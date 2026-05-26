    Западные дипломаты в Киеве готовятся к бегству по-тихому
    Сенатор: При атаке на Калининград Литва перестанет существовать
    Представлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»
    РАН анонсировала новые школьные учебники по физике, химии и биологии
    Россия предупредила Брюссель о начале последовательных атак по Киеву
    ВСУ начали подготовку Одессы к круговой обороне
    ФСБ предотвратила масштабные теракты в Москве и регионах России
    Лукашенко заявил об «ужасе» от слов о потере суверенитета Молдавией
    Axios: Сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок
    26 мая 2026, 13:24 • Новости дня

    Шойгу посоветовал Армении «выбирать поезд, который по пути стране и народу»

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности (СБ) Сергей Шойгу описал позицию Армении по одновременному членству в ЕАЭС, Евросоюзе и ОДКБ строками из стихотворения Игоря Губермана и посоветовал Еревану «выбирать поезд, который по пути стране».

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прокомментировал политическую позицию Еревана, передает ТАСС.

    Отвечая на вопросы журналистов о планах республики по евроинтеграции, он привел в пример известное стихотворение.

    «Такой известный стишок Губермана: «Нельзя одним и тем же местом сидеть на разных поездах»», – отметил политик.

    Государству необходимо определиться с геополитическим вектором, который отвечает интересам граждан, подчеркнул секретарь Совбеза. Шойгу добавил, что армянская сторона продолжает состоять в ОДКБ, однако пропускает заседания под вымышленными предлогами, обвиняя союзников в отсутствии помощи во время обострения конфликта с Азербайджаном.

    При этом Москва ранее предлагала направить миротворцев на границу, но Ереван отказался, сделав выбор в пользу европейских миссий. Подобные решения и недавние контакты с западными лидерами ясно показывают истинные цели длительного присутствия иностранных специалистов в регионе.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу назвал предоставление трибуны украинскому лидеру в Ереване оскорблением памяти борцов с нацизмом.

    В прошлом году МИД Армении потребовал от стран ОДКБ политического заявления по поводу нападения Азербайджана.

    Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян обвинил организацию в создании угрозы безопасности республики.

    24 мая 2026, 19:06 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: Стубб не имеет права даже заикаться о роли переговорщика
    Tекст: Евгений Поздняков

    Президент Финляндии Александр Стубб неоднократно позволял себе русофобские высказывания, что не позволяет ему выступать в роли посредника на переговорах Москвы и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Александр Стубб выразил готовность представлять Европу в будущем диалоге с Москвой.

    «По моему мнению, у западных политиков не осталось даже намека на совесть. И пример президента Финляндии Александра Стубба особенно показателен: мы прекрасно помним его многочисленные русофобские заявления, которые были пропитаны ненавистью к Москве, а также ядом реваншизма по некогда утраченным территориям», – сказал Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «На мой взгляд, Стубб, после всего сказанного и сделанного, не имеет права даже заикаться о том, что он готов к диалогу с Россией. Разговор с ним заведомо лишен смысла. Он не станет думать о том, как Брюсселю и Москве наладить прочный и стабильный мир, ведь финский лидер представляет когорту наиболее недружественных по отношению к нашей стране людей», – полагает собеседник.

    По его оценке, подобные предложения заведомо неприемлемых «переговорщиков» являются попыткой ЕС заманить Россию в дипломатическую ловушку. «Они растягивают время в надежде на то, что наша армия сбавит темпы на время шаткого диалога. Будут предлагать нам одного «кандидата» за другим, а сами параллельно станут готовиться к новому витку противостояния с Москвой. Но нас такими трюками не обмануть», – заключил Джабаров.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность представлять Европу в будущем диалоге с Москвой. «Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя отвечать отрицательно», – отметил он в интервью телерадиокомпании Yle. При этом политик неоднократно позволял себе крайне сомнительные высказывания в адрес Москвы.

    Так, например, Стубб в прошлом году назвал Славянск и Краматорск «бастионом против гуннов». Кроме того, он регулярно припоминает итоги советско-финского противостояния, считая, что холодная война лишила Хельсинки не только значительной части территорий, но и суверенитета. Президент республики также выступал за лишение России права голоса в СБ ООН, напоминает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин заявлял, что предпочел бы видеть в качестве визави на переговорах бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Однако он подчеркнул, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют и который не допускал резких высказываний в адрес Москвы. При этом Путин напомнил, что именно ЕС отказался от диалога.

    26 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев

    Эксперт Козюлин: ЕС превращает своих дипломатов в Киеве в «живой щит»

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что ЕС «никуда не уйдет» из Киева, определенные меры предосторожности, вероятно, будут приняты. Возможно, из украинской столицы без лишней огласки вывезут часть персонала европейских посольств. Та же часть сотрудников, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В феврале 2022 года, аккурат к СВО, иностранные дипломатические миссии бежали из Киева. Сейчас же посольства стран ЕС нарочито отказываются уезжать несмотря на прямые предупреждения Москвы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По его мнению, причина заключается в том, что в Брюсселе утвердилась позиция: «они должны быть на стороне Украины принципиально и стойко». Вместе с тем, несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что «ЕС никуда не уйдет», на деле определенные меры предосторожности будут приняты, считает собеседник.

    «В Европе представляют потенциал ВС России и понимают риски. Я допускаю, что тайно и без лишней огласки какую-то часть персонала европейских посольств и их семьи вывезут из украинской столицы. Официальных сообщений ожидать не стоит. На словах евроэлита продолжит вести себя как оловянные солдатики», – рассуждает Козюлин.

    Та же часть сотрудников дипмиссий, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит». Эксперт напомнил, что в Киеве под прикрытием мирных жителей и иностранных дипломатов сосредоточено большое количество военных производств: речь идет в том числе о сборке дронов. Эти предприятия могут стать потенциальными целями российской армии.

    «Россия меняет тактику ведения войны. Поэтому Москва выступила с предупреждением», – отметил аналитик. Он обратил внимание, что Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Марко Рубио довел до США необходимость эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева. «Министр иностранных дел России посчитал необходимым сделать это лично, дабы избежать серьезных политических кризисов», – заключил Козюлин.

    Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отреагировала на заявление МИД России с анонсом системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и призывом членам иностранных дипмиссий покинуть Киев. «ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», – написала Матернова. В посольствах Франции и Польши также сообщили, что продолжат работать в обычном режиме.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что заявление Москвы не испугает дипломатов. Он считает, что Россия якобы «пытается вызвать страх», в том числе среди представителей дипломатического корпуса на Украине, а также «повлиять на так называемую западную ментальность». Мир должен действовать противоположно тому, к чему призывает РФ, полагает чиновник, передает «Газета.Ru».

    Напомним, накануне МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Целями станут «конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА». Кроме того, «удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам».

    Решение стало ответом на теракт, совершенный ВСУ в Старобельске (ЛНР). Противник с помощью беспилотников атаковал общежитие местного колледжа – филиала Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания извлечены все погибшие. Их число составило 21 человек. Еще десятки получили ранения.

    На этом фоне МИД призвал иностранных граждан, персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций покинуть Киев. Жителям же украинской столицы рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, которые, как отметили в министерстве, «рассредоточены по всему городу».

    Соответствующую информацию глава ведомства Сергей Лавров также довел до своего американского коллеги Марко Рубио. «Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», – говорится в отдельном заявлении МИД.

    Отметим, в ночь на 24 мая Россия уже нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    25 мая 2026, 22:56 • Видео
    Самая приятная женщина США уходит в отставку

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    25 мая 2026, 11:49 • Новости дня
    Медведев: Пашинян взял курс на разрыв с Россией

    Медведев призвал прямо признать, что Пашинян взял курс на разрыв связей с РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев прокомментировал внешнеполитический вектор Еревана, передает РИА «Новости». Политик отметил, что армянский лидер не оценил братскую помощь Москвы.

    «Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной», – сказал Медведев.

    По словам зампреда Совбеза, подобные шаги ставят под угрозу взаимодействие в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Он предупредил, что отказ от участия в саммитах и сближение с врагами России повлекут за собой серьезные последствия, в том числе экономические. Медведев подчеркнул, что премьер-министр толкает родину на путь бандеровской Украины, несмотря на выгоду Еревана от членства в ЕАЭС, отказывается от участия в саммитах союза и собирает в Ереване «мерзких врагов России».

    Ранее армянские власти заморозили свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года премьер-министр назвал выход республики из организации более вероятным сценарием, чем возобновление работы.

    Ранее Дмитрий Медведев предупредил об угрозе утраты выстроенных десятилетиями экономических связей Армении с Россией.

    Замглавы Совбеза указал на неизбежность перехода Еревана на европейские цены на газ из-за сближения с ЕС.

    В начале мая Никол Пашинян выразил желание сделать свою страну полноправным членом Евросоюза.

    24 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Каллас пригрозила «усилить давление на Россию» после удара по Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские министры иностранных дел планируют рассмотреть новые меры воздействия против Москвы после недавнего применения ракетной системы «Орешник» по Киеву, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала предстоящие переговоры представителей стран Евросоюза, передает Ura.ru.

    «На следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию», – написала она в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По ее словам, использование баллистических ракет «Орешник» «является приемом тактики запугивания» и «балансированием на грани ядерной войны».

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ.

    Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    25 мая 2026, 11:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил потерю самолетом ВВС Британии сигнала GPS возле России

    Эксперт Кнутов: Самолет британского министра потерял GPS-сигнал из-за украинских дронов

    Эксперт объяснил потерю самолетом ВВС Британии сигнала GPS возле России
    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация с потерей самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала решается крайне просто: Прибалтике нужно запретить пролет украинских БПЛА через свою территорию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее газета The Times сообщила, что самолет Королевских ВВС, на борту которого находился Джон Хили, подвергся воздействию средств РЭБ.

    «Европейские самолеты регулярно летают близ российской границы. Дополнительную напряженность создает и то, что Украина использует воздушное пространство стран Прибалтики для нанесения ударов по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его оценкам, в этих условиях сохранять сигнал GPS над пограничной территорией между РФ и прибалтийскими республиками значило бы содействовать противнику в наведении дронов на российские военные и гражданские объекты. «Поэтому руководством нашей страны предпринимаются определенные меры защиты», – добавил собеседник.

    Впрочем, оговорился Кнутов, говорить однозначно, что британский борт попал под воздействие комплексов РЭБ, не стоит. «Но даже если это и стало причиной потери самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала, то случившееся свидетельствует об одном: ЕС и НАТО не надо разрешать украинским БПЛА пролетать через территорию Прибалтики», – подчеркнул спикер.

    Как полагает собеседник, британские СМИ неслучайно раздули ситуацию с инцидентом. «Задача – нагнетать обстановку, чтобы увеличивать военные расходы, а также отвлекать внимание британцев от проблем в правительстве», – уточнил Кнутов, напомнив, что премьер-министра Кира Стармера призывают уйти в отставку.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. Он иронично отметил, что это стало доброй традицией: как только рейтинги очередного британского министра обороны падают и ему надо бороться за свой пост, Россия начинает «блокировать сигналы его самолета у своих границ».

    Эксперт в этой связи напомнил о материале той же The Times за март 2024 года, когда Россия якобы «блокировала сигнал самолета министра обороны Британии Гранта Шаппса». «Через месяца три этот Шаппс был с треском уволен. Видимо, Хили понимает, что с приходом нового премьера (а этот вопрос уже не за горами) ему тоже придется защищать свой пост. Вот и давай летать возле границ России», – написал Корнилов в своем Telegram-канале.

    «В условиях, когда над Прибалтикой в нашу сторону летят военные дроны, мы, конечно, должны блокировать GPS-сигналы любых военных летательных аппаратов возле наших границ. А Хили со своими дружками летел на военном, а не на гражданском самолете! Хорошо еще, что его за вражеский БПЛА не приняли», – подчеркнул политолог.

    Ранее стало известно, что самолет военно-воздушных сил Британии, на борту которого находился министр обороны Джон Хили, потерял спутниковый сигнал, когда пролетал вблизи территории России. Как сообщает The Times, инцидент произошел 21 мая. Хили возвращался домой после визита в Эстонию, где он встретился с коллегой Ханно Певкуром и проинспектировал британские войска.

    По данным газеты, глушение сигнала произошло в начале пути, когда борт пролетал недалеко от российской границы. Помехи привели к сбоям в работе некоторых элементов приборной панели самолета. Восстановить спутниковый сигнал без полного отключения и перезагрузки систем было невозможно, а сделать это в воздухе технически нельзя. В результате пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения.

    Собеседники The Times назвали сбой в работе GPS очень редкой ситуацией. В оборонных кругах королевства считают Россию виновной в происшествии. Впрочем, издание отмечает: пока неясно, был ли самолет министра намеренной целью атаки РЭБ или же борт случайно попал в зону действия глушилок. Официального заявления на этот счет газета не приводит.

    Источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза заявил, что проблемы с работой систем глобального позиционирования в европейском воздушном пространстве давно стали привычным явлением, о котором заранее предупреждают пилотов. «Конкретно эстонские авиационные власти еще 13 мая предупреждали, что во всем воздушном пространстве страны возможны помехи или подменные сигналы спутниковой системы GNSS», – уточнил он.

    Напомним, на минувшей неделе Минобороны Британии сообщило, что британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint дважды за прошлый месяц был перехвачен российскими истребителями над Черным морем. В одном эпизоде российский Су-35, маневрируя, приблизился к британскому самолету на близкое расстояние, что привело к срабатыванию аварийных систем и отключению автопилота RC-135.

    В другом случае Су-27 выполнил шесть проходов перед британским самолетом, приближаясь на расстояние около шести метров от его носа. Минобороны Соединенного Королевства сочло, что это самый опасный эпизод с российской стороны с 2022 года. Однако, как отметил военкор Александр Коц, Лондон почему-то стыдливо обходит ключевой вопрос. «А что, собственно, британский стратегический разведчик делает у российских берегов?» – написал он.

    24 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Пашинян заявил об отмене виз с ЕС через два года

    Пашинян: Армения и Евросоюз отменят визовый режим не позднее 2028 года

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом будет решен максимум через два года, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

    Власти Армении пообещали добиться полной отмены визового режима с европейскими странами в течение ближайших двух лет на фоне резкого роста пассажиропотока, передает РИА «Новости». Об этом армянский премьер-министр сообщил в ходе предвыборной кампании в Ширакской области.

    «Мы говорим, дорогой народ, самое позднее через два года у нас будет решен вопрос либерализации виз между Арменией и ЕС», – подчеркнул глава правительства республики.

    Политик пояснил, что трудности с получением шенгенских виз вызваны резким увеличением числа выезжающих в Европу. За последние семь лет поток армянских граждан в страны Евросоюза вырос на 500%, из-за чего европейские посольства не справляются с нагрузкой.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал попытки западных стран втянуть Ереван в антироссийский лагерь. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также указывал на стремление армянского руководства сблизиться с ЕС, сохраняя при этом экономические выгоды от членства в Евразийском экономическом союзе.

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слова российского коллеги Сергей Лаврова о влиянии Евросоюза на Ереван, который заинтересован в сохранении партнерства с Москвой, несмотря на развитие сотрудничества с западными странами в сфере цифровых технологий и демократии.

    Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех привилегий в рамках ЕАЭС. 

    МИД Армении заявил, что Ереван не намерен вносить напряженность в отношения с Москвой.


    25 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Медведев предупредил Армению о газе по европейским ценам
    Tекст: Вера Басилая

    Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна могут привести к закупкам газа по европейским ценам и утрате выстроенных десятилетиями экономических связей с Россией, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    Медведев сообщил, что глава армянского правительства осознанно разрушает отношения с Москвой, передает РИА «Новости».

    Политик уверен, что такие действия лишат граждан республики доступа к экономическому пространству Евразийского союза.

    «Видимо, он считает нас лохами. При этом сам крупно ошибся в системе координат и проводит крайне опасный для своей страны курс», – подчеркнул зампред Совбеза. Он добавил, что Еревану придется приобретать топливо в три раза дороже нынешних тарифов.

    Российский чиновник отметил попытки армянского лидера заработать авторитет на Западе, сохраняя при этом выгоды от евразийского сотрудничества. По его словам, истинным стратегическим партнером Москвы остается исключительно братский народ республики, а не случайные руководители.

    «Армения является для нас исторически очень близкой страной, нашим стратегическим партнером. Подчеркиваю – братский народ Армении, а не любой армянский начальник», – сказал Медведев.

    Во время первого знакомства премьер выражал опасения, что Москва его не примет. Однако российская сторона тогда заверила готовность работать с любым избранным лидером, хотя этот разговор так и не повлиял на дальнейшие решения политика.

    Медведев подчеркнул, что Пашинян не является для Армении «гарантом мира», он просто «проходимец, вознесенный в определенный период на вершину власти».

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Ереван о неизбежности европейских цен на газ при сближении с Евросоюзом.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении товарооборота между Россией и Арменией на 45,4%.

    Спикер армянского парламента Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в ЕАЭС.

    25 мая 2026, 14:02 • Новости дня
    ЦБ оспорил в суде ЕС механизм поддержки Украины за счет активов России

    ЦБ подал иск в суд ЕС из-за поддержки Украины за счет активов России

    ЦБ оспорил в суде ЕС механизм поддержки Украины за счет активов России
    Tекст: Вера Басилая

    Банк России обратился в Общий суд Евросоюза, чтобы обжаловать механизм использования суверенных средств для финансовой помощи Киеву.

    Центробанк подал заявление в Общий суд Евросоюза в Люксембурге, оспаривая нормативный акт о передаче активов на поддержку Украины.  Документ был направлен 22 мая.

    «Банк России оспаривает нормативный акт ЕС, рассматривающий суверенные активы Банка России как элемент финансовой поддержки третьего государства», – говорится в релизе регулятора на сайте Банка России. Обжалование касается правового механизма, разработанного для финансирования Киева в 2026–2027 годах.

    В Центробанке подчеркнули, что подобные действия нарушают фундаментальные принципы международного права, включая суверенный иммунитет государств. По мнению регулятора, европейский регламент создает условия для скрытой легализации экспроприации российских средств.

    Российская сторона также отметила, что принятые Евросоюзом меры выходят за рамки стандартного финансово-экономического сотрудничества. Банк России намерен использовать все доступные правовые инструменты для защиты своих интересов в различных юрисдикциях.

    Министры финансов стран G7 отказались возвращать доступ к золотовалютным резервам Москвы до выплаты репараций Киеву.

    В апреле Центральный банк России обвинил Совет ЕС в превышении полномочий при блокировке активов.

    Ранее регулятор направил заявление в общий суд Евросоюза для отмены регламента о бессрочной заморозке средств.

    25 мая 2026, 19:38 • Новости дня
    Чешское правительство одобрило ужесточение условий пребывания беженцев с Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Для получения гуманитарного пособия мигрантам их Украины в Чехии придется устроиться на работу и находиться на территории республики не менее 16 дней в месяц. Такие нормы содержит законопроект, одобренный правительством Чехии.

    Власти Чехии направят на утверждение в парламент документ, который значительно усложнит жизнь переселенцам, передает ТАСС.

    Запрашивающие государственную помощь люди будут обязаны трудоустроиться, открыть бизнес или встать на учет в службу занятости. Данные требования не затронут детей, студентов и пенсионеров.

    Статус временной защиты аннулируют при выезде за пределы Шенгенской зоны более чем на 30 дней. Аналогичная мера предусмотрена в случае депортации из-за уголовных или административных правонарушений. Кроме того, пересматриваются нормы оплаты медицинского страхования и усложняется выдача специальных видов на жительство.

    Документ обязывает регистрировать машины с украинскими номерами в чешском реестре и проходить техосмотр. Сейчас в стране на учете состоят 28 тыс. таких автомобилей, однако эксперты оценивают реальное количество вдвое выше. Всего в республике зарегистрировано более 386 тыс. беженцев, из которых около 90 тыс. получают пособия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года президент Чехии Петр Павел подписал закон об ужесточении правил приема мигрантов.

    В январе текущего года власти республики сняли украинский флаг со здания правительства.

    Весной прошлого года работу по бессрочным трудовым соглашениям в стране нашли 155 тыс. граждан Украины со статусом временной защиты.

    25 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Россия и Азербайджан договорились укрепить союзническое взаимодействие

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин и посол Азербайджана Рахман Мустафаев обсудили перспективы сотрудничества и предстоящие контакты на высоком уровне.

    Галузин и Мустафаев подтвердили обоюдное стремление развивать отношения, следует из сообщения на сайте МИД России В дипломатическом ведомстве подчеркнули готовность к дальнейшей совместной работе.

    «Констатирован взаимный настрой на продолжение результативной совместной работы в целях дальнейшего укрепления многогранного российско-азербайджанского союзнического взаимодействия, в том числе по упрочению устоев мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе», – отметили в министерстве.

    В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам повестки и сверили позиции перед будущими встречами руководства. Особое внимание было уделено необходимости полного восстановления культурно-гуманитарных связей между Москвой и Баку.

    В конце прошлого года президенты России и Азербайджана подтвердили стремление к всестороннему укреплению союзнических отношений.

    Ранее в Кремле заявили о необходимости конструктивного решения всех возникающих разногласий между странами.

    24 мая 2026, 16:48 • Новости дня
    Стубб заявил о готовности стать переговорщиком с Россией

    Президент Финляндии Стубб заявил о готовности стать переговорщиком с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Москвой, если ему поступит соответствующее предложение.

    Финский лидер Александр Стубб не исключает возможности стать представителем Евросоюза на переговорах с российской стороной, передает РИА «Новости».

    «Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя отвечать отрицательно», – отметил Стубб в интервью телерадиокомпании Yle. Таким образом политик прокомментировал слухи о своей возможной роли в будущем диалоге Европы и России.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что предпочел бы видеть в качестве визави на переговорах бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Однако он подчеркнул, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют и который не допускал резких высказываний в адрес Москвы. При этом Путин напомнил, что именно европейская сторона отказалась от диалога.

    В свою очередь глава Евросовета Антониу Кошта недавно сообщил, что ведет консультации с лидерами стран ЕС по подготовке к переговорам с Россией, ожидая для этого подходящего момента.

    Европейский союз рассматривает кандидатуру Александра Стубба на должность официального представителя для мирных контактов с Москвой.

    Ранее сам финский лидер заявил о необходимости самостоятельного прямого взаимодействия европейских стран с Россией.

    26 мая 2026, 00:59 • Новости дня
    Фицо назвал условие получения Украиной статуса ассоциированного члена Евросоюза

    Фицо: Украина должна сделала шаги к миру для статуса ассоциированного члена ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Для получения статуса «ассоциированного члена Евросоюза» киевским властям необходимо продемонстрировать стремление к мирному урегулированию конфликта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Если Украине должен быть дан такой статус, то мы должны что-то ожидать в обмен на это от Украины. Нужно ожидать, чтобы Украина сделала какие-то шаги к миру», – приводит слова Фицо ТАСС.

    Полноправными членами европейского сообщества раньше Киева должны стать Сербия, Албания и Черногория, добавил он.

    Инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении украинской стороне специального статуса без права голоса в Братиславе восприняли сдержанно.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини согласился с недопустимостью ускоренного продвижения украинских интересов без выполнения определенных условий. Глава государства пояснил, что преждевременное присоединение Киева пошлет крайне негативный сигнал странам западной части Балкан, которые продвинулись в евроинтеграции значительно дальше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена Евросоюза без права голоса. Европейские дипломаты встретили идею Берлина с большим скепсисом.

    Украинский лидер Владимир Зеленский отверг данную инициативу.

    23 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Посольство России призвало вернуть подлодку «Сом» из шведских вод

    Посольство России призвало Швецию поднять со дна подлодку «Сом»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская сторона предложила Стокгольму вернуть на родину затонувшую у берегов Швеции подлодку «Сом», чтобы восстановить историческую справедливость и похоронить экипаж в России.

    Российское посольство в Стокгольме призвало шведские власти поднять со дна Балтийского моря подлодку «Сом» Российского императорского флота и вернуть ее в Россию. В дипмиссии подчеркнули, что субмарина относится к числу старейших сохранившихся подводных лодок и имеет большую ценность для мирового технического наследия.

    Подлодка «Сом» затонула 23 мая 1916 года у берегов Швеции после столкновения со шведским пароходом «Онгерманланд» во время боевого задания Первой мировой войны. По шведской версии, подлодка якобы намеренно врезалась в пароход, однако существует и мнение, что судно само пошло на таран, чтобы избежать досмотра грузов в трюме. Лодку удалось обнаружить только 27 июля 2015 года: ее нашла у берегов Грислехамна шведская компания Ocean X Team.

    «К сожалению, в нынешних условиях двустороннее сотрудничество России и Швеции даже в таких деполитизированных сферах, как мемориальная работа, поставлено на паузу», – заявили в посольстве. Там выразили надежду, что однажды «Сом» вернется в Россию, станет частью исторического и музейного наследия страны, а погибший экипаж будет, наконец, похоронен на родине.

    Первый «Сом» был построен в США под именем Fulton и в 1904 году приобретен Россией, после чего получил нынешнее название. По его образцу в 1904–1906 годах в России создали серию подлодок этого типа, также названную «Сом». Субмарина служила в Сибирской флотилии на Тихом океане, затем в Черноморском флоте, а с 1915 года – на Балтике.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил о нехватке разъяснений со стороны властей Швеции по поводу задержания российского судна «Адлер» у берегов страны. До этого МИД Швеции уведомил российское посольство о новых ограничениях на передвижение российских дипломатов и технического персонала в странах Шенгенской зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швеция строит две подводные лодки A26 для патрулирования Балтийского моря и «противодействия России».

    26 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Россия передала ЕК данные о теракте в Старобельске и предупреждение МИД

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянное представительство России при Евросоюзе официально проинформировало Брюссель об атаке украинских военных на Старобельск, и о предупреждении МИД России о начале последовательных атак по объектам в Киеве, сообщили в постпредстве России при ЕС.

    Постоянное представительство России при Евросоюзе официально проинформировало Брюссель об атаке украинских военных на Старобельск, передает ТАСС. Дипломатическая встреча прошла в Европейской службе внешних действий.

    Во время беседы европейской стороне передали заявление Министерства иностранных дел от 25 мая.

    «Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Карен Малаян довел до еэсовской стороны содержание заявления МИД России от 25 мая 2026 года в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России», – сообщили в ведомстве.

    Также дипломаты предоставили данные об ударе по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. В качестве доказательств были показаны фотографии, сделанные уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и иностранными журналистами во время поездки в регион 24 мая.

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел проинформировать международные организации об ударе по колледжу в Старобельске.

    Позже иностранные журналисты лично зафиксировали масштабные разрушения студенческого общежития на месте трагедии.

    МИД России анонсировал переход к последовательному нанесению ответных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

    26 мая 2026, 05:31 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила рекордный штраф для Google

    Handelsblatt узнала о подготовке ЕС рекордного штрафа для Google

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз готовится наложить на Google рекордный штраф за нарушение закона о цифровых рынках, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

    Источники в Еврокомиссии сообщили, что ЕС близок к тому, чтобы наложить на Google рекордный штраф за нарушение цифрового законодательства. Чиновники планируют взыскать несколько сотен миллионов евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

    Максимальная планка достигает 10% от годового оборота, который в прошлом году составил около 400 млрд долларов, но итоговая сумма окажется ниже благодаря уступкам поисковика. Точный размер штрафа пока официально не сообщается.

    Брюссель обвиняет холдинг Alphabet в приоритетном отображении ИИ-сводок Gemini и других собственных продуктов. Представители Google назвали требования регулятора контрпродуктивными, отметив ухудшение пользовательского опыта. Возможные санкции способны усилить политическую напряженность, поскольку США считают подобные меры торговыми барьерами, пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Еврокомиссия открыла антимонопольное расследование против Google из-за использования контента для искусственного интеллекта.

    В ноябре регулятор запустил процедуру проверки поисковика по подозрению в манипулировании алгоритмами выдачи.

    В сентябре европейское ведомство начало подготовку к возможным санкциям США после наложения на американскую корпорацию штрафа в размере почти трех миллиардов евро.

