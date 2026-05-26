    26 мая 2026, 11:52 • Новости дня

    Грузия заявила о «беспрецедентном суверенитете»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузия во вторник отмечает 35-й День независимости, ее руководители в выступлениях на площади Свободы заявили о «беспрецедентном суверенитете», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Президент Михаил Кавелашвили заявил, что «будущее Грузии мы будем определять только исходя из интересов нашей страны».

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что «страна сегодня суверенна и независима как никогда».

    Они отметили в этом роль Грузинской Православной церкви – в этом году Грузия празднует 1700-летие провозглашения христианства государственной религией.

    Патриарх Грузии Шио Третий также принял участие в торжествах, подчеркнув, что празднование провозглашения христианства государственной религией Грузии символизирует «духовные основы государственности».

    По традиции около 600 новобранцев приняли присягу в Тбилиси и 12 регионах страны, вблизи церквей и монастырей.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Грузия к Дню независимости на зданиях официальных ведомств вместо традиционной символики Евросоюза разместила баннеры религиозного содержания.

    Между тем, радикальная грузинская оппозиция проведет в Тбилиси 26 мая антиправительственную акцию.

    «Мы начинаем новый этап протестов, чтобы подорвать опоры власти и добиться смены властей», – заявила одна из лидеров «Оппозиционного альянса» Тамара Черголеишвили.

    25 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечила принятие 100 законов по Дальнему Востоку и Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    В Народную программу «Единой России» предложили инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики, их сформулировали на круглых столах шестого отчетно-программного форума «Есть результат!» во Владивостоке.

    На профильном форуме во Владивостоке обсудили стратегическое развитие макрорегионов.

    Секретарь генсовета Владимир Якушев заявил: «Нам важны идеи, которые звучат здесь, потому что это особая территория с огромными возможностями и с задачами, которые требуют нестандартных, точных решений. Это территория, где во многом формируется будущее России».

    Совместно с правительством фракция добилась утверждения около 100 специальных федеральных актов. Среди них выделяется документ о северном завозе, улучшивший снабжение 2,5 млн жителей. Грузопоток по Северному морскому пути планируется довести до 70 млн тонн к 2030 году.

    Вице-премьер Юрий Трутнев отметил опережающие темпы роста Дальнего Востока, которые превосходят среднероссийские показатели почти на 30%. В макрорегионе заработали территории опережающего развития, дальневосточная ипотека и программа предоставления гектаров. Половина финансирования мастер-планов местных городов до 2030 года уже обеспечена.

    Участники дискуссий предложили расширить Восточный полигон, включая БАМ и Транссиб, а также запустить производство новых отечественных самолетов.

    Кроме того, в Мурманске планируется создать международный морской центр, который станет арктическим аналогом образовательного комплекса «Сириус».

    Итоговую программу на пять лет представят в августе.

    Комментарии (2)
    25 мая 2026, 14:19 • Новости дня
    В ЛДПР потребовали провести проверку шринкфляции в российских магазинах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий инициировал разбирательство по поводу скрытого уменьшения массы и объема товаров повседневного спроса при сохранении прежних цен.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение к главе ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой проверить производителей и торговые сети на недобросовестную конкуренцию из-за шринкфляции, сообщает ТАСС.

    Он пояснил, что речь идет о скрытом уменьшении веса и объема товаров при сохранении прежней цены.

    «Фракция ЛДПР уже вносила в Госдуму законопроект «О честной цене», чтобы обязать магазины указывать стоимость товара не только за упаковку, но и за понятную единицу измерения – килограмм, литр или 100 г. Однако его отклонили. Поэтому сегодня ЛДПР направляет письмо в ФАС – мы требуем провести проверку товаров на уменьшение массы, объема или его количества в упаковке при той же цене», – сказал Слуцкий.

    В письме подчеркивается, что практика шринкфляции широко распространилась в России и прежде всего затронула товары повседневного спроса. В качестве примеров приводятся случаи, когда упаковки молока с одного литра сокращались до 900–950 мл, сливочного масла – с 200 г до 180 или 150 г, а вес плиток шоколада уменьшался со 100 г до 90 или 75 г.

    По мнению Слуцкого, такая практика вводит покупателей в заблуждение и дает производителям необоснованные конкурентные преимущества. Он сослался на данные Роскачества, согласно которым в 2023 году до 90% опрошенных потребителей замечали уменьшение веса или объема товаров. Парламентарий попросил ФАС оценить действия производителей продовольственных и непродовольственных товаров, а также розничных сетей на предмет признаков недобросовестной конкуренции и дать правовую оценку практике скрытого уменьшения упаковок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в России усилился тренд на уменьшение среднего веса упаковки продуктов, а во втором квартале средний вес снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 22:56 • Видео
    Самая приятная женщина США уходит в отставку

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    МИД анонсировал системные удары по объектам в Киеве после теракта в Старобельске
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское внешнеполитическое ведомство заявило о переходе к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве после теракта ВСУ в Старобельске.

    В сообщении на сайте МИД подчеркнуто, что решение связано с атакой украинских войск на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске.

    «Совершенная ВСУ в ночь на 22 мая с использованием БПЛА кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛНР) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей», – говорится в заявлении.

    «Хунта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир своё грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права», – подчеркивает МИД.

    В ведомстве отметили  грубое нарушение положений Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов, предусматривающих защиту мирных жителей в условиях вооруженных конфликтов, а также Конвенции о правах ребёнка 1989 года и других ключевых норм международного права.

    «Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве», – заявляет МИД. По сообщению ведомства, удары будут наноситься по местам проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, отвечающих за поставки комплектующих, разведданные и целеуказание. Отдельно подчеркнуто, что удары предусмотрены и по центрам принятия решений, и по командным пунктам.

    В ведомстве обратили внимание, что перечисленные объекты рассредоточены по всему Киеву. В связи с этим иностранным гражданам, включая сотрудников дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендовано как можно скорее покинуть город, а жителям украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры киевских властей.

    В понедельник МИД объявил о подготовке заявления по ответным ударам по Киеву.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    Президент России Владимир Путин связал эту атаку с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    Комментарии (67)
    25 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Лавров обсудил с Рубио удары по Киеву и необходимость эвакуации дипломатов
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого предупредил американскую сторону о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве и напомнил о рекомендациях Москвы обеспечить иностранным диппредставительствам эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.

    Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, следует из сообщения на сайте МИД России.

    По поручению президента России Владимира Путина, Лавров довел до американской стороны позицию Москвы о том, что в ответ на «продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории» российские Вооруженные силы «приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений».

    Отдельно министр обратил внимание на заявление МИД России от 25 мая, в котором США и другим странам, имеющим дипломатическое присутствие в Киеве, рекомендовано «обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан».

    В ходе разговора Лавров также напомнил о договоренностях, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года по инициативе США, и выразил сожаление в связи с тем, что, по его словам, «нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», которые, как отмечается, могли бы стать основой долгосрочного урегулирования конфликта.

    Стороны также обменялись оценками дипломатических инициатив по ситуациям в Ормузском проливе и вокруг Кубы. При этом, как подчеркнули в МИД РФ, Лавров и Рубио подтвердили готовность, несмотря на разногласия, «активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга».

    Ранее Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев, а жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    Комментарии (30)
    25 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Лавров на примере заправки самолета рассказал о продолжении колонизации Африки Западом
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости полной деколонизации Африки, отметив, что зависимость от транснациональных корпораций приводит к ситуациям, когда суверенные государства континента не могут даже заправить самолеты официальных делегаций на международных форумах.

    Он привел пример, когда транснациональные корпорации, контролирующие топливную инфраструктуру, фактически блокируют обслуживание официальных делегаций на международных форумах, передает ТАСС.

    «Бывает, когда мы приезжаем на Африканский континент на официальные мероприятия Группы двадцати, других международных форумов, если вдруг требуется хоть какое-то изменение маршрута, суверенное африканское государство, не только африканское, есть такие примеры и в Латинской Америке, принимая официальных гостей на международные многосторонние мероприятия, оказывается не в состоянии помочь главе официальной делегации заправить свой самолет, потому что в большинстве стран заправки принадлежат транснациональным корпорациям, которые базируются в бывших колониальных странах и которые не получают никаких указаний ни от кого, кроме от своих столиц», – сказал министр.

    По его словам, именно это свидетельствует о том, что пространство для борьбы за полную деколонизацию по-прежнему остается, и в этом вопросе Россия и африканские страны выступают солидарно.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что Запад проигнорировал требование Африки о репарациях за колониализм.

    Комментарии (7)
    25 мая 2026, 17:21 • Новости дня
    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендуется как можно скорее покинуть Киев, заявил МИД России.

    Жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    «Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    В министерстве подчеркнули, что указанные объекты рассредоточены по всему городу.

    Ранее МИД анонсировал системные удары по ВПК Украины после теракта в Старобельске.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    Комментарии (36)
    26 мая 2026, 09:46 • Новости дня
    Вильнюс объяснил призыв атаковать Калининград

    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Агрессивные призывы атаковать российский эксклав силами НАТО продиктованы стремлением доказать западным союзникам готовность прибалтийских республик к решительной самообороне, отметил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

    Заявления о необходимости удара по российскому эксклаву призваны продемонстрировать западным союзникам решительный настрой государств Балтии, передает РИА «Новости».

    По словам Кястутиса Будриса, занимающего пост главы литовского внешнеполитического ведомства, крайне важно показать партнерам уверенность в собственных силах.

    «Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя», – сказал Будрис. Дипломат добавил, что проблема заключается в российских возможностях в регионе, поэтому союзникам необходимо демонстрировать готовность к решительным действиям.

    Ранее министр призывал показать возможность преодолеть оборону Калининграда и уничтожить ракетные базы.

    Глава российского МИД Сергей Лавров посоветовал игнорировать подобные выпады.

    Президент России Владимир Путин предупреждал о готовности уничтожать любые угрозы для Калининградской области. Глава государства подчеркивал, что попытки блокады региона приведут к беспрецедентной эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО уничтожить российские военные базы в Калининграде.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту инициативу заявлением на грани безумия.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин посоветовал литовскому дипломату обратиться к психиатру.

    Комментарии (14)
    25 мая 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин разрешил привлекать ВС России для защиты арестованных за рубежом россиян
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативу, позволяющую направлять воинские формирования для спасения сограждан от преследования со стороны международных инстанций.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Глава государства утвердил новые нормы поддержки соотечественников за границей. Документ дает право применять вооруженные силы для защиты людей от преследования иностранными инстанциями. Речь идет о судах, наделенных полномочиями без участия России.

    Помимо применения армии, государственные органы также начнут предпринимать дополнительные шаги в подобных ситуациях. Соответствующие меры будут реализовываться по прямому решению президента. Это коснется случаев ареста или уголовного давления на граждан в других странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте правительство России внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

    В апреле депутаты одобрили эту инициативу в первом чтении.

    В середине мая парламент окончательно принял данный документ.

    Комментарии (38)
    25 мая 2026, 18:21 • Новости дня
    Путин утвердил новые правила организованного найма мигрантов из Таджикистана
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики для временной работы в России.

    Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, передает «Интерфакс». Сам протокол был подписан в Душанбе 9 октября 2025 года.

    Новые положения предусматривают содействие подготовке граждан Таджикистана по российским программам среднего профессионального образования и профессионального обучения на территориях обеих стран.

    Также закрепляется проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования желающих въехать в Россию граждан Таджикистана на территории республики силами представительства МВД России при участии уполномоченного МВД и подведомственного ему федерального государственного унитарного предприятия. Эти данные будут проверяться в государственной информационной системе миграционного учета на предмет запрета въезда.

    Протокол создает основу для переноса медицинского освидетельствования трудовых мигрантов на территорию Таджикистана. Документ направлен на развитие взаимодействия компетентных органов по соблюдению миграционного законодательства в отношении граждан, привлекаемых по системе организованного набора, и на совершенствование механизмов обеспечения национальной безопасности.

    Кроме того, соглашение дополняется новым участником организованного набора – уполномоченной российской организацией, которая выступит координатором набора и поможет проводить соответствующие мероприятия в Таджикистане.

    Ранее Путин утвердил соглашение о представительствах МВД России и Таджикистана.

    Комментарии (14)
    26 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    В первый день праймериз «Единой России» проголосовали 2,9 млн человек

    Tекст: Вера Басилая

    На предварительном голосовании «Единой России» в первый день проголосовали 2,9 млн избирателей, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

    По словам Якушева, за первые сутки в процедуре отбора кандидатов поучаствовали 2,9 млн человек. Наибольшая активность в абсолютных значениях зафиксирована в Московской, Свердловской и Ростовской областях.

    «Нарушений, влияющих на результаты нашей процедуры отбора кандидатов, нет. Активность избирателей высокая, как и при регистрации. Мы ожидаем, что электронно проголосуют больше избирателей, чем в 2021 году», – заявил Якушев.

    Лидерами по явке в процентном соотношении стали Чукотский автономный округ, Ямал и Югра. В системе электронного голосования уже зарегистрировались 10,5 млн россиян, регистрация продлится до 29 мая 2026 года.

    Ранее партия «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование на специализированном портале.

    В середине мая регистрация участников праймериз по выборам в Госдуму завершилась с результатом в 4,4 тыс. человек. Прием заявок от потенциальных кандидатов стартовал в марте.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 21:10 • Новости дня
    Единственный парусник Украины получил повреждения после взрыва в Одессе
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Фрегат «Дружба» получил повреждения в порту Одессы после детонации взрывного устройства днем 25 мая, сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на представителя Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Плетенчука.

    Учебный трехмачтовый корабль, приписанный к местному порту, является единственным парусником страны, уточняет издание «Страна», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 мая в Одессе после серии взрывов пострадал важный инфраструктурный объект.

    В начале месяца после удара российских сил в районе местного порта исчезли двое французских водолазов.

    Несколькими днями ранее в этом же городе получило повреждения другое судно.

    Комментарии (5)
    25 мая 2026, 20:31 • Новости дня
    СК назвал оставшиеся версии пропажи семьи Усольцевых

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Версия добровольного ухода из дома и похищения семьи Усольцевых не нашла подтверждения, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

    «Следствием отрабатывались различные версии исчезновения, такие как побег, похищение, несчастный случай и совершение в отношении членов семьи иного преступления», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости». По словам собеседницы агентства, версии побега и похищения исключены, а две оставшиеся продолжают планомерно отрабатываться.

    Активная фаза поиска пропавшей семьи шла с конца сентября 2025 года до установления устойчивого снежного покрова. Краевые спасатели 23 мая вновь выехали в район Кутурчина Манско-Уярского округа, где исчезли туристы. В трехдневных поисках сейчас задействованы пять человек и четыре единицы техники, к работе подключились сотрудники СК и отряд «ЛизаАлерт».

    Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года.

    По данным МВД по Красноярскому краю, двое взрослых и пятилетняя девочка исчезли во время турпохода по маршруту в сторону горы Буратинка.

    Активные поиски тогда завершились 12 октября 2025 года.

    Комментарии (2)
    26 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    ФСБ предотвратила масштабные теракты в Москве и регионах России
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    При поддержке коллег из стран СНГ российские силовики сорвали серию вооруженных нападений и перехватили партию из 500 украинских взрывных устройств, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

    Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников раскрыл детали масштабной работы по защите страны, передает РИА «Новости».

    «В начале этого года ФСБ России совместно с таджикистанскими коллегами выявлена и обезврежена терячейка, планировавшая резонансные теракты. Кроме того, во взаимодействии с СГБ Узбекистана на стадии подготовки пресечены пять нападений террористов в разных регионах Российской Федерации, в том числе в Москве», – заявил он.

    Руководитель ведомства отметил, что предотвращенные преступления подчеркивают важность тесного сотрудничества стран СНГ. На территории содружества продолжают формироваться законспирированные сети и каналы снабжения боевиков.

    Также сотрудники государственной безопасности сорвали планы Киева по организации диверсий. Совместно с белорусским КГБ пресечен ввоз в страну более 500 взрывных устройств. Подобные действия свидетельствуют о серьезных масштабах угроз с украинского направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года спецслужбы предотвратили в России 78 терактов.

    Несколькими днями ранее силовики сорвали диверсию на железной дороге в Краснодарском крае.

    В марте Александр Бортников рассказал о пресечении попытки подрыва многоквартирного жилого дома.

    Комментарии (6)
    25 мая 2026, 13:14 • Новости дня
    Чешская полиция задержала митрополита Илариона
    @ Noemi Bruzak/EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Правоохранительные органы Чехии задержали митрополита Илариона (Алфеева) по подозрению в якобы незаконном хранении наркотических средств.

    Чешская полиция задержала митрополита Илариона (Алфеева) по подозрению в «хранении наркотиков», сейчас его допрашивают, передает РИА «Новости».

    По словам одного из помощников священнослужителя, накануне ему официально предъявили подозрение в совершении преступления.

    «В 10.30 начался допрос владыки при участии прокурора, судьи, консула России и адвоката. Вчера ему официально предъявили подозрение в совершении преступления – хранение наркотических веществ. На этом основании его задержали, поместили в СИЗО, забрали у него все личные вещи», – рассказал собеседник агентства.

    Помощник добавил, что ночью митрополита Илариона посещал адвокат. Российский консул смог проверить условия содержания священнослужителя и будет присутствовать на допросах.

    Между тем в Telegram-канала митрополита Иллариона было размещено его заявление: «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего».

    Его представители отметили, что «24 мая после выезда от православного храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах был остановлен автомобиль, в котором находились митрополит Иларион и сопровождавший его оператор.

    По словам митрополита и его защиты, сотрудники полиции не сообщили ясных причин остановки, связанных с возможным нарушением правил дорожного движения, и сразу приступили к досмотру автомобиля.

    В ходе досмотра в багажном отделении были обнаружены четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Состав, происхождение и характер вещества должны быть установлены только компетентной экспертизой».

    Адвокат митрополита Илариона уже заявил, что обстоятельства остановки автомобиля и последующего досмотра вызывают серьезные вопросы. В частности, на шоссе автомобиль, в котором находился митрополит, ожидали две полицейские машины. Увидев его, они начали движение: одна впереди, другая – сзади, при этом полицейские сразу запросили документы не только у водителя, но и у митрополита Илариона, хотя претензий, связанных с нарушением правил дорожного движения, заявлено не было.

    «Всегда должно быть основание для остановки, и обычно оно озвучивается. В данном случае … никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле», – полагает юрист.

    Кроме того, митрополита Иллариона увели в магазин на заправке и не дали возможности наблюдать за досмотром автомобиля.

    «Должны быть свидетели или видеофиксация. Ничего из этого, насколько нам известно, не было. Предварительно мы видим явные признаки нарушения процессуального порядка», – подчеркнул адвокат.

    Особое внимание обращает на себя и то, что личные вещи и сумки фактически не досматривались, внимание полиции было сразу сосредоточено на багажнике, «как будто заранее знали, где искать. Если проводился досмотр всей машины, почему не были досмотрены личные вещи и сумки? Это один из ключевых вопросов защиты», – отметил адвокат.

    В Telrgram-канале также указывается, что инциденту предшествовал длительный период давления на митрополита Илариона и православную общину в Карловых Варах. По словам митрополита, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе угрозы физической расправы, с требованием покинуть место своего служения.

    В 2009-2022 годах митрополит возглавлял Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, а с 2022 по 2024 год руководил Будапештско-Венгерской епархией.

    В 2024 году Синод РПЦ освободил митрополита Илариона от управления, после чего он служил в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах. Летом того же года иерарха временно отстранили от всех церковных должностей.

    Ранее сам священнослужитель заявлял о вымогательстве со стороны матери протодиакона Георгия Сузуки.

    Комментарии (4)
    26 мая 2026, 08:28 • Новости дня
    Представлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»

    «Ростех» впервые показал новейший зенитный комплекс «Цитадель» против дронов

    @ Пресс-служба Госкорпорации Ростех

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках I Международного форума по безопасности состоялся дебютный показ зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 «Цитадель», предназначенного для защиты объектов от дронов.

    Новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» с 30-мм пушкой был впервые продемонстрирован публике на I Международном форуме по безопасности в Подмосковье, передает ТАСС.

    Разработка госкорпорации «Ростех» призвана обеспечить круглосуточную защиту стационарных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов самолетного и мультикоптерного типов.

    На выставочной экспозиции специалисты представили боевой модуль, оснащенный 30-мм пушкой ЗАК-30, а также обзорную радиолокационную станцию. По данным разработчиков, боекомплект одного такого модуля включает 300 снарядов. Комплекс способен эффективно поражать самолетные дроны на наклонной дальности до тысячи метров, а малоразмерные мультикоптеры – на дистанции до 800 метров.

    В состав системы также интегрирован пункт управления, который может находиться на расстоянии около одного километра от группы боевых модулей. Для полноценного обслуживания зенитного комплекса требуется расчет из пяти военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Военные задействовали данное орудие для уничтожения дронов в зоне проведения спецоперации.

    Ранее госкорпорация Ростех поставила в войска новые комплексы «Зубр» для противодействия малогабаритным воздушным целям.

    Комментарии (4)
