    26 мая 2026, 07:52 • Новости дня

    США сообщили о сроках подготовки мирного соглашения с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на выработку текста договоренностей с Ираном о мире может потребоваться еще несколько дней.

    Американская сторона планирует завершить работу над документом в течение ближайшего времени, передает ТАСС. Находящийся с визитом в Индии госсекретарь США Марко Рубио напомнил о прошедших ранее в Катаре консультациях. «Посмотрим, удастся ли нам добиться прогресса», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Дипломат пояснил, что основные дискуссии сосредоточились на корректировке первоначального проекта соглашения. По его словам, президент Дональд Трамп нацелен на достижение результата, однако готов к любому исходу диалога.

    Дополнительно Вашингтон настаивает на скорейшем возобновлении безопасного судоходства в Ормузском проливе. Как сообщает агентство Reuters, американские власти намерены добиться открытия этого стратегического маршрута при любых обстоятельствах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о достижении широкого соглашения с Ираном.

    Иранский МИД сообщил о финальном этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил возможность возобновления угроз нападения на Тегеран.

    25 мая 2026, 18:57 • Новости дня
    Al Hadath: Иран выразил готовность вывезти высокообогащенный уран в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти заявили о готовности отправить высокообогащенный уран за рубеж при условии его передачи Китаю, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники.

    «Иран готов вывезти высокообогащенный уран со своей территории», – приводит Al Hadath слова собеседников, передает ТАСС. При этом, как уточняется, условием Тегерана является отправка всего объема высокообогащенного урана в Китай.

    Собеседники телеканала отметили, что Иран стремится получить от Пекина гарантии, прежде чем продвигаться дальше в переговорах с США.

    Ранее Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана.

    Телеканал Al Hadath сообщал о согласии Ирана передать обогащенный уран России.

    25 мая 2026, 16:06 • Новости дня
    Обнародован план поэтапного открытия Ормузского пролива

    WP: Открытие Ормуза в рамках сделки США и Ирана будет проходить поэтапно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Условия предполагаемой предварительной сделки США и Ирана предусматривают поэтапное возобновление работы Ормузского пролива для судоходства, об этом сообщает газета Washington Post (WP).

    «Открытие пролива будет поэтапным. На первом этапе США разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных активов Ирана, начнется зачистка пролива от мин и блокада США будет снята», – заявил WP иранский чиновник, передает РИА «Новости». При этом подчеркивается, что американская блокада иранских портов будет отменяться постепенно.

    Чиновник охарактеризовал условия разблокировки судоходства как усиленный вариант подхода «доверяй, но проверяй», употребив выражение, что это «доверяй, но проверяй» на стероидах».

    Ранее WP узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Котировки эталонных марок сырья продемонстрировали резкое снижение ниже 95 долларов за баррель благодаря позитивным ожиданиям от возможного открытия Ормузского пролива.

    25 мая 2026, 22:56 • Видео
    Самая приятная женщина США уходит в отставку

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    26 мая 2026, 02:21 • Новости дня
    США нанесли удары по югу Ирана
    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов атаковали военные объекты на иранской территории, уничтожив позиции зенитных ракетных комплексов и катера Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    О серии взрывов в районе иранского Бендер-Аббаса сообщало Reuters.

    Информацию о проведенной операции официально подтвердили в CENTCOM, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Сегодня силы США нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил», – заявил представитель американского командования.

    Fox News сообщает, что в результате атаки были уничтожены позиция зенитного ракетного комплекса и два катера КСИР. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что катера устанавливали мины в Ормузском проливе, а целью иранского ЗРК были самолеты США. По информации телеканала, удары не означают прекращения перемирия с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае США уже наносили удару по иранскому порту Бендер-Аббас. Вооруженные силы США назвали эту атаку ответом на обстрел своих эсминцев.

    Газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    26 мая 2026, 03:08 • Новости дня
    США заявили о сохранении перемирия после ударов по Ирану

    CENTCOM заявило о сохранении режима прекращения огня между США и Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные атаковали иранские ракетные комплексы и катера, но режим прекращения огня с Ираном сохраняется, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания в ходе действующего режима прекращения огня», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Командование подтвердило факт атаки на военные объекты в южной части Ирана. По словам официального представителя, удары носили оборонительный характер и были направлены на устранение угроз для американских войск. В частности, целями стали места запуска ракет и иранские катера, которые пытались устанавливать мины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы атаковали военные объекты на юге Ирана.

    Иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары.

    Газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    25 мая 2026, 12:24 • Новости дня
    Военные Ирана заявили о намерении применить новейшие комплексы ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Для эффективного отражения возможных атак Тегеран планирует ввести в строй передовые зенитные комплексы в условиях продолжающейся американской блокады иранских портов.

    Исламская республика намерена использовать передовые средства противовоздушной обороны для отражения возможных ударов, передает РИА «Новости».

    Командующий центральным штабом вооруженных сил страны «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи подчеркнул: «Противник не раз утверждал, что уничтожил часть нашего военного потенциала, в том числе в морской, воздушной и ракетной сферах, однако на поле боя мы всегда демонстрировали, что потенциал остался».

    Военачальник также выразил надежду на успешное применение новых систем для эффективного противодействия угрозам. Кроме того, он указал на непрерывный процесс модернизации национальных вооружений.

    США и Израиль 28 февраля атаковали иранскую территорию, что привело к гибели более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов.

    Хотя активные боевые действия не возобновились, американская сторона организовала блокаду портов Ирана. В настоящее время государства при посредничестве Пакистана разрабатывают меморандум об окончательном урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления американских ударов.

    Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия пригрозил открытием новых фронтов при повторной агрессии противника.

    Командующий Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи заявил о готовности задействовать всю мощь вооруженных сил для решительного ответа.

    25 мая 2026, 11:48 • Новости дня
    Repubblica: ЕС разблокирует Ормузский пролив при четырех условиях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская коалиция стран по разблокировке Ормузского пролива готова приступить к операции по обеспечению безопасности судоходства при выполнении четырех ключевых условий, сообщила в понедельник газета Repubblica.

    Европейская коалиция готова начать операцию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что миссия стартует только при условии достижения устойчивого перемирия между Вашингтоном и Тегераном.

    «Четыре условия для выполнения миссии. Европейцы готовы предпринять действия по обеспечению безопасности Ормузского пролива. Контакты между основными партнерами – Францией, Британией, Германией и Италией – активизировались со вчерашнего дня. Тральщики и крейсеры уже направляются в Персидский залив», – сообщает итальянская пресса.

    Первым требованием называется официальное согласие США на присутствие европейских сил. Вторым условием является одобрение иностранной миссии со стороны Ирана. Третья проблема заключается в необходимости политической поддержки ООН. Четвертый пункт касается получения одобрения парламентов, в первую очередь Италии и Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководители оборонных ведомств около 40 государств согласовали военную миссию по разблокировке Ормузского пролива.

    Президент США заявил о достижении договоренностей с Ираном для возобновления судоходства.

    Правительство Италии перебросило два тральщика в ближневосточный регион для поиска морских мин.

    26 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Трамп потребовал от Ирана уничтожить обогащенный уран под контролем США
    Tекст: Антон Антонов

    Запасы иранского обогащенного урана должны быть ликвидированы на месте в Иране, в США или вывезены для уничтожения за границу под надзором американских профильных ведомств, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Обогащенный уран («Ядерная пыль!») будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что свидетелями должны стать представители комиссии по атомной энергии США или ее аналога. Данные шаги предлагается провести совместно и по согласованию с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти заявили, что запланировали уничтожение запасов высокообогащенного иранского урана после их передачи.

    При этом Вашингтон не поддержал инициативу Москвы по перемещению данного ядерного топлива в Россию.

    Тегеран подтвердил непрерывную связь с российской стороной для координации дипломатического процесса.

    26 мая 2026, 00:19 • Новости дня
    Reuters сообщило об увеличении Индией закупок нефти в Африке и Латинской Америке

    Tекст: Антон Антонов

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы нарастили импорт нефти из государств Латинской Америки и Африки на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока, сообщает Reuters.

    Проблемы с логистикой возникли из-за того, что конфликт между Израилем, США и Ираном ограничил судоходство в Ормузском проливе. До начала эскалации в конце февраля Индия, занимающая третье место в мире по импорту нефти, закупала большую часть сырья в ближневосточном регионе, передает Reuters.

    В апреле и мае индийские заводы увеличили импорт из Венесуэлы, Бразилии, Анголы и Нигерии для покрытия дефицита. При этом страна продолжила закупать российскую нефть, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Kpler. В прошлом месяце Индия пропустила закупки из Ирака из-за остановки экспорта, но впервые за семь лет получила иранскую нефть благодаря временному разрешению Вашингтона.

    Нью-Дели сократил импорт из России примерно на 29,4% по сравнению с мартом, до 1,6 млн баррелей в сутки, так как компания Nayara Energy закрыла свой завод на техническое обслуживание. Однако в мае ожидается поступление около 1,9 млн баррелей российской нефти в сутки.

    В целом в апреле Индия импортировала 4,57 млн баррелей нефти в день, что на 15,5% меньше, чем годом ранее.

    Импорт из ОАЭ вырос в апреле до 669,7 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 230,6 тыс. в марте, поставки из Саудовской Аравии остались на уровне около 619,5 тыс. баррелей. ОАЭ и Саудовская Аравия – единственные производители в Персидском заливе, имеющие трубопроводы в обход Ормузского пролива.

    Россия осталась главным поставщиком нефти в Индию, за ней следуют ОАЭ и Саудовская Аравия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сообщалось, что в Ормузском проливе из-за ближневосточного конфликта застряли около 40 судов со стратегическими грузами для Индии. В начале мая индийский супертанкер Sarv Shakti предпринял попытку прохода через эту заблокированную акваторию.

    На фоне высоких рисков нехватки сырья Нью-Дели возобновил закупки российской нефти.

    26 мая 2026, 02:38 • Новости дня
    Госдеп сообщил об обсуждении Лавровым и Рубио Украины и Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине, двусторонние связи и обстановку вокруг Ирана, сообщил официальный представитель Госдепа Томми Пиготт.

    «Госсекретарь США Марко Рубио переговорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по запросу министра. Стороны обменялись взглядами на российско-украинскую войну, двусторонние отношения и ситуацию в Иране», – приводит слова Пиготта РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров предупредил американского коллегу о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    В начале мая руководители внешнеполитических ведомств обсудили двустороннее взаимодействие и иранскую проблематику.

    25 мая 2026, 10:41 • Новости дня
    Иранские власти заявили об открытии 40% аэропортов

    Tекст: Мария Иванова

    В Иране возобновили работу 20 воздушных гаваней, что составляет почти половину от их общего числа.

    Организация гражданской авиации Ирана объявила об открытии 40% аэропортов страны, передает ТАСС. Соответствующее заявление ведомства прозвучало в эфире местного канала Al Alam.

    К настоящему моменту свою деятельность возобновили 20 аэропортов Исламской республики. Это составляет около 40% от всех воздушных гаваней государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Ирана возобновили работу столичных аэропортов Мехрабад и имени Имама Хомейни.

    Иранская гражданская авиация выполнила первые международные рейсы в Медину и Стамбул. Авиакомпания Mahan Air отправила пассажирский самолет из Тегерана в Москву.

    25 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о контактах с Россией по переговорам с США

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран поддерживает непрерывную связь с Москвой для координации дипломатического процесса и выстраивания дальнейшего диалога с Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подтвердил плотное взаимодействие стран, передает РИА «Новости». Накануне дипломаты провели встречу с российским и китайским послами.

    «Мы находимся на постоянной связи с Россией и Китаем по поводу переговоров. Вчера прошла важная встреча замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Тахт-Раванчи с послами России и Китая в Тегеране, стороны рассмотрели последние события дипломатического процесса между Ираном и США», – сказал он.

    Ранее российская сторона предлагала забрать обогащенный уран для безопасного хранения. Американские власти пока отказываются принимать эту инициативу.

    Руководитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уточнял, что судьба ядерных материалов будет обсуждаться совместно с Москвой. Дискуссия начнется только после старта предметного диалога между Тегераном и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пока не согласился на российское предложение о вывозе обогащенного ядерного топлива.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи анонсировал консультации с Москвой по вопросу вывоза урана после возобновления диалога с США

    В конце апреля иранский министр посетил российскую столицу для обсуждения переговоров между Исламской республикой и Соединенными Штатами.

    25 мая 2026, 23:32 • Новости дня
    Tasnim заявило о распоряжении властей Ирана снять ограничения на доступ к Сети

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил возобновить полноценную работу интернета, которая практически полностью отсутствовала в стране на протяжении последних 86 дней, сообщил источник в министерстве связи.

    По данным Tasnim, Пезешкиан направил соответствующий документ в министерство связи некоторое время назад. Документ содержит распоряжение «о возвращении доступа в интернет к состоянию» периода конца 2025 года и начала 2026 года, передает ТАСС.

    Международная служба мониторинга NetBlocks сообщала, что свободный доступ к Сети на территории государства практически полностью отсутствует уже более 86 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля власти Ирана восстановили доступ к поисковой системе Google.

    До начала конфликта с США и Израилем местные власти подготовились к изоляции от Глобальной паутины.


    25 мая 2026, 11:08 • Новости дня
    МИД Ирана сообщил о проблемах с визой США для участия в заседании СБ ООН

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель иранской дипломатии не сможет присутствовать на ближайшем заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке из-за возникших сложностей с получением американских въездных документов.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пропустит предстоящее заседание Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи пояснил, что основной причиной такого решения стали трудности с оформлением визы США.

    По словам дипломата, поездка руководителя министерства в Соединенные Штаты окончательно отменена.

    «Принимая во внимание настоящие условия, визит не состоится, поскольку мы столкнулись с проблемой, связанной с американской визой. Заседание, я думаю, состоится завтра и послезавтра, поэтому визит не состоится», – подчеркнул Багаи в ходе специального брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году власти США ограничили передвижение главы МИД Ирана по Нью-Йорку во время мероприятий ООН.

    Месяцем ранее Аббас Аракчи отправился в дипломатическое турне для обсуждения путей урегулирования противостояния с Вашингтоном. Позже иранский министр объяснил провал первого этапа двустороннего диалога чрезмерными требованиями американской стороны.

    25 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин обсудил с королем Бахрейна кризис вокруг Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонной беседы президент России Владимир Путин с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой подтвердили курс на укрепление сотрудничества и призвали к дипломатическому урегулированию иранского кризиса, сообщила пресс-служба Кремля.

    О состоявшемся телефонном разговоре Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой сообщил Кремль на платформе Max. Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание положению вокруг Ирана.

    В ходе беседы был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Стороны выразили готовность развивать контакты по всем этим направлениям.

    Отдельным блоком прошел обмен оценками по кризисной ситуации вокруг Ирана. «Подчеркнута необходимость скорейшего достижения политико-дипломатического урегулирования кризисной ситуации вокруг Ирана при безусловном учете интересов всех государств региона», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа по телефону обсудили резкую эскалацию ситуации вокруг Ирана.

    До этого Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на развитие сотрудничества между двумя государствами в экономике, инвестициях и культурной сфере.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о поддержке Владимиром Путиным политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Ирана и о его контактах с лидерами стран Персидского залива.


    25 мая 2026, 16:17 • Новости дня
    Пакистан сообщил о близости соглашения Ирана и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командующий Вооруженными силами Пакистана Асим Мунир провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине, в ходе которых подтвердил, что Тегеран и Вашингтон вскоре могут прийти к компромиссу.

    Информацию о ходе встречи опубликовало Министерство иностранных дел Китая, передает ТАСС.

    «Мунир рассказал о последних событиях в ходе посреднических усилий (Пакистана) по (урегулированию) конфликта между Ираном и США. По его словам, стороны близки к заключению соглашения», – говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

    Ранее газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявлял о выгоде для Ирана при согласии на условия США.

