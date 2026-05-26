США заявили о сохранении перемирия после ударов по Ирану

CENTCOM заявило о сохранении режима прекращения огня между США и Ираном

Tекст: Антон Антонов

«Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания в ходе действующего режима прекращения огня», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Командование подтвердило факт атаки на военные объекты в южной части Ирана. По словам официального представителя, удары носили оборонительный характер и были направлены на устранение угроз для американских войск. В частности, целями стали места запуска ракет и иранские катера, которые пытались устанавливать мины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы атаковали военные объекты на юге Ирана.

Иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары.

Газета Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

