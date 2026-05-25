МИД Ирана сообщил о проблемах с визой США для участия в заседании СБ ООН

Axios раскрыл подробности меморандума между США и Ираном

Tекст: Катерина Туманова

«Соглашение между США и Ираном близко к подписанию и подразумевает продление режима прекращения огня на 60 дней, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт. По словам американского чиновника, Иран сможет свободно продавать нефть, также будут проведены переговоры по противодействию иранской ядерной программе», сообщает портал Axios.

Эта сделка позволит избежать эскалации войны и снизит давление на мировые поставки нефти, однако неясно, приведет ли она к прочному мирному соглашению, которое решит ядерные вопросы, поднятые президентом США Дональдом Трампом.

Пока Трамп и переговорщики дали понять, что о сделке может быть объявлено в воскресенье, но она еще не завершена и может сорваться.

«Освобождение от ответственности за неудовлетворительные результаты», – назвал ключевой принцип соглашения американский чиновник.

Отмена санкций и разморозка активов произойдут только после выполнения Тегераном конкретных уступок.

Иранская сторона устно пообещала навсегда отказаться от создания ядерного оружия. Государство приостановит программу обогащения урана и вывезет имеющиеся запасы высокообогащенного сырья.

Проект документа также предусматривает прекращение конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Американские войска останутся в регионе на время действия переходного периода до заключения окончательного мира, указано в материале, основанном на предоставленных чиновником США данных из потенциального меморандума США и Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании. Американский лидер заявил, что США и Иран стали гораздо ближе к сделке и сообщил о достигнутом переговорами с Ираном последней версии меморандума.