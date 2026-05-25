Японский танкер компании Idemitsu впервые прошел Ормуз после начала кризиса

Танкер Idemitsu Kosan доставил в Японию 2 млн баррелей саудовской нефти

Tекст: Мария Иванова

Судно Idemitsu Maru длиной 300 метров вошло в акваторию залива Исэ и швартуется в городе Тита, передает РИА «Новости» со ссылкой на японский канал NHK.

Танкер под панамским флагом доставил на переработку около 2 млн баррелей нефти из Саудовской Аравии. На его борту находятся трое граждан Японии.

«После того, как Ормузский пролив был фактически заблокирован, это первое прошедшее через залив судно, которым управляет японская компания», – отмечает телеканал. При этом в Персидском заливе остаются еще 39 связанных с Токио кораблей.

В конце апреля посольство Ирана назвало пропуск танкера данью уважения событиям 1953 года. Тогда компания Idemitsu вопреки запрету и давлению Запада успешно вывезла иранскую нефть на судне «Ниссемару». В Японии этот исторический эпизод традиционно считают символом независимой энергетической политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле власти Японии официально подтвердили проход своего танкера через Ормузский пролив. Премьер-министр страны Санаэ Такаити сообщила о благополучном преодолении судном заблокированного участка.

Застрявшие в регионе супертанкеры воспользовались предложенным Ираном коридором для выхода в открытое море.