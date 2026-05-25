СК завел дело о покушении на теракт в Ленобласти после обнаружения мин на судне

Дарья Григоренко

Поводом послужило обнаружение опасных устройств на корпусе газовоза «Аррхениус», который прибыл в Ленинградскую область из Антверпена, передает РИА «Новости».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств)», – заявила Петренко.

Следствие установило, что найденные водолазами устройства являются морскими магнитными минами заводского производства, выпущенными в государстве Североатлантического альянса. Взрывчатку успешно обезвредили. Судно зашло в порт Усть-Луга 20 мая для заправки, после чего планировало отправиться в турецкий Самсун.

Допрос судового агента показал, что газовоз прибыл в Россию с задержкой в несколько дней. В Следственном комитете подчеркнули, что установка мин не могла произойти в российских территориальных водах. Сейчас следователи устанавливают всех лиц, причастных к преступлению.

