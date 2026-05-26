Axios: Сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок

    26 мая 2026, 12:45 • Новости дня

    @ Juan Carlos Hernandez/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Ожидаемое открытие Ормузского пролива вернет на мировой рынок значительные объемы нефти, остановив тем самым рекордное истощение глобальных запасов сырья, отмечает Axios.

    Формирующееся соглашение между США и Ираном может кардинально изменить ситуацию на нефтяном рынке, пишет Axios.

    Открытие Ормузского пролива на фоне ядерных переговоров позволит компенсировать стремительное сокращение глобальных запасов сырья.

    «Все зависит от того, чувствуют ли владельцы судов и экипажи себя в безопасности при прохождении через Ормузский пролив», – заявил аналитик Техасского университета Бен Кэхилл. Он отметил, что процесс возобновления поставок может затянуться из-за неопределенности с иранскими сборами, страховкой и вопросами безопасности.

    Международное энергетическое агентство считает, что на восстановление стабильного экспорта после разминирования пролива уйдет минимум два-три месяца. Странам Персидского залива также потребуется время для наращивания добычи, снизившейся после перекрытия главного маршрута.

    Иранские власти рассматривают возможность введения новых пошлин для танкеров. Эксперт Совета по международным отношениям Эдвард Фишман полагает, что частный сектор согласится оплачивать эти сборы, которые могут приносить Тегерану десятки миллиардов долларов ежегодно. При этом мировой рынок сохранит повышенную геополитическую премию к цене на фоне возросших рисков.

    ОАЭ ускоряют строительство трубопровода для удвоения экспорта через порт Фуджейра, чтобы снизить зависимость от пролива. Тем временем американские сланцевые компании на фоне высоких цен увеличили планы капитальных затрат на 2026 год на 490 млн долларов, а Управление энергетической информации США повысило прогноз добычи на следующий год до 14,1 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении предварительного соглашения с Ираном для открытия Ормузского пролива.

    Глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне назвал платный проход судов лучшей альтернативой полной блокаде маршрута.

    25 мая 2026, 18:57 • Новости дня
    Al Hadath: Иран выразил готовность вывезти высокообогащенный уран в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти заявили о готовности отправить высокообогащенный уран за рубеж при условии его передачи Китаю, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники.

    «Иран готов вывезти высокообогащенный уран со своей территории», – приводит Al Hadath слова собеседников, передает ТАСС. При этом, как уточняется, условием Тегерана является отправка всего объема высокообогащенного урана в Китай.

    Собеседники телеканала отметили, что Иран стремится получить от Пекина гарантии, прежде чем продвигаться дальше в переговорах с США.

    Ранее Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана.

    Телеканал Al Hadath сообщал о согласии Ирана передать обогащенный уран России.

    26 мая 2026, 03:08 • Новости дня
    США заявили о сохранении перемирия после ударов по Ирану

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные атаковали иранские ракетные комплексы и катера, но режим прекращения огня с Ираном сохраняется, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания в ходе действующего режима прекращения огня», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Командование подтвердило факт атаки на военные объекты в южной части Ирана. По словам официального представителя, удары носили оборонительный характер и были направлены на устранение угроз для американских войск. В частности, целями стали места запуска ракет и иранские катера, которые пытались устанавливать мины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы атаковали военные объекты на юге Ирана.

    Иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары.

    Газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    25 мая 2026, 22:56 • Видео
    Самая приятная женщина США уходит в отставку

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    25 мая 2026, 16:06 • Новости дня
    Обнародован план поэтапного открытия Ормузского пролива

    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Условия предполагаемой предварительной сделки США и Ирана предусматривают поэтапное возобновление работы Ормузского пролива для судоходства, об этом сообщает газета Washington Post (WP).

    «Открытие пролива будет поэтапным. На первом этапе США разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных активов Ирана, начнется зачистка пролива от мин и блокада США будет снята», – заявил WP иранский чиновник, передает РИА «Новости». При этом подчеркивается, что американская блокада иранских портов будет отменяться постепенно.

    Чиновник охарактеризовал условия разблокировки судоходства как усиленный вариант подхода «доверяй, но проверяй», употребив выражение, что это «доверяй, но проверяй» на стероидах».

    Ранее WP узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Котировки эталонных марок сырья продемонстрировали резкое снижение ниже 95 долларов за баррель благодаря позитивным ожиданиям от возможного открытия Ормузского пролива.

    26 мая 2026, 02:21 • Новости дня
    США нанесли удары по югу Ирана
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов атаковали военные объекты на иранской территории, уничтожив позиции зенитных ракетных комплексов и катера Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    О серии взрывов в районе иранского Бендер-Аббаса сообщало Reuters.

    Информацию о проведенной операции официально подтвердили в CENTCOM, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Сегодня силы США нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил», – заявил представитель американского командования.

    Fox News сообщает, что в результате атаки были уничтожены позиция зенитного ракетного комплекса и два катера КСИР. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что катера устанавливали мины в Ормузском проливе, а целью иранского ЗРК были самолеты США. По информации телеканала, удары не означают прекращения перемирия с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае США уже наносили удару по иранскому порту Бендер-Аббас. Вооруженные силы США назвали эту атаку ответом на обстрел своих эсминцев.

    Газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    26 мая 2026, 10:09 • Новости дня
    ФСБ сообщила о ликвидации руководства Ирана через закладки в системе мониторинга

    Tекст: Мария Иванова

    Американские и израильские спецслужбы устранили высокопоставленных иранских политиков благодаря скрытому программному обеспечению в уличных камерах столицы республики, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Координаты для удара по представителям высшего эшелона власти Ирана были получены через уязвимости в тегеранских системах видеомониторинга, передает РИА «Новости». Об этом рассказал руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ в Иркутске.

    «Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены, в том числе, через программные «закладки» в системах видеомониторинга в Тегеране», – подчеркнул глава ведомства.

    Зависимость от западных технологических платформ создает серьезные риски для государств Содружества перед кибератаками со стороны НАТО. Бортников отметил, что внедрение иностранных цифровых инноваций и искусственного интеллекта в стратегически важные отрасли экономики вызывает вопросы.

    Директор ведомства добавил, что прозрачность зарубежных нейросетей при принятии управленческих решений не гарантирована. Подобные цифровые механизмы могут оказаться ненадежными при возникновении кризисных ситуаций в государстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля США и Израиль нанесли ракетно-бомбовый удар по высшему руководству Ирана. Для слежки за иранским лидером израильские военные взломали дорожные камеры в Тегеране.

    В мае спецслужбы исламской республики обезвредили две связанные с израильской разведкой группы диверсантов.

    26 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Трамп потребовал от Ирана уничтожить обогащенный уран под контролем США
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Запасы иранского обогащенного урана должны быть ликвидированы на месте в Иране, в США или вывезены для уничтожения за границу под надзором американских профильных ведомств, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Обогащенный уран («Ядерная пыль!») будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что свидетелями должны стать представители комиссии по атомной энергии США или ее аналога. Данные шаги предлагается провести совместно и по согласованию с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти заявили, что запланировали уничтожение запасов высокообогащенного иранского урана после их передачи.

    При этом Вашингтон не поддержал инициативу Москвы по перемещению данного ядерного топлива в Россию.

    Тегеран подтвердил непрерывную связь с российской стороной для координации дипломатического процесса.

    26 мая 2026, 02:38 • Новости дня
    Госдеп сообщил об обсуждении Лавровым и Рубио Украины и Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине, двусторонние связи и обстановку вокруг Ирана, сообщил официальный представитель Госдепа Томми Пиготт.

    «Госсекретарь США Марко Рубио переговорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по запросу министра. Стороны обменялись взглядами на российско-украинскую войну, двусторонние отношения и ситуацию в Иране», – приводит слова Пиготта РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров предупредил американского коллегу о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    В начале мая руководители внешнеполитических ведомств обсудили двустороннее взаимодействие и иранскую проблематику.

    26 мая 2026, 00:19 • Новости дня
    Reuters сообщило об увеличении Индией закупок нефти в Африке и Латинской Америке

    Tекст: Антон Антонов

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы нарастили импорт нефти из государств Латинской Америки и Африки на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока, сообщает Reuters.

    Проблемы с логистикой возникли из-за того, что конфликт между Израилем, США и Ираном ограничил судоходство в Ормузском проливе. До начала эскалации в конце февраля Индия, занимающая третье место в мире по импорту нефти, закупала большую часть сырья в ближневосточном регионе, передает Reuters.

    В апреле и мае индийские заводы увеличили импорт из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии для покрытия дефицита. При этом страна продолжила закупать российскую нефть, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Kpler. В прошлом месяце Индия пропустила закупки из Ирака из-за остановки экспорта, но впервые за семь лет получила иранскую нефть благодаря временному разрешению Вашингтона.

    Нью-Дели сократил импорт из России примерно на 29,4% по сравнению с мартом, до 1,6 млн баррелей в сутки, так как компания Nayara Energy закрыла свой завод на техническое обслуживание. Однако в мае ожидается поступление около 1,9 млн баррелей российской нефти в сутки.

    В целом в апреле Индия импортировала 4,57 млн баррелей нефти в день, что на 15,5% меньше, чем годом ранее.

    Импорт из ОАЭ вырос в апреле до 669,7 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 230,6 тыс. в марте, поставки из Саудовской Аравии остались на уровне около 619,5 тыс. баррелей. ОАЭ и Саудовская Аравия – единственные производители в Персидском заливе, имеющие трубопроводы в обход Ормузского пролива.

    Россия осталась главным поставщиком нефти в Индию, за ней следуют ОАЭ и Саудовская Аравия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сообщалось, что в Ормузском проливе из-за ближневосточного конфликта застряли около 40 судов со стратегическими грузами для Индии. В начале мая индийский супертанкер Sarv Shakti предпринял попытку прохода через эту заблокированную акваторию.

    На фоне высоких рисков нехватки сырья Нью-Дели возобновил закупки российской нефти.

    25 мая 2026, 15:31 • Новости дня
    США и Саудовская Аравия решили заняться производством дронов-камикадзе

    Tекст: Денис Тельманов

    Компании из США и Саудовской Аравии планируют наладить совместный выпуск ударных беспилотников, созданных по образцу иранских аппаратов, сообщает портал Semafor.

    Американский оборонный стартап и саудовская фирма объединили усилия для выпуска дронов-камикадзе, передает РИА «Новости».

    Производство будет организовано недалеко от Эр-Рияда совместным предприятием SR2Vector. Компанией управляют американский стартап Vector Defense и саудовская организация SR2 Defense Systems.

    «Совместное предприятие американского оборонного стартапа и саудовской фирмы строит недалеко от Эр-Рияда завод по производству боевых беспилотников по образцу иранской системы «Шахид»», – отмечает издание Semafor. Завод будет выпускать беспилотники SKYWASP с дальностью действия до 1,5 тыс. километров.

    Сооснователь SR2 Люсьен Зиглер пояснил, что программа повысит потенциал сдерживания Саудовской Аравии. Точное количество планируемых к выпуску дронов не раскрывается. Предприятие намерено поставлять аппараты как на внутренний рынок королевства, так и на экспорт союзникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные наладили выпуск дешевых ударных беспилотников на основе иранских аппаратов семейства Shahed.

    Позже вооруженные силы США впервые применили в бою дальнобойный дрон-камикадзе LUCAS.

    В прошлом году администрация Соединенных Штатов запланировала обойти механизм экспортного контроля для поставок летательных аппаратов в Саудовскую Аравию.

    25 мая 2026, 23:32 • Новости дня
    Tasnim заявило о распоряжении властей Ирана снять ограничения на доступ к Сети

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил возобновить полноценную работу интернета, которая практически полностью отсутствовала в стране на протяжении последних 86 дней, сообщил источник в министерстве связи.

    По данным Tasnim, Пезешкиан направил соответствующий документ в министерство связи некоторое время назад. Документ содержит распоряжение «о возвращении доступа в интернет к состоянию» периода конца 2025 года и начала 2026 года, передает ТАСС.

    Международная служба мониторинга NetBlocks сообщала, что свободный доступ к Сети на территории государства практически полностью отсутствует уже более 86 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля власти Ирана восстановили доступ к поисковой системе Google.

    До начала конфликта с США и Израилем местные власти подготовились к изоляции от Глобальной паутины.


    25 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин обсудил с королем Бахрейна кризис вокруг Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонной беседы президент России Владимир Путин с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой подтвердили курс на укрепление сотрудничества и призвали к дипломатическому урегулированию иранского кризиса, сообщила пресс-служба Кремля.

    О состоявшемся телефонном разговоре Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой сообщил Кремль на платформе Max. Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание положению вокруг Ирана.

    В ходе беседы был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Стороны выразили готовность развивать контакты по всем этим направлениям.

    Отдельным блоком прошел обмен оценками по кризисной ситуации вокруг Ирана. «Подчеркнута необходимость скорейшего достижения политико-дипломатического урегулирования кризисной ситуации вокруг Ирана при безусловном учете интересов всех государств региона», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа по телефону обсудили резкую эскалацию ситуации вокруг Ирана.

    До этого Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на развитие сотрудничества между двумя государствами в экономике, инвестициях и культурной сфере.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о поддержке Владимиром Путиным политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Ирана и о его контактах с лидерами стран Персидского залива.


    25 мая 2026, 16:17 • Новости дня
    Пакистан сообщил о близости соглашения Ирана и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командующий Вооруженными силами Пакистана Асим Мунир провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине, в ходе которых подтвердил, что Тегеран и Вашингтон вскоре могут прийти к компромиссу.

    Информацию о ходе встречи опубликовало Министерство иностранных дел Китая, передает ТАСС.

    «Мунир рассказал о последних событиях в ходе посреднических усилий (Пакистана) по (урегулированию) конфликта между Ираном и США. По его словам, стороны близки к заключению соглашения», – говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

    Ранее газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявлял о выгоде для Ирана при согласии на условия США.

    26 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    Иранские военные сбили американский беспилотник и пригрозили США ответом

    Tекст: Мария Иванова

    Системы противовоздушной обороны Ирана уничтожили дрон MQ-9 и вытеснили истребитель F-35 за пределы государственных границ в районе Персидского залива.

    Вооруженные силы ближневосточного государства пресекли попытку нарушения границ, передает РИА «Новости». По данным Корпуса стражей исламской революции, инцидент произошел над акваторией Персидского залива.

    «Американская армия в продолжение своих авантюрных действий в районе вторглась в воздушное пространство Ирана в районе Персидского залива», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Военные задействовали комплексы ПВО, чтобы ликвидировать аппарат MQ-9. Кроме того, они заставили самолет F-35 и еще один беспилотник RQ-4 покинуть суверенную территорию страны.

    В Тегеране подчеркнули готовность принять жесткие ответные меры на любые подобные нарушения перемирия со стороны американской армии, назвав это своим законным правом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня.

    Американская армия потеряла в исламской республике пятую часть своих тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper.

    В апреле иранские средства противовоздушной обороны сбили второй американский истребитель пятого поколения F-35.

    26 мая 2026, 08:51 • Новости дня
    В Иране предрекли взрывной рост цен на нефть

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость барреля нефти может взлететь до 200 долларов из-за продолжающихся военных действий Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС Эбрахим Зольфагари.

    Представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» вооруженных сил Ирана Эбрахим Зольфагари предупредил о возможном резком подорожании энергоносителей, передает ТАСС. Причиной вероятного скачка цен он назвал американскую политику в регионе.

    «Пока американцы продолжают свои военные авантюры в нашем регионе, соглашение достигнуто не будет. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Передайте привет нефти за 200 долларов», – написал военный в соцсети.

    Военная операция США и Израиля против исламской республики началась 28 февраля. В апреле американский президент объявил о двухнедельном прекращении огня, после чего в Исламабаде состоялись переговоры, не принесшие долгосрочного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении значительного прогресса в переговорах с Ираном.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф предсказал подорожание нефти до 140 долларов за баррель из-за американской морской блокады.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова также допустила скачок цен на энергоносители до 200 долларов на фоне затягивания ближневосточного конфликта.

    26 мая 2026, 07:52 • Новости дня
    США сообщили о сроках подготовки мирного соглашения с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на выработку текста договоренностей с Ираном о мире может потребоваться еще несколько дней.

    Американская сторона планирует завершить работу над документом в течение ближайшего времени, передает ТАСС. Находящийся с визитом в Индии госсекретарь США Марко Рубио напомнил о прошедших ранее в Катаре консультациях. «Посмотрим, удастся ли нам добиться прогресса», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Дипломат пояснил, что основные дискуссии сосредоточились на корректировке первоначального проекта соглашения. По его словам, президент Дональд Трамп нацелен на достижение результата, однако готов к любому исходу диалога.

    Дополнительно Вашингтон настаивает на скорейшем возобновлении безопасного судоходства в Ормузском проливе. Как сообщает агентство Reuters, американские власти намерены добиться открытия этого стратегического маршрута при любых обстоятельствах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о достижении широкого соглашения с Ираном.

    Иранский МИД сообщил о финальном этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность возобновления угроз нападения на Тегеран.

