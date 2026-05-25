Биржевые цены на газ в Европе снизились на 5%

Стоимость газа на европейских биржах опустилась до 553 долларов

Ближайшие фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись на уровне 559,4 доллара, передает РИА «Новости».

К 9.01 по московскому времени показатель снизился до 553,2 доллара, что на 5,3% меньше расчетной цены предыдущего дня в 584,4 доллара.

Ранее The New York Times сообщила о достижении принципиального согласия между США и Ираном об открытии Ормузского пролива. На фоне этих новостей нефть марок Brent и WTI подешевела в пределах 6%, опустившись ниже 100 долларов за баррель.

В марте средние цены на газ в Европе подскочили почти на 60% из-за конфликта на Ближнем Востоке, превысив 600 долларов впервые с февраля 2023 года. Однако в апреле стоимость снизилась на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров. В период с 15 по 20 мая котировки снова поднимались выше 600 долларов.

Максимальная цена за время обострения составила 853,7 доллара. Это произошло 19 марта, когда глава Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Две из 14 линий производства сжиженного природного газа компании в Катаре повреждены». Исторический рекорд был зафиксирован весной 2022 года на уровне 3892 долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 мая европейские биржевые котировки на природный газ закрепились вблизи 620 долларов за тысячу кубометров.

8 мая стоимость газовых фьючерсов на европейских биржах достигла отметки почти в 540 долларов. Ранее на фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана цена энергоносителя опускалась до 508,9 доллара.