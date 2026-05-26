Врачи напомнили об отличиях детской аллергии от простуды

Аллерголог Могирева описала симптомы отличия детской аллергии от ОРВИ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Детский аллерголог-иммунолог Ксения Могирева объяснила «Газете.Ru» как различать аллергию и ОРВИ у детей.

По ее словам, «слабость, головная боль, ломота в мышцах, снижение аппетита – симптомы, которые гораздо больше характерны для острых респираторных заболеваний». Она добавила, что отсутствие температуры при насморке, чихании и зуде глаз часто указывает именно на аллергическую природу недомогания.

Могирева уточнила, что для аллергии типичны сильный зуд в носу, приступообразное чихание, обильные прозрачные водянистые выделения, заложенность носа, зуд и покраснение глаз, слезотечение. Аллергия может проявляться и крапивницей, отеком мягких тканей, приступообразным кашлем, одышкой, чувством нехватки воздуха и свистящим дыханием. При этом, подчеркнула она, аллергические реакции обычно не сопровождаются повышением температуры.

По словам врача, повышение температуры, боль в горле, выраженная слабость и признаки интоксикации чаще говорят об ОРВИ. При правильном лечении симптомы острого респираторного заболевания обычно проходят за пять–десять дней. Аллергические проявления могут сохраняться неделями и месяцами, пока продолжается контакт с аллергеном.

Специалист привела пример с аллергией на пыльцу, при которой ребенок страдает в период цветения значимого растения, а после окончания сезона или смены региона симптомы уменьшаются или исчезают. Она отметила, что реакция может быть и кратковременной: например, после посещения контактного зоопарка насморк, чихание и зуд глаз на фоне общения с животными способны пройти через несколько часов после окончания контакта.

Аллерголог подчеркнула, что консультация врача необходима, если заболевание протекает необычно тяжело, сопровождается слишком интенсивными проявлениями или плохо поддается стандартному лечению. Родителей должно насторожить и затяжное течение «простуды», регулярное повторение симптомов или их длительное сохранение. В таких случаях, указала Могирева, важно провести дополнительную диагностику, исключить аллергическую природу болезни и предупредить осложнения.

Она добавила, что полностью исключить контакт с аллергеном в быту часто невозможно. Тогда применяется аллерген-специфическая иммунотерапия, при которой иммунную систему постепенно «приучают» к веществу: лечение начинают с минимальных доз аллергена, затем дозировку медленно повышают и поддерживают на безопасном уровне.

