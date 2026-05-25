    25 мая 2026, 14:45 • Новости дня

    Кремль спросили о задержании митрополита Илариона в Чехии

    Песков: Кремлю неизвестно о задержании митрополита Илариона в Чехии

    Tекст: Вера Басилая

    В администрации президента России не располагают информацией о задержании митрополита Илариона в Карловых Варах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что в Кремле не знают о ситуации вокруг задержания митрополита Илариона в Чехии, передает РИА «Новости».

    «Нет. Мы ничего не знаем на этот счет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

    Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что чешские правоохранительные органы задержали митрополита Илариона. Причиной стали якобы найденные в его автомобиле наркотические вещества. Окружение священнослужителя подтвердило факт задержания по подозрению в хранении наркотиков и сообщило, что в настоящий момент ведется допрос.

    В официальном Telegram-канале митрополита было опубликовано заявление, в котором он категорически отвергает все обвинения в незаконном хранении запрещенных веществ. Произошедший инцидент священнослужитель расценивает как провокацию.

    Напомним, решением Священного Синода РПЦ митрополит Иларион был направлен на служение в Карловы Вары, где он служит в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

    24 мая 2026, 19:06 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: Стубб не имеет права даже заикаться о роли переговорщика
    @ Emmi Korhonen/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Президент Финляндии Александр Стубб неоднократно позволял себе русофобские высказывания, что не позволяет ему выступать в роли посредника на переговорах Москвы и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Александр Стубб выразил готовность представлять Европу в будущем диалоге с Москвой.

    «По моему мнению, у западных политиков не осталось даже намека на совесть. И пример президента Финляндии Александра Стубба особенно показателен: мы прекрасно помним его многочисленные русофобские заявления, которые были пропитаны ненавистью к Москве, а также ядом реваншизма по некогда утраченным территориям», – сказал Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «На мой взгляд, Стубб, после всего сказанного и сделанного, не имеет права даже заикаться о том, что он готов к диалогу с Россией. Разговор с ним заведомо лишен смысла. Он не станет думать о том, как Брюсселю и Москве наладить прочный и стабильный мир, ведь финский лидер представляет когорту наиболее недружественных по отношению к нашей стране людей», – полагает собеседник.

    По его оценке, подобные предложения заведомо неприемлемых «переговорщиков» являются попыткой ЕС заманить Россию в дипломатическую ловушку. «Они растягивают время в надежде на то, что наша армия сбавит темпы на время шаткого диалога. Будут предлагать нам одного «кандидата» за другим, а сами параллельно станут готовиться к новому витку противостояния с Москвой. Но нас такими трюками не обмануть», – заключил Джабаров.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность представлять Европу в будущем диалоге с Москвой. «Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя отвечать отрицательно», – отметил он в интервью телерадиокомпании Yle. При этом политик неоднократно позволял себе крайне сомнительные высказывания в адрес Москвы.

    Так, например, Стубб в прошлом году назвал Славянск и Краматорск «бастионом против гуннов». Кроме того, он регулярно припоминает итоги советско-финского противостояния, считая, что холодная война лишила Хельсинки не только значительной части территорий, но и суверенитета. Президент республики также выступал за лишение России права голоса в СБ ООН, напоминает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин заявлял, что предпочел бы видеть в качестве визави на переговорах бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Однако он подчеркнул, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют и который не допускал резких высказываний в адрес Москвы. При этом Путин напомнил, что именно ЕС отказался от диалога.

    25 мая 2026, 11:49 • Новости дня
    Медведев: Пашинян взял курс на разрыв с Россией

    @ Thomas Trutschel/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев прокомментировал внешнеполитический вектор Еревана, передает РИА «Новости». Политик отметил, что армянский лидер не оценил братскую помощь Москвы.

    «Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной», – сказал Медведев.

    По словам зампреда Совбеза, подобные шаги ставят под угрозу взаимодействие в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Он предупредил, что отказ от участия в саммитах и сближение с врагами России повлекут за собой серьезные последствия, в том числе экономические. Медведев подчеркнул, что премьер-министр толкает родину на путь бандеровской Украины, несмотря на выгоду Еревана от членства в ЕАЭС, отказывается от участия в саммитах союза и собирает в Ереване «мерзких врагов России».

    Ранее армянские власти заморозили свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года премьер-министр назвал выход республики из организации более вероятным сценарием, чем возобновление работы.

    Ранее Дмитрий Медведев предупредил об угрозе утраты выстроенных десятилетиями экономических связей Армении с Россией.

    Замглавы Совбеза указал на неизбежность перехода Еревана на европейские цены на газ из-за сближения с ЕС.

    В начале мая Никол Пашинян выразил желание сделать свою страну полноправным членом Евросоюза.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    24 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    Зеленский пожаловался Макрону после массированного удара ВС России по Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    После ночной атаки на Киев Владимир Зеленский позвонил французскому президенту Эммануэлю Макрону и премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере для обсуждения «дальнейших действий союзников».

    Украинский лидер рассказал о телефонных разговорах с Эммануэлем Макроном и Йонасом Гаром Стере, передает Lenta.ru.

    «Сегодня будет еще общение с нашими партнерами», – подчеркнул Владимир Зеленский.

    Глава киевского режима сообщил, что ВС России применяли 90 ракет различных типов, включая 36 баллистических, а также 600 беспилотников. Он с сожалением отметил неспособность систем противовоздушной обороны сбить всю баллистику и признал, что перехватить удалось лишь часть снарядов. По его словам, атака оказалась крайне тяжелой.

    После произошедшего Зеленский обратился к США, странам Европы и другим союзникам с призывом принять необходимые решения. Он добавил, что Украине критически важно не оставаться в одиночестве.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ.

    Здания МИД и Главного управления Государственной налоговой службы Украины получили повреждения в результате взрывов прошедшей ночью.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал ночную атаку на украинские объекты самой серьезной за время спецоперации.

    Член Общественной палаты Максим Григорьев объяснил этот массированный налет ответом на террористический акт ВСУ в Старобельске.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в каналах газеты ВЗГЛЯД в «Макс» и Telegram.

    24 мая 2026, 18:55 • Новости дня
    Финал Кубка России начался минутой молчания по жертвам теракта в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    Суперфинал Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром» открылcя траурной церемонией в память о погибших при атаке украинских беспилотников на колледж в Старобельске.

    Память жертв трагедии почтили перед стартовым свистком на столичном стадионе «Лужники», передает ТАСС. Минута молчания состоялась перед началом суперфинала Фонбет – Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и «Краснодаром».

    В ночь на 22 мая украинские военные нанесли удар беспилотниками по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа в Старобельске. В этот момент внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

    В результате террористической атаки погиб 21 человек. Еще 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.

    Жители Старобельска принесли цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу у разрушенного здания.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.

    Президент России Владимир Путин назвал удар украинских беспилотников по колледжу террористическим актом.

    25 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Боевые расчеты дронов группировки «Восток» подключились к российским спутникам
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев доложил министру обороны Андрею Белоусову о подключении БПЛА к российским спутниковым станциям, сообщает Минобороны.

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел рабочее совещание на одном из пунктов управления группировки войск «Восток». В ходе визита глава ведомства заслушал доклады командования о ходе выполнения боевых задач, следует из сообщения Минобороны в Max. Внимание уделили вопросам интеграции современных технологий в войсках.

    Командующий группировкой войск «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил Белоусову о проведении комплекса мероприятий по подключению расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки.

    Министр обороны Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки «Восток».

    Начальник управления войск беспилотных систем доложил о кратном увеличении расчетов операторов дронов.

    24 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Каллас пригрозила «усилить давление на Россию» после удара по Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские министры иностранных дел планируют рассмотреть новые меры воздействия против Москвы после недавнего применения ракетной системы «Орешник» по Киеву, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала предстоящие переговоры представителей стран Евросоюза, передает Ura.ru.

    «На следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию», – написала она в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По ее словам, использование баллистических ракет «Орешник» «является приемом тактики запугивания» и «балансированием на грани ядерной войны».

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ.

    Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    25 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    Разработан новейший артиллерийский комплекс «Цитадель» против дронов

    @ Пресс-служба Госкорпорации Ростех

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты создали зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», предназначенный для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Отечественные инженеры завершили разработку нового оружия для борьбы с дронами, передает Telegram-канал Ростеха.

    Премьера 30-миллиметрового комплекса состоится на Международном форуме по безопасности, который пройдет в подмосковной «Лайв Арене» с 26 по 29 мая под эгидой Совета безопасности России.

    Система предназначена для уничтожения мультикоптеров и беспилотников самолетного типа. «Цитадель» использует снаряды со шрапнельной начинкой и дистанционным взрывателем. Умная автоматика сама рассчитывает идеальную точку подрыва на основе траектории полета цели. Благодаря этому расход боеприпасов существенно снижается по сравнению с традиционными аналогами.

    «Цитадель» имеет как оптико-электронную, так и радиолокационную системы обнаружения и сопровождения беспилотников противника», – рассказали в госкорпорации. Оптический канал функционирует в видимом и инфракрасном диапазонах. Установка отличается высокой степенью автоматизации на всех этапах работы – от поиска угрозы до ее ликвидации. Заявленные характеристики уже получили подтверждение в реальных условиях эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные задействовали зенитный пушечный комплекс «Цитадель» для защиты от беспилотников в зоне спецоперации.

    Ранее госкорпорация «Ростех» представила новейший 30-миллиметровый снаряд с дистанционно-управляемым взрывателем для борьбы с дронами.

    В январе войска получили на вооружение новые автоматизированные комплексы «Зубр» для противодействия беспилотным аппаратам.

    25 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Стартовало электронное предварительное голосование «Единой России»

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование, отбор кандидатов для участия в предстоящих выборах депутатов начался на специализированном портале.

    Принять участие в процедуре электронного предварительного голосования могут граждане, авторизованные через портал госуслуг, а жители Москвы также могут проголосовать на сайте мэра Москвы.

    «Годы проведения предварительного голосования показали – люди доверяют такому способу отбора кандидатов. Об этом говорят и цифры: сегодня в нашей системе уже более 10 млн избирателей», – подчеркнул секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Он добавил, что регистрация продлится до 29 мая, а само электронное голосование завершится 31 мая.

    Для защиты от внешнего вмешательства ключи шифрования блокчейна разделили на четыре части. Их хранителями стали сенатор Александр Карелин, медсестра Людмила Болилая, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и глава Фонда информационной демократии Илья Массух. За ходом процесса круглосуточно следят профильные ситуационные центры.

    Конкурс среди участников достигает 12 человек на место. Заявки подали 630 ветеранов спецоперации, которым по правилам процедуры добавят 25% к итоговому результату. По словам экспертов, техническая легитимность системы находится на стабильно высоком уровне.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев ранее анонсировал масштабное обновление состава думской фракции.

    Герой России Людмила Болилая подала заявку на участие в предварительном голосовании.

    В начале марта федеральный организационный комитет провел первое заседание по подготовке к процедуре отбора кандидатов.

    25 мая 2026, 08:59 • Новости дня
    Минюст Казахстана отказался исполнять решение суда против Газпрома

    @ Ministry of Justice of Kazakhstan

    Tекст: Мария Иванова

    Попытка взыскать с российской корпорации почти 1,5 млрд долларов по иску «Нафтогаза» потерпела неудачу, поскольку арбитражный спор не имеет никакого отношения к юрисдикции Астаны, отметил министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев.

    Астана не будет исполнять решение суда Международного финансового центра, признавшего вердикт швейцарского арбитража по иску украинского «Нафтогаза» к российскому Газпрому на сумму более 1,4 млрд долларов, передает ТАСС.

    «Республика Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ней правовой связи. Так, правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем рассматриваемое решение суда МФЦА не будет исполнено на территории Казахстана», – заявил министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

    Глава ведомства пояснил, что в деле нет связи с местной юрисдикцией. Российская корпорация не является участником центра, а сама спорная сделка совершалась за его пределами. Кроме того, стороны не договаривались передавать дело на рассмотрение в Астану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Международного финансового центра «Астана» постановил взыскать с Газпрома более 1,4 млрд долларов в пользу украинского «Нафтогаза».

    Ранее швейцарский суд обязал российскую компанию выплатить эту сумму по транзитному контракту.

    Арбитражный суд Петербурга полностью запретил украинской стороне добиваться исполнения иностранных судебных решений.

    25 мая 2026, 09:59 • Новости дня
    Сын российского миллиардера попал в рехаб после пьяного ДТП

    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Сын нижегородского миллиардера Сергей Корнилов – младший после аварии и скандала сообщил о прохождении реабилитации и публично попросил прощения за свои поступки.

    Сергей Корнилов – младший опубликовал видеообращение с публичными извинениями, передает Lenta.ru со ссылкой на Mash. Юноша признался: «Я оказался в реабилитационном центре для алкоголиков».

    Молодой человек добавил, что его резкие высказывания после инцидента не являются истиной, и он так совершенно не считает. Нарушитель попросил прощения у общественности и выразил искреннее сожаление о своем поступке.

    Ранее нетрезвый водитель потерял управление автомобилем Mercedes-Benz SL и протаранил несколько машин. Скрывшись с места происшествия, он отправился пить вино в одно из городских кафе.

    Находясь в заведении, виновник аварии записал видеоролик, где назвал россиян отребьем. После резонансного скандала семья полностью открестилась от дебошира.

    Молодой человек за рулем элитного кабриолета Mercedes протаранил две иномарки в центре Нижнего Новгорода.

    Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении отказавшегося от медосвидетельствования автомобилиста.

    В Москве произошло столкновение автомобилей Porsche и Voyah, принадлежащего бывшему футболисту «Спартака» Александру Прудникову. Водитель Porsche отказался от медосвидетельствования.

    24 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Ульянов потребовал от Гросси однозначной реакции на обстрелы ЗАЭС

    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ значительно увеличили интенсивность ударов по объектам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего имеются погибшие и пострадавшие в том числе среди гражданских, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на встрече в пятницу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

    Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были проинформированы об украинских атаках на транспортный цех и другие объекты Запорожской АЭС. Постпред России при международных организациях в Вене Ульянов сообщил, что в выходные дни украинские силы провели серию нападений на территорию станции.

    «Атакам подверглись транспортный цех ЗАЭС, где сгорело несколько автобусов, а также ряд других объектов, включая пожарно-спасательную часть», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Он добавил, что в результате ударов пострадали мирные жители.

    Интенсивность ударов по территории вокруг ЗАЭС заметно возросла с начала мая. Нападения фиксировались почти каждый день на протяжении 17 суток, в результате чего погибли три человека, а более десяти получили ранения.

    «Происходит то, о чем мы долгое время предупреждали Секретариат Агентства и государства-члены МАГАТЭ. В отсутствие осуждений и даже намека на критику Киев опьянен чувством вседозволенности и совершает все более безрассудные преступления», – добавил Ульянов.

    Россия настаивает на оперативной и однозначной реакции главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на происходящее.

    «Мы последовательно ставим перед Рафаэлем Гросси вопрос о необходимости более точного, оперативного и однозначного, без каких-либо двусмысленностей, освещения продолжающихся провокаций и нападений ВСУ на ЗАЭС, ее инфраструктуру и город-спутник Энергодар, где проживают сотрудники станции и их семьи», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома призвал полностью запретить применение оружия возле ядерных объектов. Украинские военные заминировали дорогу к Запорожской АЭС. Дроны ВСУ ранили двух сотрудников Запорожской АЭС в 100 метрах от станции.

    25 мая 2026, 11:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил потерю самолетом ВВС Британии сигнала GPS возле России

    @ Mike Schmidt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация с потерей самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала решается крайне просто: Прибалтике нужно запретить пролет украинских БПЛА через свою территорию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее газета The Times сообщила, что самолет Королевских ВВС, на борту которого находился Джон Хили, подвергся воздействию средств РЭБ.

    «Европейские самолеты регулярно летают близ российской границы. Дополнительную напряженность создает и то, что Украина использует воздушное пространство стран Прибалтики для нанесения ударов по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его оценкам, в этих условиях сохранять сигнал GPS над пограничной территорией между РФ и прибалтийскими республиками значило бы содействовать противнику в наведении дронов на российские военные и гражданские объекты. «Поэтому руководством нашей страны предпринимаются определенные меры защиты», – добавил собеседник.

    Впрочем, оговорился Кнутов, говорить однозначно, что британский борт попал под воздействие комплексов РЭБ, не стоит. «Но даже если это и стало причиной потери самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала, то случившееся свидетельствует об одном: ЕС и НАТО не надо разрешать украинским БПЛА пролетать через территорию Прибалтики», – подчеркнул спикер.

    Как полагает собеседник, британские СМИ неслучайно раздули ситуацию с инцидентом. «Задача – нагнетать обстановку, чтобы увеличивать военные расходы, а также отвлекать внимание британцев от проблем в правительстве», – уточнил Кнутов, напомнив, что премьер-министра Кира Стармера призывают уйти в отставку.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. Он иронично отметил, что это стало доброй традицией: как только рейтинги очередного британского министра обороны падают и ему надо бороться за свой пост, Россия начинает «блокировать сигналы его самолета у своих границ».

    Эксперт в этой связи напомнил о материале той же The Times за март 2024 года, когда Россия якобы «блокировала сигнал самолета министра обороны Британии Гранта Шаппса». «Через месяца три этот Шаппс был с треском уволен. Видимо, Хили понимает, что с приходом нового премьера (а этот вопрос уже не за горами) ему тоже придется защищать свой пост. Вот и давай летать возле границ России», – написал Корнилов в своем Telegram-канале.

    «В условиях, когда над Прибалтикой в нашу сторону летят военные дроны, мы, конечно, должны блокировать GPS-сигналы любых военных летательных аппаратов возле наших границ. А Хили со своими дружками летел на военном, а не на гражданском самолете! Хорошо еще, что его за вражеский БПЛА не приняли», – подчеркнул политолог.

    Ранее стало известно, что самолет военно-воздушных сил Британии, на борту которого находился министр обороны Джон Хили, потерял спутниковый сигнал, когда пролетал вблизи территории России. Как сообщает The Times, инцидент произошел 21 мая. Хили возвращался домой после визита в Эстонию, где он встретился с коллегой Ханно Певкуром и проинспектировал британские войска.

    По данным газеты, глушение сигнала произошло в начале пути, когда борт пролетал недалеко от российской границы. Помехи привели к сбоям в работе некоторых элементов приборной панели самолета. Восстановить спутниковый сигнал без полного отключения и перезагрузки систем было невозможно, а сделать это в воздухе технически нельзя. В результате пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения.

    Собеседники The Times назвали сбой в работе GPS очень редкой ситуацией. В оборонных кругах королевства считают Россию виновной в происшествии. Впрочем, издание отмечает: пока неясно, был ли самолет министра намеренной целью атаки РЭБ или же борт случайно попал в зону действия глушилок. Официального заявления на этот счет газета не приводит.

    Источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза заявил, что проблемы с работой систем глобального позиционирования в европейском воздушном пространстве давно стали привычным явлением, о котором заранее предупреждают пилотов. «Конкретно эстонские авиационные власти еще 13 мая предупреждали, что во всем воздушном пространстве страны возможны помехи или подменные сигналы спутниковой системы GNSS», – уточнил он.

    Напомним, на минувшей неделе Минобороны Британии сообщило, что британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint дважды за прошлый месяц был перехвачен российскими истребителями над Черным морем. В одном эпизоде российский Су-35, маневрируя, приблизился к британскому самолету на близкое расстояние, что привело к срабатыванию аварийных систем и отключению автопилота RC-135.

    В другом случае Су-27 выполнил шесть проходов перед британским самолетом, приближаясь на расстояние около шести метров от его носа. Минобороны Соединенного Королевства сочло, что это самый опасный эпизод с российской стороны с 2022 года. Однако, как отметил военкор Александр Коц, Лондон почему-то стыдливо обходит ключевой вопрос. «А что, собственно, британский стратегический разведчик делает у российских берегов?» – написал он.

    25 мая 2026, 14:19 • Новости дня
    В ЛДПР потребовали провести проверку шринкфляции в российских магазинах

    Лидер ЛДПР Слуцкий попросил ФАС проверить производителей из-за шринкфляции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий инициировал разбирательство по поводу скрытого уменьшения массы и объема товаров повседневного спроса при сохранении прежних цен.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение к главе ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой проверить производителей и торговые сети на недобросовестную конкуренцию из-за шринкфляции, сообщает ТАСС.

    Он пояснил, что речь идет о скрытом уменьшении веса и объема товаров при сохранении прежней цены.

    «Фракция ЛДПР уже вносила в Госдуму законопроект «О честной цене», чтобы обязать магазины указывать стоимость товара не только за упаковку, но и за понятную единицу измерения – килограмм, литр или 100 г. Однако его отклонили. Поэтому сегодня ЛДПР направляет письмо в ФАС – мы требуем провести проверку товаров на уменьшение массы, объема или его количества в упаковке при той же цене», – сказал Слуцкий.

    В письме подчеркивается, что практика шринкфляции широко распространилась в России и прежде всего затронула товары повседневного спроса. В качестве примеров приводятся случаи, когда упаковки молока с одного литра сокращались до 900–950 мл, сливочного масла – с 200 г до 180 или 150 г, а вес плиток шоколада уменьшался со 100 г до 90 или 75 г.

    По мнению Слуцкого, такая практика вводит покупателей в заблуждение и дает производителям необоснованные конкурентные преимущества. Он сослался на данные Роскачества, согласно которым в 2023 году до 90% опрошенных потребителей замечали уменьшение веса или объема товаров. Парламентарий попросил ФАС оценить действия производителей продовольственных и непродовольственных товаров, а также розничных сетей на предмет признаков недобросовестной конкуренции и дать правовую оценку практике скрытого уменьшения упаковок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в России усилился тренд на уменьшение среднего веса упаковки продуктов, а во втором квартале средний вес снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    25 мая 2026, 08:20 • Новости дня
    ЕС разочаровался в новом премьере Венгрии из-за России
    @ Isabelle Ouvrard/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытки Евросоюза избавиться от влияния Виктора Орбана обернулись провалом, поскольку новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя, пишет газета Die Weltwoche.

    Попытки Брюсселя изменить политический курс Будапешта обернулись неудачей, передает РИА «Новости». Новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр не стал подчиняться антироссийским требованиям европейских властей, сообщает газета Die Weltwoche.

    Издание отмечает сходство политических взглядов нынешнего и бывшего лидеров страны. «До высокопоставленных лиц ЕС постепенно начинает доходить, что новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого. <…> Мадьяр их разочаровал», – говорится в публикации.

    Журналисты подчеркивают отсутствие русофобии у действующего премьер-министра. Политик напомнил европейским коллегам о неизменности географического положения России и заявил о неизбежном возвращении Европы к закупкам российского газа после окончания конфликта на Украине.

    Подобная риторика перечеркнула радость европейских бюрократов от смены власти в Будапеште. Авторы статьи предрекают чиновникам горькое разочарование от постоянного вмешательства в чужие избирательные процессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Венгрии избрал Петера Мадьяра новым премьер-министром страны.

    Внешнеполитический курс нового лидера сильно расходится с позицией Брюсселя.

    Политик предрек возобновление закупок российского газа европейскими странами после завершения украинского конфликта.

    24 мая 2026, 21:19 • Новости дня
    Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине

    Макрон предостерег Белоруссию от вовлечения в конфликт на Украине

    Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине
    @ Marios Lolos/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом не вмешиваться в российско-украинский конфликт, сообщает канал TF1.

    Макрон во время телефонного разговора с Лукашенко, посоветовав ему избегать участия в текущих боевых действиях и улучшать отношения с Европой. передает РИА «Новости». Соответствующее заявление было сделано в ходе телефонного разговора двух политиков.

    «Макрон подчеркнул риски, которые несет для Белоруссии втягивание в войну… Он также призвал Александра Лукашенко предпринять необходимые действия для улучшения отношений между Белоруссией и Европой», – сообщил источник в окружении французского лидера.

    Ранее президенты Белоруссии и Франции обсудили взаимодействие Минска с европейскими странами.

    До этого Макрон выразил готовность к проведению переговоров с Владимиром Зеленским.


