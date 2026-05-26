МИД Ирана пообещал жестко ответить на американскую агрессию

Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия и атаках на торговые суда

Tекст: Елизавета Шишкова

Многократные срывы договоренностей демонстрируют недоговороспособность Вашингтона, передает ТАСС.

В заявлении ведомства сказано: «Террористическая армия США, продолжая свои незаконные действия после объявления прекращения огня, в частности неоднократные морские нападения на иранские торговые суда, за последние 48 часов нарушила режим в районе провинции Хормозган».

Дипломаты подчеркнули, что подобные шаги на фоне мирных инициатив при посредничестве Пакистана доказывают недобросовестность американских элит. В министерстве решительно осудили инциденты и возложили на американскую сторону ответственность за возможные последствия.

Представители министерства добавили, что государство не оставит без ответа ни один враждебный акт. Власти пообещали действовать без малейшего промедления для защиты своих граждан и национальных интересов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США заявило о сохранении режима прекращения огня с Тегераном.

Иранское военное командование обвинило американскую сторону в нарушении перемирия из-за ударов по кораблям.

Вооруженные силы исламской республики пообещали дать достойный ответ на любые агрессивные действия Вашингтона.