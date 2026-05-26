Онищенко заявил о готовности России создать вакцину от Эболы

Онищенко заявил о способности России создать вакцину от штамма Эболы Бундибугио

Tекст: Мария Иванова

Отечественная наука готова создать новый препарат для защиты от распространяющегося штамма Эболы, передает РИА «Новости».

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко подчеркнул, что ранее созданные вакцины против этого варианта вируса не сработают.

«Против того штамма Эболы, который сегодня циркулирует и вызвал вспышку, как и против любого другого варианта вируса, нужно иметь вакцину. Те препараты, которые были сделаны ранее, сейчас не подойдут. Однако сегодня можно говорить о том, что создание новой вакцины – это не научная проблема. Как ее сделать – наша наука уже знает на основе опыта с предыдущими штаммами», – пояснил академик.

По словам эксперта, специалистам необходимо лишь адаптировать компонент, отвечающий за иммунный ответ к конкретному штамму. В качестве успешного примера подобной работы он привел создание вакцины от COVID-19, базировавшейся на знаниях о вирусе MERS.

Онищенко также обратил внимание на важность подготовки первичного звена здравоохранения к возможному завозу инфекции. Врачам необходимо тщательно обследовать пациентов, недавно вернувшихся с Африканского континента. Вирус отличается высокой заразностью при тесном контакте, хотя и не передается воздушно-капельным путем.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число предполагаемых случаев заражения штаммом Бундибугио превысило 900 человек, из которых 101 случай подтвержден официально.

Два медицинских работника заразились этим вирусом в столице Уганды.

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург исключил угрозу распространения инфекции в России.