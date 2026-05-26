  Госдума узаконила арест имущества и счетов дискредитирующих Россию релокантов
    Западные дипломаты в Киеве готовятся к бегству по-тихому
    Сенатор: При атаке на Калининград Литва перестанет существовать
    Представлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»
    РАН анонсировала новые школьные учебники по физике, химии и биологии
    Россия предупредила Брюссель о начале последовательных атак по Киеву
    ВСУ начали подготовку Одессы к круговой обороне
    ФСБ предотвратила масштабные теракты в Москве и регионах России
    Лукашенко заявил об «ужасе» от слов о потере суверенитета Молдавией
    Axios: Сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок
    26 мая 2026, 15:01 • Новости дня

    Лантратова: Спасательные работы в Старобельске 15 раз прерывались из-за атак ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжавшийся почти двое суток разбор завалов разрушенного колледжа в Луганской народной республике 15 раз приостанавливался из-за опасности повторного поражения беспилотниками, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Разбор разрушенных зданий колледжа в Старобельске сопровождался постоянной угрозой, передает РИА «Новости». Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова отметила жестокость действий нападавших.

    «Спасательные работы после удара продолжались 45 часов и 15 раз прерывались из-за новых атак. Людям буквально мешали спасать детей и разбирать завалы», – сказала она.

    В минувшее воскресенье место происшествия посетили более 50 иностранных журналистов. По словам омбудсмена, после визита зарубежной прессы попытки западных стран оправдать произошедшее случайностью или «инцидентом» полностью провалились.

    Лантратова подчеркнула, что на территории учебного заведения отсутствовали военные объекты, а заявления некоторых СМИ являются сознательными фейками.

    Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о 15 угрозах повторных ударов за время спасательной операции в Старобельске.

    Российское дипломатическое ведомство указало на фиксацию масштабных разрушений общежития зарубежными репортерами.

    Лантратова рассказала о целенаправленных атаках украинских беспилотников по зданию образовательного учреждения.

    23 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Мединский назвал выродками представителей Латвии за реакцию на трагедию в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский назвал выродками представителей Латвии и Дании в ООН за отсутствие сострадания после трагедии в Старобельске.

    Помощник президента России в Max осудил циничное отношение «выродков из Латвии и Дании, сидящих в ООН и не чувствующих стыда»

    Политик уточнил, что здание в Старобельске было полностью разрушено в результате целенаправленного налета беспилотников, который проходил тремя волнами. Жертвами атаки стали не менее 18 учащихся,
    еще более 40 человек получили ранения.

    Комментируя произошедшее, чиновник призвал задуматься о последствиях возможной победы таких людей над Россией.

    «Но только задумайтесь, что способны сделать эти люди с нами, с нашими детьми, если они победят. Задумайтесь», – заявил Мединский.

    Он также подчеркнул, что подобные прицельные удары по школам и детям во время Великой Отечественной войны совершали исключительно нацисты.

    Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

    Выжившие при обстреле студенты заявили о прицельных ударах беспилотников по общежитию.

    Президент Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по Старобельску.

    24 мая 2026, 18:55 • Новости дня
    Финал Кубка России начался минутой молчания по жертвам теракта в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    Суперфинал Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром» открылcя траурной церемонией в память о погибших при атаке украинских беспилотников на колледж в Старобельске.

    Память жертв трагедии почтили перед стартовым свистком на столичном стадионе «Лужники», передает ТАСС. Минута молчания состоялась перед началом суперфинала Фонбет – Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и «Краснодаром».

    В ночь на 22 мая украинские военные нанесли удар беспилотниками по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа в Старобельске. В этот момент внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

    В результате террористической атаки погиб 21 человек. Еще 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.

    Жители Старобельска принесли цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу у разрушенного здания.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.

    Президент России Владимир Путин назвал удар украинских беспилотников по колледжу террористическим актом.

    25 мая 2026, 22:56 • Видео
    Самая приятная женщина США уходит в отставку

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    23 мая 2026, 18:28 • Новости дня
    Установлены личности 17 погибших студентов в Старобельске

    Власти ЛНР установили личности 17 погибших при атаке на колледж студентов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти ЛНР установили личности 17 из 18 погибших студентов при атаке на колледж, местонахождение четырех студентов остается неизвестным, сообщили в администрации Луганской народной республике.

    После удара украинских войск по учебному заведению в Старобельске число жертв достигло 18 человек, сообщает в Max администрация Луганской Народной Республики.

    Установлена личность 17 погибших студентов, опубликованы списки жертв и раненых по состоянию на 17:00.

    В списках также указаны учащиеся, чье местонахождение до сих пор не установлено. На данный момент неизвестна судьба четырех студентов колледжа.

    Общее число жертв удара по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки погибших и пострадавших студентов.

    Президент России Владимир Путин назвал атаку БПЛА на Старобельск террористическим актом.

    24 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Журналист Боуз показал итальянскую деталь дрона на месте теракта в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз посетил разрушенный колледж в луганском Старобельске и обратился к гражданам Италии, продемонстрировав часть дрона Вооруженных сил Украины.

    Ирландский репортер продемонстрировал обломки украинского беспилотника с маркировкой производства Италии, найденные на месте атаки по учебному заведению в Старобельске, передает РИА «Новости». Репортер подчеркнул, что деньги итальянских налогоплательщиков идут на финансирование подобных терактов.

    «Посмотрите на это, итальянские налогоплательщики, вот куда идут ваши деньги, чтобы «защищать демократическую Украину». Некоторые части киевских беспилотников, которые ударили по российскому колледжу, были произведены в Италии», – написал Боуз в социальной сети X, опубликовав кадры с места событий.

    Местные спасатели сообщили журналисту, что в ходе поисковой операции украинские военные направили дополнительные дроны для атаки на пожарных. Репортер также показал внутренние помещения пострадавшего общежития, отметив отсутствие какого-либо военного оборудования, и назвал невероятными заявления Киева о том, что здание было военной целью.

    Ирландский журналист Чей Боуз назвал киевский режим террористическим.

    Журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink.

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Иностранные репортеры лично зафиксировали масштабные разрушения студенческого общежития в Старобельске.

    24 мая 2026, 15:32 • Новости дня
    Посетивший Старобельск журналист из США призвал Россию достичь целей СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Кристофер Хелали посетил место удара украинских войск в Старобельске вместе с более чем 50 иностранными коллегами, передает РИА «Новости». Осмотрев последствия атаки на местный колледж, репортер поделился мнением о текущем конфликте.

    «Эта война продолжается, и эта война против российских мирных жителей продолжается. Она должна закончиться, и единственный способ ее закончить – это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла всех своих целей в специальной военной операции», – сказал журналист.

    Американец также отметил полную зависимость Киева от западных союзников. По его словам, украинские власти не способны действовать без финансирования, оружия и разведданных, которые предоставляют США, Евросоюз и НАТО для ударов по Донбассу и вглубь территории России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о визите более 50 зарубежных корреспондентов в Старобельск.

    В результате атаки ВСУ на местный колледж погиб 21 человек.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    23 мая 2026, 16:28 • Новости дня
    Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники МЧС подняли на поверхность тела еще двух погибших при разборе завалов колледжа в Старобельске, общее число жертв достигло 18 человек, сообщило МЧС России.

    Сотрудники МЧС подняли на поверхность тела еще двух погибших при разборе завалов колледжа в Старобельске, передает РИА «Новости».

    «На поверхность из-под завалов достали тела еще 2 человек. Итого: 60 пострадавших, из которых 18 человек погибли», – сказали в министерстве.

    По предварительной информации ведомства, спасательная операция на месте происшествия продолжается. Специалисты предполагают, что под обломками здания могут находиться еще три человека.

    Ранее спасатели обнаружили на месте обрушения 16 погибших.

    До этого сотрудники МЧС сообщили о 12 жертвах трагедии.

    Президент России Владимир Путин назвал удар украинских беспилотников по Старобельску террористическим актом.

    25 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Кремль заявил о молчании Запада после удара по Старобельску
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия констатирует полное отсутствие реакции со стороны западных стран на трагедию в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, западные страны не предприняли никаких действий для осуждения атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске, которая унесла жизни студентов, передает РИА «Новости».

    По его словам, Москва не слышала никаких официальных заявлений, осуждающих действия Киева.

    «Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического нападения на молодых людей. Вот все, что можно констатировать в этом контексте», – подчеркнул представитель Кремля.

    Песков также обратил внимание на то, что целый ряд западных СМИ отказался посещать место происшествия под разными предлогами. Он отметил, что подобное поведение лишает такие издания права называться объективными при освещении ситуации вокруг Украины.

    В результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске погиб 21 человек.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о визите на место трагедии более 50 иностранных журналистов.

    Посетивший место атаки ирландский репортер Чей Боуз назвал киевский режим террористическим.

    24 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Французская журналистка отказалась комментировать удар по Старобельску

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка французской радиостанции RFI не стала делиться впечатлениями от посещения места трагедии в Луганской народной республике, где из-за атаки беспилотников погиб 21 человек.

    Иностранные репортеры посетили разрушенный луганский город после недавнего обстрела, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос телеканала RT об увиденном, неназванная сотрудница радиостанции RFI заявила: «Я думаю, что журналисты - не герои истории, и не им высказывать свое мнение». Она добавила, что репортерам следует оперировать исключительно фактами, а не личными чувствами.

    Корреспондентка также отказалась сравнивать разрушения с кинопостановкой. По ее словам, для выделения наиболее существенных деталей ей сначала необходимо изучить переведенные материалы. В ходе поездки она планирует рассказать лишь о самом факте приглашения от российского дипломатического ведомства и показанных на месте событиях.

    Спасатели МЧС извлекли из-под завалов колледжа в Старобельске тела 21 погибшего.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о 65 раненых несовершеннолетних.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о прибытии в ЛНР более 50 иностранных репортеров.

    Ирландский журналист Чей Боуз побывал на месте удара по Старобельскому колледжу в ЛНР и назвал киевский режим террористическим.

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink.

    23 мая 2026, 17:45 • Новости дня
    Выжившие после атаки по Старобельску студенты рассказали о прицельных ударах БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Выжившие при обстреле луганского общежития учащиеся рассказали, что ВСУ целенаправленно били дронами по учебному корпусу и общежитию, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Украинские военные осуществили серию атак на учебный корпус и студенческое общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике, заявила Лантратова в Max.

    «Выжившие студенты рассказывают, что дроны долго кружили над ними и били прицельно по общежитию! И это был не один удар и не два, а очень много», – написала российский омбудсмен.

    Число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник рассказал о неоднократных ударах тяжелых украинских беспилотников по студенческому общежитию в Старобельске.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал целенаправленный обстрел здания с детьми военным преступлением.

    24 мая 2026, 21:09 • Новости дня
    За время спасательной операции в Старобельске 15 раз объявляли угрозу новых ударов

    Tекст: Вера Басилая

    Во время разбора завалов разрушенного колледжа в Старобельске опасность новых атак объявлялась 15 раз на протяжении почти За 45 часов спасательной операции, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

    Пасечник в Max раскрыл подробности работы экстренных служб. Спасательные мероприятия после жестокого обстрела местного образовательного учреждения продолжались 45 часов.

    «Это настоящее военное преступление против мирных граждан. 45 часов шла спасательная операция и 15 раз была опасность повторных ударов», – подчеркнул Пасечник.

    Глава ЛНР добавил, что ответственность за подобные проявления фашизма в 21-м веке навсегда ляжет на организаторов и исполнителей атаки. По его словам, республиканские власти приложат все возможные усилия для справедливого международного суда над виновными.

    Ранее Пасечник назвал удар по колледжу в Старобельске проявлением фашизма.

    В республике объявили два дня траура в память о погибших при атаке дронов в Старобельске.

    Омбудсмен Яна Лантратова сообщила о целенаправленных ударах украинских беспилотников по зданию с детьми.

    24 мая 2026, 15:13 • Новости дня
    Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в Старобельске

    @ Pavel Klimov/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    После удара украинских войск по общежитию в луганском Старобельске восемь человек продолжают лечение в стационарах республики, один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о состоянии раненных при обстреле общежития в Старобельске, передает ТАСС. По его словам, пациенты обеспечены всей необходимой медицинской помощью в полном объеме.

    «В больницах Луганской народной республики на лечении остаются восемь пострадавших. Состояние одного из них остается крайне тяжелым, трое – в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести», – заявил представитель ведомства.

    Кузнецов также отметил, что лечение проходит при дистанционной консультативной поддержке специалистов из федеральных медицинских центров. Кроме того, 33 человека получили помощь амбулаторно.

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о 60 раненых при ударе по колледжу.

    В результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске погиб 21 человек.

    24 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Посетивший Старобельск ирландский журналист обвинил Киев в терроризме

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз побывал на месте удара по Старобельскому колледжу в ЛНР и назвал киевский режим террористическим.

    Ирландский журналист Чей Боуз побывал на месте удара по Старобельскому колледжу в ЛНР, он резко осудил действия украинских властей, возложив на них ответственность за гибель мирных жителей, передает РИА «Новости». В воскресенье более 50 иностранных репортеров прибыли к месту трагедии, которая произошла в результате атаки Вооруженных сил Украины.

    «Иностранные журналисты ведут репортаж с завалов на месте луганского общежития, где украинские дроны убили 21 студента. Киев – это террористический режим... Мы скорбим по жертвам украинской террористической атаки», – написал Боуз в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). К своим публикациям он прикрепил фрагменты видео от телеканала RT, посвященные произошедшему.

    Корреспондент также задался вопросом, когда западные страны наконец осудят террористические методы, используемые властями в Киеве.

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink.

    Число погибших в результате атаки на колледж в Старобельске достигло 21 человека.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    24 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    Дотком обвинил главу ЕК в лицемерии после теракта в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель сервисов Megaupload и Mega Ким Дотком обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в применении двойных стандартов после атаки ВСУ на Луганскую Народную Республику.

    Известный предприниматель Ким Дотком жестко раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен за игнорирование смертоносного удара украинских войск по студенческому общежитию в Старобельске, передает РИА «Новости».

    Бизнесмен призвал европейского политика тщательнее проверять факты, подчеркнув, что ее нынешние высказывания дискредитируют Европейский союз.

    Поводом для резкой критики стала публикация фон дер Ляйен в социальной сети Х, где она бездоказательно возложила на Россию ответственность за якобы совершенные атаки на мирное население Украины.

    Дотком обратил внимание на то, что глава Еврокомиссии проигнорировала недавний удар украинских военных по общежитию в Старобельске.

    «Подождите. Разве незадолго до этого Украина не атаковала студенческое общежитие в ЛНР, в результате чего погиб 21 человек? Так кто же на самом деле проявляет жестокость? Кто пренебрегает человеческой жизнью и мирными переговорами? Кто совершает террор против мирного населения? Уточните факты. Вы позорите ЕС», – написал Дотком в ответ на пост фон дер Ляйен.

    Ранее 22 мая украинские беспилотники атаковали студенческое общежитие колледжа в Старобельске.

    Тяжелые дроны самолетного типа несколько раз целенаправленно ударили по учебному корпусу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отрицание западными политиками этого теракта потерей человеческого достоинства.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    24 мая 2026, 15:41 • Новости дня
    Журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Представителям зарубежных медиа продемонстрировали фрагменты ударных беспилотников со встроенными американскими антеннами Starlink, с помощью которых был нанесен удар по зданию колледжа в Старобельске.

    Зарубежная пресса смогла лично осмотреть обломки аппаратов, использовавшихся для атаки на гражданскую инфраструктуру Луганской народной республики, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось прямо на территории пострадавшего образовательного учреждения в Старобельске.

    Среди представленных вещественных доказательств особое внимание привлекли остатки зарубежного оборудования связи. Специалисты обнаружили, что на одном из украинских дронов, ударивших по зданиям колледжа и студенческого общежития, была установлена антенна от американского терминала Starlink.

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Число погибших в результате атаки на колледж в Старобельске достигло 21 человека.

    Украинские беспилотники повторно атаковали общежитие во время проведения спасательной операции.

    Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о целенаправленном характере этих ударов.

    23 мая 2026, 17:05 • Новости дня
    Врач рассказал о состоянии раненых при атаке на колледж в Старобельске

    Врач Котуха рассказал о крайне тяжелом состоянии раненого в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночного удара украинских беспилотников по зданию Старобельского профессионального колледжа один человек оказался в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи, заявил заместитель главного врача Республиканской клинической больницы Луганска Дмитрий Котуха.

    После атаки вооруженных сил Украины на учебное заведение в Луганской Народной Республике один из пострадавших находится в критическом состоянии, передают «Вести». Остальные раненые остаются в тяжелом, но стабильном состоянии.

    Заместитель главного врача Республиканской клинической больницы Луганска Дмитрий Котуха пояснил ситуацию с пациентами.

    «На данный момент состояние всех пациентов, кроме одного, оценивается как тяжелое и стабильное. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Всячески прикладываем усилия для того, чтобы бороться за его жизнь», – рассказал Котуха.

    Число жертв удара по колледжу в Старобельске достигло 18 человек.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки погибших и пострадавших студентов.

    Президент России Владимир Путин назвал атаку украинских беспилотников на колледж в Старобельске террористической.

