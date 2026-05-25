В ЛДПР потребовали провести проверку шринкфляции в российских магазинах

Лидер ЛДПР Слуцкий попросил ФАС проверить производителей из-за шринкфляции

Tекст: Елизавета Шишкова

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение к главе ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой проверить производителей и торговые сети на недобросовестную конкуренцию из-за шринкфляции, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что речь идет о скрытом уменьшении веса и объема товаров при сохранении прежней цены.

«Фракция ЛДПР уже вносила в Госдуму законопроект «О честной цене», чтобы обязать магазины указывать стоимость товара не только за упаковку, но и за понятную единицу измерения – килограмм, литр или 100 г. Однако его отклонили. Поэтому сегодня ЛДПР направляет письмо в ФАС – мы требуем провести проверку товаров на уменьшение массы, объема или его количества в упаковке при той же цене», – сказал Слуцкий.

В письме подчеркивается, что практика шринкфляции широко распространилась в России и прежде всего затронула товары повседневного спроса. В качестве примеров приводятся случаи, когда упаковки молока с одного литра сокращались до 900–950 мл, сливочного масла – с 200 г до 180 или 150 г, а вес плиток шоколада уменьшался со 100 г до 90 или 75 г.

По мнению Слуцкого, такая практика вводит покупателей в заблуждение и дает производителям необоснованные конкурентные преимущества. Он сослался на данные Роскачества, согласно которым в 2023 году до 90% опрошенных потребителей замечали уменьшение веса или объема товаров. Парламентарий попросил ФАС оценить действия производителей продовольственных и непродовольственных товаров, а также розничных сетей на предмет признаков недобросовестной конкуренции и дать правовую оценку практике скрытого уменьшения упаковок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в России усилился тренд на уменьшение среднего веса упаковки продуктов, а во втором квартале средний вес снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.