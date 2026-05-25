  • Новость часаБоевые расчеты дронов группировки «Восток» подключились к российским спутникам
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Гибридная война Лукашенко» оказалась делом литовской мафии
    Самолет министра обороны Британии потерял GPS-сигнал у границы России
    Пашинян заявил об отмене виз с ЕС через два года
    Сенатор Джабаров оценил кандидатуру Стубба на роль переговорщика с Россией
    ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду
    Минюст Казахстана отказался исполнять решение суда против Газпрома
    Отмечено глобальное падение численности миротворческих сил
    Власти Грузии запретили акцию протеста в День независимости
    Медведев предупредил Армению о газе по европейским ценам
    25 мая 2026, 09:20 • Новости дня

    Медведев призвал сохранить традиционные длинные летние школьные каникулы

    Медведев призвал сохранить традиционные длинные летние школьные каникулы
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Долгие летние школьные каникулы – традиция для России, от которой не нужно отказываться, считает председатель президиума Совета при президенте России по науке и образованию, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Зампред Совбеза России высказался в поддержку сохранения существующей системы школьного отдыха, передает РИА «Новости». По его мнению, отказываться от устоявшейся практики длительных перерывов в учебе нецелесообразно.

    «Долгие летние каникулы в нашей стране – традиция, от которой не нужно отказываться. Помните известную школьную фразу «Звонок – для учителя»? Каникулы жизненно необходимы педагогам для восстановления сил и подготовки к новым четвертям или триместрам у школьной доски», – сказал политик.

    Он также отметил значимость совместного отдыха детей и родителей. При этом спикер подчеркнул важность организации разнообразного и познавательного досуга для школьников, чтобы период без занятий не казался слишком затянутым.

    Для обеспечения активного времяпрепровождения учащихся в каждом российском регионе реализуются специальные программы. В завершение чиновник поздравил преподавателей и учеников с окончанием учебного года, пожелав успешной сдачи экзаменов и полноценного восстановления сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в текущем году российские школьники уйдут на летний отдых 27 мая.

    В предстоящем учебном году каникулы продлятся 97 дней.

    В прошлом году московский омбудсмен Ольга Ярославская предложила сделать июнь учебным месяцем.

    22 мая 2026, 12:27 • Новости дня
    Медведев: «Единая Россия» не позволит кандидатам прятать политический статус

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Участие в выборах от «Единой России» потребует обязательного членства в ней или принадлежности к институту сторонников партии, заявил председатель «ЕР» Дмитрий Медведев.

    Медведев обратился к участникам предварительного голосования, передает Telegram-канал партии. Политик подчеркнул, что попытки утаить политический статус будут жестко пресекаться.

    «Это наша принципиальная позиция и показатель честности перед избирателями. Если кандидат решил идти в Госдуму под флагом «Единой России», то он должен подтвердить серьезность своих намерений. Показать, что не просто использует возможности партии, ее статус и опыт, но и разделяет ее ценности, идеологию и ответственность перед людьми», – заявил Медведев.

    Политик добавил, что данное условие является строго обязательным абсолютно для всех кандидатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев анонсировал масштабное обновление думской фракции.

    Комментарии (5)
    23 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа

    Медведев заявил о неизбежности европейских цен на газ для Армении

    Медведев объяснил Пашиняну цену сближения с ЕС на примере газа
    @ Razmik Zackaryan/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев указал премьер-министру Армении Николу Пашиняну на то, что если Армения продолжит свой курс сближения с ЕС, оставаться членом ЕАЭС не получится, а значит и за газ придется платить по цене для Европы.

    Медведев в MAX указал премьер-министру Армении Николу Пашиняну на последствия сближения с ЕС. Если Ереван продолжит этот курс, оставаться членом ЕАЭС не получится, а значит, за газ придется платить по европейским ценам .

    «Как известно, тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую задницу», – отметил Медведев. По его словам, именно это собирается сделать армянский премьер, пытаясь затащить страну в Евросоюз и при этом сохранить выгоды от участия в ЕАЭС.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что Пашинян рассчитывает на сохранение нынешней цены на российский газ в 177,5 доллара за 1000 кубометров. При этом биржевые цены на этот энергоноситель в Европе в мае 2026 года составляли около 570–590 долларов за тысячу кубометров.

    Политик считает, что при переходе на европейские цены население Армении прогонит премьер-министра. Медведев добавил, что шансы столкнуться с жесткими экономическими реалиями растут каждый день, и посоветовал Еревану начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неизменности стратегических договоренностей с Россией по цене на газ.

    Спикер армянского парламента Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в Евразийском экономическом союзе.

    Финансовые аналитики предрекли Еревану многомиллиардные убытки в случае выхода из этого интеграционного объединения.

    Комментарии (25)
    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 01:25 • Новости дня
    Небензя: Европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми
    Небензя: Европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские представители в Совете Безопасности ООН демонстрируют крайнюю степень цинизма, умалчивая о жертвах среди мирного населения Донбасса, они не считают детей и студентов в России людьми, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    Небензя выразил возмущение тем, что западные дипломаты игнорируют гибель детей и студентов в результате украинских ударов по Старобельску, передает РИА «Новости».

    «Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов Совбеза нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске», – заявил российский дипломат на заседании СБ ООН.

    Постпред подчеркнул, что подобное отношение выходит за рамки двойных стандартов и лицемерия. По его словам, отказ признавать жителей России и Донбасса людьми свидетельствует об откровенном глумлении над невинными жертвами и лишает человеческого лица самих западных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты запросили экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске. На этом заседании Небензя назвал целенаправленный обстрел здания с детьми военным преступлением.

    Президент России Владимир Путин сообщил о гибели шести человек при обстреле колледжа в Старобельске.

    Комментарии (18)
    24 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Медведев призвал наносить жесткие удары по Киеву
    Медведев призвал наносить жесткие удары по Киеву
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мощные удары по киевским объектам стали жестким ответом на террористические атаки против детей и направлены на полную деморализацию противника.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в MAX прокомментировал ночные атаки на украинскую столицу. «Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жёсткий ответ из России», – подчеркнул политик.

    По словам замглавы Совбеза, киевские власти намеренно провоцируют прилеты по своим объектам. Это позволяет им легче выпрашивать западное оружие и деньги, а также оправдывать масштабное воровство. Кроме того, подобные инциденты помогают консолидировать электорат перед грядущими выборами.

    Политик выразил уверенность в необходимости продолжать и многократно усиливать огневое воздействие. Он отметил, что превращение столичных символов в руины деморализует противника гораздо эффективнее, чем потеря боевых знамен на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал беспощадно уничтожать организаторов терактов.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Макс».

    Комментарии (36)
    23 мая 2026, 23:25 • Новости дня
    Число погибших от удара ВСУ по общежитию в Старобельске достигло 21 человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек, тела всех погибших извлечены из-под завалов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В Старобельске завершены поисковые работы на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета.

    «Всего пострадали 63 человека, из них 21 – погибли.  Все тела погибших признаны из-под завала», – сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Президент России Владимир Путин назвал удар украинских беспилотников по Старобельску террористическим актом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу число погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске достигло 18 человек. Также были установлены личности 17 погибших студентов.
    Выжившие при обстреле студенты заявили о прицельных ударах беспилотников по общежитию.

    Небензя заявил, что европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми. Мирошник указал на развивающуюся «всеядность» укронацистов.

    Комментарии (2)
    23 мая 2026, 23:40 • Новости дня
    Пасечник объявил траур 24 и 25 мая в ЛНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник объявил два Дня траура в память о погибших при атаке дронов ВСУ на общежитие Старобельского колледжа.

    «В память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа нашего педуниверситета объявляю 24 и 25 мая Дни траура. <...> К глубокой боли, в результате удара погиб 21 человек. Это невосполнимая утрата для родных, близких и для всех нас», – написал он в Max-канале.

    Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что жители региона и всей страны сплотились вокруг общей беды. Он указал на то, что спасатели, медики, волонтеры, общественники и неравнодушные люди продолжают помогать семьям пострадавших, участвуют в ликвидации последствий трагедии.

    «В память о погибших студентах молодежь республики запустила акцию в социальных сетях «Они просто учились». Присоединиться к ней может каждый», – сообщил глава ЛНР.

    Он добавил, что эта атака – чистое зло, которому нет и не может быть оправдания.

    «Неонацисты совершили военное преступление, у которого нет срока давности. Каждый, кто отдавал этот приказ и кто его исполнял, должен понести и обязательно понесут заслуженное, неотвратимое наказание», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ЛНР взяли на себя организацию похорон погибших в Старобельском колледже. Небензя заявил, что европейские дипломаты в ООН не считают русских детей людьми. Мирошник указал на развивающуюся «всеядность» укронацистов.

    Комментарии (4)
    23 мая 2026, 17:39 • Новости дня
    Школьники залезли на купол храма Христа Спасителя в Москве

    Школьники взобрались на купол храма Христа Спасителя в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа подростков поднялась на главный купол храма Христа Спасителя высотой более 100 м, участвуя в нелегальной экскурсии по крышам, отмечают СМИ.

    Школьники залезли на купол храма Христа Спасителя в Москве. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала SHOT, на которую ссылается RT. По их данным, школьники поднялись на главный купол храма Христа Спасителя, высота которого превышает 100 метров. Молодые люди, как отмечается в материале, организуют незаконные «туры» по крышам.

    В сообщении SHOT подчеркивается, что участникам подобных вылазок может грозить серьезная ответственность. «За незаконное проникновение на объект культурного наследия руферам грозит крупный штраф до 200 тыс. рублей либо реальный срок до шести лет», – говорится в публикации.

    Авторы канала отмечают, что действия подростков квалифицируются как проникновение на объект культурного наследия, за что предусмотрены и штрафные санкции, и лишение свободы. О возможных фигурантах дела и их количестве в сообщении не уточняется.

    Ранее трех студенток Строгановского университета исключили после видео с танцами напротив храма Христа Спасителя. До этого в Петербурге руфера и его приятеля задержали после подъема на крышу башни Кунсткамеры.

    А в Госдуме заявили о невозможности легализации туристических прогулок по крышам без изменений федерального законодательства.

    Комментарии (2)
    24 мая 2026, 04:40 • Новости дня
    Школьники из России завоевали восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике

    Школьники из РФ взяли восемь медалей на олимпиаде по физике в Пусане

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские школьники заняли призовые места на престижном международном состязании, выиграв четыре золотые и четыре серебряные медали в ходе Азиатской олимпиады по физике в Пусане.

    Российская команда из восьми учащихся приняла участие в Азиатской олимпиаде по физике, проходившей в городе Пусан, Южная Корея. По итогам соревнований сборная России завоевала четыре золотые и четыре серебряные медали, войдя в пятерку лучших команд в общекомандном зачете, передает РИА «Новости».

    Как отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, российская сборная вновь показала высокие результаты на Азиатской международной олимпиаде по физике.

    «Со своей стороны в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» правительство продолжит создавать условия для развития талантов и реализации потенциала россиян в целом», – сказал он.

    По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, что успех сборной свидетельствует о высоком уровне образования в области естественных наук в России.

    «Мы по праву можем гордиться нашими выдающимися школьниками, которые проявили все свои знания и справились с трудными задачами», – сказал он, пожелав победителям успехов.

    В олимпиаде Asian Physics Olympiad приняли участие более 200 учащихся из 27 стран, среди которых Австралия, Индонезия, Китай и Вьетнам. Школьники прошли теоретический и практический туры, где продемонстрировали знания и навыки по физике.

    В 2025 году российская сборная также вернулась с олимпиады с золотыми и серебряными медалями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты оценили успех сборной России на Менделеевской олимпиаде. Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по биологии. Российская сборная завоевала 11 золотых и одну серебряную медали на II Открытой международной биологической олимпиаде школьников.

    Комментарии (6)
    25 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Медведев предупредил Армению о газе по европейским ценам
    Медведев предупредил Армению о газе по европейским ценам
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна могут привести к закупкам газа по европейским ценам и утрате выстроенных десятилетиями экономических связей с Россией, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    Медведев сообщил, что глава армянского правительства осознанно разрушает отношения с Москвой, передает РИА «Новости».

    Политик уверен, что такие действия лишат граждан республики доступа к экономическому пространству Евразийского союза.

    «Видимо, он считает нас лохами. При этом сам крупно ошибся в системе координат и проводит крайне опасный для своей страны курс», – подчеркнул зампред Совбеза. Он добавил, что Еревану придется приобретать топливо в три раза дороже нынешних тарифов.

    Российский чиновник отметил попытки армянского лидера заработать авторитет на Западе, сохраняя при этом выгоды от евразийского сотрудничества. По его словам, истинным стратегическим партнером Москвы остается исключительно братский народ республики, а не случайные руководители.

    «Армения является для нас исторически очень близкой страной, нашим стратегическим партнером. Подчеркиваю – братский народ Армении, а не любой армянский начальник», – сказал Медведев.

    Во время первого знакомства премьер выражал опасения, что Москва его не примет. Однако российская сторона тогда заверила готовность работать с любым избранным лидером, хотя этот разговор так и не повлиял на дальнейшие решения политика.

    Медведев подчеркнул, что Пашинян не является для Армении «гарантом мира», он просто «проходимец, вознесенный в определенный период на вершину власти».

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Ереван о неизбежности европейских цен на газ при сближении с Евросоюзом.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении товарооборота между Россией и Арменией на 45,4%.

    Спикер армянского парламента Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в ЕАЭС.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по ВСУ снарядами с подписью «За Старобельск»

    ВС России нанесли удары по позициям ВСУ снарядами «За Старобельск»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские бойцы отомстили за удар по детям в Старобельске в ЛНР 22 мая, артиллеристы и операторы беспилотников атаковали позиции украинских войск боеприпасами со специальными надписями - «За Старобельск».

    Военнослужащие на разных огневых рубежах собственноручно подписали артиллерийские снаряды и дроны перед выполнением боевых задач. Маркером на корпуса боеприпасов наносилась фраза «За Старобельск».

    «Каждый такой боеприпас - это ответ тем, кто пытается бить по гражданской инфраструктуре и мирным. Надпись «За Старобельск» для нас стала боевым кличем», - рассказал ТАСС один из офицеров.

    Напомним, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Жертвами атаки стали четыре человека, число пострадавших достигло 39.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе украинских беспилотников по зданию колледжа в Старобельске. Позже в Госдуме пообещали скорый ответ России на это преступление.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил о необходимости неминуемого наказания для киевского режима.

    Комментарии (5)
    23 мая 2026, 14:02 • Новости дня
    В Кремле рассказали о звонках с Украины российским детям

    Харичев: Зафиксированы 1,5 млн ежедневных звонков с Украины российским детям

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянам с Украины каждый день поступают ежедневно около 1,5 млн звонков, мошенники «атакуют» детей, заявил начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

    Начальник управления президента по вопросам мониторинга социальных процессов Александр Харичев предупредил о масштабной угрозе для граждан, передает РИА «Новости». По его данным, телефонные мошенники проявляют повышенный интерес к подрастающему поколению.

    «Берегите, пожалуйста, детей, следите за тем, что они смотрят в интернете, чем они интересуются. Их атакуют, мы фиксируем, что порядка 1,5 млн звонков идет с Украины каждый день по российским телефонам, смотрите за тем, с кем разговаривают ваши дети», – сказал Харичев.

    Федеральная служба безопасности зафиксировала рост числа попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по блокировке преступных телефонных вызовов с территории Украины.

    Комментарии (0)
    23 мая 2026, 16:00 • Новости дня
    Число жертв трагедии в Старобельске достигло 16 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При разборе завалов в общежитии колледжа в Старобельске спасатели обнаружили тела еще четверых детей, общее число погибших достигло 16 человек, сообщили в МЧС.

    Число погибших в общежитии колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске в ЛНР достигло 16. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. В министерстве сообщили: «Тела еще четверых погибших извлечены из-под завалов в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета».

    Еще 42 человека пострадали, пятеро продолжают оставаться под завалами.

    Ранее в субботу сообщалось, что число погибших при атаке украинских дронов по общежитию в Старобельске выросло до 12 человек. До этого глава ЛНР Леонид Пасечник опубликовал списки погибших при атаке на колледж.

    Атака БПЛА на студенческое общежитие в Старобельске носила преднамеренный характер с целью добиться максимального числа жертв среди мирного населения, целенаправленный обстрел здания с проживающими там детьми является военным преступлением, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Комментарии (0)
    24 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Напавшему на юного саксофониста в Петербурге предъявили обвинение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обвинение предъявлено мужчине, выстрелившему в 11-летнего уличного музыканта, игравшего на саксофоне у Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу.

    Следственные органы официально обвинили 38-летнего местного жителя в преступлении против несовершеннолетнего, передает ТАСС. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

    Инцидент произошел рядом со зданием Мариинского театра в Петербурге, где пострадавший ребенок играл на музыкальном инструменте. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили: «Следственным отделом по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по городу Петербургу в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейские задержали местного жителя за стрельбу из пневматики по игравшему на саксофоне ребенку.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Автобус с 44 детьми попал в ДТП в пригороде Самары

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Самарской области экскурсионный автобус, в котором ехали 44 ребенка, столкнулся с легковым автомобилем, в результате травмы получил пассажир легковой машины, сообщили в МВД по региону.

    Авария с участием экскурсионного транспорта произошла в Ставропольском районе региона, передает . Легковой автомобиль Renault Duster врезался в автобус, в салоне которого находились 44 ребенка. Никто из несовершеннолетних не пострадал, – сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления МВД.

    По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек, находившийся на пассажирском сиденье иномарки. Водитель легковой машины избежал ранений. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая в Омской области при столкновении школьного автобуса с другим транспортом погиб один ребенок. В тот же день в Пензенской области в результате ДТП с пассажирским автобусом травмировались трое несовершеннолетних.

    А в прошлом году в Самаре в аварии с автобусом детской спортивной команды пострадали четыре девочки-подростка.

    Комментарии (0)
    22 мая 2026, 14:32 • Новости дня
    Российские школьники завоевали 12 медалей на международной олимпиаде по биологии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская сборная завоевала 11 золотых и одну серебряную медаль на II Открытой международной биологической олимпиаде школьников (OIBO), сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

    Учащиеся из России успешно выступили на II Открытой международной биологической олимпиаде школьников (OIBO), сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ, передает РИА «Новости». В соревнованиях приняли участие представители 17 стран.

    «Российская сборная завоевала 11 золотых и одну серебряную медаль на II Открытой международной биологической олимпиаде школьников (OIBO). Состязание прошло на федеральной территории «Сириус» и объединило учащихся из 17 стран», – отметили в ведомстве. Мероприятие собрало школьников в возрасте от 14 до 18 лет.

    Интеллектуальные состязания включали теоретический, практический и проектный этапы, которые проходили как в личном, так и в командном зачетах. Рабочими языками олимпиады стали русский и английский, при этом участникам предоставлялась возможность перевода заданий на родные языки.

    Россию представляли основная и гостевая команды. Золотые медали завоевали Владислав Владыко, Роман Ермак, Степан Юнусов, Артем Липатов, Дарья Гуськова, Никита Мурзаков, Матвей Дубовский, Георгий Ополихин, Полина Перелешина и Ульяна Шурлакова. Серебряную награду получил Иван Гиголо. Абсолютным победителем признан ученик Тольяттинского лицея № 19 Тимур Узбеков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российские школьники выиграли четыре золотые медали на олимпиаде по биологии в Узбекистане.

    В феврале наша страна заняла первое место среди европейских государств по количеству высших наград на международных научных соревнованиях.

    В прошлом году сборная России получила золото в полном составе на первой международной биологической олимпиаде на территории «Сириус».

    Комментарии (0)
    Главное
    ВСУ начали подготовку к круговой обороне в Волынской области
    В Италии указали на невозможность оправдать убийство детей в Старобельске
    ЕС разочаровался в новом премьере Венгрии из-за России
    Вучич заявил о «возможной скорой отставке»
    Президент Израиля заявил о нарастающей жестокости в стране
    Медведев призвал сохранить длинные летние школьные каникулы
    Сын российского миллиардера попал в рехаб после пьяного ДТП