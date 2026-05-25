    Киев наказан за Старобельск
    25 мая 2026, 02:02 • Новости дня

    FT узнала, как Си Цзиньпин повысил голос на Трампа из-за Японии

    @ Пресс-служба МИД России/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время саммита с президентом США Дональдом Трампом в Пекине китайский лидер Си Цзиньпин раскритиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаичи за ее стремление к ремилитаризации и, увлекшись, повысил голос в ходе беседы.

    «Во время обсуждения с Трампом роста военных расходов Японии на саммите, Си Цзиньпин стал резко и раздраженно высказываться, что удивило американских чиновников, говорится в отчете. Несколько человек заявили, что критика Си Цзиньпина стала самой острой частью саммита, добавляя, что представители администрации Трампа были застигнуты врасплох, поскольку Япония не фигурировала в качестве темы двусторонних переговоров, предшествовавших саммиту», – пишет Bloomberg со ссылкой на газету Financial Times (FT) и ее источники.

    По данным газеты, Трамп заявил Си Цзиньпину, что Такаичи пришлось занять более решительную позицию в сфере безопасности из-за растущей угрозы со стороны Северной Кореи. Япония недавно отменила большинство ограничений на продажу военной техники, а Такаичи дала понять о смягчении своих принципов борьбы с ядерным оружием, что также вызвало критику со стороны Китая.

    После саммита с Китаем Такаичи и Трамп поговорили по телефону и договорились обсудить ключевые вопросы в Индо-Тихоокеанском регионе, но ни одно из правительств не предоставило подробностей о том, что обсуждалось.

    Отношения между Пекином и Токио остаются напряженными после прошлогодних заявлений Такаичи, в которых она предположила, что китайское вторжение на Тайвань может оправдать развертывание Японией своих военных сил.

    В ответ Китай ввел ряд мер, включая торговые ограничения и ограничение поездок в Японию. Китайское руководство рассматривает Тайвань как часть своей территории и не исключает применения силы для установления контроля над самоуправляемым островом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Токио заявил о необходимости укрепления обороноспособности острова Хоккайдо. МИД Китая решительно осудил поставки американского оружия на Тайвань.
    Россия и Китай назвали ремилитаризацию Японии угрозой миру.


    23 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Эксперты назвали реальные причины отставки главы разведки США

    @ Eric Lee/CNP/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удивительно не то, что Тулси Габбард ушла с поста директора Национальной разведки США, а то, как долго она продержалась, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, она оказалась втянутой в политику, которая разошлась с ее изначальными принципами, а сама отставка стала лишь симптомом общей деградации команды Белого дома, где от предвыборных обещаний уже мало что осталось. Ранее Габбард объявила о решении уйти с поста директора Национальной разведки США.

    «Удивление вызывает не сам факт отставки Тулси Габбард, а то, что она продержалась так долго. Ее уход должен был состояться гораздо раньше – фактически сразу после того, как реальная политика Белого дома вошла в радикальное противоречие с теми лозунгами, под которыми она приходила в команду», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    Назначение Габбард, подчеркивает собеседник, было знаковым и проистекало из предвыборных обещаний Дональда Трампа реформировать систему нацбезопасности и отказаться от глобального интервенционизма. Однако на практике ее полностью «оттерли» от принятия решений.

    «Габбард последовательно выступала против смены режимов и требовала сосредоточиться на реальной безопасности США, – поясняет эксперт. – Но ее отстранили от ключевых процессов, доверив лишь малозначимые внутренние расследования, без возможности влиять на курс Белого дома. Аппаратная борьба была проиграна: людей на ключевые посты в ее офисе брали под одну повестку, а реализовывать пришлось совершенно другую. Это привело к утечке кадров из ее команды».

    Камнем преткновения стала политика администрации, которая окончательно разошлась с антивоенной риторикой Габбард. «Особенно явным это стало в 2026 году, когда она была вынуждена молчаливо поддерживать действия, идущие вразрез с ее прежними заявлениями, включая удары по Ирану. Именно тогда ей следовало подать в отставку. То, что она уходит только сейчас, означает, что она успела, к сожалению для ее репутации, «замараться» во всем, что администрация натворила за это время», – добавляет спикер.

    При этом уход Габбард, по мнению Дробницкого, вряд ли как-то отразится на ситуации вокруг Украины. Эксперт напоминает, что еще весной 2025 года стало понятно, что достичь дипломатического компромисса под руководством Трампа едва ли возможно. Президент США, по его словам, не сумел (или не захотел) навязать свою сделку европейским союзникам, которые по сути заблокировали вариант урегулирования на приемлемых для России условиях и во многом «висели на руках» у американского президента.

    В итоге хозяином положения оказался не Трамп, а «те, ко контролируют Киев». Без серьезных изменений в госаппарате и внешнеполитическом истеблишменте сломить это сопротивление было бы трудно, но Трамп на такую конфронтацию не пошел. На этом фоне отставка Габбард, полагает Дробницкий, в известной степени служит кадровым подтверждением того, что «антиинтервенционистская» администрация прекратила свое существование.

    В целом Дробницкий склонен рассматривать отставку Габбард как яркий симптом общей деградации администрации. По его словам, команда, которая изначально шла «делать революцию» против глубинного государства и внешнеполитического истеблишмента, в итоге сама погрязла в аппаратных интригах и обслуживании лоббистских интересов.

    Громкие отставки и общая недееспособность таких фигур, как Пэм Бонди (бывшая генпрокурор США) или Кристи Ноэм (экс-министр внутренней безопасности США), по его мнению, свидетельствуют о системном параличе. Внешняя политика в стиле Трампа образца 2024 года, как считает эксперт, сегодня практически отсутствует. В этом хаосе, полагает он, личности уже не играют решающей роли – все, по сути, предопределено, и явно не в пользу изначальных сторонников дипломатического компромисса.

    Назначение на место Габбард карьерного офицера ЦРУ Аарона Лукаса, по его словам, мало что меняет. «Аналитика в ЦРУ часто готовится качественная, как это было с прогнозами о реальных возможностях Ирана, которые просто не передали президенту, заменив их выгодной лоббистам дезинформацией. Проблема не в том, кто собирает данные, а в том, что общая политическая конъюнктура не позволяет грамотно ими воспользоваться», – подытожил Дробницкий.

    То, что «полураспад команды Трампа набирает обороты», отмечает в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков. Автор поста пишет, что по своему менталитету Габбард больше подходит для публичной политики (она восемь лет была конгрессвумен и участвовала в президентских праймериз в 2020 году), нежели для бюрократической работы в разведывательном аппарате.

    По его мнению, Габбард уходит из-за принципиальных разногласий с Трампом и «ястребами» в Белом доме по вопросам внешней политики, в первую очередь касательно Ирана и Израиля. «Утверждение нового главы нацразведки на смену Габбард ожидаемо будет идти непросто. Ведь раскол в Белом доме усугубляется, увольнения проходят постоянно. Тулси наверняка уверена, что дальше находиться в администрации нет особого смысла. Рейтинги Трампа падают, на всех ключевых направлениях одни провалы», – прогнозирует политолог.

    Журналист Андрей Медведев отмечает, что Лукас считает Россию опасным противником – «особенно в военной сфере, энергетике и гибридных операциях, типа Сирии и Африки». «Он не раз критиковал действия России на Украине. Хорошая новость: Лукас считает, что Россия – это не экзистенциальная угроза для США. Это скорее frenemy (дословно можно перевести как «друг-враг» или «приятель-соперник»)», – пишет Медведев в своем Telegram-канале.

    Спикер добавляет, что Лукас считает экзистенциальной угрозой для США Китай. «Короче, он один из главных «ястребов» по китайскому направлению в администрации Трампа», – делает вывод Медведев.

    Накануне директор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила о решении оставить с 30 июня должность ради поддержки мужа Абрахама Уильямса, у которого диагностировали редкую форму рака костей.

    Ее уход совпал с серией громких увольнений женщин-министров (в апреле подала в отставку министр труда Лори Чавес-ДеРемер) и глубоким расколом внутри администрации Трампа по вопросам внешней политики.

    Габбард всегда была убежденным изоляционистом, выступавшим против военного вмешательства США за рубежом. Ее взгляды вошли в жесткое пике с реальными действиями Трампа. На слушаниях в Сенате Габбард открыто противоречила президенту, заявив, что Иран не представлял немедленной угрозы. По мнению экспертов, опрошенных изданием Politico, «ястребиный» курс администрации сделал нахождение антивоенного политика во главе разведки невозможным.

    За год службы Габбард настроила против себя многих кадровых разведчиков, сократив штат ведомства почти на половину под лозунгом борьбы с «раздутым и неэффективным аппаратом». По данным американских СМИ, Габбард была фактически изолирована от ключевых операций по национальной безопасности (включая действия в отношении Венесуэлы и Ирана). Трамп перестал доверять главе разведки, которая в публичных выступлениях смещала фокус с его лидерских качеств на формальные должностные инструкции.

    22 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    Эксперт оценил потерю США 20% БПЛА Reaper в Иране

    @ Tech. Sgt. Tristan D. Viglianco/U.S. Air National Guard/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Иранские военные постоянно повышают свои компетенции в борьбе с авианалетами США, а также совершенствуют станции наведения ракет. Кроме того, Тегеран мог улучшить систему противоракетной обороны методом обратного инжиниринга, закупив китайские РЛС, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что США потеряли пятую часть БПЛА MQ-9 Reaper в Иране.

    «Уязвимость БПЛА MQ-9 Reaper состоит в том, что он летает по определенной траектории и не может совершать противоракетные маневры. Но он частично изготовлен из композитных материалов, делающих машину менее заметной для локаторов. Еще один защитный фактор – высокая скорость, позволяющая беспилотнику иногда прорываться через ПВО и ПРО», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Иран научился купировать защитные факторы Reaper. Они набираются опыта в ходе военной кампании и повышают свои компетенции в борьбе с авианалетами США. Также иранцы постоянно совершенствуют станции наведения ракет. Кроме того, судя по всему, Тегеран сотрудничал с Пекином, закупая РЛС и компоненты для них, и методом обратного инжиниринга улучшал свои системы противоракетной обороны», – продолжил спикер.

    «В итоге американская сторона понесла в Иране весьма ощутимые потери – как экономические, так и репутационные», – подчеркнул собеседник. Он напомнил, что, согласно отчету Конгресса США, Пентагон в ходе иранской кампании потерял также три истребителя F-15E, один F-35A, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry AWACS.

    «Я бы назвал это комплексным репутационным ударом по американской военной технике. Конечно, Вашингтон давлением вынудит своих союзников продолжать покупать вооружение. Но уверен, что произошедшее заставит ряд стран внимательнее присматриваться к другим поставщикам, в том числе к России», – спрогнозировал аналитик.

    «При этом не думаю, что Пентагон изменит тактику авианалетов. Вероятно, США лишь станут использовать более современные беспилотники с еще меньшей отражающей поверхностью. Отправка же пилотируемых самолетов вместо БПЛА и соответствующая потенциальная потеря пилотов может ударить уже по политическим рейтингам администрации Трампа», – считает Кнутов.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что с начала войны Иран уничтожил 20% беспилотников MQ-9 Reaper, находившихся на вооружении американских войск. Это значительная потеря, оцениваемая почти в 1 млрд долларов. Большинство БПЛА было сбито в полете, другие были потеряны на земле в результате ракетных ударов или несчастных случаев.

    MQ-9 Reaper предназначен в первую очередь для уничтожения критически важных целей. Также БПЛА может выполнять тактические разведывательные задачи, используя многоспектральную систему наведения-B (MTS-B), модернизированную систему РЛС с синтезированной апертурой Lynx и систему широкомасштабного наблюдения Gorgon Stare. Беспилотник может нести ракеты AGM-114 Hellfire, авиабомбы GBU-12/49 Paveway II и GBU-38 JDAM, сообщает Air&Space Forces.

    В прошлом месяце иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов. Всего в ходе военной кампании против Ирана американская казна потеряла более 55 млрд долларов на содержание переброшенных сил и другие расходы.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что США поставили многоточие в конфликте с Тегераном.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    24 мая 2026, 07:13 • Новости дня
    Axios раскрыл подробности меморандума между США и Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон и Тегеран планируют подписать меморандум, подразумевающий открытие Ормузского пролива и смягчение санкций в обмен на заморозку иранской ядерной программы, выявил портал Axios.

    «Соглашение между США и Ираном близко к подписанию и подразумевает продление режима прекращения огня на 60 дней, в течение которого Ормузский пролив будет вновь открыт. По словам американского чиновника, Иран сможет свободно продавать нефть, также будут проведены переговоры по противодействию иранской ядерной программе», сообщает портал Axios.

    Эта сделка позволит избежать эскалации войны и снизит давление на мировые поставки нефти, однако неясно, приведет ли она к прочному мирному соглашению, которое решит ядерные вопросы, поднятые президентом США Дональдом Трампом.

    Пока Трамп и переговорщики дали понять, что о сделке может быть объявлено в воскресенье, но она еще не завершена и может сорваться.

    «Освобождение от ответственности за неудовлетворительные результаты», – назвал ключевой принцип соглашения американский чиновник.

    Отмена санкций и разморозка активов произойдут только после выполнения Тегераном конкретных уступок.

    Иранская сторона устно пообещала навсегда отказаться от создания ядерного оружия. Государство приостановит программу обогащения урана и вывезет имеющиеся запасы высокообогащенного сырья.

    Проект документа также предусматривает прекращение конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Американские войска останутся в регионе на время действия переходного периода до заключения окончательного мира, указано в материале, основанном на предоставленных чиновником США данных из потенциального меморандума США и Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании. Американский лидер заявил, что США и Иран стали гораздо ближе к сделке и сообщил о  достигнутом переговорами с Ираном последней версии меморандума.

    22 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Американист объяснил решение США направить 5 тыс. солдат в Польшу

    Американист Дудаков: Переброска военных в Польшу – попытка США уколоть Германию

    Американист объяснил решение США направить 5 тыс. солдат в Польшу
    @ U.S. Army Reserve/Sgt. Derek Combs

    Tекст: Анастасия Куликова

    Американское военное присутствие в Старом Свете не меняется. Это свидетельствует о том, что администрации Дональда Трампа не удается реализовать свою стратегию переориентации ресурсов на более приоритетные направления: Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США объявил о решении направить 5 тыс. американских солдат в Польшу.

    «Решение Дональда Трампа перебросить дополнительные 5 тыс. военных в Польшу вызывает множество вопросов», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что ранее США пересмотрели планы по отправке сухопутной бригады в республику, а также подтвердили намерение вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии.

    «Идет ли сейчас речь о том, что контингент из ФРГ перенаправят в Польшу? Значит ли это, что ротация войск в Польше не отменена?», – задается вопросами собеседник. Как бы то ни было, добавил политолог, общая численность американского присутствия в Восточной Европе не изменится.

    При этом происходящее любопытно с точки зрения внутриевропейской политики администрации Трампа. «Решение главы Белого дома – это попытка показать, что ему комфортнее взаимодействовать с польским президентом Каролем Навроцким, нежели с немецкими властями», – уточнил Дудаков, назвав отношения американского лидера с Фридрихом Мерцем крайне скверными.

    «Вместе с тем, у Навроцкого ограниченный список вопросов, на которые он влияет внутри Польши. Основная власть в стране находится у премьер-министра Дональда Туска и правящей либеральной коалиции, которая занимает антитрамповскую позицию», – указал эксперт.

    По его мнению, в связи с этим попытки Трампа полностью переориентироваться на взаимоотношения с Варшавой в пику Берлину, которые он предпринимал и в свой первый президентский срок, едва ли реализуемы. Впрочем, оговорился аналитик, в Польше в 2027 году состоятся парламентские выборы, по их итогам правые могут получить большинство. «С ними главе Белого дома будет проще коммуницировать», – добавил Дудаков.

    Переброска 5 тыс. американских военных в Польшу ничего радикальным образом не поменяет для России, считает Дудаков. «Хотя наличие каких бы то ни было иностранных контингентов рядом с нашими западными границами всегда вызывает определенную озабоченность», – подчеркнул он.

    По его оценкам, ситуация могла бы быть более эскалационной, если бы Трамп отдал приказ о передислокации американского ядерного оружия из Германии в Польшу. Аналитик напомнил, что такая идея обсуждалась в 2020 году. «Сейчас об этом речи не идет», – уточнил спикер.

    «Повторю, кардинально американское военное присутствие в Старом Свете не изменится. Это свидетельствует о том, что американцам не удается в полной мере реализовать свою стратегию переориентации военных ресурсов на более приоритетные направления: Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что США направят в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих. «Ввиду успешного избрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я горд был поддержать, и в силу наших с ним отношений, я рад объявить, что США направят дополнительно 5 тыс. военнослужащих в Польшу», – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

    В начале мая Навроцкий обсудил с Трампом присутствие американских войск в Европе на фоне решения Пентагона вывести контингент из ФРГ. «Если президент Трамп решит сократить военное присутствие в Германии, то мы в Польше готовы принять солдат. Необходимая инфраструктура у нас есть», – сказал политик.

    Он вступил в негласное соревнование с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который тоже изъявил желание разместить дополнительные военные силы США на своей территории. «Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы выводимые из Германии военные остались в Европе. Мы готовы принять их, готовы принять столько союзников, сколько сможем», – заявил он.

    В настоящее время на территории Польши уже расквартированы около 10 тыс. американских военнослужащих. 14 мая издание Military Times со ссылкой на источник писало, что Штаты приняли решение об отмене плановой переброски в Польшу 2-й бронетанковой бригады, известной как «Бригада Black Jack», 1-й бронетанковой дивизии (1st Cavalry).

    В Варшаве опровергли сообщения. «Этот вопрос не касается Польши. Он связан с ранее объявленным изменением присутствия части американских вооруженных сил в Европе», – утверждал польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Замглавы ведомства Цезари Томчик вторил: это сообщение касается не Варшавы, а Берлина. «Польша последовательно стремится увеличить присутствие американских войск», – отметил он.

    По информации Politico, решение принял глава Пентагона Пит Хегсет в одиночку. Руководство минобороны и военные Польши узнали об изменении планов Вашингтона из американских СМИ. Как сообщает издание, уведомление от военного ведомства США было отправлено за два дня до публикации новостей, но сообщение «потерялось в секретной электронной почте начальника Генштаба польской армии генерала Веслава Кукулы».

    19 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс уточнил, что речь идет не о сокращении американского контингента в Польше, а лишь о задержке в ротации. При этом он отметил, что республика сама способна защитить себя, добавив, что Европа в целом должна взять на себя больше ответственности в сфере обороны.

    Напомним, Варшава стремится стать военным лидером Европы к 2030 году. Как заявил Косиняк-Камыш, стратегической целью для польских вооруженных сил является создание армии из 500 тыс. военнослужащих: 300 тыс. профессионалов и 200 тыс. резервистов. На сегодняшний день оборонный бюджет Польши составляет 200 млрд злотых (около 55 млрд долларов).

    «Мы хотим трансформации, при которой ближайшие месяцы будут сосредоточены на трех направлениях – это беспилотники и противодронные системы, искусственный интеллект и спутниковая разведка, а также высокоточные ракеты большой дальности», – сказал глава минобороны республики. Отметим, на днях в польском Демблине открылся сертифицированный центр для танков Abrams.

    По словам премьер-министра Польши, теперь у республики появилась возможность обслуживать машины прямо на территории страны, хотя ранее их бы пришлось отправлять на ремонт в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую роль поляки отвели танкам и что Москва может противопоставить растущей угрозе.

    24 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    Трамп поблагодарил Секретную службу за ликвидацию стрелка у Белого дома
    @ Kyle Mazza/NUF Photo/CNPGlobal Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за профессиональные действия во время инцидента со стрельбой у Белого дома в субботу.

    Глава государства находился внутри здания и не пострадал во время инцидента, передает ТАСС. В субботу вечером неизвестный начал стрелять из пистолета рядом с резиденцией. Агенты открыли ответный огонь и смертельно ранили нападавшего.

    «Благодарю Секретную службу и правоохранительные органы за оперативные и профессиональные действия, совершенные этим вечером против стрелявшего у Белого дома», – написал политик в социальной сети Truth Social. Он добавил, что злоумышленник погиб в перестрелке у ворот.

    Во время происшествия случайный прохожий получил ранения. Местные издания отмечают, что ликвидированный мужчина ранее привлекал внимание полиции и страдал психическими отклонениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты услышали звуки выстрелов около резиденции американского лидера.

    Сотрудники Секретной службы США ответным огнем смертельно ранили нападавшего.

    24 мая 2026, 03:40 • Новости дня
    Возле Белого дома ликвидирован вооруженный человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Сотрудники Секретной службы США застрелили человека, который, по данным ведомства, в субботу подошел к контрольно-пропускному пункту возле Белого дома и открыл по ним огонь.

    Незадолго до 18.00 по восточному времени неизвестный подошел к контрольно-пропускному пункту у Белого дома и открыл огонь по сотрудникам спецслужб, сообщил представитель Секретной службы CNN, ссылаясь на предварительное расследование.

    По его словам, сотрудники Секретной службы открыли ответный огонь и ранили подозреваемого, который позже скончался в местной больнице.

    «Во время стрельбы случайный прохожий также получил ранение. Остается неясным, был ли он ранен первым выстрелом подозреваемого или во время последующей перестрелки», – добавил представитель службы.

    Известно, что раненый в критическом состоянии.

    Сотрудники Секретной службы в результате инцидента не пострадали, президент США Дональд Трамп находился в резиденции и произошедшее его не обеспокоило. По словам представителя Белого дома, Трамп был проинформирован об инциденте Секретной службой.

    Подозреваемого опознали как 21-летнего Насира Беста, сообщили CNN три источника. По словам одного из них, у Беста уже были контакты с Секретной службой. В частности, при инциденте в июне 2025 года, когда он заблокировал въезд в Белый дом. После того, как он заявил, что является «Богом», его задержала Секретная служба и поместила в психиатрический институт Вашингтона для психиатрической экспертизы, сообщил источник.

    В следующем месяце, в июле 2025 года, Секретная служба снова арестовала Беста после того, как он попытался проникнуть на территорию комплекса Белого дома. Судья вынес постановление держаться подальше от территории Белого дома.

    В ходе расследования прошлогодних встреч следователи обнаружили, что Бест делал различные заявления в социальных сетях, в том числе утверждал, что он «настоящий» Усама бен Ладен, и, по меньшей мере, в одном посте указывал на желание причинить вред Трампу, сообщил источник.

    Напомним, вечером субботы около Белого дома были слышны десятки выстрелов, что привело к примерно 40-минутной блокировке территории для прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявлял, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство своей исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

    В начале мая в Секретной службе США сообщали о двух пострадавших при стрельбе у Белого дома. Глава США оставил Вэнсу письмо на случай, если «что-то произойдёт». При этом WP узнала, что каждый четвертый американец считает покушения на президента  инсценировкой.

    23 мая 2026, 20:21 • Новости дня
    Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и Иран стали гораздо ближе к сделке, ситуация в переговорах улучшается с каждым днем, заявил президент США Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты и Иран достигли существенного прогресса в двусторонних отношениях, передает РИА «Новости». Президент США в интервью американскому телеканалу CBS отметил ежедневное улучшение ситуации на переговорах.

    «Переговорщики США и Ирана гораздо ближе к завершению соглашения, которое положило бы конец войне между двумя странами», – подчеркнул американский лидер. Раскрывать точные детали готовящегося документа он отказался.

    При этом политик добавил, что с каждым днем переговорный процесс идет все успешнее. Итоговый договор гарантированно не позволит Тегерану получить доступ к ядерному оружию.

    По словам американского президента, вопрос использования иранского обогащенного урана также получит удовлетворительное разрешение. В противном случае Вашингтон просто отказался бы от продолжения диалога.

    Ранее американский лидер заявил о согласии Тегерана на отказ от обладания ядерным оружием.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении прогресса на переговорах с Ираном.

    Представитель министерства иностранных дел Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    22 мая 2026, 14:33 • Новости дня
    Трамп отказался от поездки на свадьбу сына на Багамах из-за Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США заявил, что не сможет присутствовать на бракосочетании Дональда Трампа – младшего и модели Беттины Андерсон, сославшись на занятость государственными делами.

    Американский лидер вряд ли посетит торжество своего старшего сына на Багамских островах, которое запланировано на ближайшие выходные, передает РИА «Новости». Дональд Трамп – младший женится на модели Беттине Андерсон.

    «Он хотел бы, чтобы я приехал. Но это будет просто небольшое частное мероприятие. Я постараюсь выбраться… Знаете, сейчас не лучший момент для меня. У меня есть такая штука под названием Иран и другие вещи… Надеюсь, у них будет отличная свадьба», – приводятся слова главы государства.

    Запись общения политика с журналистами транслировал канал C-Span. Президент в шутку добавил, что пресса раскритикует его в любом случае, независимо от присутствия на празднике.

    Для старшего сына Трампа этот брак станет вторым. До 2018 года он находился в союзе с моделью Ванессой Кей Хейден, в котором родились пятеро детей. Позже он обручился с Кимберли Гилфойл, но пара рассталась в 2024 году. В сентябре 2025 года она заняла пост посла США в Греции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вашингтон отложил военную атаку на Иран ради мирного соглашения. Помощники американского лидера разработали планы возобновления боевых действий.

    В начале мая глава Белого дома уведомил Конгресс о завершении конфликта.

    24 мая 2026, 02:06 • Новости дня
    Washington Post узнал, как Эбола вскрыла серьезные проблемы здравоохранения США

    Tекст: Катерина Туманова

    Эпидемия в Африке разворачивается в тот момент, когда многие сотрудники, системы и учреждения, которые когда-то руководили мерами реагирования на вирусы и инфекции в США, исчезли или их численность существенно сократилась.

    «В 2014 году, когда лихорадка Эбола охватила Западную Африку и грозила стать глобальной катастрофой, Белый дом назначил «царя Эболы» для координации масштабных ответных мер США в различных ведомствах и управлениях. Усилия, предпринятые Пентагоном, Центрами по контролю и профилактике заболеваний, USAID, Министерством внутренней безопасности, государственными чиновниками, больницами, иностранными правительствами и группами помощи за рубежом, побудили Соединенные Штаты развернуть военную технику, построить лечебные центры и организовать досмотр в аэропортах», – вспоминают журналисты Washington Post (WP).

    Теперь они вынуждены отмечать, что американское правительство столкнулось с трудностями при организации мер против лихорадки Эбола из-за отсутствия межведомственной структуры.  Власти активно ищут единого руководителя для преодоления кризиса.

    «Есть план действий, вопрос в том, есть ли игроки?» – заявил Рон Клейн, координировавший борьбу с инфекцией в 2014 году.

    Текущая эпидемия в Конго и Уганде вызвана штаммом Бундибуджо, от которого нет одобренной вакцины и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала почти 750 случаев заболевания и 177 смертей. Ситуация осложняется тем, что США ранее вышли из ВОЗ и параллельно борются со вспышкой хантавируса.

    Поскольку США сталкиваются с новой вспышкой Эболы, которую, возможно, будет еще труднее сдержать, они в основном полагаются на разрозненные селекторные совещания в агентствах, а не на координацию в масштабах правительства, сообщили шесть источников WP.

    Два человека, знакомых ситуацией, рассказали, что в настоящее время не существует официальной межведомственной координационной структуры для борьбы с Эболой.

    По словам Клейна, который координировал меры по борьбе с Эболой в администрации Обамы и был назначен ответственным за борьбу с Эболой через два месяца после начала эпидемии в 2014 году, сейчас есть некий план, но нет ответа на вопрос, есть ли те. кто готов его реализовывать.

    «Уже появились признаки замешательства. После того, как во вторник Государственный департамент объявил, что США помогают создать 50 лечебных клиник в пострадавших от Эболы регионах Демократической Республики Конго и Уганды, Министерство здравоохранения Уганды на следующий день ответило, что с ним об этом не консультировались», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВОЗ сообщила о 750 возможных случаях Эболы и 177 смертях. Разгневанные родственники  сожгли центр лечения Эболы в Конго. Ученые из Оксфорда объявили о готовности испытывать вакцину от Эболы.

    24 мая 2026, 01:50 • Новости дня
    @ Скриншот с видео Fox News

    Tекст: Катерина Туманова

    Не менее десятка выстрелов в субботу вечером услышали корреспонденты CNN возле Белого дома, что привело к блокировке здания и оперативной реакции Секретной службы США.

    Сотрудников Секретной службы появились после того, как рядом с Белым домом в субботу были услышаны десятки выстрелов. Агентам пришлось заблокировать здание и вывести журналистов, находившихся на Северной лужайке, в зал для пресс-конференций, передает CNN.

    Репортерам внутри Белого дома было приказано оставаться на месте, сотрудники службы безопасности громко отдавали указания лечь на пол и предупреждали о стрельбе.

    Секретная служба заявила, что расследует сообщения о выстрелах на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню Северо-Запад, находящихся неподалеку от комплекса Белого дома. Один из корреспондентов сообщил, что звуки стрельбы, вероятно, доносились со стороны здания Исполнительного офиса Эйзенхауэра.

    После инцидента агенты Секретной службы с винтовками были замечены на Северной лужайке Белого дома, а зал для пресс-конференций был заблокирован. Режим изоляции сняли вскоре после 18.45 по восточному времени. Президент США Дональд Трамп в этот момент находился в резиденции Белого дома.

    Корреспондент ABC News в Белом доме Селина Ван опубликовала в соцсети X видео, где слышны выстрелы, и рассказала, что журналистам приказали срочно укрыться. Она отметила, что на Северной лужайке прозвучало несколько десятков выстрелов, и после этого всех перевели в зал для пресс-конференций.

    По данным СМИ, инцидент произошел спустя месяц после ужина для корреспондентов Белого дома, который также сопровождался стрельбой. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемый Коул Томас Аллен пробежал через контрольно-пропускной пункт с дробовиком, вступив в перестрелку с агентами, однако Аллен не признал себя виновным в попытке покушения на Трампа и других обвинениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявлял, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство своей исторической значимости и не намерен поддаваться страху. В начале месяца в Секретной службе США сообщили о двух пострадавших при стрельбе у Белого дома. Глава США оставил Вэнсу письмо на случай, если «что-то произойдёт».

    WP узнала, что каждый четвертый американец считает покушения на президента  инсценировкой.

    24 мая 2026, 03:31 • Новости дня
    FT узнала, что Японии придется подождать Tomahawk несколько лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Япония может получить партию из 400 крылатых ракет Tomahawk на два года позже запланированного срока из-за нехватки вооружений у США.

    Генсекретарь кабмина Японии Минору Кихара в апреле подтверждал намерение США поставить 400 ракет Tomahawk дальностью 1,6 тыс. км с 2025 по 2027 финансовый год, однако Finncial Times (FT) выяснила, что сроки могут быть увеличены на два года.

    США уведомили Японию о возможном переносе поставок 400 ракет Tomahawk на два года, до марта 2028 года, передает Bloomberg.

    Причиной задержки стали истощенные запасы ракет у США после масштабных боевых действий против Ирана.

    По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией), США израсходовали более тысячи ракет Tomahawk за первые пять недель конфликта с Ираном. До начала боевых действий на вооружении США находилось 3,1 тыс. таких ракет, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров в апреле о возможных проблемах с поставками вооружений. Администрация США запланировала  отменить размещение ракет Tomahawk в Германии. США решили перебросить ударные ракетные комплексы на учения в Японию.

    24 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Губернатор Калифорнии объявил в штате режим ЧП из-за утечки химикатов

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Ориндж в связи с продолжающимся химическим инцидентом в Гарден-Гроув и предоставил дополнительные места для размещения беженцев, сказано в его сообщении на сайте штата.

    «Принимая упреждающие меры для защиты жителей Калифорнии, губернатор Гэвин Ньюсом сегодня издал указ о введении чрезвычайного положения в округе Ориндж, поскольку штат продолжает оказывать помощь в усилиях по реагированию на инцидент с опасными химическими веществами на аэрокосмическом предприятии, в результате которого были эвакуированы десятки тысяч жителей из окрестностей», – следует из заявления.

    Там напоминают, что режим ЧП открывает доступ к дополнительным ресурсам и полномочиям по реагированию на них, включая предоставление государственной собственности и выставочных площадок для размещения эвакуированных жителей, если это необходимо.

    Жителям настоятельно рекомендуют прислушиваться к указаниям местных властей относительно последней информации об эвакуации, а если попросят эвакуироваться, не ждать, посмотреть карту эвакуации и отправляться.

    Днем ранее в калифорнийском городе Гарден-Гров была объявлена эвакуация жителей нескольких кварталов из-за утечки опасных веществ на промпредприятии. Из поврежденного резервуара там стали выделяться густые клубы едкого химического дыма, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC7.

    Инцидент начался в четверг, 21 мая, на заводе компании GKN Aerospace, когда из-за химической реакции в 15-тонном резервуаре с кислотой выросло давление, и в воздух поднялось облако токсичного оранжевого дыма.

    Спасатели ночью пытались охладить бак водой, но к утру пятницы угроза взрыва или выброса дыма сохранилась, поэтому жителей эвакуировали повторно.

    GKN Aerospace –  один из мировых поставщиков компонентов для авиационной и автомобильной техники, завод в Гарден-Гров специализируется на производстве акриловых пластиков, применяемых в остеклении самолетов и иных транспортных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на промышленном объекте в немецком Амсдорфе осенью 2025 года жертвой утечки химикатов стал один рабочий. Утечка химикатов на американском заводе унесла жизни двух человек.

    24 мая 2026, 08:55 • Новости дня
    Токио заявил о необходимости укрепления обороноспособности острова Хоккайдо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Японии необходимо поддерживать надежную обороноспособность своего самого северного острова Хоккайдо, заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в ходе осмотра нескольких военных баз национальных Сил самообороны на севере страны.

    Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми во время инспекции военных баз подчеркнул важность поддержания надежной защиты самой северной части страны, передает ТАСС. «На фоне того, что важность укрепления системы обороны в юго-западном регионе нашей страны растет, Хоккайдо остается важной зоной: необходимо продолжать поддерживать здесь надежную систему обороны», – отметил глава ведомства.

    Руководитель министерства выразил серьезную обеспокоенность действиями России на Дальнем Востоке. По его словам, Москва продолжает наращивать военную активность в регионе и активно развивает стратегическое взаимодействие с Китаем.

    Одновременно японское руководство изучает возможность размещения ракет большой дальности на северном острове. Предполагается, что это вооружение сможет применяться для нанесения контрударов по базам вероятного противника в случае агрессии. Коидзуми добавил, что местное население будет заранее проинформировано о сроках размещения ракет после принятия окончательного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия выразила протест Японии из-за планов проведения ракетных учений на острове Хоккайдо.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил об открытых японских дискуссиях по наращиванию военного потенциала.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала развертывание Токио дальнобойных ракетных комплексов частью опасного курса на ремилитаризацию.

    24 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Трамп заявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания сделки

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана не будет снята, пока сделка не будет подписана.

    Американская администрация не намерена снимать ограничения с Ирана, передает РИА «Новости». Президент США опубликовал соответствующее заявление в социальной сети Truth Social.

    «Блокада останется в полной силе и действии до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто, сертифицировано и подписано», – подчеркнул глава государства.

    Он также отметил конструктивный характер диалога и призвал своих представителей не спешить с заключением сделки. По его мнению, время сейчас работает исключительно на американскую сторону.

    Накануне президент США  пригрозил Ирану мощнейшими ударами в случае провала сделки.

    Представитель МИД Ирана Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    До этого американский лидер заявил, что США и Иран стали гораздо ближе к сделке.

    22 мая 2026, 06:33 • Новости дня
    Тайвань заявил о активности армии Китая у берегов острова

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В последние сутки вблизи Тайваня зафиксировали шесть воздушных судов и десять кораблей Народно-освободительной армии Китая, сообщили тайваньские вооруженные силы.

    Вооруженные силы Тайваня заявили об обнаружении авиации и флота КНР у своих берегов, передает РИА «Новости».

    Ведомство раскрыло детали произошедшего.

    «С 6.00 четверга по 6.00 пятницы шесть воздушных судов и десять кораблей Народно-освободительной армии Китая были зафиксированы вокруг Тайваня», – говорится в заявлении министерства.

    Отмечается, что все шесть летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива. После этого они вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля тайваньские военные зафиксировали приближение к острову 10 воздушных судов и 11 кораблей Китая. В начале апреля оборонное ведомство Тайваня обнаружило вблизи своих берегов 25 китайских самолетов и девять кораблей.

