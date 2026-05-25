    25 мая 2026, 15:31 • Новости дня

    США и Саудовская Аравия решили заняться производством дронов-камикадзе

    Semafor: США и Саудовская Аравия займутся производством дронов-камикадзе

    Tекст: Денис Тельманов

    Компании из США и Саудовской Аравии планируют наладить совместный выпуск ударных беспилотников, созданных по образцу иранских аппаратов, сообщает портал Semafor.

    Американский оборонный стартап и саудовская фирма объединили усилия для выпуска дронов-камикадзе, передает РИА «Новости».

    Производство будет организовано недалеко от Эр-Рияда совместным предприятием SR2Vector. Компанией управляют американский стартап Vector Defense и саудовская организация SR2 Defense Systems.

    «Совместное предприятие американского оборонного стартапа и саудовской фирмы строит недалеко от Эр-Рияда завод по производству боевых беспилотников по образцу иранской системы «Шахид»», – отмечает издание Semafor. Завод будет выпускать беспилотники SKYWASP с дальностью действия до 1,5 тыс. километров.

    Сооснователь SR2 Люсьен Зиглер пояснил, что программа повысит потенциал сдерживания Саудовской Аравии. Точное количество планируемых к выпуску дронов не раскрывается. Предприятие намерено поставлять аппараты как на внутренний рынок королевства, так и на экспорт союзникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные наладили выпуск дешевых ударных беспилотников на основе иранских аппаратов семейства Shahed.

    Позже вооруженные силы США впервые применили в бою дальнобойный дрон-камикадзе LUCAS.

    В прошлом году администрация Соединенных Штатов запланировала обойти механизм экспортного контроля для поставок летательных аппаратов в Саудовскую Аравию.

    25 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Боевые расчеты дронов группировки «Восток» подключились к российским спутникам
    Боевые расчеты дронов группировки «Восток» подключились к российским спутникам
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев доложил министру обороны Андрею Белоусову о подключении БПЛА к российским спутниковым станциям, сообщает Минобороны.

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел рабочее совещание на одном из пунктов управления группировки войск «Восток». В ходе визита глава ведомства заслушал доклады командования о ходе выполнения боевых задач, следует из сообщения Минобороны в Max. Внимание уделили вопросам интеграции современных технологий в войсках.

    Командующий группировкой войск «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил Белоусову о проведении комплекса мероприятий по подключению расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки.

    Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки «Восток».

    Начальник управления войск беспилотных систем доложил о кратном увеличении расчетов операторов дронов.

    Комментарии (18)
    25 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    Разработан новейший артиллерийский комплекс «Цитадель» против дронов

    Ростех объявил о создании зенитного комплекса «Цитадель» против дронов

    Разработан новейший артиллерийский комплекс «Цитадель» против дронов
    @ Пресс-служба Госкорпорации Ростех

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты создали зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», предназначенный для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Отечественные инженеры завершили разработку нового оружия для борьбы с дронами, передает Telegram-канал Ростеха.

    Премьера 30-миллиметрового комплекса состоится на Международном форуме по безопасности, который пройдет в подмосковной «Лайв Арене» с 26 по 29 мая под эгидой Совета безопасности России.

    Система предназначена для уничтожения мультикоптеров и беспилотников самолетного типа. «Цитадель» использует снаряды со шрапнельной начинкой и дистанционным взрывателем. Умная автоматика сама рассчитывает идеальную точку подрыва на основе траектории полета цели. Благодаря этому расход боеприпасов существенно снижается по сравнению с традиционными аналогами.

    «Цитадель» имеет как оптико-электронную, так и радиолокационную системы обнаружения и сопровождения беспилотников противника», – рассказали в госкорпорации. Оптический канал функционирует в видимом и инфракрасном диапазонах. Установка отличается высокой степенью автоматизации на всех этапах работы – от поиска угрозы до ее ликвидации. Заявленные характеристики уже получили подтверждение в реальных условиях эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные задействовали зенитный пушечный комплекс «Цитадель» для защиты от беспилотников в зоне спецоперации.

    Ранее госкорпорация «Ростех» представила новейший 30-миллиметровый снаряд с дистанционно-управляемым взрывателем для борьбы с дронами.

    В январе войска получили на вооружение новые автоматизированные комплексы «Зубр» для противодействия беспилотным аппаратам.

    Комментарии (20)
    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 10:42 • Новости дня
    Авианосец США Gerald R. Ford превратили в плавучую АЭС
    Авианосец США Gerald R. Ford превратили в плавучую АЭС
    @ Jackson Adkins/U.S. Navy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Летом ядерные реакторы американского боевого авианосца USS Gerald R. Ford обеспечат электричеством военную базу в Вирджинии в рамках масштабной проверки систем резервного энергоснабжения, пишет TWZ.

    Военно-морские силы США планируют использовать атомный авианосец USS Gerald R. Ford в качестве плавучей электростанции для снабжения базы на суше, сообщает TWZ. Эксперимент пройдет на военно-морской базе Норфолк в штате Вирджиния.

    «Этим летом база ВМС в Норфолке будет получать энергию от авианосца. Мы намерены экспортировать энергию с корабля на базу», – заявил исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Чао.

    Корабль оснащен двумя ядерными реакторами A1B, общая мощность которых оценивается в 1400 мегаватт. Подобная инициатива направлена на обеспечение бесперебойной работы критически важных объектов в случае потери основных источников энергии из-за атак или стихийных бедствий.

    Кроме того, энергия реакторов может применяться для опреснения воды в гуманитарных целях. Использование кораблей для снабжения берега электричеством не является новым для американских военных: начиная с 1929 года суда неоднократно привлекались для помощи гражданской инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший атомный авианосец USS Gerald R. Ford вернулся на базу в Вирджинии после 326 дней в море.

    Длительность этого боевого дежурства превысила предыдущий рекорд пятидесятилетней давности.

    В конце марта корабль прибыл в хорватский Сплит после ремонта на Крите.

    Комментарии (4)
    25 мая 2026, 11:32 • Новости дня
    Daily Express: Запад ужаснулся после российского удара «Орешником»

    Daily Express: Применение российской ракеты «Орешник» напугало западные страны

    Tекст: Вера Басилая

    Использование новейшей российской ракеты «Орешник» в ходе недавней атаки вызвало сильную тревогу в западных странах, заявила британская газета Daily Express.

    Применение новейшего оружия во время ответного удара по украинским объектам серьезно напугало Запад, передает РИА «Новости». Британское издание Daily Express назвало российскую ракету «Орешник» ужасающей.

    «Применение этой ужасающей ракеты, способной нести ядерные или обычные боеголовки, стало частью страшной волны атак, обрушившихся на Украину за одну ночь», – говорится в публикации газеты.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием, в том числе «Орешником», были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ.

    Военные эксперты назвали данную ночную атаку одной из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 16:06 • Новости дня
    Обнародован план поэтапного открытия Ормузского пролива

    WP: Открытие Ормуза в рамках сделки США и Ирана будет проходить поэтапно

    Обнародован план поэтапного открытия Ормузского пролива
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Условия предполагаемой предварительной сделки США и Ирана предусматривают поэтапное возобновление работы Ормузского пролива для судоходства, об этом сообщает газета Washington Post (WP).

    «Открытие пролива будет поэтапным. На первом этапе США разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных активов Ирана, начнется зачистка пролива от мин и блокада США будет снята», – заявил WP иранский чиновник, передает РИА «Новости». При этом подчеркивается, что американская блокада иранских портов будет отменяться постепенно.

    Чиновник охарактеризовал условия разблокировки судоходства как усиленный вариант подхода «доверяй, но проверяй», употребив выражение, что это «доверяй, но проверяй» на стероидах».

    Ранее WP узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Котировки эталонных марок сырья продемонстрировали резкое снижение ниже 95 долларов за баррель благодаря позитивным ожиданиям от возможного открытия Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 07:15 • Новости дня
    Богдан раскрыл боевое предназначение второго летчика истребителя Су-57Д

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вторым пилотом двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д может быть опытный командир, который будет оперативно принимать решения и руководить авиагруппой непосредственно в воздухе, заявил заслуженный летчик-испытатель, шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха Сергей Богдан, который совершил первый полет на этом самолете.

    Место напарника в новейшем боевом самолете Су-57Д может занять опытный руководитель, передает ТАСС. Заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан, совершивший первый полет на этой машине, пояснил, что такой подход позволит эффективно управлять авиагруппой прямо в небе.

    «Что касается роли второго пилота для Су-57Д, то я убежден, что в каких-то боевых порядках, особенно в ходе какой-то серьезной операции, нужно обязательно иметь в составе группы руководителя, который может принимать решения непосредственно в воздухе», – отметил шеф-пилот.

    Герой России добавил, что присутствие командира на борту повысит эффективность действий в условиях радиопомех. По его словам, управление с земли часто осложняется проблемами со связью на больших расстояниях, тогда как находящийся в гуще событий опытный летчик сможет оперативно оценивать обстановку и координировать действия подразделения.

    Летные испытания многофункционального Су-57Д начались 19 мая. В Ростехе подчеркнули, что двухместная модификация способна управлять объединенной группой пилотируемой и беспилотной авиации в рамках единого информационного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от управления новым двухместным самолетом.

    Новая версия истребителя пятого поколения получила официальное обозначение Су-57Д.

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил старт проверок машины в реальных условиях.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о бессилии ПВО перед российскими ударами

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские удары оказались результативными из-за неэффективной работы украинских средств ПВО и острой нехватки боеприпасов для американских систем, сообщают украинские медиа.

    В публикации подчеркивается, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не смогла эффективно отразить российские удары, что привело к многочисленным попаданиям по целям. Там отметили, что во время удара Россия «синхронизировала запуск ракет с разных направлений для одновременного захода в воздушное пространство противника.

    «Это очередной сигнал и Киеву, и Европе о том, что успешная ракета пробивает любое ПВО. В случае если она будет снаряжена ядерными боеголовками, может сделать очень много бед. Отбила система ПВО эти удары не очень удачно, и было много прилетов», – приводит РИА «Новости» выдержку из заметки в украинских медиа.

    В материале сказано, что одной из причин провала стал дефицит боеприпасов для американских систем ПВО, который усугубился на фоне боевых действий в Иране. Запасы США истощены для собственных нужд и на Украину совсем не хватает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор рассказал подробности ударов по Киеву. Эксперт Анпилогов назвал удар по Украине в ночь на 24 мая самым серьезным за время СВО. Зеленский пожаловался Макрону после массированного удара ВС России по Киеву.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в каналах газеты ВЗГЛЯД в «Макс» и Telegram.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Нетаньяху: Трамп подтвердил право Израиля на самооборону в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о телефонных переговорах с президентом США, передает ТАСС. В социальной сети X израильский лидер раскрыл подробности прошедшей ночной беседы.

    «Ночью я провел разговор с Трампом по вопросу предстоящих переговоров по окончательному соглашению по иранской ядерной программе. Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан», – написал Нетаньяху.

    Кроме того, политики сошлись во мнении о необходимости устранения ядерной опасности со стороны Тегерана. Любое итоговое соглашение с Ираном должно включать обязательный демонтаж предприятий по обогащению урана. Также стороны заявили о важности полного вывоза обогащенных ядерных материалов за пределы страны.

    На прошлой неделе президент США и Биньямин Нетаньяху обсудили новые попытки заключения мирного соглашения с Ираном.

    Власти Ирана запланировали обсуждение судьбы обогащенного урана с Москвой.

    До этого израильский премьер-министр отказался останавливать боевые действия в Ливане ради договоренностей с Тегераном.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 21:38 • Новости дня
    Рубио заявил о выгоде для Ирана при согласии на условия США

    Рубио: Иран получит выгоду при выполнении условий США

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана смогут получить выгоду, если выполнят условия Вашингтона по открытию Ормузского пролива и откажутся от создания ядерного оружия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио заявил, что Иран извлечет пользу в случае выполнения американских требований по Ормузскому проливу и ядерной программе, передает ТАСС.

    «Безусловно, Иран получит выгоду, если действительно согласится на это и на эти переговоры», – подчеркнул Рубио.

    По словам главы Госдепа, США добиваются полного и незамедлительного открытия пролива. Рубио назвал это первым этапом. Вторым шагом должны стать серьезные переговоры об отказе Тегерана от ядерного оружия и ограничении мощностей по обогащению урана.

    Госсекретарь отметил отсутствие причин для обогащения урана до 60%, если только целью не является создание оружейного материала. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о согласовании проекта будущего соглашения с Ираном. Он обсудил проект меморандума о мире с лидерами ряда государств, включая Бахрейн, Египет, Саудовскую Аравию и Турцию.

    Президент США заявил, что морская блокада Ирана не будет снята, пока сделка не будет подписана.

    Представитель иранского МИД подтвердил финальный этап подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Портал Axios раскрыл подробности готовящейся сделки по открытию Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 23:17 • Новости дня
    Украинский дезертир устроил стрельбу возле дома в Харькове

    Tекст: Катерина Туманова

    В Харькове задержали военнослужащего, который устроил стрельбу возле подъезда многоэтажного дома в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Telegram-канале полиции Харьковской области.

    Инцидент произошел в Индустриальном районе города. Там  мужчина открыл огонь рядом с подъездом жилого дома. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения и произвел несколько выстрелов в воздух из оружия, приводит РИА «Новости» данные Telegram-канала харьковской полиции.

    В результате происшествия никто не пострадал. Стрелявшего задержали на месте.

    Полицейские установили, что задержанный является военнослужащим, который самовольно покинул воинскую часть. Против него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, служебное расследование началось в апреле после стрельбы военкома по авто в Киеве. Украинский солдат в мае расстрелял из автомата двоих сослуживцев. Пьяный военный ВСУ устроил стрельбу и ранил двоих в Запорожье.


    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Трамп заявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания сделки

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана не будет снята, пока сделка не будет подписана.

    Американская администрация не намерена снимать ограничения с Ирана, передает РИА «Новости». Президент США опубликовал соответствующее заявление в социальной сети Truth Social.

    «Блокада останется в полной силе и действии до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто, сертифицировано и подписано», – подчеркнул глава государства.

    Он также отметил конструктивный характер диалога и призвал своих представителей не спешить с заключением сделки. По его мнению, время сейчас работает исключительно на американскую сторону.

    Накануне президент США  пригрозил Ирану мощнейшими ударами в случае провала сделки.

    Представитель МИД Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    До этого американский лидер заявил, что США и Иран стали гораздо ближе к сделке.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 00:45 • Новости дня
    Российские военные освободили три населенных пункта за прошедшую неделю
    Российские военные освободили три населенных пункта за прошедшую неделю
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    За минувшую неделю под контроль ВС России перешли два населенных пункта в Харьковской и один в Запорожской области, следует из сводок Минобороноры.

    Российские военнослужащие за неделю с 18 по 24 мая заняли три населенных пункта в зоне спецоперации. Два из них – Боровая и Шестеровка – находятся в Харьковской области, один – Верхняя Терса, в Запорожской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Неделей ранее, с 11 по 17 мая, ВС России установили контроль над пятью населенными пунктами. Три из них расположены в Харьковской области, еще по одному – в Запорожской области и Донецкой Народной Республике.

    Итоги продвижения войск регулярно публикуются на основании сводок Минобороны. Данные об освобождении новых территорий подтверждаются официальными источниками и анализируются ведущими информационными агентствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоусов поздравил российских военных с освобождением Боровой. Российские войска освободили населенный пункт Боровая в Харьковской области. Бойцы ВС России освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области.


    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 03:15 • Новости дня
    WP узнала о рамочном соглашении между Ираном и США

    WP узнала сроки открытия Ормуза в соответствии с меморандумом

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон и Тегеран подготовили проект соглашения, предусматривающий продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива, узнала газета.

    «Соединенные Штаты и Иран разработали меморандум о взаимопонимании, который продлевает режим прекращения огня на 60 дней, пока обе стороны не достигнут «окончательного соглашения» о полном прекращении войны в Иране, но тем временем приведет к разминированию и повторному открытию Ормузского пролива», –  пишет Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    Однако чиновник заявил, что в воскресенье никакого соглашения с Ираном подписано не было. Остается неясным, насколько обязательным является нынешнее рамочное соглашение. По словам источника, последнее предложение ожидает одобрения иранцев.

    «Согласно последней версии предложения, подписанной дипломатом, Иран немедленно откроет Ормузский пролив и предпримет шаги для обеспечения возвращения судоходства к довоенному уровню в течение 30 дней. Предложение также предусматривает, что Иран, США и их союзники объявят о немедленном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан», – пишет газета.

    Дипломат заявил, что предложение включает подтверждение Ираном того, что он никогда не будет разрабатывать ядерное оружие, а также согласие на то, что его запасы обогащенного урана будут утилизированы согласованным методом.

    «Сделка еще даже не полностью согласована, никто ее не видел и не знает, что это такое», – заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети.

    Американский лидер призвал не спешить с заключением соглашения, отметив, что переговоры проходят конструктивно. Он подчеркнул важность того, чтобы Иран осознал невозможность получения ядерной бомбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания сделки. Рубио отметил выгоду для Ирана при согласии на условия США и допустил атаки на Тегеран.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 07:58 • Новости дня
    Российские бойцы начали боевые испытания новейшего акустического детектора дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения бригады «БАРС-Курск» приступили к тестированию передовой системы акустической разведки, способной определять тип вражеских беспилотных аппаратов с помощью искусственного интеллекта.

    Бойцы отряда «Яким» бригады «БАРС-Курск» проводят боевую апробацию новейшего комплекса акустического обнаружения дронов, передает ТАСС со ссылкой на Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

    «Бойцы отряда «Яким» бригады «БАРС-Курск» приступили к боевой апробации новейшего комплекса акустического обнаружения дронов. На сегодняшний день определен опытный район испытаний, решаются организационные вопросы по подключению датчиков и налаживания электропитания», – заявили в центре. Само изделие представляет собой средство звуковой разведки, созданное одним из партнеров ЦБСТ для повышения осведомленности войск о беспилотной угрозе. Отличительной особенностью комплекса стал нейросетевой модуль, позволяющий точно определять тип приближающегося аппарата.

    По итогам испытаний систему планируется модернизировать с учетом реальной боевой обстановки и потребностей подразделений противовоздушной обороны. В перспективе комплекс сможет интегрироваться в общую систему осведомленности о воздушной обстановке, обмениваясь данными с радиолокационными станциями и другими средствами обнаружения.

    Специалисты подчеркнули, что современные конфликты доказывают высокую востребованность компактных и энергоэффективных средств звуковой разведки. Особую роль в их развитии играет искусственный интеллект, который улучшает фильтрацию шумов и повышает точность определения координат беспилотников противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года в добровольческой бригаде «БАРС-Курск» появился специальный отряд для испытаний новейших беспилотных систем.

    В феврале один из добровольцев этого подразделения погиб при атаке украинских дронов на объект энергетики.

    В середине мая казанские разработчики представили систему на базе искусственного интеллекта для самостоятельного поиска вражеских аппаратов.

    Комментарии (0)
    25 мая 2026, 05:15 • Новости дня
    Axios: Трамп пригласил к «Соглашениям Авраама» лидеров арабских стран

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонной конференции в субботу президент США Дональд Трамп заявил лидерам ряда арабских и мусульманских стран, что в случае достижения соглашения о прекращении войны с Ираном он хочет, чтобы их страны подписали мирные соглашения с Израилем, сообщили источники Axios.

    «Заявления Трампа об Израиле и странах, подписавших «Авраамские соглашения», во время разговора сигнализируют о следующем важном шаге, который он хочет предпринять на Ближнем Востоке после войны. Трамп стремится к историческому мирному соглашению между Саудовской Аравией и Израилем, но нынешний политический климат в регионе и предстоящие выборы в Израиле делают любой прорыв в ближайшем будущем крайне сложным», – пишет портал Axios.

    В субботу Трамп провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна, чтобы обсудить новое предложение с Ираном. Лидеры, в том числе президент ОАЭ Мохаммед бен Зайед, сказал, что поддерживает его.

    Трамп сказал, что после войны с Ираном завершит все из них, даже те, что не являются частью «Соглашений Авраама».

    «Лидеры, особенно из Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, которые не имеют официальных дипломатических отношений с Израилем, были удивлены запросом Трампа. На  линии повисла пауза, и Трамп пошутил, спросив, если ли кто-либо еще на связи с ним», –  рассказал один из источников портала, присутствовавший на переговорах.

    Трамп добавил, что вопросом мирных соглашений займутся его спецпосланник Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана в 2025 году назвал «Соглашения Авраама» противоречащими идеалам страны. МИД России высказался против блоков по типу «Соглашений Авраама».


    Комментарии (0)
