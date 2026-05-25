    25 мая 2026, 05:15 • Новости дня

    Axios: Трамп пригласил к «Соглашениям Авраама» лидеров арабских стран

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонной конференции в субботу президент США Дональд Трамп заявил лидерам ряда арабских и мусульманских стран, что в случае достижения соглашения о прекращении войны с Ираном он хочет, чтобы их страны подписали мирные соглашения с Израилем, сообщили источники Axios.

    «Заявления Трампа об Израиле и странах, подписавших «Авраамские соглашения», во время разговора сигнализируют о следующем важном шаге, который он хочет предпринять на Ближнем Востоке после войны. Трамп стремится к историческому мирному соглашению между Саудовской Аравией и Израилем, но нынешний политический климат в регионе и предстоящие выборы в Израиле делают любой прорыв в ближайшем будущем крайне сложным», – пишет портал Axios.

    В субботу Трамп провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна, чтобы обсудить новое предложение с Ираном. Лидеры, в том числе президент ОАЭ Мохаммед бен Зайед, сказал, что поддерживает его.

    Трамп сказал, что после войны с Ираном завершит все из них, даже те, что не являются частью «Соглашений Авраама».

    «Лидеры, особенно из Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, которые не имеют официальных дипломатических отношений с Израилем, были удивлены запросом Трампа. На  линии повисла пауза, и Трамп пошутил, спросив, если ли кто-либо еще на связи с ним», –  рассказал один из источников портала, присутствовавший на переговорах.

    Трамп добавил, что вопросом мирных соглашений займутся его спецпосланник Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана в 2025 году назвал «Соглашения Авраама» противоречащими идеалам страны. МИД России высказался против блоков по типу «Соглашений Авраама».


    23 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Эксперты назвали реальные причины отставки главы разведки США

    Дробницкий: Отставка Тулси Габбард – симптом деградации администрации США

    @ Eric Lee/CNP/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удивительно не то, что Тулси Габбард ушла с поста директора Национальной разведки США, а то, как долго она продержалась, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, она оказалась втянутой в политику, которая разошлась с ее изначальными принципами, а сама отставка стала лишь симптомом общей деградации команды Белого дома, где от предвыборных обещаний уже мало что осталось. Ранее Габбард объявила о решении уйти с поста директора Национальной разведки США.

    «Удивление вызывает не сам факт отставки Тулси Габбард, а то, что она продержалась так долго. Ее уход должен был состояться гораздо раньше – фактически сразу после того, как реальная политика Белого дома вошла в радикальное противоречие с теми лозунгами, под которыми она приходила в команду», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    Назначение Габбард, подчеркивает собеседник, было знаковым и проистекало из предвыборных обещаний Дональда Трампа реформировать систему нацбезопасности и отказаться от глобального интервенционизма. Однако на практике ее полностью «оттерли» от принятия решений.

    «Габбард последовательно выступала против смены режимов и требовала сосредоточиться на реальной безопасности США, – поясняет эксперт. – Но ее отстранили от ключевых процессов, доверив лишь малозначимые внутренние расследования, без возможности влиять на курс Белого дома. Аппаратная борьба была проиграна: людей на ключевые посты в ее офисе брали под одну повестку, а реализовывать пришлось совершенно другую. Это привело к утечке кадров из ее команды».

    Камнем преткновения стала политика администрации, которая окончательно разошлась с антивоенной риторикой Габбард. «Особенно явным это стало в 2026 году, когда она была вынуждена молчаливо поддерживать действия, идущие вразрез с ее прежними заявлениями, включая удары по Ирану. Именно тогда ей следовало подать в отставку. То, что она уходит только сейчас, означает, что она успела, к сожалению для ее репутации, «замараться» во всем, что администрация натворила за это время», – добавляет спикер.

    При этом уход Габбард, по мнению Дробницкого, вряд ли как-то отразится на ситуации вокруг Украины. Эксперт напоминает, что еще весной 2025 года стало понятно, что достичь дипломатического компромисса под руководством Трампа едва ли возможно. Президент США, по его словам, не сумел (или не захотел) навязать свою сделку европейским союзникам, которые по сути заблокировали вариант урегулирования на приемлемых для России условиях и во многом «висели на руках» у американского президента.

    В итоге хозяином положения оказался не Трамп, а «те, ко контролируют Киев». Без серьезных изменений в госаппарате и внешнеполитическом истеблишменте сломить это сопротивление было бы трудно, но Трамп на такую конфронтацию не пошел. На этом фоне отставка Габбард, полагает Дробницкий, в известной степени служит кадровым подтверждением того, что «антиинтервенционистская» администрация прекратила свое существование.

    В целом Дробницкий склонен рассматривать отставку Габбард как яркий симптом общей деградации администрации. По его словам, команда, которая изначально шла «делать революцию» против глубинного государства и внешнеполитического истеблишмента, в итоге сама погрязла в аппаратных интригах и обслуживании лоббистских интересов.

    Громкие отставки и общая недееспособность таких фигур, как Пэм Бонди (бывшая генпрокурор США) или Кристи Ноэм (экс-министр внутренней безопасности США), по его мнению, свидетельствуют о системном параличе. Внешняя политика в стиле Трампа образца 2024 года, как считает эксперт, сегодня практически отсутствует. В этом хаосе, полагает он, личности уже не играют решающей роли – все, по сути, предопределено, и явно не в пользу изначальных сторонников дипломатического компромисса.

    Назначение на место Габбард карьерного офицера ЦРУ Аарона Лукаса, по его словам, мало что меняет. «Аналитика в ЦРУ часто готовится качественная, как это было с прогнозами о реальных возможностях Ирана, которые просто не передали президенту, заменив их выгодной лоббистам дезинформацией. Проблема не в том, кто собирает данные, а в том, что общая политическая конъюнктура не позволяет грамотно ими воспользоваться», – подытожил Дробницкий.

    То, что «полураспад команды Трампа набирает обороты», отмечает в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков. Автор поста пишет, что по своему менталитету Габбард больше подходит для публичной политики (она восемь лет была конгрессвумен и участвовала в президентских праймериз в 2020 году), нежели для бюрократической работы в разведывательном аппарате.

    По его мнению, Габбард уходит из-за принципиальных разногласий с Трампом и «ястребами» в Белом доме по вопросам внешней политики, в первую очередь касательно Ирана и Израиля. «Утверждение нового главы нацразведки на смену Габбард ожидаемо будет идти непросто. Ведь раскол в Белом доме усугубляется, увольнения проходят постоянно. Тулси наверняка уверена, что дальше находиться в администрации нет особого смысла. Рейтинги Трампа падают, на всех ключевых направлениях одни провалы», – прогнозирует политолог.

    Журналист Андрей Медведев отмечает, что Лукас считает Россию опасным противником – «особенно в военной сфере, энергетике и гибридных операциях, типа Сирии и Африки». «Он не раз критиковал действия России на Украине. Хорошая новость: Лукас считает, что Россия – это не экзистенциальная угроза для США. Это скорее frenemy (дословно можно перевести как «друг-враг» или «приятель-соперник»)», – пишет Медведев в своем Telegram-канале.

    Спикер добавляет, что Лукас считает экзистенциальной угрозой для США Китай. «Короче, он один из главных «ястребов» по китайскому направлению в администрации Трампа», – делает вывод Медведев.

    Накануне директор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила о решении оставить с 30 июня должность ради поддержки мужа Абрахама Уильямса, у которого диагностировали редкую форму рака костей.

    Ее уход совпал с серией громких увольнений женщин-министров (в апреле подала в отставку министр труда Лори Чавес-ДеРемер) и глубоким расколом внутри администрации Трампа по вопросам внешней политики.

    Габбард всегда была убежденным изоляционистом, выступавшим против военного вмешательства США за рубежом. Ее взгляды вошли в жесткое пике с реальными действиями Трампа. На слушаниях в Сенате Габбард открыто противоречила президенту, заявив, что Иран не представлял немедленной угрозы. По мнению экспертов, опрошенных изданием Politico, «ястребиный» курс администрации сделал нахождение антивоенного политика во главе разведки невозможным.

    За год службы Габбард настроила против себя многих кадровых разведчиков, сократив штат ведомства почти на половину под лозунгом борьбы с «раздутым и неэффективным аппаратом». По данным американских СМИ, Габбард была фактически изолирована от ключевых операций по национальной безопасности (включая действия в отношении Венесуэлы и Ирана). Трамп перестал доверять главе разведки, которая в публичных выступлениях смещала фокус с его лидерских качеств на формальные должностные инструкции.

    22 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    Эксперт оценил потерю США 20% БПЛА Reaper в Иране

    Эксперт Кнутов: Иран научился бороться с тяжелыми американскими БПЛА Reaper

    @ Tech. Sgt. Tristan D. Viglianco/U.S. Air National Guard/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Иранские военные постоянно повышают свои компетенции в борьбе с авианалетами США, а также совершенствуют станции наведения ракет. Кроме того, Тегеран мог улучшить систему противоракетной обороны методом обратного инжиниринга, закупив китайские РЛС, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что США потеряли пятую часть БПЛА MQ-9 Reaper в Иране.

    «Уязвимость БПЛА MQ-9 Reaper состоит в том, что он летает по определенной траектории и не может совершать противоракетные маневры. Но он частично изготовлен из композитных материалов, делающих машину менее заметной для локаторов. Еще один защитный фактор – высокая скорость, позволяющая беспилотнику иногда прорываться через ПВО и ПРО», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Иран научился купировать защитные факторы Reaper. Они набираются опыта в ходе военной кампании и повышают свои компетенции в борьбе с авианалетами США. Также иранцы постоянно совершенствуют станции наведения ракет. Кроме того, судя по всему, Тегеран сотрудничал с Пекином, закупая РЛС и компоненты для них, и методом обратного инжиниринга улучшал свои системы противоракетной обороны», – продолжил спикер.

    «В итоге американская сторона понесла в Иране весьма ощутимые потери – как экономические, так и репутационные», – подчеркнул собеседник. Он напомнил, что, согласно отчету Конгресса США, Пентагон в ходе иранской кампании потерял также три истребителя F-15E, один F-35A, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry AWACS.

    «Я бы назвал это комплексным репутационным ударом по американской военной технике. Конечно, Вашингтон давлением вынудит своих союзников продолжать покупать вооружение. Но уверен, что произошедшее заставит ряд стран внимательнее присматриваться к другим поставщикам, в том числе к России», – спрогнозировал аналитик.

    «При этом не думаю, что Пентагон изменит тактику авианалетов. Вероятно, США лишь станут использовать более современные беспилотники с еще меньшей отражающей поверхностью. Отправка же пилотируемых самолетов вместо БПЛА и соответствующая потенциальная потеря пилотов может ударить уже по политическим рейтингам администрации Трампа», – считает Кнутов.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что с начала войны Иран уничтожил 20% беспилотников MQ-9 Reaper, находившихся на вооружении американских войск. Это значительная потеря, оцениваемая почти в 1 млрд долларов. Большинство БПЛА было сбито в полете, другие были потеряны на земле в результате ракетных ударов или несчастных случаев.

    MQ-9 Reaper предназначен в первую очередь для уничтожения критически важных целей. Также БПЛА может выполнять тактические разведывательные задачи, используя многоспектральную систему наведения-B (MTS-B), модернизированную систему РЛС с синтезированной апертурой Lynx и систему широкомасштабного наблюдения Gorgon Stare. Беспилотник может нести ракеты AGM-114 Hellfire, авиабомбы GBU-12/49 Paveway II и GBU-38 JDAM, сообщает Air&Space Forces.

    В прошлом месяце иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов. Всего в ходе военной кампании против Ирана американская казна потеряла более 55 млрд долларов на содержание переброшенных сил и другие расходы.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что США поставили многоточие в конфликте с Тегераном.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    24 мая 2026, 07:13 • Новости дня
    Axios раскрыл подробности меморандума между США и Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон и Тегеран планируют подписать меморандум, подразумевающий открытие Ормузского пролива и смягчение санкций в обмен на заморозку иранской ядерной программы, выявил портал Axios.

    «Соглашение между США и Ираном близко к подписанию и подразумевает продление режима прекращения огня на 60 дней, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт. По словам американского чиновника, Иран сможет свободно продавать нефть, также будут проведены переговоры по противодействию иранской ядерной программе», сообщает портал Axios.

    Эта сделка позволит избежать эскалации войны и снизит давление на мировые поставки нефти, однако неясно, приведет ли она к прочному мирному соглашению, которое решит ядерные вопросы, поднятые президентом США Дональдом Трампом.

    Пока Трамп и переговорщики дали понять, что о сделке может быть объявлено в воскресенье, но она еще не завершена и может сорваться.

    «Освобождение от ответственности за неудовлетворительные результаты», – назвал ключевой принцип соглашения американский чиновник.

    Отмена санкций и разморозка активов произойдут только после выполнения Тегераном конкретных уступок.

    Иранская сторона устно пообещала навсегда отказаться от создания ядерного оружия. Государство приостановит программу обогащения урана и вывезет имеющиеся запасы высокообогащенного сырья.

    Проект документа также предусматривает прекращение конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Американские войска останутся в регионе на время действия переходного периода до заключения окончательного мира, указано в материале, основанном на предоставленных чиновником США данных из потенциального меморандума США и Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании. Американский лидер заявил, что США и Иран стали гораздо ближе к сделке и сообщил о  достигнутом переговорами с Ираном последней версии меморандума.

    22 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Американист объяснил решение США направить 5 тыс. солдат в Польшу

    Американист Дудаков: Переброска военных в Польшу – попытка США уколоть Германию

    @ U.S. Army Reserve/Sgt. Derek Combs

    Tекст: Анастасия Куликова

    Американское военное присутствие в Старом Свете не меняется. Это свидетельствует о том, что администрации Дональда Трампа не удается реализовать свою стратегию переориентации ресурсов на более приоритетные направления: Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США объявил о решении направить 5 тыс. американских солдат в Польшу.

    «Решение Дональда Трампа перебросить дополнительные 5 тыс. военных в Польшу вызывает множество вопросов», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что ранее США пересмотрели планы по отправке сухопутной бригады в республику, а также подтвердили намерение вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии.

    «Идет ли сейчас речь о том, что контингент из ФРГ перенаправят в Польшу? Значит ли это, что ротация войск в Польше не отменена?», – задается вопросами собеседник. Как бы то ни было, добавил политолог, общая численность американского присутствия в Восточной Европе не изменится.

    При этом происходящее любопытно с точки зрения внутриевропейской политики администрации Трампа. «Решение главы Белого дома – это попытка показать, что ему комфортнее взаимодействовать с польским президентом Каролем Навроцким, нежели с немецкими властями», – уточнил Дудаков, назвав отношения американского лидера с Фридрихом Мерцем крайне скверными.

    «Вместе с тем, у Навроцкого ограниченный список вопросов, на которые он влияет внутри Польши. Основная власть в стране находится у премьер-министра Дональда Туска и правящей либеральной коалиции, которая занимает антитрамповскую позицию», – указал эксперт.

    По его мнению, в связи с этим попытки Трампа полностью переориентироваться на взаимоотношения с Варшавой в пику Берлину, которые он предпринимал и в свой первый президентский срок, едва ли реализуемы. Впрочем, оговорился аналитик, в Польше в 2027 году состоятся парламентские выборы, по их итогам правые могут получить большинство. «С ними главе Белого дома будет проще коммуницировать», – добавил Дудаков.

    Переброска 5 тыс. американских военных в Польшу ничего радикальным образом не поменяет для России, считает Дудаков. «Хотя наличие каких бы то ни было иностранных контингентов рядом с нашими западными границами всегда вызывает определенную озабоченность», – подчеркнул он.

    По его оценкам, ситуация могла бы быть более эскалационной, если бы Трамп отдал приказ о передислокации американского ядерного оружия из Германии в Польшу. Аналитик напомнил, что такая идея обсуждалась в 2020 году. «Сейчас об этом речи не идет», – уточнил спикер.

    «Повторю, кардинально американское военное присутствие в Старом Свете не изменится. Это свидетельствует о том, что американцам не удается в полной мере реализовать свою стратегию переориентации военных ресурсов на более приоритетные направления: Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что США направят в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих. «Ввиду успешного избрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я горд был поддержать, и в силу наших с ним отношений, я рад объявить, что США направят дополнительно 5 тыс. военнослужащих в Польшу», – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

    В начале мая Навроцкий обсудил с Трампом присутствие американских войск в Европе на фоне решения Пентагона вывести контингент из ФРГ. «Если президент Трамп решит сократить военное присутствие в Германии, то мы в Польше готовы принять солдат. Необходимая инфраструктура у нас есть», – сказал политик.

    Он вступил в негласное соревнование с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который тоже изъявил желание разместить дополнительные военные силы США на своей территории. «Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы выводимые из Германии военные остались в Европе. Мы готовы принять их, готовы принять столько союзников, сколько сможем», – заявил он.

    В настоящее время на территории Польши уже расквартированы около 10 тыс. американских военнослужащих. 14 мая издание Military Times со ссылкой на источник писало, что Штаты приняли решение об отмене плановой переброски в Польшу 2-й бронетанковой бригады, известной как «Бригада Black Jack», 1-й бронетанковой дивизии (1st Cavalry).

    В Варшаве опровергли сообщения. «Этот вопрос не касается Польши. Он связан с ранее объявленным изменением присутствия части американских вооруженных сил в Европе», – утверждал польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Замглавы ведомства Цезари Томчик вторил: это сообщение касается не Варшавы, а Берлина. «Польша последовательно стремится увеличить присутствие американских войск», – отметил он.

    По информации Politico, решение принял глава Пентагона Пит Хегсет в одиночку. Руководство минобороны и военные Польши узнали об изменении планов Вашингтона из американских СМИ. Как сообщает издание, уведомление от военного ведомства США было отправлено за два дня до публикации новостей, но сообщение «потерялось в секретной электронной почте начальника Генштаба польской армии генерала Веслава Кукулы».

    19 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс уточнил, что речь идет не о сокращении американского контингента в Польше, а лишь о задержке в ротации. При этом он отметил, что республика сама способна защитить себя, добавив, что Европа в целом должна взять на себя больше ответственности в сфере обороны.

    Напомним, Варшава стремится стать военным лидером Европы к 2030 году. Как заявил Косиняк-Камыш, стратегической целью для польских вооруженных сил является создание армии из 500 тыс. военнослужащих: 300 тыс. профессионалов и 200 тыс. резервистов. На сегодняшний день оборонный бюджет Польши составляет 200 млрд злотых (около 55 млрд долларов).

    «Мы хотим трансформации, при которой ближайшие месяцы будут сосредоточены на трех направлениях – это беспилотники и противодронные системы, искусственный интеллект и спутниковая разведка, а также высокоточные ракеты большой дальности», – сказал глава минобороны республики. Отметим, на днях в польском Демблине открылся сертифицированный центр для танков Abrams.

    По словам премьер-министра Польши, теперь у республики появилась возможность обслуживать машины прямо на территории страны, хотя ранее их бы пришлось отправлять на ремонт в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую роль поляки отвели танкам и что Москва может противопоставить растущей угрозе.

    24 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    Трамп поблагодарил Секретную службу за ликвидацию стрелка у Белого дома
    @ Kyle Mazza/NUF Photo/CNPGlobal Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за профессиональные действия во время инцидента со стрельбой у Белого дома в субботу.

    Глава государства находился внутри здания и не пострадал во время инцидента, передает ТАСС. В субботу вечером неизвестный начал стрелять из пистолета рядом с резиденцией. Агенты открыли ответный огонь и смертельно ранили нападавшего.

    «Благодарю Секретную службу и правоохранительные органы за оперативные и профессиональные действия, совершенные этим вечером против стрелявшего у Белого дома», – написал политик в социальной сети Truth Social. Он добавил, что злоумышленник погиб в перестрелке у ворот.

    Во время происшествия случайный прохожий получил ранения. Местные издания отмечают, что ликвидированный мужчина ранее привлекал внимание полиции и страдал психическими отклонениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты услышали звуки выстрелов около резиденции американского лидера.

    Сотрудники Секретной службы США ответным огнем смертельно ранили нападавшего.

    24 мая 2026, 03:40 • Новости дня
    Возле Белого дома ликвидирован вооруженный человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотрудники Секретной службы США застрелили человека, который, по данным ведомства, в субботу подошел к контрольно-пропускному пункту возле Белого дома и открыл по ним огонь.

    Незадолго до 18.00 по восточному времени неизвестный подошел к контрольно-пропускному пункту у Белого дома и открыл огонь по сотрудникам спецслужб, сообщил представитель Секретной службы CNN, ссылаясь на предварительное расследование.

    По его словам, сотрудники Секретной службы открыли ответный огонь и ранили подозреваемого, который позже скончался в местной больнице.

    «Во время стрельбы случайный прохожий также получил ранение. Остается неясным, был ли он ранен первым выстрелом подозреваемого или во время последующей перестрелки», – добавил представитель службы.

    Известно, что раненый в критическом состоянии.

    Сотрудники Секретной службы в результате инцидента не пострадали, президент США Дональд Трамп находился в резиденции и произошедшее его не обеспокоило. По словам представителя Белого дома, Трамп был проинформирован об инциденте Секретной службой.

    Подозреваемого опознали как 21-летнего Насира Беста, сообщили CNN три источника. По словам одного из них, у Беста уже были контакты с Секретной службой. В частности, при инциденте в июне 2025 года, когда он заблокировал въезд в Белый дом. После того, как он заявил, что является «Богом», его задержала Секретная служба и поместила в психиатрический институт Вашингтона для психиатрической экспертизы, сообщил источник.

    В следующем месяце, в июле 2025 года, Секретная служба снова арестовала Беста после того, как он попытался проникнуть на территорию комплекса Белого дома. Судья вынес постановление держаться подальше от территории Белого дома.

    В ходе расследования прошлогодних встреч следователи обнаружили, что Бест делал различные заявления в социальных сетях, в том числе утверждал, что он «настоящий» Усама бен Ладен, и, по меньшей мере, в одном посте указывал на желание причинить вред Трампу, сообщил источник.

    Напомним, вечером субботы около Белого дома были слышны десятки выстрелов, что привело к примерно 40-минутной блокировке территории для прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявлял, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство своей исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    В начале мая в Секретной службе США сообщали о двух пострадавших при стрельбе у Белого дома. Глава США оставил Вэнсу письмо на случай, если «что-то произойдёт». При этом WP узнала, что каждый четвертый американец считает покушения на президента  инсценировкой.

    23 мая 2026, 06:57 • Новости дня
    Конференция в ООН по ядерному оружию завершилась без итогового документа

    Tекст: Антон Антонов

    Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходящая в ООН, завершилась без принятия финального соглашения из-за серьезных разногласий между странами, сообщил постоянный представитель Вьетнама при ООН До Хунг Вьет, выполняющий функции председателя конференции.

    Постоянный представитель Вьетнама при ООН пояснил, что делегации не достигли консенсуса. «Несмотря на интенсивные консультации, конференция не смогла достичь согласия по содержательной части проекта итогового документа», – приводит слова дипломата ТАСС.

    Проект резолюции затрагивал вопросы ядерного разоружения, нераспространения и мирного использования атома. Председатель подготовил четыре варианта текста, однако участники отвергли все компромиссные предложения.

    Российская делегация выступила против инициативы США сохранить отдельные пункты несогласованного документа. Посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов подчеркнул, что Москва рассматривает проект исключительно как пакетное решение. Он добавил, что некоторые государства пытались использовать площадку для сведения политических счетов.

    Представители Ирана возложили ответственность за третий подряд провал переговоров на американскую сторону и ее союзников. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш через своего представителя выразил глубокое разочарование упущенной возможностью укрепить глобальную безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоусов сообщил о серьезных испытаниях на прочность для Договора о нераспространении ядерного оружия. Белоусов подчеркнул неизменную поддержку Россией идеи поэтапного ядерного разоружения с целью устранения угрозы для мирового сообщества.

    Президент России Владимир Путин заявил о неукоснительном соблюдении Москвой Договора о нераспространении ядерного оружия.

    23 мая 2026, 04:54 • Новости дня
    CBS заявил о подготовке США к новым ударам по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти готовятся к возможному нанесению новых военных ударов по иранской территории, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

    По данным CBS, из-за возможного обострения ситуации ряд американских чиновников вынужденно отказался от отдыха в предстоящие выходные, передает РИА «Новости».

    «Администрация готовится к новому раунду военных ударов по Ирану... Некоторые члены военного и разведывательного сообществ США отменяют свои планы на выходные в честь Дня поминовения», – говорится в публикации.

    Информацию о подготовке военной операции также подтверждает портал Axios. Издание отмечает, что Белый дом всерьез настроен на проведение силовой акции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вашингтон заявил, что отложил запланированную военную атаку на Иран ради мирных переговоров.

    Позже Белый дом допустил вероятность возобновления масштабных боевых действий.

    23 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Иран потребовал от США компенсации за открытие Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана передали Вашингтону через пакистанских посредников предложение о разблокировке Ормузского пролива в обмен на финансовые выплаты, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.

    По данным телеканала, Тегеран выдвинул американской стороне условия для возобновления движения судов, Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на выплату Соединенными Штатами компенсаций, передает ТАСС.

    Соответствующие инициативы, включающие два предложения, были направлены через Пакистан, который выступает посредником на непрямых переговорах. Руководство страны также настаивает на предварительном обсуждении вопроса снятия санкций и разморозки активов до заключения любых официальных соглашений.

    Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи ранее отмечал, что отмена рестрикций остается неизменным требованием государства, которое рассмотрят на следующих этапах. При этом дипломат подчеркнул, что ядерная программа на текущей стадии диалога обсуждаться не будет.

    Накануне в столицу исламской республики с миссией прибыл командующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир. Он провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Аббасом Аракчи и спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом для урегулирования существующих разногласий.

    Ранее Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива.

    23 мая 2026, 18:17 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о завершении подготовки мирного меморандума

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Багаи заявил, что стороны находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании, передает РИА «Новости». По его словам, главное внимание сейчас уделяется прекращению конфликта на основе предложенного Ираном плана из 14 пунктов.

    «Стороны очень близки и в то же время очень далеки от соглашения», – подчеркнул дипломат, добавив, что у Тегерана есть опыт противоречивых заявлений США, поэтому полной уверенности в неизменности подхода Вашингтона нет. В последние дни участники переговоров обсуждали ряд предложений, которые все еще рассматриваются.

    Переговорный процесс призван сблизить позиции сторон для выработки взаимоприемлемого решения. При этом Багаи отметил, что Ормузский пролив не касается США, и механизм его работы должны определять прилегающие страны – Иран и Оман. Сейчас приоритетом остается немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан.

    Ядерный вопрос в настоящее время не обсуждается. В связи с этим разговоры о снятии всех санкций пока преждевременны, однако данное требование Ирана остается в силе.

    Тегеран приступил к анализу комментариев Вашингтона к проекту мирного урегулирования из 14 пунктов. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отказался обсуждать вопросы ядерной программы на данном этапе диалога.

    Иран потребовал от США обеспечения безопасности движения в Ормузском проливе.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    23 мая 2026, 17:55 • Новости дня
    Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тегеран продвинулись в двустороннем диалоге, результаты которого могут быть официально обнародованы в течение ближайших нескольких дней, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американская сторона отмечает позитивную динамику в обсуждении ключевых вопросов с исламской республикой, передает ТАСС. Находящийся с визитом в Нью-Дели госсекретарь США Марко Рубио подтвердил журналистам факт активной работы дипломатов.

    «У меня нет для вас новостей прямо сейчас, но, возможно, они появятся чуть позже сегодня. А может, и нет. Я надеюсь, что будут, но пока не уверен», – заявил политик.

    Он добавил, что определенный прогресс уже достигнут, а работа продолжается непрерывно. По словам шефа американской дипломатии, существует вероятность публикации официальных заявлений в ближайшие два дня.

    Накануне госсекретарь США Марко Рубио подтвердил наличие позитивных сдвигов в диалоге с Ираном.

    Несколькими днями ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил о серьезном прогрессе по ряду ключевых вопросов.

    До этого Вашингтон выразил желание заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании.

    23 мая 2026, 19:29 • Новости дня
    Дмитриев назвал продление перемирия США и Ирана шансом избежать эскалации

    Tекст: Вера Басилая

    Возможное продление перемирия между Соединенными Штатами и Ираном на 60 дней может стать важным шагом для снижения напряженности, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Возможное продление перемирия между Соединенными Штатами и Ираном на 60 дней может стать важным шагом для снижения напряженности. Такую точку зрения высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    «Мир нуждается в мире, чтобы избежать катастрофического необратимого краха», – написал спецпредставитель президента России в социальной сети Х.

    Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что стороны близки к заключению соглашения о продлении режима прекращения огня. Ранее издание Financial Times сообщило о подготовке основы для обсуждения иранской ядерной программы.

    По данным газеты, договоренности могут включать поэтапное открытие Ормузского пролива, а также уничтожение или передачу запасов обогащенного урана. Со своей стороны Вашингтон готов ослабить блокаду портов, смягчить санкционное давление и начать разморозку зарубежных активов Тегерана.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Иран потребовал от США обеспечения безопасности движения в Ормузском проливе.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    23 мая 2026, 20:21 • Новости дня
    Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и Иран стали гораздо ближе к сделке, ситуация в переговорах улучшается с каждым днем, заявил президент США Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты и Иран достигли существенного прогресса в двусторонних отношениях, передает РИА «Новости». Президент США в интервью американскому телеканалу CBS отметил ежедневное улучшение ситуации на переговорах.

    «Переговорщики США и Ирана гораздо ближе к завершению соглашения, которое положило бы конец войне между двумя странами», – подчеркнул американский лидер. Раскрывать точные детали готовящегося документа он отказался.

    При этом политик добавил, что с каждым днем переговорный процесс идет все успешнее. Итоговый договор гарантированно не позволит Тегерану получить доступ к ядерному оружию.

    По словам американского президента, вопрос использования иранского обогащенного урана также получит удовлетворительное разрешение. В противном случае Вашингтон просто отказался бы от продолжения диалога.

    Ранее американский лидер заявил о согласии Тегерана на отказ от обладания ядерным оружием.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    23 мая 2026, 16:53 • Новости дня
    МИД Ирана: Атом и санкции на переговорах с США обсуждаться пока не будут

    Tекст: Вера Басилая

    На текущем этапе диалога Вашингтона и Тегерана стороны не станут затрагивать вопросы ядерной программы и отмены существующих экономических ограничений, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи прокомментировал повестку двусторонних контактов, передает ТАСС. Дипломат пояснил, что сейчас дискуссии не касаются ключевых разногласий.

    «Поскольку мы не обсуждаем ядерный вопрос, мы не будем обсуждать и детали отмены санкций», – заявил политик.

    При этом Багаи обратил внимание на неизменность позиции государства. По его утверждению, требование о снятии ограничений четко зафиксировано в документах. Ожидается, что участники диалога вернутся к этой теме на последующих этапах после подготовки базового соглашения.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал снятие санкций абсолютно законным требованием Тегерана.

    Иранская сторона направила американцам список предложений для начала диалога.


    23 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Беспилотники «Хезболлы» атаковали израильские системы ПРО в Галилее

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряды шиитской милиции «Хезболлы» применили беспилотные летательные аппараты при нанесении удара по платформам для запуска противоракет на севере Израиля, говорится в заявлении формирования.

    Вооруженные формирования шиитской милиции задействовали беспилотные аппараты для атаки на платформы запуска противоракет, передает ТАСС. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном телеграм-канале организации.

    «Силы исламского сопротивления применили беспилотники Ababil, которые поразили две пусковые установки системы ПРО \»Железный купол\», размещенные в приграничном поселении Биранит в Западной Галилее», – утверждается в тексте.

    Представители движения также добавили, что зафиксировали точное попадание по целям, в результате которого противнику нанесен урон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 мая ливанское движение «Хезболла» атаковало позиции израильской армии 24 раза за сутки.

    В середине месяца бойцы организации провели серию операций с применением ударных беспилотников.

    В начале мая шиитские отряды применили дроны с оптоволоконным управлением против израильских танков Merkava.

