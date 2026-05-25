Путин обсудил с королем Бахрейна кризис вокруг Ирана

Tекст: Елизавета Шишкова

О состоявшемся телефонном разговоре Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой сообщил Кремль на платформе Max. Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание положению вокруг Ирана.

В ходе беседы был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Стороны выразили готовность развивать контакты по всем этим направлениям.

Отдельным блоком прошел обмен оценками по кризисной ситуации вокруг Ирана. «Подчеркнута необходимость скорейшего достижения политико-дипломатического урегулирования кризисной ситуации вокруг Ирана при безусловном учете интересов всех государств региона», – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о поддержке Владимиром Путиным политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Ирана и о его контактах с лидерами стран Персидского залива.



