество погибших достигло пяти человек.

    «Самое страшное последствие – погибли люди. Пять человек погибли, в том числе, к сожалению, восьмилетняя девочка», – подчеркнул Малков. Глава региона добавил, что медики боролись за жизнь пятой пострадавшей, однако полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью.

    Напомним, атака вооруженных сил Украины на Рязань произошла 15 мая. СК возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

