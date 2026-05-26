Генконсульство в Дубае: У задержанной с наркотиками россиянки жалоб нет

Tекст: Тимур Шайдуллин

В генконсульстве России в Дубае сообщили РИА «Новости», что «жалоб на нарушение прав со стороны задержанной с чемоданом наркотиков в Дубае российской гражданки не поступало. Необходимые процессуальные действия осуществляются в соответствии с местным законодательством».

В дипмиссии уточнили, что вопросы установления принадлежности багажа и обстоятельств задержания находятся в компетенции правоохранительных органов ОАЭ. При необходимости Генеральное консульство выразило готовность оказывать содействие эмиратским властям в пределах своих полномочий.

В генконсульстве добавили, что ведомству известно о ситуации, россиянка арестована и поддерживает контакт с консульскими сотрудниками. По данным дипмиссии, ей оказывается необходимая консульская поддержка, а по линии Генконсульства уже были предоставлены первичные юридические консультации.

Ранее во вторник стало известно, что россиянка Карина из Ивановской области, задержанная в ОАЭ с чемоданом наркотиков, считает себя жертвой подставы со стороны своего британского спутника.

