SpaceX решила увеличить стоимость услуг Starlink для американских военных

Reuters: SpaceX увеличит стоимость Starlink для Пентагона

Tекст: Мария Иванова

Руководство SpaceX посчитало необходимым увеличить плату за доступ к спутниковой сети для министерства обороны США, передает РИА «Новости».

«Руководство SpaceX пришло к выводу, что Пентагону следует платить больше за доступ к их спутниковой сети Wi-Fi», – отмечает агентство со ссылкой на источники.

В первые недели операции против Ирана представители компании встретились с американскими чиновниками. Выяснилось, что военные платили по 5 тыс. долларов за новейшие терминалы связи, реальная стоимость которых составляет около 25 тыс. долларов.

Ранее командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи сообщил о планах задействовать новые средства противовоздушной обороны. Военный подчеркнул, что страна продолжает модернизировать свои вооружения для отражения атак противника.

США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам 28 февраля, жертвами конфликта стали более трех тысяч человек. В апреле стороны объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, а Вашингтон начал блокаду иранских портов.



Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское командование анонсировало ввод в строй передовых зенитных комплексов. Местные военные научились успешно бороться с тяжелыми американскими беспилотниками.

Ранее спецслужбы исламской республики изъяли у связанных с израильской разведкой диверсантов терминал связи Starlink.