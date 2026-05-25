    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву
    Лавров на примере заправки самолета рассказал о продолжении колонизации Африки Западом
    Единственный парусник Украины получил повреждения после взрыва в Одессе
    Из-за ИИ в моду вошли опечатки и орфографические ошибки
    Путин подписал закон о защите исторической правды
    Путин разрешил привлекать ВС России для защиты арестованных за рубежом россиян
    Сотрудники атакованного колледжа в Старобельске попали в базу «Миротворца»
    Иран выразил готовность вывезти высокообогащенный уран в Китай
    Во Франции вандалы осквернили мемориал Второй мировой войны с танком США
    25 мая 2026, 20:25 • Новости дня

    В России предложили оплачивать проезд в общественном транспорте на остановках
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общественный совет при Минтрансе России предложил внедрить по всей стране систему предварительной оплаты проезда в общественном транспорте по QR-кодам, размещенным на остановках.

    В совете уточнили, что такой механизм должен упростить посадку в транспорт и сделать процесс оплаты более удобным, передает РИА «Новости».

    Первая озвученная инициатива связана с идеей члена комиссии по развитию пассажирских перевозок Киры Доросевой. «В числе частных практических решений для удобства оплаты проезда на общественном транспорте Кира Доросева предложила ввести предварительную оплату проезда в виде QR-кодов на остановках», – рассказали в пресс-службе.

    В совете отметили, что сегодня цифровые сервисы, такие как оплата по геопозиции или QR-коду, работают разрозненно. Именно поэтому в Общественном совете выступили за интеграцию всех действующих цифровых инструментов в единую систему. В качестве возможной платформы называют «единое облако льгот», оплату через мессенджер Max и систему цифровых двойников транспорта.

    Разработанная Минтрансом России в 2022 году технология оплаты по геопозиции уже действует в Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Курске и Костроме, а к 2030 году ее планируют распространить на 250 городов страны.

    Ранее Центробанк решил ввести единый QR-код для любых платежей.

    25 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    МИД анонсировал системные удары по объектам в Киеве после теракта в Старобельске
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское внешнеполитическое ведомство заявило о переходе к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве после теракта ВСУ в Старобельске.

    В сообщении на сайте МИД подчеркнуто, что решение связано с атакой украинских войск на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске.

    «Совершенная ВСУ в ночь на 22 мая с использованием БПЛА кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛНР) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей», – говорится в заявлении.

    «Хунта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир своё грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права», – подчеркивает МИД.

    В ведомстве отметили  грубое нарушение положений Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов, предусматривающих защиту мирных жителей в условиях вооруженных конфликтов, а также Конвенции о правах ребёнка 1989 года и других ключевых норм международного права.

    «Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве», – заявляет МИД. По сообщению ведомства, удары будут наноситься по местам проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, отвечающих за поставки комплектующих, разведданные и целеуказание. Отдельно подчеркнуто, что удары предусмотрены и по центрам принятия решений, и по командным пунктам.

    В ведомстве обратили внимание, что перечисленные объекты рассредоточены по всему Киеву. В связи с этим иностранным гражданам, включая сотрудников дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендовано как можно скорее покинуть город, а жителям украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры киевских властей.

    В понедельник МИД объявил о подготовке заявления по ответным ударам по Киеву.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    Президент России Владимир Путин связал эту атаку с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    25 мая 2026, 17:21 • Новости дня
    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендуется как можно скорее покинуть Киев, заявил МИД России.

    Жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    «Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    В министерстве подчеркнули, что указанные объекты рассредоточены по всему городу.

    Ранее МИД анонсировал системные удары по ВПК Украины после теракта в Старобельске.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    25 мая 2026, 22:56 • Видео
    Самая приятная женщина США уходит в отставку

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    25 мая 2026, 11:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил потерю самолетом ВВС Британии сигнала GPS возле России
    @ Mike Schmidt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация с потерей самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала решается крайне просто: Прибалтике нужно запретить пролет украинских БПЛА через свою территорию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее газета The Times сообщила, что самолет Королевских ВВС, на борту которого находился Джон Хили, подвергся воздействию средств РЭБ.

    «Европейские самолеты регулярно летают близ российской границы. Дополнительную напряженность создает и то, что Украина использует воздушное пространство стран Прибалтики для нанесения ударов по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его оценкам, в этих условиях сохранять сигнал GPS над пограничной территорией между РФ и прибалтийскими республиками значило бы содействовать противнику в наведении дронов на российские военные и гражданские объекты. «Поэтому руководством нашей страны предпринимаются определенные меры защиты», – добавил собеседник.

    Впрочем, оговорился Кнутов, говорить однозначно, что британский борт попал под воздействие комплексов РЭБ, не стоит. «Но даже если это и стало причиной потери самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала, то случившееся свидетельствует об одном: ЕС и НАТО не надо разрешать украинским БПЛА пролетать через территорию Прибалтики», – подчеркнул спикер.

    Как полагает собеседник, британские СМИ неслучайно раздули ситуацию с инцидентом. «Задача – нагнетать обстановку, чтобы увеличивать военные расходы, а также отвлекать внимание британцев от проблем в правительстве», – уточнил Кнутов, напомнив, что премьер-министра Кира Стармера призывают уйти в отставку.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. Он иронично отметил, что это стало доброй традицией: как только рейтинги очередного британского министра обороны падают и ему надо бороться за свой пост, Россия начинает «блокировать сигналы его самолета у своих границ».

    Эксперт в этой связи напомнил о материале той же The Times за март 2024 года, когда Россия якобы «блокировала сигнал самолета министра обороны Британии Гранта Шаппса». «Через месяца три этот Шаппс был с треском уволен. Видимо, Хили понимает, что с приходом нового премьера (а этот вопрос уже не за горами) ему тоже придется защищать свой пост. Вот и давай летать возле границ России», – написал Корнилов в своем Telegram-канале.

    «В условиях, когда над Прибалтикой в нашу сторону летят военные дроны, мы, конечно, должны блокировать GPS-сигналы любых военных летательных аппаратов возле наших границ. А Хили со своими дружками летел на военном, а не на гражданском самолете! Хорошо еще, что его за вражеский БПЛА не приняли», – подчеркнул политолог.

    Ранее стало известно, что самолет военно-воздушных сил Британии, на борту которого находился министр обороны Джон Хили, потерял спутниковый сигнал, когда пролетал вблизи территории России. Как сообщает The Times, инцидент произошел 21 мая. Хили возвращался домой после визита в Эстонию, где он встретился с коллегой Ханно Певкуром и проинспектировал британские войска.

    По данным газеты, глушение сигнала произошло в начале пути, когда борт пролетал недалеко от российской границы. Помехи привели к сбоям в работе некоторых элементов приборной панели самолета. Восстановить спутниковый сигнал без полного отключения и перезагрузки систем было невозможно, а сделать это в воздухе технически нельзя. В результате пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения.

    Собеседники The Times назвали сбой в работе GPS очень редкой ситуацией. В оборонных кругах королевства считают Россию виновной в происшествии. Впрочем, издание отмечает: пока неясно, был ли самолет министра намеренной целью атаки РЭБ или же борт случайно попал в зону действия глушилок. Официального заявления на этот счет газета не приводит.

    Источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза заявил, что проблемы с работой систем глобального позиционирования в европейском воздушном пространстве давно стали привычным явлением, о котором заранее предупреждают пилотов. «Конкретно эстонские авиационные власти еще 13 мая предупреждали, что во всем воздушном пространстве страны возможны помехи или подменные сигналы спутниковой системы GNSS», – уточнил он.

    Напомним, на минувшей неделе Минобороны Британии сообщило, что британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint дважды за прошлый месяц был перехвачен российскими истребителями над Черным морем. В одном эпизоде российский Су-35, маневрируя, приблизился к британскому самолету на близкое расстояние, что привело к срабатыванию аварийных систем и отключению автопилота RC-135.

    В другом случае Су-27 выполнил шесть проходов перед британским самолетом, приближаясь на расстояние около шести метров от его носа. Минобороны Соединенного Королевства сочло, что это самый опасный эпизод с российской стороны с 2022 года. Однако, как отметил военкор Александр Коц, Лондон почему-то стыдливо обходит ключевой вопрос. «А что, собственно, британский стратегический разведчик делает у российских берегов?» – написал он.

    25 мая 2026, 18:21 • Новости дня
    Путин утвердил новые правила организованного найма мигрантов из Таджикистана
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики для временной работы в России.

    Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, передает «Интерфакс». Сам протокол был подписан в Душанбе 9 октября 2025 года.

    Новые положения предусматривают содействие подготовке граждан Таджикистана по российским программам среднего профессионального образования и профессионального обучения на территориях обеих стран.

    Также закрепляется проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования желающих въехать в Россию граждан Таджикистана на территории республики силами представительства МВД России при участии уполномоченного МВД и подведомственного ему федерального государственного унитарного предприятия. Эти данные будут проверяться в государственной информационной системе миграционного учета на предмет запрета въезда.

    Протокол создает основу для переноса медицинского освидетельствования трудовых мигрантов на территорию Таджикистана. Документ направлен на развитие взаимодействия компетентных органов по соблюдению миграционного законодательства в отношении граждан, привлекаемых по системе организованного набора, и на совершенствование механизмов обеспечения национальной безопасности.

    Кроме того, соглашение дополняется новым участником организованного набора – уполномоченной российской организацией, которая выступит координатором набора и поможет проводить соответствующие мероприятия в Таджикистане.

    Ранее Путин утвердил соглашение о представительствах МВД России и Таджикистана.

    25 мая 2026, 14:51 • Новости дня
    МИД объявил о подготовке заявления по ответным ударам по Киеву

    Захарова: МИД готовит заявление по ответным ударам по Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России в скором времени опубликует специальное заявление, посвященное ответным ударам по украинской столице, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В документе будет содержаться подробное предупреждение для представителей зарубежного дипломатического корпуса, заявила Захарова в эфире Первого канала.

    «В ближайшее время Министерство иностранных дел выступит со специальным заявлением относительно тех ударов, которые в ответ на соответствующие страшные теракты наносились и будут наноситься по Киеву, и предупреждением зарубежного дипкорпуса, которое будет подробнейшим образом изложено в этом заявлении», – цитирует ее ТАСС.

    Ранее ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины, используя баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон».

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек. Президент России Владимир Путин связал эту атаку с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    Кремль заявил о молчании Запада после удара по Старобельску.

    25 мая 2026, 14:07 • Новости дня
    Полностью российский вертолет Ка-226Т совершил первый испытательный полет
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Модернизированный легкий вертолет Ка-226Т с новейшим российским двигателем ВК-650В впервые поднялся в небо, успешно выполнив двадцатиминутный полет с маневрами, сообщил Минпромторг.

    «Импортозамещенный вертолет Ка-226Т совершил первый полет. Холдинг «Вертолеты России» начал летные испытания импортозамещенного вертолета Ка-226Т с новым отечественным двигателем ВК-650В разработки Объединенной двигателестроительной корпорации», – говорится в сообщении на сайте Минпромторга. Легкая многоцелевая машина выполнила рулежку и висение с маневрами над взлетной площадкой.

    Во время полета проверили устойчивость и управляемость вертолета, а также нагрузки на основные агрегаты в горизонтальном полете с несколькими разворотами. Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков подчеркнул, что модульная конструкция и российский двигатель сделали вертолет универсальным, маневренным и безопасным, а соосная система обеспечила устойчивость и простоту эксплуатации. Он добавил, что полностью отечественная машина гарантирует технологическую независимость и открывает новые перспективы для санитарной, спасательной и патрульной авиации.

    В министерстве уточнили, что конструкторское бюро НЦВ Миля и Камова провело работы по импортозамещению Ка-226Т без существенных изменений фюзеляжа. Помимо нового двигателя, вертолет получил модернизированные авионику и систему управления, обновленную бортовую кабельную сеть и другие компоненты российского производства. Замглавы Ростеха Владимир Артяков сообщил, что полет продолжался 20 минут, а силовая установка отработала штатно, показав надежное сопряжение со всеми системами, и выразил уверенность в высокой востребованности доработанной машины в России и за рубежом.

    Ка-226Т способен перевозить грузы и пассажиров, выполнять патрулирование, поисково-спасательные и медико-эвакуационные задачи. Модульная схема позволяет перестроить вертолет в нужную конфигурацию за 45 минут. Машина рассчитана на эксплуатацию на небольших площадках, включая малотоннажные суда, отличается высокой маневренностью при полетах в городской застройке и может работать в широком диапазоне климатических условий.

    Ранее самолет «Байкал» успешно завершил тестовый полет с новым двигателем.

    В ноябре ОДК предложила двигатель ВК-650В для замены аналогов на зарубежных вертолетах.

    В декабре легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650В совершил свой первый испытательный полет.

    25 мая 2026, 14:02 • Новости дня
    ЦБ оспорил в суде ЕС механизм поддержки Украины за счет активов России
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Банк России обратился в Общий суд Евросоюза, чтобы обжаловать механизм использования суверенных средств для финансовой помощи Киеву.

    Центробанк подал заявление в Общий суд Евросоюза в Люксембурге, оспаривая нормативный акт о передаче активов на поддержку Украины.  Документ был направлен 22 мая.

    «Банк России оспаривает нормативный акт ЕС, рассматривающий суверенные активы Банка России как элемент финансовой поддержки третьего государства», – говорится в релизе регулятора на сайте Банка России. Обжалование касается правового механизма, разработанного для финансирования Киева в 2026–2027 годах.

    В Центробанке подчеркнули, что подобные действия нарушают фундаментальные принципы международного права, включая суверенный иммунитет государств. По мнению регулятора, европейский регламент создает условия для скрытой легализации экспроприации российских средств.

    Российская сторона также отметила, что принятые Евросоюзом меры выходят за рамки стандартного финансово-экономического сотрудничества. Банк России намерен использовать все доступные правовые инструменты для защиты своих интересов в различных юрисдикциях.

    Министры финансов стран G7 отказались возвращать доступ к золотовалютным резервам Москвы до выплаты репараций Киеву.

    В апреле Центральный банк России обвинил Совет ЕС в превышении полномочий при блокировке активов.

    Ранее регулятор направил заявление в общий суд Евросоюза для отмены регламента о бессрочной заморозке средств.

    25 мая 2026, 06:50 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico указал на невозможность оправдать убийство детей в ЛНР

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате атаки украинских войск на колледж и общежитие в Старобельске ЛНР погибли 18 подростков, однако западные журналисты отказались освещать трагедию, а если и освещали, то с попытками оправдать убийц.

    «Западные СМИ  не стали праздновать это как очередную победу Украины. Причина очевидна: убийство совсем юных ребят произошло на территории, которая, несмотря на референдум, во всех отношениях считается украинской – в Луганской и Донбасской областях, – где, однако, русскоязычные граждане не пользуются теми же правами, что и украиноязычные, и с 2014 года подвергаются преследованиям и насилию. Убийство 18 детей во сне <...> – это острая тема, которую сложно сгладить на уровне повествования», – сказано в материале портала L'AntiDiplomatico.

    В статье критикуется телеканал Sky TG24, который пытался посеять сомнения в произошедшем особыми формулировками или намекнуть на некое воздаяние детям-студентам.

    «Однако трудно долго придерживаться мнения, что убийство молодых студентов может найти какое-либо оправдание как возмездии: в карме, например, как принято говорить», – отмечено в статье.

    Напомним, после удара ВСУ по общежитию в луганском Старобельске восемь человек  продолжают лечение в стационарах республики, один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Двоих тяжело раненных при ударе молодых людей отправили на лечение в московские клиники.

    В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о прибытии в ЛНР более 50 иностранных репортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink. Ирландский журналист Боуз побывал на месте удара по Старобельскому колледжу и назвал киевский режим террористическим. Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач спецоперации.

    Журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске. Корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    25 мая 2026, 20:31 • Новости дня
    СК отверг версии побега и похищения пропавшей семьи Усольцевых

    СК назвал оставшиеся версии пропажи семьи Усольцевых
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Версия добровольного ухода из дома и похищения семьи Усольцевых не нашла подтверждения, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

    «Следствием отрабатывались различные версии исчезновения, такие как побег, похищение, несчастный случай и совершение в отношении членов семьи иного преступления», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости». По словам собеседницы агентства, версии побега и похищения исключены, а две оставшиеся продолжают планомерно отрабатываться.

    Активная фаза поиска пропавшей семьи шла с конца сентября 2025 года до установления устойчивого снежного покрова. Краевые спасатели 23 мая вновь выехали в район Кутурчина Манско-Уярского округа, где исчезли туристы. В трехдневных поисках сейчас задействованы пять человек и четыре единицы техники, к работе подключились сотрудники СК и отряд «ЛизаАлерт».

    Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года.

    По данным МВД по Красноярскому краю, двое взрослых и пятилетняя девочка исчезли во время турпохода по маршруту в сторону горы Буратинка.

    Активные поиски тогда завершились 12 октября 2025 года.

    25 мая 2026, 19:08 • Новости дня
    Путин подписал закон о защите исторической правды
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении профилактических мер против искажения исторической правды и уклонения от обязанности по защите Отечества.

    «Федеральный закон направлен на совершенствование деятельности правоохранительных органов по профилактике и пресечению противоправных действий», – сказано в заключении профильного комитета Совета Федерации, передает «Интерфакс». Закон вносит изменения в федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений».

    Перечень направлений профилактики дополняется двумя новыми основаниями: «исполнение воинской обязанности и несение военной службы», а также «обеспечение защиты исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества». В комитете подчеркнули, что реализация поправок призвана укрепить традиционные российские духовно-нравственные ценности, сохранить историческую память и противодействовать фальсификации истории.

    Спикер МИД Мария Захарова ранее заявила, что противники Москвы развернули масштабную борьбу за историческую память, пытаясь лишить Россию грядущих перспектив путем искажения событий минувших дней.

    25 мая 2026, 11:32 • Новости дня
    Daily Express: Применение российской ракеты «Орешник» напугало западные страны

    Tекст: Вера Басилая

    Использование новейшей российской ракеты «Орешник» в ходе недавней атаки вызвало сильную тревогу в западных странах, заявила британская газета Daily Express.

    Применение новейшего оружия во время ответного удара по украинским объектам серьезно напугало Запад, передает РИА «Новости». Британское издание Daily Express назвало российскую ракету «Орешник» ужасающей.

    «Применение этой ужасающей ракеты, способной нести ядерные или обычные боеголовки, стало частью страшной волны атак, обрушившихся на Украину за одну ночь», – говорится в публикации газеты.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием, в том числе «Орешником», были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ.

    Военные эксперты назвали данную ночную атаку одной из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации.

    25 мая 2026, 16:52 • Новости дня
    Рособрнадзор объявил предостережения трем крупным московским вузам

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила официальные предостережения руководству трех высших учебных заведений Москвы.

    Трем столичным университетам указали на необходимость соблюдения установленных норм, передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что образовательные организации должны строго придерживаться правил в рамках федерального контроля.

    «Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля», – говорится в сообщении службы.

    Документы были направлены в Московскую международную академию, Московский государственный лингвистический университет и Российский университет медицины. Соответствующие записи о вынесенных мерах уже появились в Едином реестре контрольных и надзорных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Рособрнадзор объявил предостережения Московскому физико-техническому институту и Южному федеральному университету.

    В феврале регулятор направил аналогичные уведомления руководству семи других образовательных организаций.

    В конце прошлого года ведомство призвало Московский государственный лингвистический университет устранить нарушения законодательства.

    25 мая 2026, 14:21 • Новости дня
    Песков: Минобороны дало разъяснения по удару «Орешником» по целям на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о заявлениях Минобороны, отвечая на вопрос журналистов об ударе «Орешником» по военным целям на Украине.

    Он подчеркнул, что ведомство уже официально разъяснило ситуацию, передает РИА «Новости».

    «Об этом уже было сказано соответствующими заявлениями Министерства обороны Российской Федерации. Надеюсь, вы отфиксировали эти заявления», – сказал Песков.

    Ранее Минобороны назвало цели ударов «Орешником» на Украине.

    Напомним, ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины, используя баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон».

    25 мая 2026, 18:04 • Новости дня
    Губернатор Малков: Число погибших при атаке на Рязань достигло пяти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об увеличении числа жертв атаки беспилотников на областной центр.

    Накануне в больнице умерла женщина, получившая тяжелые ранения при ударе, сообщил Малков, передает ТАСС. Таким образом, общее количество погибших достигло пяти человек.

    «Самое страшное последствие – погибли люди. Пять человек погибли, в том числе, к сожалению, восьмилетняя девочка», – подчеркнул Малков. Глава региона добавил, что медики боролись за жизнь пятой пострадавшей, однако полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью.

    Напомним, атака вооруженных сил Украины на Рязань произошла 15 мая. СК возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

    25 мая 2026, 19:31 • Новости дня
    Путин упростил оформление задержания пьяных водителей
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подписал закон, сокращающий бумажную волокиту при задержании нетрезвых автомобилистов.

    До вступления изменений в силу инспекторам приходилось составлять от трех до пяти различных процессуальных бумаг, передает РИА «Новости». Теперь информацию об отстранении от управления разрешено вносить в один из существующих документов. Это может быть акт медицинского освидетельствования, постановление по делу или отдельный протокол.

    Упрощенный порядок распространяется и на процедуру задержания транспортного средства. Инспектор вправе сделать соответствующую запись прямо в протоколе об административном правонарушении или в определении о возбуждении дела.

    Ранее Госдума приняла закон об упрощении порядка освидетельствования водителей на алкогольное опьянение.

