«Единая Россия» обеспечила принятие 100 законов по Дальнему Востоку и Арктике

Tекст: Вера Басилая

На профильном форуме во Владивостоке обсудили стратегическое развитие макрорегионов.

Секретарь генсовета Владимир Якушев заявил: «Нам важны идеи, которые звучат здесь, потому что это особая территория с огромными возможностями и с задачами, которые требуют нестандартных, точных решений. Это территория, где во многом формируется будущее России».

Совместно с правительством фракция добилась утверждения около 100 специальных федеральных актов. Среди них выделяется документ о северном завозе, улучшивший снабжение 2,5 млн жителей. Грузопоток по Северному морскому пути планируется довести до 70 млн тонн к 2030 году.

Вице-премьер Юрий Трутнев отметил опережающие темпы роста Дальнего Востока, которые превосходят среднероссийские показатели почти на 30%. В макрорегионе заработали территории опережающего развития, дальневосточная ипотека и программа предоставления гектаров. Половина финансирования мастер-планов местных городов до 2030 года уже обеспечена.

Участники дискуссий предложили расширить Восточный полигон, включая БАМ и Транссиб, а также запустить производство новых отечественных самолетов.

Кроме того, в Мурманске планируется создать международный морской центр, который станет арктическим аналогом образовательного комплекса «Сириус».

Итоговую программу на пять лет представят в августе.