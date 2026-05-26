    26 мая 2026, 01:51 • Новости дня

    Подросток едва не стал членом парламента Нигерии

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в парламент Нигерии Махмуд Садис Буба, выдававший себя за 30-летнего карлика, оказался 16-летним подростком, он претендовал на место в парламенте страны, пишет Оddity Сentral.

    Скандал разгорелся после того, как видео с его предвыборного выступления стало вирусным в социальных сетях. В ролике он говорил, что ему 30 лет, он работал водителем и имеет аттестат о среднем образовании. Свой детский вид он объяснял редкой формой карликовости.

    «Дело не во мне, это идет от людей. Люди призвали меня служить им, и я буду служить», – заявил Буба членам своей партии.

    Однако вскоре в сеть утекли документы, включая свидетельство о рождении и школьные записи, подтверждающие, что Буба родился в 2010 году. Бывший учитель подростка также подтвердил его реальный возраст.

    По законам Нигерии кандидату в парламент должно быть не менее 25 лет. Партия «Всеобщий прогрессивный конгресс» изначально защищала Бубу, но под давлением неопровержимых доказательств отказалась от его защиты. После этого подросток официально объявил о снятии своей кандидатуры с выборов.

    25 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечила принятие 100 законов по Дальнему Востоку и Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    В Народную программу «Единой России» предложили инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики, их сформулировали на круглых столах шестого отчетно-программного форума «Есть результат!» во Владивостоке.

    Секретарь генсовета Владимир Якушев заявил: «Нам важны идеи, которые звучат здесь, потому что это особая территория с огромными возможностями и с задачами, которые требуют нестандартных, точных решений. Это территория, где во многом формируется будущее России».

    Совместно с правительством фракция добилась утверждения около 100 специальных федеральных актов. Среди них выделяется документ о северном завозе, улучшивший снабжение 2,5 млн жителей. Грузопоток по Северному морскому пути планируется довести до 70 млн тонн к 2030 году.

    Вице-премьер Юрий Трутнев отметил опережающие темпы роста Дальнего Востока, которые превосходят среднероссийские показатели почти на 30%. В макрорегионе заработали территории опережающего развития, дальневосточная ипотека и программа предоставления гектаров. Половина финансирования мастер-планов местных городов до 2030 года уже обеспечена.

    Участники дискуссий предложили расширить Восточный полигон, включая БАМ и Транссиб, а также запустить производство новых отечественных самолетов.

    Кроме того, в Мурманске планируется создать международный морской центр, который станет арктическим аналогом образовательного комплекса «Сириус».

    Итоговую программу на пять лет представят в августе.

    25 мая 2026, 14:19 • Новости дня
    В ЛДПР потребовали провести проверку шринкфляции в российских магазинах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий инициировал разбирательство по поводу скрытого уменьшения массы и объема товаров повседневного спроса при сохранении прежних цен.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение к главе ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой проверить производителей и торговые сети на недобросовестную конкуренцию из-за шринкфляции, сообщает ТАСС.

    Он пояснил, что речь идет о скрытом уменьшении веса и объема товаров при сохранении прежней цены.

    «Фракция ЛДПР уже вносила в Госдуму законопроект «О честной цене», чтобы обязать магазины указывать стоимость товара не только за упаковку, но и за понятную единицу измерения – килограмм, литр или 100 г. Однако его отклонили. Поэтому сегодня ЛДПР направляет письмо в ФАС – мы требуем провести проверку товаров на уменьшение массы, объема или его количества в упаковке при той же цене», – сказал Слуцкий.

    В письме подчеркивается, что практика шринкфляции широко распространилась в России и прежде всего затронула товары повседневного спроса. В качестве примеров приводятся случаи, когда упаковки молока с одного литра сокращались до 900–950 мл, сливочного масла – с 200 г до 180 или 150 г, а вес плиток шоколада уменьшался со 100 г до 90 или 75 г.

    По мнению Слуцкого, такая практика вводит покупателей в заблуждение и дает производителям необоснованные конкурентные преимущества. Он сослался на данные Роскачества, согласно которым в 2023 году до 90% опрошенных потребителей замечали уменьшение веса или объема товаров. Парламентарий попросил ФАС оценить действия производителей продовольственных и непродовольственных товаров, а также розничных сетей на предмет признаков недобросовестной конкуренции и дать правовую оценку практике скрытого уменьшения упаковок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в России усилился тренд на уменьшение среднего веса упаковки продуктов, а во втором квартале средний вес снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    25 мая 2026, 22:56 • Видео
    Самая приятная женщина США уходит в отставку

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    25 мая 2026, 11:49 • Новости дня
    Медведев: Пашинян взял курс на разрыв с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев прокомментировал внешнеполитический вектор Еревана, передает РИА «Новости». Политик отметил, что армянский лидер не оценил братскую помощь Москвы.

    «Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной», – сказал Медведев.

    По словам зампреда Совбеза, подобные шаги ставят под угрозу взаимодействие в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Он предупредил, что отказ от участия в саммитах и сближение с врагами России повлекут за собой серьезные последствия, в том числе экономические. Медведев подчеркнул, что премьер-министр толкает родину на путь бандеровской Украины, несмотря на выгоду Еревана от членства в ЕАЭС, отказывается от участия в саммитах союза и собирает в Ереване «мерзких врагов России».

    Ранее армянские власти заморозили свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года премьер-министр назвал выход республики из организации более вероятным сценарием, чем возобновление работы.

    Ранее Дмитрий Медведев предупредил об угрозе утраты выстроенных десятилетиями экономических связей Армении с Россией.

    Замглавы Совбеза указал на неизбежность перехода Еревана на европейские цены на газ из-за сближения с ЕС.

    В начале мая Никол Пашинян выразил желание сделать свою страну полноправным членом Евросоюза.

    25 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Боевые расчеты дронов группировки «Восток» подключились к российским спутникам
    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев доложил министру обороны Андрею Белоусову о подключении БПЛА к российским спутниковым станциям, сообщает Минобороны.

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел рабочее совещание на одном из пунктов управления группировки войск «Восток». В ходе визита глава ведомства заслушал доклады командования о ходе выполнения боевых задач, следует из сообщения Минобороны в Max. Внимание уделили вопросам интеграции современных технологий в войсках.

    Командующий группировкой войск «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил Белоусову о проведении комплекса мероприятий по подключению расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки.

    Начальник управления войск беспилотных систем доложил о кратном увеличении расчетов операторов дронов.

    25 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    МИД анонсировал системные удары по объектам в Киеве после теракта в Старобельске
    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское внешнеполитическое ведомство заявило о переходе к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве после теракта ВСУ в Старобельске.

    В сообщении на сайте МИД подчеркнуто, что решение связано с атакой украинских войск на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске.

    «Совершенная ВСУ в ночь на 22 мая с использованием БПЛА кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛНР) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей», – говорится в заявлении.

    «Хунта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир своё грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права», – подчеркивает МИД.

    В ведомстве отметили  грубое нарушение положений Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов, предусматривающих защиту мирных жителей в условиях вооруженных конфликтов, а также Конвенции о правах ребёнка 1989 года и других ключевых норм международного права.

    «Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве», – заявляет МИД. По сообщению ведомства, удары будут наноситься по местам проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, отвечающих за поставки комплектующих, разведданные и целеуказание. Отдельно подчеркнуто, что удары предусмотрены и по центрам принятия решений, и по командным пунктам.

    В ведомстве обратили внимание, что перечисленные объекты рассредоточены по всему Киеву. В связи с этим иностранным гражданам, включая сотрудников дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендовано как можно скорее покинуть город, а жителям украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры киевских властей.

    В понедельник МИД объявил о подготовке заявления по ответным ударам по Киеву.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    Президент России Владимир Путин связал эту атаку с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    25 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    Разработан новейший артиллерийский комплекс «Цитадель» против дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты создали зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», предназначенный для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Отечественные инженеры завершили разработку нового оружия для борьбы с дронами, передает Telegram-канал Ростеха.

    Премьера 30-миллиметрового комплекса состоится на Международном форуме по безопасности, который пройдет в подмосковной «Лайв Арене» с 26 по 29 мая под эгидой Совета безопасности России.

    Система предназначена для уничтожения мультикоптеров и беспилотников самолетного типа. «Цитадель» использует снаряды со шрапнельной начинкой и дистанционным взрывателем. Умная автоматика сама рассчитывает идеальную точку подрыва на основе траектории полета цели. Благодаря этому расход боеприпасов существенно снижается по сравнению с традиционными аналогами.

    «Цитадель» имеет как оптико-электронную, так и радиолокационную системы обнаружения и сопровождения беспилотников противника», – рассказали в госкорпорации. Оптический канал функционирует в видимом и инфракрасном диапазонах. Установка отличается высокой степенью автоматизации на всех этапах работы – от поиска угрозы до ее ликвидации. Заявленные характеристики уже получили подтверждение в реальных условиях эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные задействовали зенитный пушечный комплекс «Цитадель» для защиты от беспилотников в зоне спецоперации.

    Ранее госкорпорация «Ростех» представила новейший 30-миллиметровый снаряд с дистанционно-управляемым взрывателем для борьбы с дронами.

    В январе войска получили на вооружение новые автоматизированные комплексы «Зубр» для противодействия беспилотным аппаратам.

    25 мая 2026, 17:21 • Новости дня
    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендуется как можно скорее покинуть Киев, заявил МИД России.

    Жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    «Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    В министерстве подчеркнули, что указанные объекты рассредоточены по всему городу.

    Ранее МИД анонсировал системные удары по ВПК Украины после теракта в Старобельске.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    25 мая 2026, 09:59 • Новости дня
    Сын российского миллиардера попал в рехаб после пьяного ДТП

    Tекст: Вера Басилая

    Сын нижегородского миллиардера Сергей Корнилов – младший после аварии и скандала сообщил о прохождении реабилитации и публично попросил прощения за свои поступки.

    Сергей Корнилов – младший опубликовал видеообращение с публичными извинениями, передает Lenta.ru со ссылкой на Mash. Юноша признался: «Я оказался в реабилитационном центре для алкоголиков».

    Молодой человек добавил, что его резкие высказывания после инцидента не являются истиной, и он так совершенно не считает. Нарушитель попросил прощения у общественности и выразил искреннее сожаление о своем поступке.

    Ранее нетрезвый водитель потерял управление автомобилем Mercedes-Benz SL и протаранил несколько машин. Скрывшись с места происшествия, он отправился пить вино в одно из городских кафе.

    Находясь в заведении, виновник аварии записал видеоролик, где назвал россиян отребьем. После резонансного скандала семья полностью открестилась от дебошира.

    Молодой человек за рулем элитного кабриолета Mercedes протаранил две иномарки в центре Нижнего Новгорода.

    Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении отказавшегося от медосвидетельствования автомобилиста.

    В Москве произошло столкновение автомобилей Porsche и Voyah, принадлежащего бывшему футболисту «Спартака» Александру Прудникову. Водитель Porsche отказался от медосвидетельствования.

    25 мая 2026, 08:59 • Новости дня
    Минюст Казахстана отказался исполнять решение суда против Газпрома

    Tекст: Мария Иванова

    Попытка взыскать с российской корпорации почти 1,5 млрд долларов по иску «Нафтогаза» потерпела неудачу, поскольку арбитражный спор не имеет никакого отношения к юрисдикции Астаны, отметил министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев.

    Астана не будет исполнять решение суда Международного финансового центра, признавшего вердикт швейцарского арбитража по иску украинского «Нафтогаза» к российскому Газпрому на сумму более 1,4 млрд долларов, передает ТАСС.

    «Республика Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ней правовой связи. Так, правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем рассматриваемое решение суда МФЦА не будет исполнено на территории Казахстана», – заявил министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

    Глава ведомства пояснил, что в деле нет связи с местной юрисдикцией. Российская корпорация не является участником центра, а сама спорная сделка совершалась за его пределами. Кроме того, стороны не договаривались передавать дело на рассмотрение в Астану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Международного финансового центра «Астана» постановил взыскать с Газпрома более 1,4 млрд долларов в пользу украинского «Нафтогаза».

    Ранее швейцарский суд обязал российскую компанию выплатить эту сумму по транзитному контракту.

    Арбитражный суд Петербурга полностью запретил украинской стороне добиваться исполнения иностранных судебных решений.

    25 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Стартовало электронное предварительное голосование «Единой России»

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование, отбор кандидатов для участия в предстоящих выборах депутатов начался на специализированном портале.

    Принять участие в процедуре электронного предварительного голосования могут граждане, авторизованные через портал госуслуг, а жители Москвы также могут проголосовать на сайте мэра Москвы.

    «Годы проведения предварительного голосования показали – люди доверяют такому способу отбора кандидатов. Об этом говорят и цифры: сегодня в нашей системе уже более 10 млн избирателей», – подчеркнул секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Он добавил, что регистрация продлится до 29 мая, а само электронное голосование завершится 31 мая.

    Для защиты от внешнего вмешательства ключи шифрования блокчейна разделили на четыре части. Их хранителями стали сенатор Александр Карелин, медсестра Людмила Болилая, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и глава Фонда информационной демократии Илья Массух. За ходом процесса круглосуточно следят профильные ситуационные центры.

    Конкурс среди участников достигает 12 человек на место. Заявки подали 630 ветеранов спецоперации, которым по правилам процедуры добавят 25% к итоговому результату. По словам экспертов, техническая легитимность системы находится на стабильно высоком уровне.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев ранее анонсировал масштабное обновление состава думской фракции.

    Герой России Людмила Болилая подала заявку на участие в предварительном голосовании.

    В начале марта федеральный организационный комитет провел первое заседание по подготовке к процедуре отбора кандидатов.

    25 мая 2026, 11:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил потерю самолетом ВВС Британии сигнала GPS возле России

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация с потерей самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала решается крайне просто: Прибалтике нужно запретить пролет украинских БПЛА через свою территорию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее газета The Times сообщила, что самолет Королевских ВВС, на борту которого находился Джон Хили, подвергся воздействию средств РЭБ.

    «Европейские самолеты регулярно летают близ российской границы. Дополнительную напряженность создает и то, что Украина использует воздушное пространство стран Прибалтики для нанесения ударов по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его оценкам, в этих условиях сохранять сигнал GPS над пограничной территорией между РФ и прибалтийскими республиками значило бы содействовать противнику в наведении дронов на российские военные и гражданские объекты. «Поэтому руководством нашей страны предпринимаются определенные меры защиты», – добавил собеседник.

    Впрочем, оговорился Кнутов, говорить однозначно, что британский борт попал под воздействие комплексов РЭБ, не стоит. «Но даже если это и стало причиной потери самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала, то случившееся свидетельствует об одном: ЕС и НАТО не надо разрешать украинским БПЛА пролетать через территорию Прибалтики», – подчеркнул спикер.

    Как полагает собеседник, британские СМИ неслучайно раздули ситуацию с инцидентом. «Задача – нагнетать обстановку, чтобы увеличивать военные расходы, а также отвлекать внимание британцев от проблем в правительстве», – уточнил Кнутов, напомнив, что премьер-министра Кира Стармера призывают уйти в отставку.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. Он иронично отметил, что это стало доброй традицией: как только рейтинги очередного британского министра обороны падают и ему надо бороться за свой пост, Россия начинает «блокировать сигналы его самолета у своих границ».

    Эксперт в этой связи напомнил о материале той же The Times за март 2024 года, когда Россия якобы «блокировала сигнал самолета министра обороны Британии Гранта Шаппса». «Через месяца три этот Шаппс был с треском уволен. Видимо, Хили понимает, что с приходом нового премьера (а этот вопрос уже не за горами) ему тоже придется защищать свой пост. Вот и давай летать возле границ России», – написал Корнилов в своем Telegram-канале.

    «В условиях, когда над Прибалтикой в нашу сторону летят военные дроны, мы, конечно, должны блокировать GPS-сигналы любых военных летательных аппаратов возле наших границ. А Хили со своими дружками летел на военном, а не на гражданском самолете! Хорошо еще, что его за вражеский БПЛА не приняли», – подчеркнул политолог.

    Ранее стало известно, что самолет военно-воздушных сил Британии, на борту которого находился министр обороны Джон Хили, потерял спутниковый сигнал, когда пролетал вблизи территории России. Как сообщает The Times, инцидент произошел 21 мая. Хили возвращался домой после визита в Эстонию, где он встретился с коллегой Ханно Певкуром и проинспектировал британские войска.

    По данным газеты, глушение сигнала произошло в начале пути, когда борт пролетал недалеко от российской границы. Помехи привели к сбоям в работе некоторых элементов приборной панели самолета. Восстановить спутниковый сигнал без полного отключения и перезагрузки систем было невозможно, а сделать это в воздухе технически нельзя. В результате пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения.

    Собеседники The Times назвали сбой в работе GPS очень редкой ситуацией. В оборонных кругах королевства считают Россию виновной в происшествии. Впрочем, издание отмечает: пока неясно, был ли самолет министра намеренной целью атаки РЭБ или же борт случайно попал в зону действия глушилок. Официального заявления на этот счет газета не приводит.

    Источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза заявил, что проблемы с работой систем глобального позиционирования в европейском воздушном пространстве давно стали привычным явлением, о котором заранее предупреждают пилотов. «Конкретно эстонские авиационные власти еще 13 мая предупреждали, что во всем воздушном пространстве страны возможны помехи или подменные сигналы спутниковой системы GNSS», – уточнил он.

    Напомним, на минувшей неделе Минобороны Британии сообщило, что британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint дважды за прошлый месяц был перехвачен российскими истребителями над Черным морем. В одном эпизоде российский Су-35, маневрируя, приблизился к британскому самолету на близкое расстояние, что привело к срабатыванию аварийных систем и отключению автопилота RC-135.

    В другом случае Су-27 выполнил шесть проходов перед британским самолетом, приближаясь на расстояние около шести метров от его носа. Минобороны Соединенного Королевства сочло, что это самый опасный эпизод с российской стороны с 2022 года. Однако, как отметил военкор Александр Коц, Лондон почему-то стыдливо обходит ключевой вопрос. «А что, собственно, британский стратегический разведчик делает у российских берегов?» – написал он.

    25 мая 2026, 12:56 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт на прибывшем из Бельгии в Ленобласть газовозе

    Tекст: Вера Басилая

    Водолазы нашли закрепленные на подводной части газовоза «Аррхениус», прибывшем из Бельгии в Ленобласть, взрывные устройства массой около семи килограммов каждое, сообщили в ЦОС ФСБ.

    Сотрудники правоохранительных органов сорвали подрыв судна «Аррхениус», передает РИА «Новости».

    Газовоз пришвартовался в порту Усть-Луга для загрузки перед отправкой в турецкий Самсун. Во время осмотра подводной части корпуса специалисты выявили прикрепленные магнитами посторонние предметы.

    «Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, Министерством обороны и Росгвардией предотвращен террористический акт на судне «Аррхениус»», – сообщили в ведомстве.

    Взрывотехники установили, что найденные изделия являются морскими магнитными минами промышленного производства, предположительно изготовленными в одной из стран НАТО.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывных устройств. Представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что минирование не могло произойти в российских водах, поскольку перед рейсом газовоз более суток простоял на якорной стоянке в бельгийском Антверпене.

    Ранее Следственный комитет раскрыл детали мартовской атаки беспилотников на российский газовоз «Арктик Метагаз».

    До этого специалисты по морской безопасности подготовили отчет о минировании заходящих в порты России коммерческих судов.

    Летом прошлого года мощный взрыв произошел на регулярно посещающем Усть-Лугу танкере Vilamoura.

    25 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Банк России заявил о необходимости избавления от карт Mastercard и Visa
    Tекст: Вера Басилая

    Карты международных систем Mastercard и Visa должны окончательно покинуть российский рынок, поскольку они перестали обеспечивать необходимый функционал, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    «В отношении карт международной платежной системы у нас позиция, что, конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка. Они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали», – подчеркнула представитель регулятора.

    «В отношении карт международной платежной системы у нас позиция, что, конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка. Они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали», – подчеркнула представитель регулятора.

    По словам Бакиной, доля международных платежных систем на российском рынке в настоящее время составляет менее 17%. При этом отечественный платежный сектор демонстрирует высокую устойчивость и успешно адаптируется к современным экономическим вызовам.

    В январе текущего года в Госдуме предупредили о росте рисков использования карт международных платежных систем.

    В конце прошлого года Банк России обсудил с кредитными организациями возможное отключение Visa и Mastercard.

    Осенью прошлого года регулятор пообещал сохранить работоспособность просроченного пластика ради удобства граждан.

    25 мая 2026, 08:20 • Новости дня
    ЕС разочаровался в новом премьере Венгрии из-за России
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытки Евросоюза избавиться от влияния Виктора Орбана обернулись провалом, поскольку новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя, пишет газета Die Weltwoche.

    Новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр не стал подчиняться антироссийским требованиям европейских властей, сообщает газета Die Weltwoche.

    Издание отмечает сходство политических взглядов нынешнего и бывшего лидеров страны. «До высокопоставленных лиц ЕС постепенно начинает доходить, что новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого. <…> Мадьяр их разочаровал», – говорится в публикации.

    Журналисты подчеркивают отсутствие русофобии у действующего премьер-министра. Политик напомнил европейским коллегам о неизменности географического положения России и заявил о неизбежном возвращении Европы к закупкам российского газа после окончания конфликта на Украине.

    Подобная риторика перечеркнула радость европейских бюрократов от смены власти в Будапеште. Авторы статьи предрекают чиновникам горькое разочарование от постоянного вмешательства в чужие избирательные процессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Венгрии избрал Петера Мадьяра новым премьер-министром страны.

    Внешнеполитический курс нового лидера сильно расходится с позицией Брюсселя.

    Политик предрек возобновление закупок российского газа европейскими странами после завершения украинского конфликта.

    25 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Лавров на примере заправки самолета рассказал о продолжении колонизации Африки Западом
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости полной деколонизации Африки, отметив, что зависимость от транснациональных корпораций приводит к ситуациям, когда суверенные государства континента не могут даже заправить самолеты официальных делегаций на международных форумах.

    Он привел пример, когда транснациональные корпорации, контролирующие топливную инфраструктуру, фактически блокируют обслуживание официальных делегаций на международных форумах, передает ТАСС.

    «Бывает, когда мы приезжаем на Африканский континент на официальные мероприятия Группы двадцати, других международных форумов, если вдруг требуется хоть какое-то изменение маршрута, суверенное африканское государство, не только африканское, есть такие примеры и в Латинской Америке, принимая официальных гостей на международные многосторонние мероприятия, оказывается не в состоянии помочь главе официальной делегации заправить свой самолет, потому что в большинстве стран заправки принадлежат транснациональным корпорациям, которые базируются в бывших колониальных странах и которые не получают никаких указаний ни от кого, кроме от своих столиц», – сказал министр.

    По его словам, именно это свидетельствует о том, что пространство для борьбы за полную деколонизацию по-прежнему остается, и в этом вопросе Россия и африканские страны выступают солидарно.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что Запад проигнорировал требование Африки о репарациях за колониализм.

