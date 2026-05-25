    25 мая 2026, 13:38 • Новости дня

    В Кремле исключили льготные цены на газ для Евросоюза

    Песков напомнил о невозможности льготных цен на энергоносители для участников ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская Федерация не сможет предоставлять энергоресурсы на особых условиях странам, входящим в европейские интеграционные объединения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Государства европейского объединения не смогут получать российское топливо по сниженной стоимости из-за иных рыночных условий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    «Также мы слышали заявление армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так... Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций», – отметил представитель Кремля.

    По словам Пескова, там действует совершенно иная рыночная категория цен, о чем прекрасно осведомлены армянские партнеры. При этом он подчеркнул, что Москва остается ответственным и надежным поставщиком топлива для всех государств, особенно для своих ближайших союзников.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегической договоренности по цене на российский газ.

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил об экспорте энергоносителей в республику по стоимости в три раза ниже общерыночной.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил о риске перехода Еревана на закупки топлива по европейским тарифам.

    24 мая 2026, 19:06 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: Стубб не имеет права даже заикаться о роли переговорщика
    Tекст: Евгений Поздняков

    Президент Финляндии Александр Стубб неоднократно позволял себе русофобские высказывания, что не позволяет ему выступать в роли посредника на переговорах Москвы и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Александр Стубб выразил готовность представлять Европу в будущем диалоге с Москвой.

    «По моему мнению, у западных политиков не осталось даже намека на совесть. И пример президента Финляндии Александра Стубба особенно показателен: мы прекрасно помним его многочисленные русофобские заявления, которые были пропитаны ненавистью к Москве, а также ядом реваншизма по некогда утраченным территориям», – сказал Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «На мой взгляд, Стубб, после всего сказанного и сделанного, не имеет права даже заикаться о том, что он готов к диалогу с Россией. Разговор с ним заведомо лишен смысла. Он не станет думать о том, как Брюсселю и Москве наладить прочный и стабильный мир, ведь финский лидер представляет когорту наиболее недружественных по отношению к нашей стране людей», – полагает собеседник.

    По его оценке, подобные предложения заведомо неприемлемых «переговорщиков» являются попыткой ЕС заманить Россию в дипломатическую ловушку. «Они растягивают время в надежде на то, что наша армия сбавит темпы на время шаткого диалога. Будут предлагать нам одного «кандидата» за другим, а сами параллельно станут готовиться к новому витку противостояния с Москвой. Но нас такими трюками не обмануть», – заключил Джабаров.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность представлять Европу в будущем диалоге с Москвой. «Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя отвечать отрицательно», – отметил он в интервью телерадиокомпании Yle. При этом политик неоднократно позволял себе крайне сомнительные высказывания в адрес Москвы.

    Так, например, Стубб в прошлом году назвал Славянск и Краматорск «бастионом против гуннов». Кроме того, он регулярно припоминает итоги советско-финского противостояния, считая, что холодная война лишила Хельсинки не только значительной части территорий, но и суверенитета. Президент республики также выступал за лишение России права голоса в СБ ООН, напоминает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин заявлял, что предпочел бы видеть в качестве визави на переговорах бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Однако он подчеркнул, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют и который не допускал резких высказываний в адрес Москвы. При этом Путин напомнил, что именно ЕС отказался от диалога.

    25 мая 2026, 11:49 • Новости дня
    Медведев: Пашинян взял курс на разрыв с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев прокомментировал внешнеполитический вектор Еревана, передает РИА «Новости». Политик отметил, что армянский лидер не оценил братскую помощь Москвы.

    «Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать. Ему кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной», – сказал Медведев.

    По словам зампреда Совбеза, подобные шаги ставят под угрозу взаимодействие в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Он предупредил, что отказ от участия в саммитах и сближение с врагами России повлекут за собой серьезные последствия, в том числе экономические. Медведев подчеркнул, что премьер-министр толкает родину на путь бандеровской Украины, несмотря на выгоду Еревана от членства в ЕАЭС, отказывается от участия в саммитах союза и собирает в Ереване «мерзких врагов России».

    Ранее армянские власти заморозили свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года премьер-министр назвал выход республики из организации более вероятным сценарием, чем возобновление работы.

    Ранее Дмитрий Медведев предупредил об угрозе утраты выстроенных десятилетиями экономических связей Армении с Россией.

    Замглавы Совбеза указал на неизбежность перехода Еревана на европейские цены на газ из-за сближения с ЕС.

    В начале мая Никол Пашинян выразил желание сделать свою страну полноправным членом Евросоюза.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    24 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Каллас пригрозила «усилить давление на Россию» после удара по Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские министры иностранных дел планируют рассмотреть новые меры воздействия против Москвы после недавнего применения ракетной системы «Орешник» по Киеву, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала предстоящие переговоры представителей стран Евросоюза, передает Ura.ru.

    «На следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию», – написала она в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По ее словам, использование баллистических ракет «Орешник» «является приемом тактики запугивания» и «балансированием на грани ядерной войны».

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ.

    Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    25 мая 2026, 08:59 • Новости дня
    Минюст Казахстана отказался исполнять решение суда против Газпрома

    Tекст: Мария Иванова

    Попытка взыскать с российской корпорации почти 1,5 млрд долларов по иску «Нафтогаза» потерпела неудачу, поскольку арбитражный спор не имеет никакого отношения к юрисдикции Астаны, отметил министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев.

    Астана не будет исполнять решение суда Международного финансового центра, признавшего вердикт швейцарского арбитража по иску украинского «Нафтогаза» к российскому Газпрому на сумму более 1,4 млрд долларов, передает ТАСС.

    «Республика Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ней правовой связи. Так, правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем рассматриваемое решение суда МФЦА не будет исполнено на территории Казахстана», – заявил министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

    Глава ведомства пояснил, что в деле нет связи с местной юрисдикцией. Российская корпорация не является участником центра, а сама спорная сделка совершалась за его пределами. Кроме того, стороны не договаривались передавать дело на рассмотрение в Астану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Международного финансового центра «Астана» постановил взыскать с Газпрома более 1,4 млрд долларов в пользу украинского «Нафтогаза».

    Ранее швейцарский суд обязал российскую компанию выплатить эту сумму по транзитному контракту.

    Арбитражный суд Петербурга полностью запретил украинской стороне добиваться исполнения иностранных судебных решений.

    24 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Ульянов потребовал от Гросси однозначной реакции на обстрелы ЗАЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ значительно увеличили интенсивность ударов по объектам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего имеются погибшие и пострадавшие в том числе среди гражданских, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на встрече в пятницу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

    Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были проинформированы об украинских атаках на транспортный цех и другие объекты Запорожской АЭС. Постпред России при международных организациях в Вене Ульянов сообщил, что в выходные дни украинские силы провели серию нападений на территорию станции.

    «Атакам подверглись транспортный цех ЗАЭС, где сгорело несколько автобусов, а также ряд других объектов, включая пожарно-спасательную часть», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Он добавил, что в результате ударов пострадали мирные жители.

    Интенсивность ударов по территории вокруг ЗАЭС заметно возросла с начала мая. Нападения фиксировались почти каждый день на протяжении 17 суток, в результате чего погибли три человека, а более десяти получили ранения.

    «Происходит то, о чем мы долгое время предупреждали Секретариат Агентства и государства-члены МАГАТЭ. В отсутствие осуждений и даже намека на критику Киев опьянен чувством вседозволенности и совершает все более безрассудные преступления», – добавил Ульянов.

    Россия настаивает на оперативной и однозначной реакции главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на происходящее.

    «Мы последовательно ставим перед Рафаэлем Гросси вопрос о необходимости более точного, оперативного и однозначного, без каких-либо двусмысленностей, освещения продолжающихся провокаций и нападений ВСУ на ЗАЭС, ее инфраструктуру и город-спутник Энергодар, где проживают сотрудники станции и их семьи», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома призвал полностью запретить применение оружия возле ядерных объектов. Украинские военные заминировали дорогу к Запорожской АЭС. Дроны ВСУ ранили двух сотрудников Запорожской АЭС в 100 метрах от станции.

    25 мая 2026, 11:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил потерю самолетом ВВС Британии сигнала GPS возле России

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация с потерей самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала решается крайне просто: Прибалтике нужно запретить пролет украинских БПЛА через свою территорию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее газета The Times сообщила, что самолет Королевских ВВС, на борту которого находился Джон Хили, подвергся воздействию средств РЭБ.

    «Европейские самолеты регулярно летают близ российской границы. Дополнительную напряженность создает и то, что Украина использует воздушное пространство стран Прибалтики для нанесения ударов по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его оценкам, в этих условиях сохранять сигнал GPS над пограничной территорией между РФ и прибалтийскими республиками значило бы содействовать противнику в наведении дронов на российские военные и гражданские объекты. «Поэтому руководством нашей страны предпринимаются определенные меры защиты», – добавил собеседник.

    Впрочем, оговорился Кнутов, говорить однозначно, что британский борт попал под воздействие комплексов РЭБ, не стоит. «Но даже если это и стало причиной потери самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала, то случившееся свидетельствует об одном: ЕС и НАТО не надо разрешать украинским БПЛА пролетать через территорию Прибалтики», – подчеркнул спикер.

    Как полагает собеседник, британские СМИ неслучайно раздули ситуацию с инцидентом. «Задача – нагнетать обстановку, чтобы увеличивать военные расходы, а также отвлекать внимание британцев от проблем в правительстве», – уточнил Кнутов, напомнив, что премьер-министра Кира Стармера призывают уйти в отставку.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. Он иронично отметил, что это стало доброй традицией: как только рейтинги очередного британского министра обороны падают и ему надо бороться за свой пост, Россия начинает «блокировать сигналы его самолета у своих границ».

    Эксперт в этой связи напомнил о материале той же The Times за март 2024 года, когда Россия якобы «блокировала сигнал самолета министра обороны Британии Гранта Шаппса». «Через месяца три этот Шаппс был с треском уволен. Видимо, Хили понимает, что с приходом нового премьера (а этот вопрос уже не за горами) ему тоже придется защищать свой пост. Вот и давай летать возле границ России», – написал Корнилов в своем Telegram-канале.

    «В условиях, когда над Прибалтикой в нашу сторону летят военные дроны, мы, конечно, должны блокировать GPS-сигналы любых военных летательных аппаратов возле наших границ. А Хили со своими дружками летел на военном, а не на гражданском самолете! Хорошо еще, что его за вражеский БПЛА не приняли», – подчеркнул политолог.

    Ранее стало известно, что самолет военно-воздушных сил Британии, на борту которого находился министр обороны Джон Хили, потерял спутниковый сигнал, когда пролетал вблизи территории России. Как сообщает The Times, инцидент произошел 21 мая. Хили возвращался домой после визита в Эстонию, где он встретился с коллегой Ханно Певкуром и проинспектировал британские войска.

    По данным газеты, глушение сигнала произошло в начале пути, когда борт пролетал недалеко от российской границы. Помехи привели к сбоям в работе некоторых элементов приборной панели самолета. Восстановить спутниковый сигнал без полного отключения и перезагрузки систем было невозможно, а сделать это в воздухе технически нельзя. В результате пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения.

    Собеседники The Times назвали сбой в работе GPS очень редкой ситуацией. В оборонных кругах королевства считают Россию виновной в происшествии. Впрочем, издание отмечает: пока неясно, был ли самолет министра намеренной целью атаки РЭБ или же борт случайно попал в зону действия глушилок. Официального заявления на этот счет газета не приводит.

    Источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза заявил, что проблемы с работой систем глобального позиционирования в европейском воздушном пространстве давно стали привычным явлением, о котором заранее предупреждают пилотов. «Конкретно эстонские авиационные власти еще 13 мая предупреждали, что во всем воздушном пространстве страны возможны помехи или подменные сигналы спутниковой системы GNSS», – уточнил он.

    Напомним, на минувшей неделе Минобороны Британии сообщило, что британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint дважды за прошлый месяц был перехвачен российскими истребителями над Черным морем. В одном эпизоде российский Су-35, маневрируя, приблизился к британскому самолету на близкое расстояние, что привело к срабатыванию аварийных систем и отключению автопилота RC-135.

    В другом случае Су-27 выполнил шесть проходов перед британским самолетом, приближаясь на расстояние около шести метров от его носа. Минобороны Соединенного Королевства сочло, что это самый опасный эпизод с российской стороны с 2022 года. Однако, как отметил военкор Александр Коц, Лондон почему-то стыдливо обходит ключевой вопрос. «А что, собственно, британский стратегический разведчик делает у российских берегов?» – написал он.

    24 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Журналист Боуз показал итальянскую деталь дрона на месте теракта в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз посетил разрушенный колледж в луганском Старобельске и обратился к гражданам Италии, продемонстрировав часть дрона Вооруженных сил Украины.

    Ирландский репортер продемонстрировал обломки украинского беспилотника с маркировкой производства Италии, найденные на месте атаки по учебному заведению в Старобельске, передает РИА «Новости». Репортер подчеркнул, что деньги итальянских налогоплательщиков идут на финансирование подобных терактов.

    «Посмотрите на это, итальянские налогоплательщики, вот куда идут ваши деньги, чтобы «защищать демократическую Украину». Некоторые части киевских беспилотников, которые ударили по российскому колледжу, были произведены в Италии», – написал Боуз в социальной сети X, опубликовав кадры с места событий.

    Местные спасатели сообщили журналисту, что в ходе поисковой операции украинские военные направили дополнительные дроны для атаки на пожарных. Репортер также показал внутренние помещения пострадавшего общежития, отметив отсутствие какого-либо военного оборудования, и назвал невероятными заявления Киева о том, что здание было военной целью.

    Ирландский журналист Чей Боуз назвал киевский режим террористическим.

    Журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink.

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Иностранные репортеры лично зафиксировали масштабные разрушения студенческого общежития в Старобельске.

    24 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Пашинян заявил об отмене виз с ЕС через два года

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом будет решен максимум через два года, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

    Власти Армении пообещали добиться полной отмены визового режима с европейскими странами в течение ближайших двух лет на фоне резкого роста пассажиропотока, передает РИА «Новости». Об этом армянский премьер-министр сообщил в ходе предвыборной кампании в Ширакской области.

    «Мы говорим, дорогой народ, самое позднее через два года у нас будет решен вопрос либерализации виз между Арменией и ЕС», – подчеркнул глава правительства республики.

    Политик пояснил, что трудности с получением шенгенских виз вызваны резким увеличением числа выезжающих в Европу. За последние семь лет поток армянских граждан в страны Евросоюза вырос на 500%, из-за чего европейские посольства не справляются с нагрузкой.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал попытки западных стран втянуть Ереван в антироссийский лагерь. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев также указывал на стремление армянского руководства сблизиться с ЕС, сохраняя при этом экономические выгоды от членства в Евразийском экономическом союзе.

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слова российского коллеги Сергей Лаврова о влиянии Евросоюза на Ереван, который заинтересован в сохранении партнерства с Москвой, несмотря на развитие сотрудничества с западными странами в сфере цифровых технологий и демократии.

    Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех привилегий в рамках ЕАЭС. 

    МИД Армении заявил, что Ереван не намерен вносить напряженность в отношения с Москвой.


    25 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Медведев предупредил Армению о газе по европейским ценам
    Tекст: Вера Басилая

    Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна могут привести к закупкам газа по европейским ценам и утрате выстроенных десятилетиями экономических связей с Россией, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    Медведев сообщил, что глава армянского правительства осознанно разрушает отношения с Москвой, передает РИА «Новости».

    Политик уверен, что такие действия лишат граждан республики доступа к экономическому пространству Евразийского союза.

    «Видимо, он считает нас лохами. При этом сам крупно ошибся в системе координат и проводит крайне опасный для своей страны курс», – подчеркнул зампред Совбеза. Он добавил, что Еревану придется приобретать топливо в три раза дороже нынешних тарифов.

    Российский чиновник отметил попытки армянского лидера заработать авторитет на Западе, сохраняя при этом выгоды от евразийского сотрудничества. По его словам, истинным стратегическим партнером Москвы остается исключительно братский народ республики, а не случайные руководители.

    «Армения является для нас исторически очень близкой страной, нашим стратегическим партнером. Подчеркиваю – братский народ Армении, а не любой армянский начальник», – сказал Медведев.

    Во время первого знакомства премьер выражал опасения, что Москва его не примет. Однако российская сторона тогда заверила готовность работать с любым избранным лидером, хотя этот разговор так и не повлиял на дальнейшие решения политика.

    Медведев подчеркнул, что Пашинян не является для Армении «гарантом мира», он просто «проходимец, вознесенный в определенный период на вершину власти».

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Ереван о неизбежности европейских цен на газ при сближении с Евросоюзом.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении товарооборота между Россией и Арменией на 45,4%.

    Спикер армянского парламента Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в ЕАЭС.

    25 мая 2026, 06:50 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico указал на невозможность оправдать убийство детей в Старобельске

    L'AntiDiplomatico указал на невозможность оправдать убийство детей в ЛНР

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате атаки украинских войск на колледж и общежитие в Старобельске ЛНР погибли 18 подростков, однако западные журналисты отказались освещать трагедию, а если и освещали, то с попытками оправдать убийц.

    «Западные СМИ  не стали праздновать это как очередную победу Украины. Причина очевидна: убийство совсем юных ребят произошло на территории, которая, несмотря на референдум, во всех отношениях считается украинской – в Луганской и Донбасской областях, – где, однако, русскоязычные граждане не пользуются теми же правами, что и украиноязычные, и с 2014 года подвергаются преследованиям и насилию. Убийство 18 детей во сне <...> – это острая тема, которую сложно сгладить на уровне повествования», – сказано в материале портала L'AntiDiplomatico.

    В статье критикуется телеканал Sky TG24, который пытался посеять сомнения в произошедшем особыми формулировками или намекнуть на некое воздаяние детям-студентам.

    «Однако трудно долго придерживаться мнения, что убийство молодых студентов может найти какое-либо оправдание как возмездии: в карме, например, как принято говорить», – отмечено в статье.

    Напомним, после удара ВСУ по общежитию в луганском Старобельске восемь человек  продолжают лечение в стационарах республики, один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Двоих тяжело раненных при ударе молодых людей отправили на лечение в московские клиники.

    В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о прибытии в ЛНР более 50 иностранных репортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink. Ирландский журналист Боуз побывал на месте удара по Старобельскому колледжу и назвал киевский режим террористическим. Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач спецоперации.

    Журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске. Корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    24 мая 2026, 16:48 • Новости дня
    Стубб заявил о готовности стать переговорщиком с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Москвой, если ему поступит соответствующее предложение.

    Финский лидер Александр Стубб не исключает возможности стать представителем Евросоюза на переговорах с российской стороной, передает РИА «Новости».

    «Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя отвечать отрицательно», – отметил Стубб в интервью телерадиокомпании Yle. Таким образом политик прокомментировал слухи о своей возможной роли в будущем диалоге Европы и России.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что предпочел бы видеть в качестве визави на переговорах бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Однако он подчеркнул, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют и который не допускал резких высказываний в адрес Москвы. При этом Путин напомнил, что именно европейская сторона отказалась от диалога.

    В свою очередь глава Евросовета Антониу Кошта недавно сообщил, что ведет консультации с лидерами стран ЕС по подготовке к переговорам с Россией, ожидая для этого подходящего момента.

    Европейский союз рассматривает кандидатуру Александра Стубба на должность официального представителя для мирных контактов с Москвой.

    Ранее сам финский лидер заявил о необходимости самостоятельного прямого взаимодействия европейских стран с Россией.

    24 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Один из десятков иностранных журналистов, которые в воскресенье прибыли на место трагедии в Старобельске ЛНР, Махди Дирани, представляющий ливанский телеканал Al-Mayadeen, заметил на месте удара по колледжу свидетельства того, что атака велась намеренно по гражданскому объекту с детьми.

    «То, что мы увидели в институте, студенческом общежитии и на месте удара, указывает на то, что это было гражданское место: вещи детей, их кровати, книги и игрушки. Не думаю, что увиденное можно трактовать иначе. Следы ударов ясно показывают, что они пришлись по учебным аудиториям и спальным комнатам», – сказал Дирани РИА «Новости».

    Ливанский журналист уточнил, что увиденное в Старобельске напомнило последствия ударов  по гражданским объектам в других странах, от Ирана и сектора Газа до Ливана. И такие удары постоянно оправдывают военным или двойным назначением объектов, подчеркнул Дирани, указав на жертвы среди мирных жителей в таких случаях.

    Журналист поделился мнение о том, что такая практика говорит о пренебрежении нормами международного гуманитарного права и об отсутствии эффективных механизмов ответственности.

    Напомним, после удара ВСУ по общежитию в луганском Старобельске восемь человек  продолжают лечение в стационарах республики, один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Двоих тяжело раненных при ударе молодых людей отправили на лечение в московские клиники.

    В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о прибытии в ЛНР более 50 иностранных репортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink. Ирландский журналист Боуз побывал на месте удара по Старобельскому колледжу и назвал киевский режим террористическим. Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач спецоперации.

    25 мая 2026, 11:32 • Новости дня
    Daily Express: Запад ужаснулся после российского удара «Орешником»

    Tекст: Вера Басилая

    Использование новейшей российской ракеты «Орешник» в ходе недавней атаки вызвало сильную тревогу в западных странах, заявила британская газета Daily Express.

    Применение новейшего оружия во время ответного удара по украинским объектам серьезно напугало Запад, передает РИА «Новости». Британское издание Daily Express назвало российскую ракету «Орешник» ужасающей.

    «Применение этой ужасающей ракеты, способной нести ядерные или обычные боеголовки, стало частью страшной волны атак, обрушившихся на Украину за одну ночь», – говорится в публикации газеты.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием, в том числе «Орешником», были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ.

    Военные эксперты назвали данную ночную атаку одной из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации.

    24 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Совбез: Представители 12 недружественных стран приедут на форум по безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Первый Международный форум по безопасности в России соберет участников из 12 недружественных государств, выступающих за развитие конструктивных отношений с Москвой, сообщили в Совете безопасности России.

    Представители 12 недружественных стран планируют посетить Первый Международный форум по безопасности в России, передают «Вести». Точный список государств, чьи делегации прибудут на мероприятие, пока не раскрывается.

    «В работе форума также примут участие неофициальные представители из 12 недружественных стран», – говорится в сообщении пресс-службы Совета безопасности Российской Федерации.

    В ведомстве подчеркнули, что ожидаемые гости поддерживают развитие конструктивных отношений с Москвой. Мероприятие стартует 26 мая на площадках Центрального парка «Патриот» и на «Live Арене», а завершение программы намечено на 29 мая.

    В прошлом году Совет безопасности России направил приглашения на международный форум представителям более 150 государств.

    На том мероприятии в Москве присутствовали двое делегатов от Соединенных Штатов.

    24 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    Дотком обвинил главу ЕК в лицемерии после теракта в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель сервисов Megaupload и Mega Ким Дотком обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в применении двойных стандартов после атаки ВСУ на Луганскую Народную Республику.

    Известный предприниматель Ким Дотком жестко раскритиковал Урсулу фон дер Ляйен за игнорирование смертоносного удара украинских войск по студенческому общежитию в Старобельске, передает РИА «Новости».

    Бизнесмен призвал европейского политика тщательнее проверять факты, подчеркнув, что ее нынешние высказывания дискредитируют Европейский союз.

    Поводом для резкой критики стала публикация фон дер Ляйен в социальной сети Х, где она бездоказательно возложила на Россию ответственность за якобы совершенные атаки на мирное население Украины.

    Дотком обратил внимание на то, что глава Еврокомиссии проигнорировала недавний удар украинских военных по общежитию в Старобельске.

    «Подождите. Разве незадолго до этого Украина не атаковала студенческое общежитие в ЛНР, в результате чего погиб 21 человек? Так кто же на самом деле проявляет жестокость? Кто пренебрегает человеческой жизнью и мирными переговорами? Кто совершает террор против мирного населения? Уточните факты. Вы позорите ЕС», – написал Дотком в ответ на пост фон дер Ляйен.

    Ранее 22 мая украинские беспилотники атаковали студенческое общежитие колледжа в Старобельске.

    Тяжелые дроны самолетного типа несколько раз целенаправленно ударили по учебному корпусу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отрицание западными политиками этого теракта потерей человеческого достоинства.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

