Медведев призвал сохранить традиционные длинные летние школьные каникулы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Зампред Совбеза России высказался в поддержку сохранения существующей системы школьного отдыха, передает РИА «Новости». По его мнению, отказываться от устоявшейся практики длительных перерывов в учебе нецелесообразно.

«Долгие летние каникулы в нашей стране – традиция, от которой не нужно отказываться. Помните известную школьную фразу «Звонок – для учителя»? Каникулы жизненно необходимы педагогам для восстановления сил и подготовки к новым четвертям или триместрам у школьной доски», – сказал политик.

Он также отметил значимость совместного отдыха детей и родителей. При этом спикер подчеркнул важность организации разнообразного и познавательного досуга для школьников, чтобы период без занятий не казался слишком затянутым.

Для обеспечения активного времяпрепровождения учащихся в каждом российском регионе реализуются специальные программы. В завершение чиновник поздравил преподавателей и учеников с окончанием учебного года, пожелав успешной сдачи экзаменов и полноценного восстановления сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в текущем году российские школьники уйдут на летний отдых 27 мая.

В предстоящем учебном году каникулы продлятся 97 дней.

В прошлом году московский омбудсмен Ольга Ярославская предложила сделать июнь учебным месяцем.