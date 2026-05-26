Американские силовики распылили перцовый баллончик на сенатора во время протеста

Сотрудники ICE применили перцовый баллончик против сенатора Энди Кима

Tекст: Мария Иванова

Американский законодатель Энди Ким сообщил об инциденте с участием сотрудников миграционной службы ICE, передает РИА «Новости».

В понедельник у учреждения Дэлани Холл собрались около 125 человек, чтобы поддержать объявивших голодовку нелегалов. Демонстранты выстроили живую цепь и начали возводить баррикады.

Силовики попытались оттеснить толпу с помощью раздражающих веществ, задержав несколько человек. Сенатор попытался остановить хаос и встал между протестующими и агентами.

«Я... встал между офицерами ICE и толпой, и в этот момент они начали стрелять в нас перцовыми шариками, а также использовать перцовые баллончики и атаковать людей», – рассказал политик порталу NJ.com.

По словам демократа, после применения газа ему стало трудно дышать, а легкие сильно жгло. Кроме того, Ким получил удар неизвестным предметом по руке. Законодатель намерен обсудить произошедшее с министром внутренней безопасности США Маркуэйном Маллиным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, временный глава Иммиграционной и таможенной полиции США Тодд Лайонс подал в отставку на фоне скандалов из-за массовых депортаций.

В феврале правоохранители арестовали десятки протестующих против рейдов миграционной службы у федерального здания в Миннесоте.

В прошлом году полиция Нью-Йорка задержала нескольких американских сенаторов на аналогичной акции.