    Киев наказан за Старобельск
    25 мая 2026, 09:14 • Новости дня

    Японский танкер компании Idemitsu впервые прошел Ормуз после начала кризиса

    Танкер Idemitsu Kosan доставил в Японию 2 млн баррелей саудовской нефти

    Tекст: Мария Иванова

    Танкер с 2 млн баррелей саудовской нефти успешно достиг побережья префектуры Айти, миновав фактически заблокированный из-за ближневосточного кризиса пролив.

    Судно Idemitsu Maru длиной 300 метров вошло в акваторию залива Исэ и швартуется в городе Тита, передает РИА «Новости» со ссылкой на японский канал NHK.

    Танкер под панамским флагом доставил на переработку около 2 млн баррелей нефти из Саудовской Аравии. На его борту находятся трое граждан Японии.

    «После того, как Ормузский пролив был фактически заблокирован, это первое прошедшее через залив судно, которым управляет японская компания», – отмечает телеканал. При этом в Персидском заливе остаются еще 39 связанных с Токио кораблей.

    В конце апреля посольство Ирана назвало пропуск танкера данью уважения событиям 1953 года. Тогда компания Idemitsu вопреки запрету и давлению Запада успешно вывезла иранскую нефть на судне «Ниссемару». В Японии этот исторический эпизод традиционно считают символом независимой энергетической политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле власти Японии официально подтвердили проход своего танкера через Ормузский пролив. Премьер-министр страны Санаэ Такаити сообщила о благополучном преодолении судном заблокированного участка.

    Застрявшие в регионе супертанкеры воспользовались предложенным Ираном коридором для выхода в открытое море.

    24 мая 2026, 07:13 • Новости дня
    Axios раскрыл подробности меморандума между США и Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон и Тегеран планируют подписать меморандум, подразумевающий открытие Ормузского пролива и смягчение санкций в обмен на заморозку иранской ядерной программы, выявил портал Axios.

    «Соглашение между США и Ираном близко к подписанию и подразумевает продление режима прекращения огня на 60 дней, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт. По словам американского чиновника, Иран сможет свободно продавать нефть, также будут проведены переговоры по противодействию иранской ядерной программе», сообщает портал Axios.

    Эта сделка позволит избежать эскалации войны и снизит давление на мировые поставки нефти, однако неясно, приведет ли она к прочному мирному соглашению, которое решит ядерные вопросы, поднятые президентом США Дональдом Трампом.

    Пока Трамп и переговорщики дали понять, что о сделке может быть объявлено в воскресенье, но она еще не завершена и может сорваться.

    «Освобождение от ответственности за неудовлетворительные результаты», – назвал ключевой принцип соглашения американский чиновник.

    Отмена санкций и разморозка активов произойдут только после выполнения Тегераном конкретных уступок.

    Иранская сторона устно пообещала навсегда отказаться от создания ядерного оружия. Государство приостановит программу обогащения урана и вывезет имеющиеся запасы высокообогащенного сырья.

    Проект документа также предусматривает прекращение конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Американские войска останутся в регионе на время действия переходного периода до заключения окончательного мира, указано в материале, основанном на предоставленных чиновником США данных из потенциального меморандума США и Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании. Американский лидер заявил, что США и Иран стали гораздо ближе к сделке и сообщил о  достигнутом переговорами с Ираном последней версии меморандума.

    23 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Иран потребовал от США компенсации за открытие Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана передали Вашингтону через пакистанских посредников предложение о разблокировке Ормузского пролива в обмен на финансовые выплаты, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.

    По данным телеканала, Тегеран выдвинул американской стороне условия для возобновления движения судов, Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на выплату Соединенными Штатами компенсаций, передает ТАСС.

    Соответствующие инициативы, включающие два предложения, были направлены через Пакистан, который выступает посредником на непрямых переговорах. Руководство страны также настаивает на предварительном обсуждении вопроса снятия санкций и разморозки активов до заключения любых официальных соглашений.

    Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи ранее отмечал, что отмена рестрикций остается неизменным требованием государства, которое рассмотрят на следующих этапах. При этом дипломат подчеркнул, что ядерная программа на текущей стадии диалога обсуждаться не будет.

    Накануне в столицу исламской республики с миссией прибыл командующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир. Он провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Аббасом Аракчи и спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом для урегулирования существующих разногласий.

    Ранее Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    23 мая 2026, 18:17 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о завершении подготовки мирного меморандума

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Багаи заявил, что стороны находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании, передает РИА «Новости». По его словам, главное внимание сейчас уделяется прекращению конфликта на основе предложенного Ираном плана из 14 пунктов.

    «Стороны очень близки и в то же время очень далеки от соглашения», – подчеркнул дипломат, добавив, что у Тегерана есть опыт противоречивых заявлений США, поэтому полной уверенности в неизменности подхода Вашингтона нет. В последние дни участники переговоров обсуждали ряд предложений, которые все еще рассматриваются.

    Переговорный процесс призван сблизить позиции сторон для выработки взаимоприемлемого решения. При этом Багаи отметил, что Ормузский пролив не касается США, и механизм его работы должны определять прилегающие страны – Иран и Оман. Сейчас приоритетом остается немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан.

    Ядерный вопрос в настоящее время не обсуждается. В связи с этим разговоры о снятии всех санкций пока преждевременны, однако данное требование Ирана остается в силе.

    Тегеран приступил к анализу комментариев Вашингтона к проекту мирного урегулирования из 14 пунктов. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отказался обсуждать вопросы ядерной программы на данном этапе диалога.

    Иран потребовал от США обеспечения безопасности движения в Ормузском проливе.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    23 мая 2026, 17:55 • Новости дня
    Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тегеран продвинулись в двустороннем диалоге, результаты которого могут быть официально обнародованы в течение ближайших нескольких дней, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американская сторона отмечает позитивную динамику в обсуждении ключевых вопросов с исламской республикой, передает ТАСС. Находящийся с визитом в Нью-Дели госсекретарь США Марко Рубио подтвердил журналистам факт активной работы дипломатов.

    «У меня нет для вас новостей прямо сейчас, но, возможно, они появятся чуть позже сегодня. А может, и нет. Я надеюсь, что будут, но пока не уверен», – заявил политик.

    Он добавил, что определенный прогресс уже достигнут, а работа продолжается непрерывно. По словам шефа американской дипломатии, существует вероятность публикации официальных заявлений в ближайшие два дня.

    Накануне госсекретарь США Марко Рубио подтвердил наличие позитивных сдвигов в диалоге с Ираном.

    Несколькими днями ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил о серьезном прогрессе по ряду ключевых вопросов.

    До этого Вашингтон выразил желание заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании.

    23 мая 2026, 19:29 • Новости дня
    Дмитриев назвал продление перемирия США и Ирана шансом избежать эскалации

    Tекст: Вера Басилая

    Возможное продление перемирия между Соединенными Штатами и Ираном на 60 дней может стать важным шагом для снижения напряженности, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Возможное продление перемирия между Соединенными Штатами и Ираном на 60 дней может стать важным шагом для снижения напряженности. Такую точку зрения высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    «Мир нуждается в мире, чтобы избежать катастрофического необратимого краха», – написал спецпредставитель президента России в социальной сети Х.

    Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что стороны близки к заключению соглашения о продлении режима прекращения огня. Ранее издание Financial Times сообщило о подготовке основы для обсуждения иранской ядерной программы.

    По данным газеты, договоренности могут включать поэтапное открытие Ормузского пролива, а также уничтожение или передачу запасов обогащенного урана. Со своей стороны Вашингтон готов ослабить блокаду портов, смягчить санкционное давление и начать разморозку зарубежных активов Тегерана.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Иран потребовал от США обеспечения безопасности движения в Ормузском проливе.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    23 мая 2026, 20:21 • Новости дня
    Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и Иран стали гораздо ближе к сделке, ситуация в переговорах улучшается с каждым днем, заявил президент США Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты и Иран достигли существенного прогресса в двусторонних отношениях, передает РИА «Новости». Президент США в интервью американскому телеканалу CBS отметил ежедневное улучшение ситуации на переговорах.

    «Переговорщики США и Ирана гораздо ближе к завершению соглашения, которое положило бы конец войне между двумя странами», – подчеркнул американский лидер. Раскрывать точные детали готовящегося документа он отказался.

    При этом политик добавил, что с каждым днем переговорный процесс идет все успешнее. Итоговый договор гарантированно не позволит Тегерану получить доступ к ядерному оружию.

    По словам американского президента, вопрос использования иранского обогащенного урана также получит удовлетворительное разрешение. В противном случае Вашингтон просто отказался бы от продолжения диалога.

    Ранее американский лидер заявил о согласии Тегерана на отказ от обладания ядерным оружием.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    23 мая 2026, 16:53 • Новости дня
    МИД Ирана: Атом и санкции на переговорах с США обсуждаться пока не будут

    Tекст: Вера Басилая

    На текущем этапе диалога Вашингтона и Тегерана стороны не станут затрагивать вопросы ядерной программы и отмены существующих экономических ограничений, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи прокомментировал повестку двусторонних контактов, передает ТАСС. Дипломат пояснил, что сейчас дискуссии не касаются ключевых разногласий.

    «Поскольку мы не обсуждаем ядерный вопрос, мы не будем обсуждать и детали отмены санкций», – заявил политик.

    При этом Багаи обратил внимание на неизменность позиции государства. По его утверждению, требование о снятии ограничений четко зафиксировано в документах. Ожидается, что участники диалога вернутся к этой теме на последующих этапах после подготовки базового соглашения.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал снятие санкций абсолютно законным требованием Тегерана.

    Иранская сторона направила американцам список предложений для начала диалога.


    23 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Беспилотники «Хезболлы» атаковали израильские системы ПРО в Галилее

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряды шиитской милиции «Хезболлы» применили беспилотные летательные аппараты при нанесении удара по платформам для запуска противоракет на севере Израиля, говорится в заявлении формирования.

    Вооруженные формирования шиитской милиции задействовали беспилотные аппараты для атаки на платформы запуска противоракет, передает ТАСС. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном телеграм-канале организации.

    «Силы исламского сопротивления применили беспилотники Ababil, которые поразили две пусковые установки системы ПРО \»Железный купол\», размещенные в приграничном поселении Биранит в Западной Галилее», – утверждается в тексте.

    Представители движения также добавили, что зафиксировали точное попадание по целям, в результате которого противнику нанесен урон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 мая ливанское движение «Хезболла» атаковало позиции израильской армии 24 раза за сутки.

    В середине месяца бойцы организации провели серию операций с применением ударных беспилотников.

    В начале мая шиитские отряды применили дроны с оптоволоконным управлением против израильских танков Merkava.

    25 мая 2026, 02:02 • Новости дня
    Си Цзиньпин указал Трампу на милитаризацию Японии
    Tекст: Катерина Туманова

    Во время саммита с президентом США Дональдом Трампом в Пекине китайский лидер Си Цзиньпин раскритиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаичи за ее стремление к ремилитаризации и, увлекшись, повысил голос в ходе беседы.

    «Во время обсуждения с Трампом роста военных расходов Японии на саммите, Си Цзиньпин стал резко и раздраженно высказываться, что удивило американских чиновников, говорится в отчете. Несколько человек заявили, что критика Си Цзиньпина стала самой острой частью саммита, добавляя, что представители администрации Трампа были застигнуты врасплох, поскольку Япония не фигурировала в качестве темы двусторонних переговоров, предшествовавших саммиту», – пишет Bloomberg со ссылкой на газету Financial Times (FT) и ее источники.

    По данным газеты, Трамп заявил Си Цзиньпину, что Такаичи пришлось занять более решительную позицию в сфере безопасности из-за растущей угрозы со стороны Северной Кореи. Япония недавно отменила большинство ограничений на продажу военной техники, а Такаичи дала понять о смягчении своих принципов борьбы с ядерным оружием, что также вызвало критику со стороны Китая.

    После саммита с Китаем Такаичи и Трамп поговорили по телефону и договорились обсудить ключевые вопросы в Индо-Тихоокеанском регионе, но ни одно из правительств не предоставило подробностей о том, что обсуждалось.

    Отношения между Пекином и Токио остаются напряженными после прошлогодних заявлений Такаичи, в которых она предположила, что китайское вторжение на Тайвань может оправдать развертывание Японией своих военных сил.

    В ответ Китай ввел ряд мер, включая торговые ограничения и ограничение поездок в Японию. Китайское руководство рассматривает Тайвань как часть своей территории и не исключает применения силы для установления контроля над самоуправляемым островом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Токио заявил о необходимости укрепления обороноспособности острова Хоккайдо. МИД Китая решительно осудил поставки американского оружия на Тайвань.
    Россия и Китай назвали ремилитаризацию Японии угрозой миру.


    24 мая 2026, 03:31 • Новости дня
    FT узнала, что Японии придется подождать Tomahawk несколько лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Япония может получить партию из 400 крылатых ракет Tomahawk на два года позже запланированного срока из-за нехватки вооружений у США.

    Генсекретарь кабмина Японии Минору Кихара в апреле подтверждал намерение США поставить 400 ракет Tomahawk дальностью 1,6 тыс. км с 2025 по 2027 финансовый год, однако Finncial Times (FT) выяснила, что сроки могут быть увеличены на два года.

    США уведомили Японию о возможном переносе поставок 400 ракет Tomahawk на два года, до марта 2028 года, передает Bloomberg.

    Причиной задержки стали истощенные запасы ракет у США после масштабных боевых действий против Ирана.

    По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией), США израсходовали более тысячи ракет Tomahawk за первые пять недель конфликта с Ираном. До начала боевых действий на вооружении США находилось 3,1 тыс. таких ракет, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров в апреле о возможных проблемах с поставками вооружений. Администрация США запланировала  отменить размещение ракет Tomahawk в Германии. США решили перебросить ударные ракетные комплексы на учения в Японию.

    24 мая 2026, 08:55 • Новости дня
    Токио заявил о необходимости укрепления обороноспособности острова Хоккайдо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Японии необходимо поддерживать надежную обороноспособность своего самого северного острова Хоккайдо, заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в ходе осмотра нескольких военных баз национальных Сил самообороны на севере страны.

    Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми во время инспекции военных баз подчеркнул важность поддержания надежной защиты самой северной части страны, передает ТАСС. «На фоне того, что важность укрепления системы обороны в юго-западном регионе нашей страны растет, Хоккайдо остается важной зоной: необходимо продолжать поддерживать здесь надежную систему обороны», – отметил глава ведомства.

    Руководитель министерства выразил серьезную обеспокоенность действиями России на Дальнем Востоке. По его словам, Москва продолжает наращивать военную активность в регионе и активно развивает стратегическое взаимодействие с Китаем.

    Одновременно японское руководство изучает возможность размещения ракет большой дальности на северном острове. Предполагается, что это вооружение сможет применяться для нанесения контрударов по базам вероятного противника в случае агрессии. Коидзуми добавил, что местное население будет заранее проинформировано о сроках размещения ракет после принятия окончательного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия выразила протест Японии из-за планов проведения ракетных учений на острове Хоккайдо.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил об открытых японских дискуссиях по наращиванию военного потенциала.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала развертывание Токио дальнобойных ракетных комплексов частью опасного курса на ремилитаризацию.

    24 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Нетаньяху: Трамп подтвердил право Израиля на самооборону в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о телефонных переговорах с президентом США, передает ТАСС. В социальной сети X израильский лидер раскрыл подробности прошедшей ночной беседы.

    «Ночью я провел разговор с Трампом по вопросу предстоящих переговоров по окончательному соглашению по иранской ядерной программе. Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах, включая Ливан», – написал Нетаньяху.

    Кроме того, политики сошлись во мнении о необходимости устранения ядерной опасности со стороны Тегерана. Любое итоговое соглашение с Ираном должно включать обязательный демонтаж предприятий по обогащению урана. Также стороны заявили о важности полного вывоза обогащенных ядерных материалов за пределы страны.

    На прошлой неделе президент США и Биньямин Нетаньяху обсудили новые попытки заключения мирного соглашения с Ираном.

    Власти Ирана запланировали обсуждение судьбы обогащенного урана с Москвой.

    До этого израильский премьер-министр отказался останавливать боевые действия в Ливане ради договоренностей с Тегераном.

    24 мая 2026, 21:38 • Новости дня
    Рубио заявил о выгоде для Ирана при согласии на условия США

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана смогут получить выгоду, если выполнят условия Вашингтона по открытию Ормузского пролива и откажутся от создания ядерного оружия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио заявил, что Иран извлечет пользу в случае выполнения американских требований по Ормузскому проливу и ядерной программе, передает ТАСС.

    «Безусловно, Иран получит выгоду, если действительно согласится на это и на эти переговоры», – подчеркнул Рубио.

    По словам главы Госдепа, США добиваются полного и незамедлительного открытия пролива. Рубио назвал это первым этапом. Вторым шагом должны стать серьезные переговоры об отказе Тегерана от ядерного оружия и ограничении мощностей по обогащению урана.

    Госсекретарь отметил отсутствие причин для обогащения урана до 60%, если только целью не является создание оружейного материала. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о согласовании проекта будущего соглашения с Ираном. Он обсудил проект меморандума о мире с лидерами ряда государств, включая Бахрейн, Египет, Саудовскую Аравию и Турцию.

    Президент США заявил, что морская блокада Ирана не будет снята, пока сделка не будет подписана.

    Представитель иранского МИД подтвердил финальный этап подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Портал Axios раскрыл подробности готовящейся сделки по открытию Ормузского пролива.

    24 мая 2026, 10:39 • Новости дня
    Израильские военные разгромили арсеналы боевиков ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ликвидировала четыре склада оружия радикалов боевого крыла ХАМАС в центральной части сектора Газа.

    Подразделения Армии обороны Израиля отчитались о ликвидации четырех арсеналов боевого крыла палестинского движения, передает ТАСС. Три объекта были поражены за последние сутки, а еще один тайник военные обнаружили и зачистили ранее на этой неделе.

    «За последние 24 часа Армия обороны Израиля нанесла удары и уничтожила три склада оружия ХАМАС в центральной части сектора Газа», – говорится в официальном заявлении. На этих базах бойцы нашли противотанковые комплексы, дальнобойные винтовки, гранатометы и бронежилеты.

    В израильском командовании также отметили, что после нанесения ударов специалисты зафиксировали множественные вторичные детонации. Это прямо подтверждает присутствие значительного количества боеприпасов на пораженных объектах боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая израильские военные атаковали сектор Газа ради устранения руководителя военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада.

    В феврале Армия обороны Израиля нанесла удары по складам вооружений радикалов на севере анклава.

    В прошлом году солдаты ЦАХАЛ ликвидировали подземный туннель и хранилище с двадцатью взрывными устройствами.

    24 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Трамп заявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания сделки

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана не будет снята, пока сделка не будет подписана.

    Американская администрация не намерена снимать ограничения с Ирана, передает РИА «Новости». Президент США опубликовал соответствующее заявление в социальной сети Truth Social.

    «Блокада останется в полной силе и действии до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто, сертифицировано и подписано», – подчеркнул глава государства.

    Он также отметил конструктивный характер диалога и призвал своих представителей не спешить с заключением сделки. По его мнению, время сейчас работает исключительно на американскую сторону.

    Накануне президент США  пригрозил Ирану мощнейшими ударами в случае провала сделки.

    Представитель МИД Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    До этого американский лидер заявил, что США и Иран стали гораздо ближе к сделке.

