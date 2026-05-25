    25 мая 2026, 18:40 • Новости дня

    Путин разрешил привлекать ВС России для защиты арестованных за рубежом россиян

    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативу, позволяющую направлять воинские формирования для спасения сограждан от преследования со стороны международных инстанций.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Глава государства утвердил новые нормы поддержки соотечественников за границей. Документ дает право применять вооруженные силы для защиты людей от преследования иностранными инстанциями. Речь идет о судах, наделенных полномочиями без участия России.

    Помимо применения армии, государственные органы также начнут предпринимать дополнительные шаги в подобных ситуациях. Соответствующие меры будут реализовываться по прямому решению президента. Это коснется случаев ареста или уголовного давления на граждан в других странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте правительство России внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

    В апреле депутаты одобрили эту инициативу в первом чтении.

    В середине мая парламент окончательно принял данный документ.

    24 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Эксперт: Удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО
    @ Interior Ministry of Ukraine/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти понимают исключительно язык силы. Именно поэтому ответом за теракт в Старобельске стал один из наиболее масштабных ударов по республике за все время с начала СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам.

    «Уже сейчас можно с уверенностью сказать: удар по Украине в ночь на 24 мая оказался одним из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации. ВС РФ применили весь спектр имеющихся вооружений: гиперзвуковые и дозвуковые ракеты, большое число дронов и даже ФАБ со средствами планирования», – отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Однако оценивать произошедшее в плане нанесенного ущерба – рано. Киев достаточно тщательно пытается скрыть полную информацию о пораженных объектах. Не в интересах офиса Зеленского делиться с интернетом данными о пострадавших строениях ВПК, что не способствует формированию точной картины этой ночи», – добавляет он.

    «Минобороны РФ же также весьма ограниченно комментирует удары. Фактически общественность познакомили только с применявшимися средствами поражения – все остальное на текущий момент представляется догадками или результатами анализа с заведомо малым количеством данных», – поясняет собеседник.

    «Тем не менее уже сейчас понятно, что произошедшее стало ответом за трагедию в Старобельске. Украинские власти способны воспринимать исключительно язык силы. Между тем информация об ударах продолжает поступать в режиме реального времени. Вполне вероятно, что о наиболее значимых объектах, куда прилетели ракеты, нам еще предстоит узнать», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве. По неподтвержденным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций № 1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем».

    На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80. Поразить, судя по всему, удалось и главное управление ГУР страны. По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был применен для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс.

    Удары пришлись и по семи другим регионам республики: цели ВС РФ располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, Коц отметил, что «каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей», отсылая тем самым к теракту в Старобельске (ЛНР).

    Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие местного колледжа, являющегося филиалом Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания были извлечены все погибшие: их число составило 21. Всего же в результате теракта пострадали 63 человека.

    Владимир Путин назвал произошедшее «проявлением неонацизма». Он также уточнил, что инцидент лишний раз подтверждает террористический характер украинских властей. «Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет», – подчеркнул глава государства.

    «Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы это не раз уже проходили», – объяснил Путин.

    На этом фоне президент дал поручение дипведомству проинформировать о произошедшем международные организации. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – добавил глава государства.

    24 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Григорьев: Вразумляющие удары – единственный способ воздействия на киевский режим
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ руководствуются двумя мотивами: желанием прорекламировать свои возможности в европейских медиа, а также искренней ненавистью к русским. Поэтому трагедию в Старобельске они как теракт не воспринимают, в связи с чем вразумляющие удары по противнику становятся единственным способом достучаться до Киева, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине.

    «Действия Киевской власти носят во многом самоубийственный характер. К сожалению, все преступления, зафиксированные нашим Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов еще с 2014 года, показывают, что деятельность противника продиктована ненавистью к России и желанием «пропиариться» на Западе», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП).

    «То есть преступный удар по Старобельску воспринимается в Киеве как самореклама перед европейскими спонсорами. Они выдают террористический акт за эффективность ВСУ: мол, украинские БПЛА способны поражать цели на территории РФ. Таким образом офис Зеленского как бы просит у ЕС дополнительные средства для продолжения конфликта», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому военную логику в действиях украинского террористического режима искать бессмысленно. Руководство этой страны функционирует в предельно простой идеологеме: чем больше русских они убьют – тем лучше. Это ими и движет. Соответственно, ВС РФ не могут оставлять без внимания подобные действия. Вразумляющие удары необходимы. Это единственный инструмент воздействия на киевский режим. Причем наносить их нужно не только по военным целям, но и местам государственного управления», – заключил Григорьев.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    25 мая 2026, 14:32 • Новости дня
    Путин удивился количеству солнечных дней в Омской области

    Губернатор Хоценко сравнил климат Омской области с Сочи на встрече с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту России Владимиру Путину, что число солнечных дней в году в Омской области такое же, как и в Сочи, и составляет от 290 до 310 дней в году.

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе рабочей встречи в Кремле рассказал Владимиру Путину о развитии тепличного хозяйства и климатических особенностях региона, сообщается на сайте Кремля.

    По словам руководителя субъекта, количество солнечных дней там достигает 290–310 в году, что сопоставимо с показателями Сочи.

    «Правда, да, что у вас солнечных дней в году столько же, сколько и в Сочи?» – поинтересовался президент.

    Хоценко подтвердил эту информацию, отметив, что иногда сибирский регион даже превосходит черноморский курорт по этому показателю. «Это не легенда?» – уточнил Путин.

    «Не легенда», – ответил глава региона. Омск стабильно удерживает позиции в пятерке самых солнечных городов России.

    Ранее Путин поручил Хоценко окончательно решить проблему обманутых омских дольщиков

    25 мая 2026, 18:21 • Новости дня
    Путин утвердил новые правила организованного найма мигрантов из Таджикистана
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики для временной работы в России.

    Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, передает «Интерфакс». Сам протокол был подписан в Душанбе 9 октября 2025 года.

    Новые положения предусматривают содействие подготовке граждан Таджикистана по российским программам среднего профессионального образования и профессионального обучения на территориях обеих стран.

    Также закрепляется проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования желающих въехать в Россию граждан Таджикистана на территории республики силами представительства МВД России при участии уполномоченного МВД и подведомственного ему федерального государственного унитарного предприятия. Эти данные будут проверяться в государственной информационной системе миграционного учета на предмет запрета въезда.

    Протокол создает основу для переноса медицинского освидетельствования трудовых мигрантов на территорию Таджикистана. Документ направлен на развитие взаимодействия компетентных органов по соблюдению миграционного законодательства в отношении граждан, привлекаемых по системе организованного набора, и на совершенствование механизмов обеспечения национальной безопасности.

    Кроме того, соглашение дополняется новым участником организованного набора – уполномоченной российской организацией, которая выступит координатором набора и поможет проводить соответствующие мероприятия в Таджикистане.

    Ранее Путин утвердил соглашение о представительствах МВД России и Таджикистана.

    23 мая 2026, 17:09 • Новости дня
    В Турции у туристов потребовали справку от укусов комаров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская туристка с годовалым сыном в аэропорту Антальи столкнулась с требованием дорогостоящей медсправки после того, как укусы комаров приняли за сыпь, пишут СМИ.

    Турецкие врачи потребовали справку у россиянки из-за комариных укусов. О необычном инциденте в турецком аэропорту сообщают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Mash. По данным СМИ, 15 мая российская туристка с годовалым ребенком собиралась вылететь из Антальи, когда сотрудники аэропорта заметили на коже малыша следы от укусов комаров и решили, что это заразная сыпь. Женщину с сыном отправили на дополнительный осмотр в медпункт.

    В медкабинете врач осмотрел ребенка, посветил ему фонариком в рот и после этого выписал справку. Документ обошелся семье в 120 евро. По словам туристки, в тот момент в медпункте находилась еще одна семья, которая также нуждалась в справке, но не смогла расплатиться из-за отсутствия нужной суммы.

    Ранее российское посольство в Турции подтвердило наличие серьезных проблем с ущемлением прав граждан России в турецких аэропортах. До этого СМИ сообщили о двух россиянках, пострадавших от действий турецкой полиции в аэропорту Антальи и уже два месяца не могущих покинуть страну.

    23 мая 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину после трагедии в шахте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент направил председателю КНР послание с выражением соболезнований после катастрофы на угольной шахте в китайской провинции Шаньси.

    Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину послание с соболезнованиями в связи с катастрофой на угольной шахте в китайской провинции Шаньси, передает ТАСС.

    В опубликованном тексте послания на сайте Кремля говорится: «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы на угольной шахте в провинции Шаньси».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших после взрыва газа в угольной шахте в китайской провинции Шаньси увеличилось до 82 человек.

    Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали внушительный пакет документов о дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия. МИД Китая назвал недавние переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине дружескими и результативными.

    22 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    На концерте Рики Мартина в Черногории пострадали десять россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время выступления пуэрто-риканского артиста Рики Мартина в черногорской Подгорице неизвестный применил слезоточивый газ, что привело к отравлению десяти россиян и спровоцировало сильную давку, пишут СМИ.

    В Черногории десять россиян пострадали при распылении газа на концерте Рики Мартина. Инцидент произошел на шоу певца в столице страны, Подгорице, пишет «Российская газета», ссылаясь на мах-канал SHOT. Злоумышленник распылил едкое вещество прямо возле сцены. В результате происшествия пострадали десять граждан России.

    Зрители начали массово жаловаться на острую боль в глазах, удушье, сильный кашель и слезотечение. Попытки людей быстро покинуть опасную зону привели к давке. Некоторых гостей мероприятия пришлось экстренно госпитализировать на дежуривших у зала машинах скорой помощи.

    Организаторы приняли решение временно остановить выступление из соображений безопасности. После небольшого перерыва Рики Мартин продолжил шоу. Однако значительная часть публики уже покинула зал, поэтому артист заканчивал программу на полупустой площадке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая злоумышленники распылили слезоточивый газ в учебном заведении Владивостока. В апреле ученик восьмого класса использовал перцовый баллончик во время занятий в школе Бийска.

    А в прошлом году недовольные зрители спровоцировали беспорядки после отмены концерта блогера Золо в Сочи.

    22 мая 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин на заседании Совбеза назвал удар по Старобельску терактом киевской хунты

    Tекст: Вера Басилая

    Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России вновь назвал удар по Старобельску террористической атакой киевской хунты.

    Российский лидер провел плановое совещание, главной темой которого стала работа Министерства внутренних дел, передает ТАСС. Перед докладом главы ведомства Владимира Колокольцева президент предложил обсудить обстрел колледжа в Старобельске.

    «Начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Времени героев», – с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике», – отметил глава государства.

    После обмена мнениями о ситуации в регионе участники встречи перешли к основной повестке дня. Министр внутренних дел представил подробный доклад о текущей работе своего ведомства.

    Ранее президент России осудил ночной удар украинских беспилотников по образовательному учреждению в Луганской Народной Республике.

    Путин поручил Министерству обороны проработать варианты реагирования на эту атаку. Путин распорядился официально уведомить международные организации о преступном нападении на здание колледжа.

    22 мая 2026, 23:19 • Новости дня
    Путин отметил героизм военнослужащих из Тувы в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Тувы Владиславом Ховалыгом в Кремле отметил, что знает о героизме военнослужащих из региона в зоне СВО.

    Ховалыг заявил: «Хотел бы начать свое выступление с приоритетного направления нашей работы – это поддержка специальной военной операции. В ходе специальной военной операции военнослужащие из Тувы проявляют героизм и мужество».

    «Знаю, так и есть», – ответил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Глава республики рассказал о расширении региональных мер поддержки в соответствии с президентским указом от 15 мая 2026 года. Особое внимание уделяется возвращению ветеранов к мирной жизни и их трудоустройству.

    Многие военнослужащие хотят работать в сельском хозяйстве по программе «Агромотиватор». Власти региона планируют обсудить с Минсельхозом России увеличение лимитов финансирования этого проекта.

    Кроме того, в Кызыле на набережной Енисея уже открыли мемориальный комплекс в честь участников спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел рабочую встречу с главой Тувы. Он одобрил выдвижение руководителя региона на новый срок.

    Ранее российский лидер назвал блестящим примером патриотизма участие жителей республики в спецоперации.

    23 мая 2026, 09:58 • Новости дня
    Посол Бородавкин сообщил о насыщенной программе визита Путина в Казахстан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Программа предстоящего государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан, где 28–29 мая пройдет саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будет очень насыщенной, заявил посол РФ в Астане Алексей Бородавкин.

    Российский посол в Астане Алексей Бородавкин рассказал о деталях готовящейся поездки главы государства, передают «Вести». Мероприятие пройдет 28 и 29 мая на фоне саммита Евразийского экономического союза. «Визит будет не рутинный, с учетом его статуса – государственный визит, – он будет с очень насыщенной программой. Визит будет включать не только обычные мероприятия – переговоры, подписания документов, общение с журналистами.

    Он будет наполнен несколькими интересными сопутствующими мероприятиями», – заявил дипломат. Представитель ведомства добавил, что политологам и прессе будет чему удивиться. Основную часть времени посвятят личным переговорам Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. По словам посла, лидеры двух стран традиционно общаются на одной волне. Это позволяет им эффективно согласовывать важнейшие вопросы развития двусторонних отношений и внешнеполитических позиций на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал предстоящий визит российского лидера в Астану главным событием двусторонних отношений.

    В начале мая главы государств обсудили ключевые вопросы стратегического сотрудничества на встрече в Москве.

    Ранее казахстанская сторона анонсировала проведение Высшего Евразийского экономического совета в столице республики 28–29 мая.

    24 мая 2026, 02:34 • Новости дня
    Посол Кранс в Новой Зеландии рассказал о проблемах с пенсией из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Проживающие в Новой Зеландии российские пенсионеры лишились возможности получать свои пенсии из-за банковских ограничений, связанных с санкциями, рассказал посол России в Веллингтоне Станислав Кранс.

    «С 2022 года, когда нас стали отрезать от международной банковской системы, возникли проблемы с платежами. Пенсионеры могут хранить свои деньги на российских счетах либо попросить переводить им их пенсию за рубеж. Из-за банковской блокады все переводы стали невозможными», – рассказал посол РИА «Новости».

    По его словам, из-за этого пенсионеры недополучают средств в достаточно дорогой стране, как Новая Зеландия и призвал к необходимости разрешить эту гуманитарную задачу.

    Кранс подчеркнул, что эта проблема не затрагивает геополитическую ситуацию. Это ущерб, который наносится российским пенсионерам-резидентам в Новой Зеландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд поддержал россиянок с рожденными за рубежом детьми. В мае Новая Зеландия объявила о санкциях против России.


    23 мая 2026, 13:22 • Новости дня
    Автобус с 14 туристами из России попал в аварию в Анталье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Турции в курортном поселке Бельдиби под Антальей экскурсионный автобус с 14 российскими туристами столкнулся с деревом, двое из них получили достаточно тяжелые травмы, сообщили в консульстве РФ.

    Утром 23 мая экскурсионный автобус, в котором ехали 14 туристов из России попал в ДТП в районе курортного поселка Бельдиби в турецкой провинции Анталья, сообщило генконсульство России в Анталье.

    «23.05.2026 г. в 05:15 в районе н.п.Бельдиби (провинция Анталья) произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса, в котором находились 14 российских туристов. Погибших и тяжело пострадавших в результате аварии нет. С места происшествия туристы были доставлены в ближайшие больницы. Двум из них с травмами средней степени тяжести планируется провести хирургические операции. Остальные россияне возвращены в отели», – говорится в сообщении дипмиссии.

    В консульстве подчеркнули, что сотрудники ведомства поддерживают контакт с представителями туроператора, страховой компании, врачами и правоохранительными органами и держат ситуацию на приоритетном контроле. По данным ряда телеграм-каналов, экскурсионный автобус во время движения выехал за пределы дороги и затем столкнулся с деревом.

    Ранее автобус с российскими туристами попал в аварию в городе Анталья в Турции в сентябре прошлого года. Тогда часть пострадавших россиян после этой аварии смогли вернуться в свои отели.

    Позже российское генконсульство в Анталье получило обращения о содействии в эвакуации трех пострадавших граждан России.

    22 мая 2026, 22:23 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Тувы Ховалыгом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, обсудив экономический рост региона и необходимость строительства новых образовательных учреждений.

    «Владислав Ховалыг информировал Президента о социально-экономической ситуации в регионе. Отдельно обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей», – сообщила пресс-служба Кремля в «Максе».

    Глава государства обратил внимание на то, что рост валового регионального продукта в 2025 году почти в два раза превысил общероссийские показатели: «За прошлый год он почти в два раза выше, чем по России в целом». Ховалыг подчеркнул, что экономические успехи положительно сказываются на жизни населения: уровень бедности упал почти на 10%, а безработица сократилась в три раза, сообщается на сайте Кремля.

    Несмотря на положительную динамику, Путин отметил, что уровень безработицы в Туве все еще превышает средний по стране.

    Президент также высоко оценил работу руководства региона по привлечению инвестиций, выразив надежду на успешную реализацию новых проектов.

    «Приоритетная для нас задача – это, конечно, рост собственных доходов бюджета. В прошлом году они выросли на 24%. С 2020 года – в 2,5 раза. Впервые за 13 лет мы сформировали бюджет с полным обеспечением фонда оплаты труда с учётом роста МРОТ», – заявил Ховалыг.

    Особое внимание на встрече уделили социальным вопросам. Путин указал на необходимость строительства новых школ и детских садов, а также реконструкции существующих. По словам президента, количество детей, обучающихся во вторую смену, в Туве почти вдвое выше, чем в среднем по России.

    «На это просил бы обратить внимание. Соответствующие указания будут даны и федеральному правительству, чтобы Вам помогли», – сказал Путин.

    Ховалыг заявил, что в регионе «удалось создать необходимые условия для запуска рыночных механизмов строительства жилья, обеспечить проектирование новых микрорайонов и подведение к ним необходимой инфраструктуры».

    «Ставим себе задачу далее сохранить набранные темпы строительства жилья и к 2030 году выйти на 1 млн кв. м нового жилья, что с учетом прогнозного роста населения региона составит показатель 20 кв. м на одного жителя. Я понимаю, что есть поставленная задача – 33, но чтобы 33 кв. м жилья построить на одного человека, нужно еще столько же построить жилья», – сказал Ховалыг.

    Он отметил, что решающим фактором для начала массового жилищного строительства стала программа льготной ипотеки и попросил поддержать продление до 2030 года в Туве особых условий программы «Семейная ипотека».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с руководителем Тувы.

    Осенью 2024 года Путин попросил Ховалыга сохранить высокие темпы ввода жилья. Во время визита в республику российский лидер отметил сумасшедшие темпы развития внутреннего туризма.

    22 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по биологии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес российских школьников, завоевавших золотые медали на на II Открытой международной олимпиаде по биологии.

    Президент России направил поздравительную телеграмму в адрес отечественных школьников, завоевавших золотые медали на престижном международном соревновании по биологии, сообщается на сайте Кремля. Глава государства высоко оценил уровень подготовки и творческий потенциал юных талантов.

    «На этих престижных интеллектуальных соревнованиях вы уверенно продемонстрировали лидерский настрой, неординарный творческий потенциал, основательную подготовку. Завоёванные вами медали – заслуженная награда за ваш талант, упорный труд и целеустремлённость», – подчеркнул президент в своем обращении к победителям.

    Российская сборная завоевала 11 золотых и одну серебряную медали на II Открытой международной биологической олимпиаде школьников.


    22 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    Путин назвал развитие беспилотных систем важнейшим направлением

    Tекст: Денис Тельманов

    Эффективность создаваемых в стране беспилотных систем постоянно повышается, однако в этой сфере все еще остается пространство для дальнейшего совершенствования, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Глава государства назвал развитие беспилотников важнейшим направлением работы, передает Интерфакс. По его словам, эффективность отечественных БПЛА неуклонно растет, но специалистам предстоит решить еще множество задач.

    «То, что вы работаете сейчас на таком ответственном направлении, вы упомянули БПЛА уже известные в войсках - и «Лис», и «Елка», и другие - это правильно, вовремя. Но мы понимаем с вами, что есть еще над чем работать», – подчеркнул Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

    Президент добавил, что беспилотники должны функционировать в ночное время и оснащаться радиолокационными станциями. Он отметил появление новых систем, которые справляются со своими задачами все лучше и лучше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках встречи с выпускниками первого потока программы «Время героев» глава государства назвал героев спецоперации «солью земли русской»

