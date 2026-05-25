МИД Ирана сообщил о проблемах с визой США для участия в заседании СБ ООН

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пропустит предстоящее заседание Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».
Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи пояснил, что основной причиной такого решения стали трудности с оформлением визы США.
По словам дипломата, поездка руководителя министерства в Соединенные Штаты окончательно отменена.
«Принимая во внимание настоящие условия, визит не состоится, поскольку мы столкнулись с проблемой, связанной с американской визой. Заседание, я думаю, состоится завтра и послезавтра, поэтому визит не состоится», – подчеркнул Багаи в ходе специального брифинга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году власти США ограничили передвижение главы МИД Ирана по Нью-Йорку во время мероприятий ООН.
Месяцем ранее Аббас Аракчи отправился в дипломатическое турне для обсуждения путей урегулирования противостояния с Вашингтоном. Позже иранский министр объяснил провал первого этапа двустороннего диалога чрезмерными требованиями американской стороны.