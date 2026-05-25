В Британии девять человек пострадали при наезде на зрителей во время гонок

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел в день открытия опасных мотоциклетных заездов на острове Мэн в Ирландском море. Организаторы мероприятия сообщили, что авария случилась в ходе первой сессии свободных заездов, передает РИА «Новости».

«В 15.30 мск был поднят красный флаг в связи с инцидентом, произошедшим во время первой сессии свободных заездов в ходе Isle of Man TT-2026… Было установлено, что восемь зрителей нуждаются в медицинской помощи. Все они находятся в сознании и были госпитализированы», – отмечается в заявлении организаторов в социальных сетях.

Помимо восьми зрителей, травмы ног получил сам мотоциклист, которого также доставили в больницу. После этого происшествия соревнования были временно приостановлены.

Отмечается, что Isle of Man TT проводятся с 1907 года и считаются одними из самых опасных в мире. Замкнутая трасса длиной почти 40 километров имеет более 200 поворотов, перепады высот и участки с ограниченной видимостью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года в Австралии гоночный автомобиль сбил девять зрителей за пределами трассы.

Летом во Франции в результате вылета машины в толпу на Ралли-де-ла-Фурм погибли три человека.

Весной в Чехии участник соревнований по мотокроссу врезался в группу болельщиков.